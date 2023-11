Briefe an die Redaktion: 6. November 2023

Ein unschönes Vermächtnis

3. November: „Elbtower-Baustopp schockiert HafenCity-Chef. Stillstand hat sich laut Andres Kleinau nicht abgezeichnet. Was er nun von der Signa erwartet. Ist ein Abriss eine Option?“

Dieser Elbtower ist neben dem Cum-Ex-Skandal ein weiteres unschönes Vermächtnis des ehemaligen Ersten Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Der Investor steckt ohnehin schon in finanziellen Schwierigkeiten und hat sich mit diesem Monsterbau wohl endgültig verhoben. Wer braucht schon am Rande der HafenCity ein 245 Meter hohes Hochhaus? Die Skyline von Frankfurt ist doch abschreckend genug. Man kann im Interesse der Hamburger nur hoffen, dass der Bau scheitert und das bereits fertiggestellte wieder abgerissen wird.

Helmut Jung, Hamburg

So geht es nicht!

3. November: „,Fußballfans‘ stürzen Hamburg ins Chaos. Vor der EM 2024: Polizei probt bei größter Übung der vergangenen Jahre den Umgang mit rivalisierenden Gruppen“

Ist es nicht furchtbar, dass solch ein Einsatz geübt werden muss? Alles für den Schutz und die Gefahrenabwehr in dieser Stadt. „Die Polizei“ – eine Verallgemeinerung für die Menschen, die in Hamburg dafür sorgen, dass Recht und Gesetz an erster Stelle steht. Es macht mich wütend wenn ich lesen muss, dass zwar ein Polizist benannt wird, der einer Klima-Kleberin Farbe ins Gesicht schmiert, jedoch mit keinem Wort erwähnt wird, gegen welche Gesetze die besagte Person zuvor verstoßen hat. Widerstand gegen Staatsbedienstete steht an erster Stelle. Gerne wird „die Polizei“ dann gebrandmarkt. Wenn aber z.B. eine halbe Gehwegplatte bei einer Demonstration von einer Brücke auf den Kopf einer Polizistin geworfen wird, ist das nur eine Randnotiz wert. Wenn überhaupt. So geht es nicht. Den Helm, den die Polizistin zum Glück getragen hat, können Sie sich übrigens im Polizeimuseum Hamburg im Original ansehen. Ebenso Wurfgeschosse aller Art mit denen „die Polizei“ bekämpft wird als wären wir im Krieg. Niemand denkt leider daran, dass in jeder Uniform ein Mensch steckt. Jeder Polizist und jede Polizistin ist in erster Linie ein Mensch, der von Berufs wegen für alle Menschen in dieser Stadt den Kopf hinhält. Wenn ich im TV den „Hamburger des Tages“ sehe und höre, würde ich gerne auch einmal „Die Polizei ist mein Hamburger des Tages“ hören. Nicht nur „die Polizei“ schützt uns Bürger, sondern auch wir sind verpflichtet, die Polizisten zu schützen, die 24 Stunden im Einsatz sind, damit wir in Frieden leben können.

Detlef Riedel

Das ist erfreulich für mich

3. November: Dohnanyi am Freitag: „Die anderen verstehen“

Es gibt für mich nichts Erfreulicheres, als in diesen schweren Zeiten von Hass, Hetze, Krieg, Gewalt und Staatsraison die Meinung des hoch verehrten Klaus von Dohnanyi zu lesen. Daneben nehmen sich unsere politischen Eliten wie verirrte Schafe aus. Dank auch an Herrn Iken.

Udo Freiberg

Ein Armutszeugnis für Hamburg

2. November: „Halloween-Randale: Harte Strafen gefordert. Polizeigewerkschafter und Politiker blicken bange Richtung Jahreswechsel und wollen Einrichtung eines Gefahrengebietes“

Ein Armutszeugnis der Stadt Hamburg. Wie hilflos oder weltfremd müssen Politiker sein, zu glauben, dass durch dieses Zelt auf dem Harburg-Rathausmarkt Randale in Harburg verhindert wird. Die Chaoten wollten randalieren, die Gründe dafür sollten uns egal sein. Wann hört es in Deutschland endlich auf, nach Gründen für das randalieren zu suchen und Verständnis für Randalierer zu haben? Entweder es werden alle gesetzlichen Mittel ausgeschöpft und die Bestrafung erfolgt sofort, oder eine andere Möglichkeit wäre kein Zelt sondern, ein Freiraum für die Chaoten zum randalieren. Vielleicht gar nicht so abwegig, weil vielleicht die Soziologen, die die Politik in Hamburg beraten, darüber nachzudenken könnten. Fröhliches Halloween im nächsten Jahr.

