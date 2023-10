Briefe an die Redaktion: 1. November 2023

Unnützes Monstrum

28./29. Oktober: „Elbtower-Baustopp ,verheerend‘ für Hamburg. Die Stadt erfuhr erst aus dem Abendblatt, dass die Arbeiten eingestellt sind“

Hat es nicht genügend warnende Stimmen gegeben, als es um die Genehmigung für dieses unnütze Monstrum gegangen ist? War es nicht spätestens seit der Corona-Krise klar, dass derartige Bürotürme ohnehin bei dem galoppierenden Büroraum-Leerstand in Hamburg völlig überflüssig sind? Hätte der Senat nicht genügend Gelegenheiten gehabt, dieses Bauwerk zu stoppen, das allenfalls den Investoren nützt, aber ganz sicher nicht der Hamburger Bevölkerung, auch wenn man ihr das Ganze mit spektakulären Aussichtsplattformen schmackhaft zu machen versuchte? Olaf Scholz war es, der seinerzeit alles darangesetzt hat, diesen Schandfleck zu verwirklichen, und Herr Tschentscher stand seinem Buddy später darin in nichts nach. Aber wahrscheinlich können beide sich daran jetzt gar nicht mehr erinnern … Blackout auf der ganzen Linie.

Annette Bopp

Der Senat in Erklärungsnot

Wie kann sich ein von der SPD geführter Senat mit solch einem größenwahnsinnigen Mega-Investor und Neo-Kapitalisten mit zweifelhaftem Leumund zusammentun, um ein unbedingt notwendiges neues, gigantisches Wahrzeichen für die Freie und Hansestadt Hamburg zu bauen, den Elb-Tower? René Benko wird uns Bürgern und Steuerzahlern nicht nur wegen Karstadt/Galeria weiter Ärger bereiten, sondern wahrscheinlich auch noch wegen zahlreicher anderer Bauvorhaben und Immobilien der Signa-Gesellschaften, insbesondere in der Hamburger Innenstadt. Der Senat wird in Erklärungsnot kommen, und wir dürfen uns jetzt schon fragen, was uns auch der frühere Erste Bürgermeister unserer Stadt zu dieser unglaublichen Story zu erzählen hat? Der Film „Der Hauptmann von Köpenick“ mit Heinz Rühmann wurde hier in Hamburg gedreht, wie passend zu dieser Geschichte eines Gernegroß.

Peter Johann Lund

Schüler sollten Fragen testen

28./29. Oktober: „Schumachers Woche: Deutschland braucht ideologische Grenzkontrollen“

Ein gutes Thema hat Hajo Schumacher angerissen. Pragmatische „Multiple-Choice-Fragen“ zu Fakten, Regeln und Gesetzen mögen für die Führerscheinprüfung passen, für einen Einbürgerungstest sicher nicht. Da macht man sich mal wieder was vor. Aber wenn das Ziel ohne zu großen Aufwand erreicht werden soll, schlage ich vor, dass man den Fragenkatalog zumindest zuerst an Deutschen ausprobiert, z.B. an Schülern der 10. Abschlussklassen, denn diese werden dann ja auch bald zum Wählen gehen. Und ich meine, der müsste über das Abfragen von Fakten und Zahlen hinausgehen. Die Ergebnisse könnten dann Aufschluss geben, über das, was deutsch Sozialisierte über unser Land wissen. Erst dann sollte man aus den Fragen die auswählen, die man Einbürgerungswilligen zumuten darf. Wär das nicht was?

Uwe-Carsten Edeler

Wir-Gefühl? Soziale Spaltung!

28./29. Oktober: Gastbeitrag: „Wir müssen zeigen: Wir sind mehr! Das Vertrauen in den Staat schwindet. Wir benötigen jetzt ein breites Bündnis über Parteigrenzen hinweg“

Um etwas gemeinsam, als „Wir“ zeigen zu können, ist ein vorhandenes Zusammengehörigkeitsgefühl Grundvoraussetzung. Status quo der Bundesrepublik Deutschland ist jedoch eine zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft in „Weltverbesserer“ und „Existenzialisten“. Um ein „Wir“-Gefühl aufzubauen und die Spaltung zu überwinden, muss es, an den Fundamenten der Gesellschaft beginnend, mutige, grundlegende Veränderungen geben. Das marode Bildungssystem, als Quelle des nahezu einzigen „Rohstoffes“ Deutschlands, nämlich Wissen, ist komplett zu erneuern. Das Sozialsystem ist so auszurichten, dass „Wir“ alle in ein System einzahlen, aus dem „Wir“ alle auch Leistungen erhalten, um nur zwei fundamentale Punkte zu nennen. Solange jedoch nicht einmal die verantwortlichen Politiker als Gesetzgeber in die Sozialsysteme, über die sie bestimmen, einzahlen und ihren Nachwuchs auf Privatschulen ausbilden lassen, wird kein „Wir“-Gefühl wachsen und niemanden wird etwas gezeigt werden können.

