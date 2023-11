Die Woche aus Sicht der Leser: 4./5. November 2023

Es ändert sich nichts

2. November: „Halloween-Randale: Harte Strafen gefordert. Polizeigewerkschafter und Politiker blicken bange Richtung Jahreswechsel und wollen Einrichtung eines Gefahrengebietes“

Immer wieder das Gleiche, aber ändern tut sich nichts! Man liest von der Polizei, die begeistert ist, dass sie Personalien aufgenommen hat. Beeindruckend! Man liest von einzelnen Politkern, die härtere Strafen fordern. Auch immer wieder so ein Sedativ für die verunsicherten Bürger. Von Herrn Tschentscher hört man natürlich gar nichts, von Frau Gallina sowieso nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Und keiner scheint sich zu wundern, dass die AfD in den Umfragen ihr Potenzial verdreifacht hat. Ich würde es politischen Selbstmord nennen, aber scheinbar will man es ja so. Also beschäftigt man sich lieber mit der Lizenzierung von Weihnachtsmärkten oder der Stilllegung weiterer Straßen zugunsten neuer Radwege. Weiter so!

Walter Ruhse

Ein trauriger Genuss

2. November: „Ein bewegendes Konzert für Israel. Iris Berben, Mischa Maisky und das A-Cappella-Ensemble amarcord traten in der Laeiszhalle auf“

Ein denkwürdiger Abend in der Laeiszhalle mit großartiger Besetzung. Neben den großartigen Reden vom Kultursenator und Daniel Kühnel, dem künstlerischen Leiter, der empathischen Iris Berben, die die Lesungen hielt, den großartigen musikalischen Künstlern war dieser Abend ein trauriger Genuss! Wir waren mit einigen jüdischen Freunden dort. Und wir waren alle sehr überrascht und erfreut, dass die Laeiszhalle ausverkauft war. Auch das war großartig! Ein großes Dankeschön richtete Daniel Kühnel auch an das Hamburger Abendblatt für die großartige Unterstützung! Dem möchte ich mich sehr gerne anschließen! Danke! Es ist so wichtig, dass wir alle zusammen weiterhin dieses Land, die einzige Demokratie im Nahen Osten unterstützen und unsere Stimme erheben und die jüdischen Mitbürger schützen. Auch hier ist Zivilcourage gefordert!

Lutz Jaffé

Weniger Bürokratie

2. November: „Energiepreise: Verbraucher sollen entlastet werden“

Warum immer mehr Steuergelder für die Subventionierung der Energiepreiszuschüsse? Der Staat verdient 26 Prozent am Strom durch Umsatzsteuer, Stromsteuer, sonstige Abgaben. Und der Verbraucher zahlt zusätzlich Netzentgelte. Hier sollte für alle Verbraucher angesetzt werden. Nicht in der weiteren Subventionierung der Industrie. Das gilt auch für andere Subventionierung. Warum lässt die Regierung das zu? Wo ist hier der Ansatz von Entbürokratisierung?

Wilfried Ratzke

Wer findet den Fehler?

1. November: „Industriestrom: Habeck sieht Chance bei 50:50. Koalitionspartner FDP hält Senkung der Stromsteuer für gerechter“

Das sollte sich jeder Verbraucher, insbesondere die Wähler der Grünen und der SPD, der sich über die hohen (Strom-)Preise ärgert, einmal vor Augen halten: Da wird durch die aktuelle Energie- und Umweltpolitik der Strompreis u.a. durch steigende CO 2 -Abgaben, künstliche Verknappung durch Abschaltung der letzten Atommeiler und andere, nicht an die aktuelle globalpolitische Situation angepasste Entscheidungen dermaßen verteuert, dass die deutsche Wirtschaft in erhebliche Schwierigkeiten gerät. Und nun soll der ebenfalls durch diese falschen politischen Entscheidungen gebeutelte Steuerzahler und Verbraucher zusätzlich den Industriestrompreis subventionieren. Wer findet den Fehler?