Fred Bonkowski

Ein Geheimnis der Grünen

1. November: „Mehr Selbstverantwortung für Schulen. Grüne wollen projektorientiertes und individualisiertes Lernen statt ,Unterricht im Gleichschritt‘“

Die Grünen beklagen die mangelnde Bildungsgerechtigkeit auch und gerade im Hamburger Bildungssystem. Um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, wollen sie den Schulen mehr „Selbstverantwortung“ übertragen, indem die Schulen sich ihre Schüler für die Klasse 5 entsprechend ihrem Profil selbst auswählen dürfen. Was wird aber der Effekt dieser Schülerauswahl durch die Schulen sein? Dies wird nicht zu mehr, sondern zu noch weniger Bildungsgerechtigkeit führen. Denn Schulen mit einem hohen Sozialindex, die schon jetzt hohe Anmeldezahlen aufweisen, werden sich mit Sicherheit in erster Linie „gute“ Schüler auswählen. So erzielen Schulen, egal wie gut sie sind, bei Leistungsvergleichen gute Ergebnisse und damit wird sich der Run auf diese Schulen erhöhen. Die anderen Schulen können dann zusehen, wie sie mit den restlichen Schülern zurechtkommen. Neben diesem in der Wissenschaft genannten „Creaming“-Effekt öffnen solche Verfahren, wie man aus anderen Ländern weiß, der Korruption Tür und Tor (angefangen von Spenden für den Schulverein). Wie das zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen soll, bleibt ein Geheimnis der Grünen. Nebenbei findet sich kein Wort in dem Artikel, dass mehr Geld in das unterfinanzierte Bildungssystem fließen muss.

Kay Beiderwieden, Hamburg

Pleiten, Pech und Pannen

30. Oktober: Leitartikel: „Scholz’ Vermächtnis. Der Elbtower zeigt: In der Stadtentwicklung ging einiges schief“

Ob ehemalige Hauptkirche St. Nicolai, Elbphilharmonie, Köhlbrandbrücke, Elbtunnel, HafenCity, Holsten-Areal: Hamburg hat kein Glück mit seinen Großbauten und Großprojekten: Kosten höher als das Elffache ursprünglicher Kalkulation, zu niedrig, zu eng, Luxuswohnen bei gleichzeitiger Wohnungsnot, Spekulationsopfer Hamburger Boden bzw. Ladenhüter der Adler-Group: Pleiten, Pech und Pannen. Der Stillstand beim Bau des sogenannten „Elbtowers“ reiht sich nahtlos ein in dieses Szenario ausgewählter Beispiele und hätte in diesem Fall doch vermieden werden können, wäre man allein den Argumenten Hunderter von Leserbriefschreibern gefolgt, die das Elend vorausgesehen und stets gewarnt haben; angefangen beim windigen Bauherrn, der österreichischen Signa-Gruppe des Unternehmers René Benko, über Fragen der Finanzierbarkeit, des allgemeinen Nutzens, der Ästhetik, der Hybris insbesondere, die solchen Vorhaben anhaftet. In einem ist Matthias Iken zu widersprechen: Das heutige Wissen hinsichtlich dieses babylonischen Aberwitzes wurde von den Hamburgern spätestens seit 2018 wieder und wieder vorweggenommen. Sie waren damals schon schlauer.

Norbert Richter

Blauäugiges Verhalten

Ich hatte von Anfang an Vorbehalte gegen Herrn Benko. Es ist mir unverständlich, dass der sachliche und eher unterkühlte Olaf Scholz sich in puncto Benko so engagiert hat und mit ungewohnter Emotionalität aufgefallen ist: „Ich als Bürgermeister möchte, dass die Hamburger sagen, das hat der Scholz gut gemacht…wenn das fertig ist.“ Ich finde das Verhalten von Herrn Scholz ziemlich blauäugig. Wenn ich nun auch noch erfahre, wie viele bedeutende Objekte in Hamburg der Signa- Gruppe gehören, dann wird mir klar, was das im Falle einer Insolvenz für die Hansestadt bedeuten könnte. Ich kann nur hoffen, dass Olaf Scholz & Co mit einem blauen Auge davonkommen, denn mit Blauäugigkeit haben sie ja so ihre Erfahrung. Ich sehe allerdings schwarz.

Joachim Dultz

