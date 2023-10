Briefe an die Redaktion 30. Oktober 2023

Verschandelung der Silhouette

27. Oktober: „Baustopp am Elbtower – Unternehmen stellt Arbeit ein“

Endlich erhält unsere noch schöne Hansestadt die Chance, ihre ansehnliche Silhouette zu erhalten! Es ist höchste Zeit, die anmaßende Haltung des Olaf Scholz zu hinterfragen und sein aberwitziges Bauvorhaben zu stoppen! Ein dermaßen überdimensionierter Glas-Betonklotz würde unserem noch liebenswürdigem Hamburg einen „Todesstoß“ verleihen und kräftig zu seiner Verschandelung beitragen! Mögen unsere Rathaus-Parteien endlich ein Einsehen haben und dieses überflüssige Scholz/Benko-Prestige-Objekt seinem schnellst möglichen Ende zuführen.

Jons Breckwoldt

Keine große Überraschung

In einer kleinen Randnotiz wird über den Baustopp am Elbtower berichtet. Nach dem Baustopp am Gänsemarkt nun auch der Elbtower! Überraschend kommt das für mich nicht. Hat doch Herr Benko ohnehin nicht den besten Leumund. Es müsste für den vermeintlichen Milliardär ein leichtes sein, die Kredite zu überbrücken. Aber spätestens seit der Übernahme von Karstadt/Kaufhof, bei denen riesigen Summen an Steuergeldern verbrannt sind, hätte man die Signa Gruppe sehr kritisch betrachten müssen. Ich fürchte, die Stadt Hamburg hat nach dem Verkauf des Holsten Areals einmal mehr auf das falsche Pferd gesetzt.

Carsten Nicolaisen

Absolute Mangelwirtschaft

27. Oktober: „Warnung vor Putin-Angriff auf Nato-Gebiet. Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, schlägt Alarm. Er sieht Deutschland kaum auf Verteidigungsfall vorbereitet“

Ein sehr interessanter Beitrag, der zeigt, wie unsere selbst ernannten Friedensparteien – Sozialdemokraten und Grüne – mit der Sicherheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik umspringen. In der berühmten Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende im Februar 2022 versprach er großspurig 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Ertüchtigung der Bundeswehr plus zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für den Verteidigungshaushalt. Doch bereits im Herbst 2022 konnte sich der Kanzler an sein Versprechen aus dem Frühjahr nicht mehr erinnern. Dort erklärte er im Zuge der Haushaltsdebatte, dass er wohl im Frühjahr missverstanden wurde und gemeint hätte, dass insgesamt das zwei Prozent Ziel aus der Summe aus Verteidigungsetat und Sondervermögen erreicht werden solle. Im Haushalt 2023 wurde jedoch das zwei Prozent Ziel selbst aus der Summe aus Verteidigungsetat und Sondervermögen weit verfehlt und im Ergebnis rund 1,6 Prozent angesetzt. Doch diese Regierung beweist mit ihrem weiter so im Haushalt 2024 eine andauernde Ignoranz der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung. Mit den angesetzten rund 1,7 Prozent des Bruttosozialprodukts in Summe wird sich die Mangelwirtschaft nicht nur fortsetzen, sondern ohne Wenn und Aber weiter verschärfen. Bleibt also nur die Frage nach einem Machtwort des Kanzlers. Ich glaube jedoch, dass mit einem solchen in den nächsten Jahren nicht zurechnen ist und wir unverändert nicht zu unserer Bündnisverpflichtung gegenüber der NATO stehen werden.

Heinz-Dieter Detzner

Symbolpolitik

26. Oktober: „Kabinett beschließt verschärfte Abschieberegeln. Mehr Befugnisse für die Polizei – Innenministerin Nancy Faeser weist Kritik von Grünen-Abgeordneten an ihrem Gesetzentwurf zurück“

Symbolpolitik mit leichten kosmetischen Korrekturen. Man spürt es richtig körperlich wie unwillig die Ampel auf den äußeren Druck durch die Massen von Asylanten einerseits und den politischen Druck von der AFD reagiert. Die Bürger werden erleben, dass die beschlossenen Maßnahmen Luftnummern sind und rein gar nichts passieren wird um dem Massenzustrom zu stoppen.

