Briefe an die Redaktion 20. Oktober 2023

Funktionierende Demokratie

20. Oktober: „Wegen AfD: Grüne schlägt CDU Abkommen vor. Senatorin Anna Gallina sieht liberalen Rechtsstaat bedroht und macht ungewöhnliches Fairness-Angebot für den Wahlkampf“

Zu Recht können wir Stolz auf unsere Demokratie und unser Grundgesetz sein. Zu den Eckpfeilern unserer Demokratie gehört, dass die politischen Parteien bei der Willensbildung des Volkes (Art. 21 Abs.1 GG) mitwirken. Wenn eine Partei sich nicht an die demokratischen Spielregeln hält, entscheidet aus gutem Grund das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit, also gerade nicht die politischen Wettbewerber. Zur Demokratie gehört auch, dass die Rechte der Oppositionsparteien gewahrt bleiben (Stichwort Parlamentsvizepräsidenten). Zwischen Regierung und Opposition soll es einen ständigen Wettbewerb über die besten Wege zur Problemlösung geben. Wie verzweifelt muss nun Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina sein, wenn sie eine „harte Ausgrenzung“ der AfD als einziges Mittel der Wahl fordert. Damit will sie nicht nur eine Partei ausgrenzen, sondern zugleich auch die Millionen Wähler, die in den aktuellen drängenden Fragen, wie z.B. der Migration und der Energiepolitik, andere Vorstellungen als die Regierenden haben. Demokratisch wäre es, wenn sie sich sachlich mit den Argumenten der AfD auseinandersetzen setzen würde und bestenfalls auch zu demokratischen Kompromissen bereit wäre. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass immer größere Teile der Bevölkerung mit dem Handeln der Regierenden gerade nicht einverstanden sind. Wenn es nicht bald glaubwürdige Korrekturen gibt, werden die Wähler über Wahlen diese Korrekturen herbeiführen. Die von Frau Gallina geforderte Ausgrenzung ist nicht nur undemokratisch, sondern ein Armutszeugnis einer Justizsenatorin, der die demokratischen Spielregeln eigentlich bekannt sein sollten. Sowohl Frau Gallina als auch die politischen Wettbewerber sollten, statt Ausgrenzung zu fordern, sich demokratisch mit der AfD über die besten Wege auseinandersetzen und auch bereit sein, mögliche Fehlentwicklungen zu korrigieren. Sollten sie dies nicht wollen oder können, dann werden die Wähler für eine Kurskorrektur sorgen. Und das ist gut so und der beste Beweis für eine funktionierenden Demokratie.

Meik Hirtzel

Masse schweigt nicht

20.. Oktober: „So sieht der Verfassungsschutz Hamburgs Sicherheitslage. Pro-Hamas-Randale in Berlin. Springt die aufgeheizte Stimmung über? Steigt die Anschlagsgefahr? “

Es ist erschreckend, dass deutsche jüdische Mitbürger bei uns, in unserem demokratischen Deutschland, wieder Angst haben müssen, sich frei in der Öffentlichkeit bewegen zu können, nur aufgrund ihrer Konfession. Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Welcher Glaube wird als nächstes geächtet werden? Müssen bald alle Moscheen, Kirchen und andere Glaubenseinrichtungen beschützt werden? Keiner ist wegen irgendeiner Konfession weniger oder mehr wert als du und ich, als Jude, Moslem, Christ oder Buddhist! Ich schreibe Ihnen aus einem einzigen Grund, damit Sie sehen, dass die breite Masse zu dem Thema nicht schweigt und sich gegen antisemitisches Verhalten zur Wehr setzt.

Familie Klessig

Was ist mit unserem Schutz?

Laut Verfassungsschutz-Chef Voß leben in Hamburg 1450 gewaltorientierte und 22 als Gefährder geltende Islamisten, von denen die Polizei annimmt, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Hallo Senat: Was haben Sie beschlossen, um die Hamburger vor diesen Personen zu schützen?