Bernd A. Sutter

Ruhm ist kein guter Wegweiser

30. Oktober: Leitartikel: „Scholz’ Vermächtnis. Der Elbtower zeigt: In der Stadtentwicklung ging einiges schief“

Über Sinn und Unsinn des Elbtowers mögen die Meinungen auseinandergehen. Ich persönlich unterstütze den Bau prinzipiell. Genauso mögen die Meinungen über Sinn und Unsinn des Verkaufs von HHLA-Anteilen an MSC auseinander gehen – auch hier bin ich prinzipiell nicht dagegen und halte die emotionsgeladene und arrogante Debatte für durchaus wenig zielführend und das ewige Festklammern am Hafen für fragwürdig. Was aber, unabhängig von der grundsätzlichen Meinung zu den jeweiligen Projekten, die Lektion aus dem Baustopp am Elbtower (und ähnlich am Gänsemarkt) sein muss, ist dass öffentliche Verträge erstens von unabhängigen Gutachtern geprüft gehören und zweitens öffentlich gemacht gehören. Die Politik (in Hamburg und allgemein) lässt sich nur allzu gern auf große Firmen, schillernde Persönlichkeiten oder ähnliches ein, ohne auch nur ansatzweise genug Expertise für nachhaltige und wasserfeste Verträge und wirtschaftliche Entscheidungen zu haben. Dass politisches Ego und persönliche Befindlichkeiten, Stolz und Ruhm keine guten Wegweiser für gute Entscheidungen sind, sollte man spätestens seit der Elbphilharmonie wissen und zeigt sich nun erneut.

Yannic Herrenknecht

Mehr Transparenz

Die kaum vorhandene Kommunikation beim Elbtower kommt leider wenig überraschend. Schließlich besteht bei der HafenCity seit jeher ein Kernproblem darin, dass viele Projekte ziemlich intransparent umgesetzt werden, wobei der Elbtower sogar im bildlichen Sinne von Beginn an den Vogel abgeschossen hat, indem wie bei einer Blackbox ebenfalls die breite Öffentlichkeit erst sehr spät von diesem neuen Wahrzeichen erfahren hat, als die Pläne bereits nahezu komplett beschlossen waren. Deshalb bedarf es hier in jedem Fall eines Umdenkens bei der Stadtplanung, zumal der Elbtower auch unabhängig der gegenwärtigen Turbulenzen von René Benko in mehrfacher Hinsicht als Idee eine sehr negative Handschrift in sich trägt, da in vielen anderen Metropolen dieser Welt schon aus Klimaschutzgründen solche riesigen Betongebäude gar nicht mehr errichtet werden dürfen und es auch kein gutes politisches Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet, einen derartigen Hochglanztower für eine vor allem sehr reiche Klientel gewissermaßen als Antithese direkt in der Nachbarschaft von einem ärmeren Kiez wie der Veddel zu platzieren!

Rasmus Ph. Helt

Über Fluchtursachen aufklären

30. Oktober: „Merkwürdige Zeiten: Darf man Scholz und Kretschmann, die… so freundlich bieder wirken, in Verbindung bringen mit Brandstiftern? Darf man das?“

