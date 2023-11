Briefe an die Redaktion: 3. November 2023

Lachnummer Halloween-Zelt

2. November: „Halloween-Randale: Harte Strafen gefordert. Polizeigewerkschafter und Politiker blicken bange Richtung Jahreswechsel und wollen Einrichtung eines Gefahrengebietes“

Als ich vor einigen Tagen vom Halloween-Zelt las, dachte ich, dass das eine schöne Sache für Harburg ist. Mir war aber völlig klar, dass diejenigen, die Zielgruppe sein sollten, sich die Bäuche vor Lachen halten würden. Wie naiv und fernab der Realität muss man sein, um zu meinen, damit gewaltbereite Jugendliche zu erreichen, geschweige denn umzustimmen? Und nun zur Realität: Erst wenn die Konsequenzen für die festgestellten Gewalttäter und ihre Unterstützer so massiv sind, dass die bei der nächsten Gelegenheit sagen: „Ne, lass ma Digger, iss uncool.“ Dann wird sich was ändern.

Tilman Stein

Eltern haften für die Randale

Was läuft hier falsch in unserem Stadtteil? Überwiegend Minderjährige setzen sich in Szene und feiern diese Gewalttaten. Ganz einfach, ich denke mal an das Baustellenschild: „Eltern haften für ihre Kinder“. Wie wäre es denn mit: „Eltern haften für die Randale“. Es ist beschämend und absolut nicht mehr zu tolerieren, was hier in unserem Stadtteil passiert. Hier ist die Politik gefragt!

Susanne Lüders

Ein schäbiger Trend

2. November: „Sparkurs der Postbank verärgert Kunden. Deutsche Bank will 250 Filialen der Tochter schließen. Verbraucherzentrale: ,Das klingt wie blanker Hohn‘“

Die Mutter der Postbank (Deutsche Bank) hat eine wunderbare Bilanz vorgelegt, und die Investoren freuen sich. Das es nur 1700 Beschwerden gab, wurde selbst auf der Aktionärsversammlung der Deutschen Bank mitgeteilt. Es sind die Menschen (überwiegend 60+ )auf dem Land und in bestimmten Stadtteilen, die an diesem Verlust von Service leiden und nicht an ihr Guthaben auf den Sparbüchern kommen, kein Geld abheben können, geschweige denn Briefe oder Pakete bei der Post aufgeben können. Das alles dient der Gewinnmaximierung, und es ist ein „schäbiger Trend“ in unserer Gesellschaft.

Eva Behrens, Hamburg

Mir wurde ganz warm ums Herz

2. November: „Ein bewegendes Konzert für Israel. Iris Berben, Mischa Maisky und das A-Cappella-Ensemble amarcord traten in der Laeiszhalle auf“

Als ich vom Stattfinden dieser Unterstützungsaktion gehört habe, da wurde mir in dieser grausigen Zeit warm ums Herz. Meine Familie in Hamburg, die selbstverständlich dort war, berichtete mir, dass es besonders herzerwärmend, rührend und eine wichtige Stellungnahme aller Anwesenden gewesen ist. Das will ich hiermit aus Israel mit Nachdruck hervorheben! Mein aufrichtiger Dank gilt den Künstlern, der Schirmherrschaft, dem Publikum und dem Abendblatt. Ich bin glücklicherweise in Hamburg geboren, aufgewachsen und lebe leidenschaftlich gerne seit 2002 in Israel. Es ist schwer zu beschreiben, welches Leid und welche Gefahr uns hier tagtäglich zu schaffen machen. Allerdings besteht auch Hoffnung, solange wir hier und international zusammenhalten und alles Menschenmögliche dafür geben, dass wir den Krieg gegen den Terror überstehen und unsere Liebe und Kraft dafür einsetzen, eine sichere und bessere Zukunft zu gewährleisten!

Joel Landshut, Tel Aviv, Israel

Maximal genervt

1. November: Leitartikel: „Zeitenwende in Hamburg. Der Umfrage-Erfolg der AfD zeigt, wie die Verunsicherung wächst“

Die Ergebnisse der Umfrage überraschen eher dahingehend, dass die Hamburger Regierung angesichts der aktuellen Lage, sowohl in der Stadt als auch bundespolitisch, überhaupt noch eine Mehrheit erhält. In der zweiten Zeile der Überschrift verwenden Sie wieder das Wort „Verunsicherung“, das mittlerweile inflationär in fast jedem Artikel auftaucht (Bürger, Eltern, Rentner, alle sind, egal worum es geht, verunsichert). Ich bin nicht verunsichert und ich kenne auch niemanden, der verunsichert ist. Ich bin von der Politik sowohl in Hamburg als auch in Deutschland mittlerweile nur noch maximal genervt.

