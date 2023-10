Briefe an die Redaktion: 26. Oktober 2023

Eine S-Bahn nach Elmshorn

25. Oktober: „Hamburg bekommt noch eine weitere neue S-Bahn-Linie. Bis 2030 soll neben S4 (Bad Oldesloe) und S5 (Kaltenkirchen) eine S6 nach Harburg fahren“

Den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, ist sehr lobenswert. Aber statt wie bisher, gegen den großen Widerstand der Öffentlichkeit, wie geplant die A23 weiter auszubauen, sollte man auch in Richtung Elmshorn mit einer neuen S-Bahn Linie S7, eine zukunftsweisende Entscheidung treffen. Die Straße entlasten und den öffentlichen Nahverkehr stärken. Das wäre die richtige Entscheidung und würde die Mehrheit der Bevölkerung freuen.

Joachim Stoffers, Ellerhoop

S-Bahn-Ring wie in Berlin

So sehr die Maßnahmen zu begrüßen sind, viel Neues bleibt nicht übrig. Die S4 und die S5 ersetzen nur bereits vorhandene Linien der Regionalbahn im Osten und der AKN im Westen. Längere Züge hätte Hamburg schon vor Jahren „bestellen“ können, wenn man nicht so geizig gewesen wäre. Immerhin kosten alle Maßnahmen nur einen Bruchteil dessen, was man für die unsinnige U5 ausgeben muss. Man stelle sich vor, die S-Bahn bekäme 17 Milliarden Euro, dann könnten alle „Webfehler“ – von der fehlenden westlichen Elbquerung bis zu einem S-Bahn-Ring wie in Berlin – realisiert werden. Mehr als 200 Kilometer Straßenbahn gäbe es übrigens als Bonus noch obenauf. Sollte allerdings der geplante Verbindungsbahn-Entlastungs-tunnel (VET) für die S-Bahn tatsächlich gebaut werden, dürfte es wohl mit der schönen, neuen S-Bahn-Welt wieder vorbei sein.

Jens Ode

Die Flucht unattraktiv machen

25. Oktober: „Spahn rechnet mit geschlossenen EU-Außengrenzen. CDU-Fraktionsvize will irreguläre Migration ,physisch‘ begrenzen“

Spahn erwartet die Schließung. Aber wieder wird vermutlich nur geredet, diskutiert etc. bis unsere Wirtschaft und das noch einigermaßen friedliche Zusammenleben zerstört wird. Man sieht ja, was für Migranten zunächst in Lampedusa ankommen. Etliche vollgestopfte Boote mit jungen Männern, die nur vorhaben, die Gelder, die sie bekommen, in die Heimat zu schicken. Allein schon deswegen sollten nur noch Lebensmittelgutscheine an die Flüchtlinge ausgegeben werden. Eine Unterkunft kann sowieso nicht mehr richtig gewährleistet werden wegen Überfüllung. Dieses sollte bei den sogenannten Flüchtlingen auch ankommen und zwar nicht, nachdem sie hier angekommen sind, sondern schon dort im Heimatland. So könnte die sogenannte Massenflucht unattraktiv werden, und die EU deutlich entlastet werden.

Matthias Unger

Kleinbetriebe überprüfen

24. Oktober: „1,8 Milliarden Euro Steuern stehen in Hamburg aus. Summe nicht gezahlter Abgaben erreicht Rekordhöhe“

Sicherlich ist es bedauerlich, wenn die Betriebsprüfung nicht läuft. Dass die Linke sinkende Prüfquoten bei Großbetrieben bemängelt, kann ich verstehen. Was in dem Artikel aber völlig fehlt, ist die Betriebsprüfung offenbar dubioser Kleinbetriebe. Ich spreche vor allem von sogenannten „Barber-Shops“ (dort bedarf es offenbar keines Friseur-Meisters), „Shisha-Bars“ (in deren Umfeld es häufig Gewaltdelikte gibt) und „Spielhallen“ (die Süchtigen Geld aus der Tasche ziehen), die aufgrund der geringen Einnahmen und der Struktur vielfach als Geldwäsche-Objekte dienen (Subventionen erhalten, Familienangehörige und Freunde einstellen, Verluste abschreiben und pleite machen). Wie kann es sein, dass Deutschland und Hamburg hier nicht aktiv werden – wie kann es sein, dass dieser Betrug in den Medien keine Erwähnung findet? Ich erwarte, dass mein Steuergeld nicht an solche „Gewerbe-Betriebe“ fließt! Hier geht es neben dem Thema Steuereinnahmen aber auch um strafrechtliche Belange – hier könnte man mal „Haltung“ zeigen.

