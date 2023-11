Briefe an die Redaktion: 7. November 2023

Erschwerter Zugang zum HVV

6. November: „Bargeld im Bus ist ab dem 1. Januar Geschichte. Kampagne informiert über neuen Fahrkartenverkauf“

Für alle Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und Touristen, die den HVV nur gelegentlich nutzen, bedeutet die geplante Bezahlform per Prepaid Card einen erschwerten und teuren Zugang zum HVV. Man muss die Karte zunächst an einer zentralen Stelle kaufen und das gewünschte Budget vorauszahlen, ohne vorab wissen zu können, ob, wann und zu welchem Fahrpreis man den HVV irgendwann mal nutzen wird. Erst nach diesem Gang (doppelte Wege z.B. für Alte und Kranke) geht man zum Busfahrer und kann dort den jeweiligen Tarif erfragen. Wie der Bus da Zeit einsparen will, ist mir schleierhaft. Mal eben auf den Bus aufspringen, wenn einem der Weg doch zu weit wird, geht dann nicht mehr. Man muss immer vorausplanen. Das Restbudget auf der Karte wird zumeist verfallen, was aber vermutlich auch so gewollt ist. Wenn das Budget für die Rückfahrt wider Erwarten nicht mehr reicht, komme ich nicht mehr nach Hause. Warum lässt man nicht einfach alle Bezahlautomaten stehen, um dem Busfahrer das Hantieren mit Bargeld zu ersparen? Für Werbekampagnen und unzählige neue Automaten (auch in Supermärkten) wird nun wieder unendlich viel unnötiges Geld ausgegeben. Statt Menschen zum HVV zu locken, wird der HVV immer kundenunfreundlicher. Danke, lieber HVV, unter solchen Umständen nehme ich dann in Zukunft einfach wieder das Auto. Schönen Gruß vom Klimaschutz!

Annelie Kirchner

Der Rest bleibt auf der Strecke

6. November: „Hamburgs größtes Bad ist fertig. Alsterschwimmhalle öffnet Ende November nach langer Sanierung. Anwohner durften vorab ins Wasser“

Und nun wissen wir auch, wo das „fehlende Personal“ gebunden sein wird, das zur Begründung herhalten muss, wenn man die mangelnden Öffnungszeiten in den Stadtteilen reklamiert. In Bramfeld/Steilshoop beispielsweise ist das Bad an zwei Tagen ganz geschlossen, an zwei Tagen öffnet es erst am Nachmittag und neben dem Wochenende ist nur am Freitag ganztägig geöffnet. Da ist es dann so voll, dass man wohl trockenen Fußes übers Wasser käme. Auf Nachfragen bei Bäderland, warum man gerade in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil an Senioren, aber auch Familien mit geringem Einkommen, die Öffnungszeiten derart reduziert, wird auf das fehlende Personal verwiesen und man möge doch auf die Stadtteile Wandsbek, Rahlstedt oder Ohlsdorf ausweichen. Es kann nicht sein, dass für ein einziges Prestige-Bad in den Stadtteilen eingespart und wieder einmal die ältere Bevölkerung abgehängt wird. Woher nur nimmt die Alsterschwimmhalle das viele Personal für derartige Öffnungszeiten, wenn es doch in den Stadtteilen angeblich nicht vorhanden ist? Hier wird wieder einmal ein Prestigeobjekt durchgezogen und der Rest bleibt auf der Strecke. Ich würde mich nicht wundern, wenn in Bramfeld dann bald das Wasser ganz abgelassen wird…

Sabine Balser, Hamburg

Opium fürs Volk

4./5. November: „Die Rede des Jahres. Und jetzt ist er Staatsmann: Wie Vizekanzler Robert Habeck mit einem Neun-Minuten-Video über Deutschlands Haltung zu Israel Freunde und Gegner beeindruckte“

Die offenbar wohlüberlegte und gefeierte Rede des Herrn Habeck hätte einem Bundespräsidenten gut zu Gesicht gestanden. Von einem, in der praktischen Verantwortung stehenden, Vizekanzler sind solche philosophischen Einlassungen, auch in Anbetracht der Situation und des Abstimmungsverhaltens seiner Kollegin Baerbock bei der UN lediglich und bestenfalls Opium fürs Volk. Er bekam zwar sogar vergiftetes Lob von der, für die Grünen, falschen Seite, aber vermutlich nur um den Wirtschaftsminister später an seinen schönen Worten messen zu können. Bereits einen Tag später war aber klar, das bezüglich des Aufenthaltsstatus der Israelfeinde keine Taten folgen können und werden und auch ansonsten nach dem Motto, „das musste mal gesagt werden“ verfahren wurde. Taten und Maßnahmen sind es aber, die wir benötigen, keine schönen Worte.