Gabriele Ebert

Überflüssiges Großprojekt

19. Oktober: „Stadt prüft eine Magnetschwebebahn zu den Arenen. Spektakuläres Verkehrsmittel könnte Konzertbesucher und HSV-Fans ab der S-Bahn-Station Stellingen die Anfahrt erleichtern“

In ihrem Artikel heißt es, dass die Fußballfans zum Stadion mit dem eigenen Auto oder dem Shuttlebus fahren müssen. Wirklich müssen? Sind die Stadionbesucher körperbehindert oder inzwischen so bequem, dass sie nicht einmal mehr anderthalb Kilometer durch den Volkspark zu Fuß zu den Arenen laufen können? In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, dass wir meinen, für jeden noch so kurzen Weg motorisierte Fahrzeuge wie z.B. E-Scooter benutzen zu müssen? Und ein nachhaltiger Vorstoß, ist so eine kurze Schwebebahn bei weitem nicht. Außer einer hässlichen Trasse und Fahrzeugen wird eine Infrastruktur (z.B. mit Abstell- und Wartungshallen) benötigt. Dieses Projekt wäre nach dem VET (Verbindungsbahn-Entlastungstunnel) ein weiteres kostspieliges und vollkommen überflüssiges Bahn-Großprojekt, dessen Pläne hoffentlich ganz schnell dort landen, wo sie hingehören: nämlich in den Papierkorb.

Christoph Beilfuß, Hamburg

Ein Miteinander wird ignoriert

18. Oktober: „Radfahrer tödlich auf Hauptdeich verunglückt“

Der schreckliche Unfall des Radrennfahrers bringt mich dazu, endlich meine Meinung zu äußern, die sehr viele Bewohner der Vierlande teilen. Unser Wohngebiet hat sich zu einem Freizeitpark, aber schlimmer noch, Rennstrecke für Semiprofis in Latex oder Neopren entwickelt, die häufig gefährlich schnell und rücksichtslos über unsere Deiche sausen. Ein akzeptables Miteinander mit den Anwohner wird oft ignoriert. Wir wohnen hier, gehen einkaufen, die Kinder gehen zur Schule. Alltagsleben eben. Und dazwischen rasen Ortsfremde, als sei hier eine Rennstrecke.

Gesine Nitzschke

Es gibt ein Mittel dagegen

18. Oktober: „Wolfsangriffe südlich von Hamburg nehmen zu. Sechs tote Schafe nach erneuter Attacke. Jäger warnen vor einer Eskalation – und die Stimmung in der Region kippt“

In Deutschland hört man, dass Wölfe immer mehr Nutztiere reißen. Dieses Problem hat man im Ausland schon seit vielen Jahren und es gibt ein Mittel dagegen: Herdenschutzhunde. Warum kommen in Deutschland die Nutztierhalter nicht auf die Idee, sich auch Herdenschutzhunde anzuschaffen, so wie das im Ausland meistens gemacht wird. Damit könnten viele Probleme gelöst werden!

Uwe Buchholtz

Menschen sind beunruhigt

Es wird dringend Zeit, die politische Meinung zur Rückkehr des Wolfs zu revidieren. Wenn es in manchen Gebieten dazu nicht schon zu spät ist. Es kann nicht sein, dass es in Niedersachsen mehr Wölfe gibt als im gesamten Schweden. Auch die Menschen in Undeloh sind zunehmend beunruhigt. Man hat Angst mit Hund oder Kind durch die Heide und insbesondere die angrenzenden Waldgebiete zu gehen. Nachts befürchten Hundehalter zudem, dass auf dem eigenen, umzäunten Grundstück beim Gassigang ihrer Vierbeiner etwas geschehen kann. Auch Katzenbesitzer haben latente Angst um ihre „Freigänger“. Wolfsspuren sind in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gefunden worden. Urlauber erkundigen sich zunehmend, wo man sicher wandern kann. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es auf Angriffe auf ein Haustier oder einen Menschen kommt. Der romantisch verklärte Umgang mit dem Wolf in Deutschland führt zu einer Gewöhnung gegenüber dem Menschen. Jäger, die sich in Osteuropa auskennen, berichten, dass man keinen Wolf zu sehen bekommt, weil dort der Mensch als der bewaffnete Feind des Wolfes erkannt wird. Menschen, die in der Lüneburger Heide wohnen oder Urlaub machen, haben sich bewusst für die Ruhe der Natur entschieden. Nun bringt diese Natur erhebliche Unruhe in ihr Leben.

Ralf Meutgens, Undeloh