Petra Mertens

Realschüler einstellen

Den beklagten Nachwuchsmangel in der Steuerverwaltung gab es schon im Jahre 1960. In einer Stellenanzeige im Hamburger Abendblatt von damals wurden für die Laufbahn des gehobenen Dienstes neben Abiturienten auch Mittelschüler gesucht, wenn diese ein erheblich über dem Durchschnitt liegendes Zeugnis vorweisen konnten. Diese mussten allerdings zusätzlich noch ein zweijähriges Praktikum ableisten. Die Mittelschüler stellten in dieser Zeit etwa ein Drittel der Inspektoren-Anwärter. Diese Zugangsmöglichkeit wurde später durch das bundeseinheitliche Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz beseitigt. Bei den heutigen Nachwuchsproblemen wäre man vielleicht froh, wenn es diese sich als erfolgreich erwiesene Möglichkeit noch gäbe.

Enrick Lange

Das ist ein Skandal...

23. Oktober: „Hamburg bringt Flüchtlinge jetzt in Zelten unter. Schon 1600 Ankünfte im Oktober. Containerdorf in Wandsbek wird geprüft“

Unbegleitet geflüchtete Kinder und Jugendliche wohnen und schlafen in Containern, Zelten und Turnhallen und das ehemalige amerikanische Generalkonsulat an der Alster steht leer. Juristisch ist sicher alles in Ordnung. Ein Skandal ist es trotzdem.

Albrecht Haute, Hamburg

Gedemütigt und erniedrigt

21./22. Oktober: „Biden kündigt Hilfspaket für Ukraine und Israel an. US-Präsident verspricht Beistand für beide Länder. Die Rede ist von mehr als 100 Milliarden Dollar. Ob Parlament zustimmt, ist jedoch offen“

Die Stellung der Medien zur Gaza-Krise ist eindeutig aber auch einseitig. Zurzeit wäre jede Person, die in der Öffentlichkeit steht verloren, wenn sie auch nur eine etwas andere Meinung äußern würde. Ich habe das Gefühl, dass große Teil der Menschen dagegen eine andere Wahrnehmung der Geschichte haben. Ohne Zweifel ist der Überfall der Hamas aufs schärfste zu verurteilen und nicht zu rechtfertigen, aber ist es akzeptabel, dass man die Historie, wie es hierzu kommen konnte, nicht erwähnt? Die Palästinenser würden vor über 70 Jahren mit Gewalt aus ihren Wohngebieten vertrieben. Große Teile der Palästinenser mussten Jahrzehnte in elendigen Verhältnissen in Lagern leben. Unzählige Versuche anderer Länder und hoch angesehener Persönlichkeiten eine Lösung für einen dauerhaften Frieden zu finden, sind gescheitert, weil Israel nie bereit war Zugeständnisse zu machen, die den Palästinensern ein Leben in Würde ermöglicht hätten. Unter Menschen, die immer wieder gedemütigt werden und erniedrigt werden, finden sich zwangsläufig solche, die sich radikalisieren. Ich meine, dies müsste auch erwähnt werden können, ohne das man gleich als Antisemit gebrandmarkt wird.

Gerhard Bläß

Eine einzigartige Atmosphäre

25. Oktober: „Varieté vereint Ukrainer und Russen. Im Hansa-Theater beginnt die Saison. Artistik-Duo Fabulous pflegt eine kollegiale Freundschaft“

Wir waren gestern nach vielen Jahren wieder einmal im Hansa-Theater am Steindamm und waren begeistert von der einzigartigen Atmosphäre und den internationalen Artisten. Das Theater hat auch nach vielen Jahren nichts von seinem Charme und seiner Faszination verloren. Das Orchester „Hansa-Boys“ hat die Show toll untermalt. Hervorzuheben ist auch die humorvolle Moderation von „Herrn Holm“, der das Publikum begeisterte. Auch die aufmerksame und flotte Gastronomie verdient ein Lob. Wir werden das schöne Theater sicher noch häufiger besuchen.

Helmut Jung