Christian Thomsen

Traurig und doch lebensfroh

4./5. November: „Abschied von Anna: Der Tod unserer Tochter und der Umgang mit Leid. Vor 20 Jahren wurde das Kind des Abendblatt-Redakteurs tot geboren. Ein Text über Schmerz, Trost und ein mysteriöses Zeichen“

Ich bin sehr berührt von Ihrem Bericht! So inniglich geschrieben, so warm, so traurig und doch so lebensfroh!

Sabine Boeddinghaus

Danke für’s Teilen

Vielen Dank für das Teilen dieses einschneidenden Erlebnisses. Der Artikel hat mich sehr berührt. Und toll, dass Sie und Ihre Frau einen gemeinsamen Weg gefunden haben damit umzugehen. Auch dafür meinen Respekt und mein Mitgefühl.

Heinz N. Fischer

Ein starker Artikel

Danke, ein wundervoller, starker Artikel. Ich habe es fast geschafft, ihn ohne loszuheulen bis zum Ende zu lesen. Ergreifend und offen und gleichzeitig mit einer feinen Weisheit durchzogen. Trotz all des Leids können wir, wenn wir innehalten, uns Zeit und Ruhe nehmen und den Kopf etwas schräg halten, vielleicht am Horizont das Glück erkennen.

Peer Kaeding, via Facebook

Turbokapitalistischer Wahnsinn

4./5. November: „Den Elbtower retten? Milliardär Kühne sagt Nein. Absage im Abendblatt. Weiterbau immer ungewisser. Signa-Chef René Benko gibt offenbar auf“

Jetzt ist Herr Benko wohl platt bzw. pleite, hat im internationalen Investoren-Hype auf immer mehr Gewinn gesetzt, dann am Ende zu große Räder gedreht und wird Hamburg nun eine völlig überzogene Phallus-Ruine im Rohbau überlassen. Herr Kühne winkt als Retter ab, die HHLA-Absage durch die Stadt lässt scheinbar grüßen. Wenn jetzt ernsthaft über einen Stopp bzw. Abriss diskutiert wird, zeigt das für mich den eigentlichen Wahnsinn eines Turbokapitalismus im Investoren-/Finanzsystem ohne jedes Maß und Anstand! Warum wird das Projekt jetzt nicht pragmatisch etwas kleiner und angepasst realisiert? Dann vielleicht halt nur noch als „Elb-Pimmel“ aber eben am Ende keine Millionen verbrannt. Und wirklich zu befürchten ist jetzt, dass der Benko-Crash nun auch leider den Sargnagel für den traurigen Rest von Galleria Kaufhof bedeutet.

Michael Schmidt, Neu Wulmstorf

Stoppt den Größenwahn

3. November: „Tschentscher: Keine Staatshilfe für den Elbtower“

Warum nur hat der Senat einem Unternehmer, dem Seriosität bei seinen geschäftlichen Unternehmungen schon seit langem abhanden gekommen war, grünes Licht für den Bau des „Elbtowers“ erteilt? Und warum wurden nicht nur gravierende finanzielle Bedenken geflissentlich überhört, sondern auch die Argumente, dass durch diesen Bau das Hamburger Stadtbild zerstört wird? Bereits 1939 planten die Nationalsozialisten in Altona einen ebenfalls 250 Meter hohen Klotz. Dieser sollte auf Wunsch Adolf Hitlers ein prestigeträchtiges Pendant zu den Wolkenkratzern in New York werden. Dem damaligen deutschen Größenwahn wurde durch den Zweiten Weltkrieg Einhalt geboten. Kann der heutige Größenwahn noch gestoppt werden? Der momentane Baustopp des „Elbtowers“ ist vielleicht die letzte Chance dazu. Und – wie es ein anderer Leser bereits formuliert hatte – könnte Hamburg den Torso als 100 Meter hohes geschichtliches Mahnmal bewahren.

Bernhard Donath