Torsten Tilly, Leezen

Es tut gut, das zu lesen...

27. Oktober: Leitartikel: „Weniger Emotionen, bitte. In Krisenzeiten sind Ruhe und Besonnenheit besonders wichtig“

Ich bin so froh, dass es Artikel wie diesen in Hamburger Abendblatt gibt. Es tut gut zu lesen, dass auch Matthias Iken kein Verständnis für den Shitstorm hat, der auf António Guterres und Christoph Heusgen niedergegangen ist, nur weil deren Meinung vom Mainstream abweicht. Zur Deeskalation trägt es sicher nicht bei, wenn wir wegen unserer historischen Verantwortung die humanitäre Katastrophe Tausender Menschen hinnehmen, die verhungern und verdursten und keine Arzneimittel haben. Es ist ganz furchtbar, was wir Deutschen den Juden angetan haben, aber ebenso fürchterlich ist es, das Elend und den Tod von Palästinensern in Kauf zu nehmen, statt den kompletten Waffenstillstand zu fördern, wie das Spanien und Irland in Brüssel getan haben. Ich bin geschockt, dass Deutschland und Ungarn nur Pausen des Krieges fördern. Aber Gott sei Dank haben die anderen Länder noch stundenlang um einen Kompromiss gerungen. Ich bin für die Unterstützung Israels, aber sie dürfen nicht gegen das Völkerrecht verstoßen. Das traue ich mich mal hier zu äußern...

Regina Grabbet

Die Opfer sind ja nur Frauen

24. Oktober: „Zahl schwerster Sexualdelikte in Hamburg stark gestiegen. Senat: Ein Plus von 37,3 Prozent binnen eines Jahres. Viele Verbrechen werden in Beziehungen begangen“

Ich wundere mich, dass keine weiteren Berichte folgten. Ich wundere mich, dass es keine Lesendenbriefe zu diesem Thema gab. Ich wundere mich, dass es keinen Aufschrei der Männer in Hamburg über ihre widerlichen Geschlechtsgenossen gab. Ich wundere mich, dass die Politik den Krieg gegen Frauen sehenden Auges importiert. Ich wundere mich, dass die Erklärung für den Anstieg dieser schrecklichen Taten, in der vermehrten Anzeigenbereitschaft gesehen wird. Ich wundere mich, dass die Justiz diese Fälle nicht mit Priorität behandelt. Obwohl… Ich wundere mich gar nicht, denn die Opfer sind ja nur Frauen.

Claudia Petersen

Überflüssiges Gejammer

27. Oktober: „Höhere Steuer in der Gastronomie: ,Das wäre der Untergang‘. Restaurantbesitzer und Dehoga warnen vor dramatischen Folgen. Hamburger Wirt veranstaltet Aktionstag im Schanzenviertel“

Die Minderung der Mehrwertsteuer 2020 auf sieben Prozent wurde nicht an die Gäste weitergereicht, sie füllte nur das Portemonnaie der Gastronomen. Preise wurden auch entsprechend der Inflation angepasst. Die Rückkehr zu 19 Prozent muss meines Erachtens nicht zu Preiserhöhungen führen, der Gewinn der Branche wird nur wieder auf die Höhe von vor 2020 gebracht. Sollte die Rückkehr zu 19 Prozent nicht vollzogen werden, müssten auch andere Branchen mit dem gleichen Recht daran partizipieren. Das Gejammer über Betriebsschließungen etc. ist die übliche geschwungene Keule. Auf die Betriebe, die nur überleben durch staatliche Zuwendungen und möglichst geringe Lohnkosten, kann in der Marktwirtschaft verzichtet werden. Die Mitarbeiter der geschlossenen Betriebe finden in der Branche sofort eine Anschlussbeschäftigung.

Herbert Drapatz