Arno Luiks Kolumnen im „Abendblatt“ treffen wohl immer einen Nagel auf seinen Kopf -- so auch diesmal. Zwar sträubt sich in mir alles dagegen, Politiker wie Scholz und Kretschmann „Brandstifter“ zu nennen, doch „in Verbindung“ mit solchen stehen sie inzwischen leider allemal. Zwar geht es ihnen subjektiv vermutlich darum, den AfD-Hetzern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber so, wie sie in der Migrations- und Flüchtlingsfrage formulieren, sind sie oft Kronzeugen dieser Demagogen, und ihre Worte zahlen auf deren Konto ein. Selbstredend sind viele Wählerinnen und Wähler durch ihr einfältiges Aufschnappen und Weitergeben der rechten Hetzparolen daran mit Schuld - aber sind denn verantwortliche (?) Politiker wie die beiden Genannten ohne Kenntnisse der Ursachen von Flucht und Armutsmigration, Kenntnisse, die in politischer Kommunikation Erfahrene auch den gern beschworenen „Menschen in unserem Lande“ vermitteln können? Hier freilich sind ebenso unsere Medien gefragt, die sehr viel mehr qualifizierte Informationen über die Herkunftsländer von Flüchtlingen und/oder über die Ursachen der Massenarmut etwa in afrikanischen Staaten liefern könnten, als sie tatsächlich vermitteln. Ebenso ist die Schule gefragt, die dem Nachwuchs an Wählenden nicht Grundkenntnisse über wichtige Regionen dieser Welt schuldig bleiben darf. Im vorigen Jahr förderte eine Umfrage unter Menschen afrikanischer Herkunft in 13 europäischen Staaten ein erschreckend hohes Maß rassistischer Erfahrung und Benachteiligung zu Tage. Spitzenreiter in dieser deprimierenden Statistik sind die beiden deutschen Staaten Deutschland und Österreich, in denen 76 bzw. 72 Prozent der Befragten derartige Erfahrungen bekundeten. Sogar die Europäische Kommission unter der Deutschen Ursula von der Leyen (CDU) bemühte sich um den tunesischen Diktator Saied, damit dieser nach Europa strebende schwarzafrikanische Flüchtlinge und Migranten durch die Sahara zurückjagen lässt.

Jürgen Kasiske

Nur bösartige Polemik

Ein erstaunliches Weltbild, das Herr Luik da offenbart. Er liefert nicht den Hauch eines konstruktiven Vorschlags zur Problemlösung. Stattdessen nur billige, man muss fast schon sagen bösartige, ehrabschneidende Polemik. (Über das Aussehen eines politischen Gegners zu witzeln ist offenbar nur den Vertretern des konservativen politischen Spektrums strengstens verboten…) Die persönliche Abwertung derer, die schon vor langer Zeit mit Weitblick vor den aktuellen Zuständen gewarnt haben und die jetzt Verantwortung tragen, ist jedenfalls in keiner Weise zielführend. Der Autor entlarvt sich und seinesgleichen als in ihrer eigenen Blase gefangenen Realitätsverweigerer. Und nimmt sich damit selbst als ernstzunehmenden Gesprächspartner aus der Diskussion. Schade eigentlich.

Wolfgang Malota

Scholz muss sich besinnen

30. Oktober: „Afrika-Reise: Scholz will Erdgas aus Nigeria“

Ich habe Ihren Artikel gelesen und habe meinen Augen nicht getraut. Da fliegt unser Bundeskanzler nach Nigeria, um die dortige Regierung um Erdgas anzubetteln. Die Regierung Nigerias ist keinen Deut besser als Putin. Sie beuten das Land aus und verschmutzen die Umwelt auf Kosten seiner Bewohner. Warum kommen so viele Flüchtlinge von dort nach Europa? Ein Grund ist, dass sie in Armut und Dreck leben und die korrupte Regierung lebt in Saus und Braus. Mit diesen Leuten verhandelt man nicht, wenn man noch etwas von Anstand in sich trägt. Der Kanzler sollte zur Besinnung kommen und sich nicht weiter dem Druck seines grünen Koalitionspartners beugen und endlich zur Vernunft kommen. Wir stellen unsere Kernkraftwerke ab und beziehen Atomstrom aus Frankreich. Wir benutzen weiterhin Kohlekraftwerke mit enormen CO 2 -Ausstoß. Herr Orban bezieht weiterhin sein Gas aus Russland, und die EU findet keine Lösung einen Friedensvorschlag zu machen. Durch das Embargo gegen Russland schaden wir uns nur selbst und gefährden unseren Wohlstand. Wir taumeln in ein Desaster. Was spricht dagegen, endlich mit Friedensverhandlungen anzufangen, um dieser Entwicklung zu entgehen. Das ist dringend geboten, um zu einem halbwegs normalen Leben zurückzufinden. Die grünen Ambitionen könnten zurückgestellt werden – wir haben Wichtigeres zu tun.