Birgit Peters

Projekte besser abstimmen

30. Oktober: Leitartikel: „Scholz’ Vermächtnis. Der Elbtower zeigt: In der Stadtentwicklung ging einiges schief“

Ich möchte hiermit meine ernsthafte Besorgnis über die anhaltenden Baustellenprobleme in Hamburg zum Ausdruck bringen. Es ist zutiefst frustrierend, wie diese langwierigen Bauprojekte und die offensichtliche mangelnde Koordination die Lebensqualität in unserer Stadt erheblich beeinträchtigen. Die existierenden Baustellen dauern nicht selten Monate und manchmal sogar Jahre, ohne dass man darin arbeitende Personen sieht. Der Verkehrsstau und die damit verbundenen Verspätungen sind für die Bewohner und Berufspendler unzumutbar geworden. Was besonders frustrierend ist, ist die scheinbare mangelnde Koordination zwischen den verschiedenen Bauprojekten. An vielen Tagen begegnet man mehreren Baustellen auf dem Weg zur Arbeit, und es scheint, als ob die verschiedenen Baufirmen nicht miteinander kommunizieren, um die Belastungen für die Bürger zu minimieren. Es ist an der Zeit, dass die Stadtverwaltung und die beteiligten Baufirmen dringend Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme anzugehen. Eine bessere Planung und Abstimmung zwischen den Projekten ist unerlässlich, um die Verkehrsprobleme zu reduzieren und die Belastung der Anwohner zu verringern.

Dr. Behrus Subin

Niemand will Elbe-Manhattan

28./29. Oktober: „Wankt der Turm? Nach dem Baustopp ist die Zukunft des Elbtowers ungewiss“

Hoffentlich wird nicht weiter in die Höhe gebaut! Wie durch Umfragen festgestellt wurde, wollen die Hamburger kein Elbe-Manhattan haben. Frankfurt am Main ist abschreckendes Beispiel genug. Politisch ist nachdrücklich zu fragen, warum die Stadt mit Heuschrecken Geschäfte macht. Wer hat etwas davon? Die Stadt und die Bürger wohl nicht.

Bernhard Murra

Die Wurzel des Übels

24. Oktober: „Amtsgericht am Limit – ,geht um Rechtsstaat‘. Der scheidende Präsident Hans-Dietrich Rzadtki warnt vor dramatischen Auswirkungen des Personalmangels“ und 28./29. Oktober: Leserbriefe

Dass es in der Justiz nicht vorangeht und ein extremer Personalmangel auf allen Ebenen besteht, wie der scheidende Präsident des Amtsgerichts Hamburg beklagt, ist die Wurzel des Übels. Dass ein Leser aber vermutet, dass schlecht ausgebildete Richter, die schlechte Urteile fällen, die wiederum so viele Berufungen zur Folge haben, der Grund seien, ist sicher falsch. Zum einen werden nur Absolventen mit Spitzennoten Richter, zum anderen enden sehr viele Zivilverfahren in Vergleichen. Berufungen, ab 600 Euro Wert bereits in Zivilsachen möglich, werden zum großen Teil zurückgenommen oder durch Beschluss verworfen. Manchmal werden in zweiter Instanz noch Vergleiche geschlossen. Inhaltlich wesentliche Änderungen eines amtsgerichtlichen Urteils durch ein Berufungsurteil des Landgerichts sind die Ausnahme. Die Hauptüberlastung liegt im Übrigen eher auf Gebieten wie Betreuung, Nachlass, Vergütungszahlungen aus der Staatskasse, nicht aber in schlechter Rechtsprechung der Amtsgerichte. Urlaub und Krankenstand tun ein übriges dazu. Mehr und dann mehr motiviertes Personal sind das Gebot der Stunde. Ich bin seit fast 30 Jahren Rechtsanwalt in Hamburg und traue mir ein Urteil zu.

Marc Eichenherr, Hamburg