Andreas Stiegert

Moralische Inkompetenz

27. Oktober: „Fridays for Future schockiert mit Israel-Hass. Die Klimaschutzbewegung hat einen Israel-feindlichen Post veröffentlicht. Der Inhalt: Verschwörungstheorien“

Damit diskreditiert sich die Friday for Future Bewegung selbst, zeigt sie doch die moralische Inkompetenz der Klima-Fanatiker auf . Klima, Klima über alles, der Rest interessiert nicht und man hat auch keine Ahnung davon. Jemand wie Frau Thunberg und weitere Ikonen der FfF-Bewegung, oder andere Weltverbesserer, die die Menschen belehren und bekehren wollen, die sollten auch einen funktionierenden moralischen Kompass besitzen! Es ist doch, auch und vor allem in den Medien, ein beliebtes Spiel, wegen jeder Kleinigkeit (Doktorarbeiten, lockere Sprüche über Flüchtlinge, u.ä.) politisch Aktive an den Pranger zu stellen - wenn die Grundhaltung des betreffenden Politikers nicht zeitgeistkonform ist. Warum wird dann die aktive Werbung und Unterstützung einer menschenverachtenden, intoleranten Terrororganisation (ich glaube nicht, dass die Hamas z.B. das Wort „Klima“ überhaupt kennt) durch eine Weltverbesserer-Ikone, als kleiner Irrtum abgetan und doch recht milde behandelt? Die von der Dachorganisation der Friday for Future Bewegung verbreiteten kruden, demokratie- und menschenfeindlichen Verschwörungstheorien lassen die Reichsbürger oder andere Verschwörungstheoretiker doch ziemlich alt aussehen. Es wäre, auch im Hinblick auf die riesige Fan-Gemeinde, hier Aufgabe der Medien (inklusive Abendblatt), über derlei Tendenzen ausführlicher zu berichten, über deren Demonstrationen wurde dies ja auch getan. In Zukunft ist dann jede Friday for Future Demonstration wohl als Hamas-und-Islamisten-Solidaritäts-Demonstration zu verstehen - hier sind dann auch die Eltern gefordert die Teilnahme ihrer Kinder an den FfF-Hamas-Hurra-Demos zu unterbinden. Allerdings erwarte ich, dass ein Schwänzen der Schule beim nächsten „Klima-Streik“ oder sonstiger FfF-Aktionen nicht mehr von den Schulen einfach so akzeptiert oder gar gefördert wird! Es ist allerdings zu bedenken, dass Islamisten, Klimaschutz-Aktivisten und andere Zeitgeist-Fanatiker sich in einem einig sind - mit dem Wunsch, die Menschen in ihrem Sinne zu unterjochen, Frau Thunberg & Co. befinden sich, so gesehen, schon unter ihresgleichen.

Peter Drygalla

Hamburg ist rückständig

27. Oktober: „Vorbereitungen für Reerdigung laufen – doch es gibt Bedenken. Hamburger Friedhöfe kündigten neues Verfahren für Spätsommer an, aber Genehmigung fehlt weiterhin. Rechtsmediziner üben Kritik.“

Wann wird in Deutschland das Bestattungsgesetzendlich reformiert? Bereits im September 2022 wurde über das Pilotprojekt von Reerdigungen eines Berliner Unternehmens berichtet. Das Bestattungswesen hat sich inzwischen sehr verändert, so dass immer wieder neue Möglichkeiten nach dem Tod angeboten werden. Bereits im September 2023 berichtete das Hamburger Abendblatt über die Urnenbeisetzung in einem dafür angelegten Teich auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Dieses außergewöhnliche Angebot wäre allerdings doppelt so teuer als auf einem normalen Urnenfeld. Jetzt kommen neue Überlegungen für die Genehmigung einer Reerdigung dazu, aber das sehen die Hamburger Rechtsmediziner kritisch. Hoffentlich blockieren sich die zuständigen Behörden nicht gegenseitig, damit eine schnelle Genehmigung erfolgen kann. Rückständig ist Hamburg weiterhin bei Urnenbeisetzungen. Hier könnte das Bremer Bestattungsmodell übernommen werden. Dort besteht schon seit Jahren die Möglichkeit, eine umweltfreundliche Urne im eigenen Garten einzusetzen oder die Asche, auf Wunsch des Verstorbenen, im Park zu verstreuen.

Rita Humpke