Rainer Schmidt

Nächstes Mal zu Ende denken

30. Oktober: „Nach Protesten: Senat lockert Regeln fürs Anwohnerparken“

Jetzt sollen also die Anwohner durch eine große Zahl von „Überlappungszonen“ erweiterte Berechtigungen zum Parken bekommen. Da kann man den berechtigten Bewohnern viel Spaß beim richtigen Parkplatzsuchen in der richtigen Überlappungszone und den Mitarbeitern der staatlichen Überwachungsbehörde viel Spaß beim Auffinden der Falschparker in der falschen Überlappungszone wünschen. Den Gewerbebetrieben und Dienstleistern, die mit ihren Fahrzeugen entweder in den Bewohnerparkzonen ansässig sind oder dort tätig werden müssen, ist mit der Einrichtung von Überlappungszonen allerdings weiterhin nicht geholfen. Die benötigen wie bisher teure Ausnahmegenehmigungen oder nehmen gebührenpflichtige Verwarnungen in Kauf. Wenn der Behördensprecher Dennis Heinert meint, die Stadt schöpfe mit der neuen Regelung „die aktuell gegebenen Möglichkeiten so weit wie möglich aus“, verschweigt er, dass es eine sehr viel einfachere und überschaubarere Regelung für die Stadt gäbe: Die Verkehrsbehörde Hamburg setzt die Vorschriften des Bewohnerparkens aus, bis die angestrebte Änderung von Bewohnerparken in Quartiersparken durch die Bundesregierung und den Bundestag beschlossen wird. Begründung: Nach § 45 Absatz 1b Nr 2a StVO „treffen die Straßenverkehrsbehörden auch die notwendigen Anordnungen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel durch vollständige oder zeitlich beschränkte Reservierung des Parkraums für die Berechtigten oder durch Anordnung der Freistellung von angeordneten Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen“. Allerdings würde eine Aussetzung des Bewohnerparkens auch die Stilllegung der überall aufgestellten Parkautomaten erforderlich machen. Außerdem würde eine Welle von Rückforderungen von schon gezahlten Gebühren durch die Bewohner für die Parkberechtigung ausgelöst werden. Die dann anfallende Arbeitsbelastung und die finanziellen Ausfälle kann man der Stadt nicht zumuten. Konsequenz: Überlappung muss her. Man kann nur hoffen, dass in der Verkehrsbehörde bei zukünftigen Verkehrsplanungen vor deren Umsetzung zu Ende gedacht wird.

Jürgen Sibbert, Hamburg

Es bleibt alles wie gehabt

30. Oktober: „Pro-Palästina-Krawalle schnell gestoppt. Polizei vermutet hinter verbotenen Demos Gruppe Muslim Interaktiv“

Muslime fordern ganz offen die Einführung eines Kalifats und der Scharia in Deutschland und gehen dafür gewalttätig auf die Hamburger Straßen. Wieder wurden von diesen Bürgern drei Polizisten verletzt. Und? Was passiert nun mit diesen Leuten, die somit die Abschaffung unserer grundgesetzlich geschützten Staatsform fordern? Unterm Strich bleibt alles beim gewohnten Trott. Die Politik fordert im Zusammenhang mit harschen Worten ein energisches Eingreifen gegen israelfeindlich eingestellte Bürger. Und dabei wird es bleiben. Auf wirklich effiziente, juristische Maßnahmen werden wir noch lange warten müssen.

Rainer Holst

Politik für die Menschen

28./29. Oktober: „Wir müssen zeigen: Wir sind mehr! Das Vertrauen in den Staat schwindet“

Ja, „wir“ sind mehr. „Wir“, das sind die, die jeden Morgen sehr früh mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, weil Busse um die Zeit in den Randbezirken oder außerhalb Hamburgs noch nicht regelmäßig fahren. „Wir“, das sind die, die diese Autos dann nirgendwo abstellen können, weil es immer weniger Abstellmöglichkeiten gibt. „Wir“, das sind die, die sich mühsam eine kleine Immobilie erarbeitet haben, die jetzt möglicherweise wegen nicht wirksamer „Klimamaßnahmen“ wertlos werden. „Wir“, das sind die, die mit einem bisher einigermaßen auskömmlichen Gehalt plötzlich die Nebenkosten und die Miete der Wohnung nicht mehr stemmen können. „Wir“, das sind die, die neben den hohen Mietkosten jetzt auch noch stetig ansteigende Lebensmittel- und andere Verbraucherpreise zahlen müssen und denen eine Überschuldung droht, obwohl sie Doppel„verdiener“ sind. „Wir“, das sind die, die nicht genügend Geld haben, die Schul- und Ausbildungskosten der Kinder angemessen zu begleiten und deren Kinder einen sozialen Aufstieg daher oft nicht schaffen. Herr Werner-Boelz und Frau Zarifi haben recht. Diese Menschen, die ich als „Wir“ hier aufgelistet habe, sind tatsächlich mehr. Aber diese „Wir“ sind nicht „ihr“, Frau Zarifi und Herr Werner-Boelz. Da liegt der Denkfehler in Ihrer selbstbeweihräuchernden Auflistung grüner „Lösungsansätze und -maßnahmen“. Sie lösen keine Probleme, sie schaffen sie erst, da können Sie noch so viele moralbehaftete Appelle verfassen oder den Menschen gar unterstellen, die Komplexität der Probleme nicht zu erkennen. Die Appelle glauben Ihnen die Menschen der Gruppe „Wir“ nämlich nicht mehr. Das ist nicht deren Verantwortung, sondern allein Ihre. Und wen diese Menschen wählen, dass sollten Sie doch, ganz in der von ihnen angemahnten demokratischen Tradition, den Menschen selbst überlassen. Machen Sie eine Politik für die Mehrheit, dann werden Sie diese in Wahlen auch wieder bekommen.

Andreas Kaluzny

Sicherlich ein guter Mitarbeiter

26. Oktober: „,Die Leute wissen oft nicht mehr ein noch aus‘. Arbeit kann für Menschen mit ADHS ein Albtraum sein. Der Psychologe Thomas Miebach erklärt, welche Strategien helfen“

Mein Enkel (27 Jahre) leidet unter ADHS. Wie Psychotherapeut Thomas Miebach in dem Artikel darlegt, fällt es den Betroffenen sehr schwer, sich lange auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, was ich nur bestätigen kann. Aber wenn sie sich für etwas begeistern, dann mit ganzem Herzen. Meist sind diese Menschen sehr impulsiv im negativen wie meist aber im positivem Sinne, was sie oft in Schwierigkeiten mit den Mitmenschen bringt. Andererseits sind sie sehr kreativ, wissbegierig, fantasievoll, anderen gegenüber sehr zugewandt und empathisch. Das alles trifft auch auf meinen Enkel zu, der seit langer Zeit eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz sucht. Leider konnte er wegen seiner Krankheit nur einen Hauptschulabschluss erreichen und musste zweimal eine Lehre beenden, weil sich niemand die Mühe machte, auf diese „Beeinträchtigung“ etwas einzugehen. Er hat sich schon so oft beworben, bekommt darauf aber nicht einmal eine Antwort, geschweige denn die Möglichkeit eines Vorstellungsgespräches. Sein Selbstbewusstsein ist dadurch sehr angeschlagen. Er fühlt sich „abgeschoben“ und ist deshalb manchmal depressiv. Wenn sich eine Firma finden würde und bereit wäre, ihn zu fördern, wäre er sicher ein guter Mitarbeiter.

Ingrid Horn