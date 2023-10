Briefe an die Redaktion: 20. Oktober 2023

Man wundert sich...

19. Oktober: „Busse werden immer unpünktlicher. Wer den Bus nimmt, wartet bisweilen lange, weil diese öfter im Stau stehen – vor allem auf diesen Strecken“

Wie kann man sich darüber wundern? Mit dem erklärten Ziel, den Fahrrädern bequeme Trassen einzuräumen, werden die Spuren für den Autoverkehr immer schmaler, die Zahl der Benutzer bleibt gleich. Nicht nur der Individualverkehr, der aufs Fahrrad oder in unattraktive Busse mit immer weniger Sitzplätzen gezwungen werden soll, auch der gewerbliche nutzt den verbliebenen Raum, wie soll es da nicht zu immer größeren Staus kommen? Und wie Buslinien, die sich stunden- bzw. kilometerlang in eine Richtung bewegen jemals pünktlich ankommen sollen, kann sich niemand erschließen. Dazu kommen vermehrt Tempo-30-Zonen, die von Bussen zwar nicht beachtet werden, wenn dort weitere Autos unterwegs sind, entstehen aber weitere Verzögerungen.

Marie Brandner

Das Gastrecht verwirkt

19. Oktober: „Innenstadt: Propalästinensische Demo angemeldet. Polizei bleibt mit Hundertschaften in Alarmbereitschaft“

Ich habe keinerlei Verständnis für die Palästina-Demo und bin der Meinung, dass diese verboten werden sollte. Die Teilnehmer der Palästina-Demo demonstrieren und das auf deutschem Boden und wie man in Berlin unlängst mit bekommenen hat, alles andere als friedlich. Gewaltbereite Demonstranten ohne deutschen Pass sollten umgehend ausgewiesen werden, sie haben ihr Gastrecht hier in Deutschland verwirkt. Ich hoffe, dass unsere Politiker nun endlich, wie von ihnen immer wieder bekundet, hart durchgreifen. Mir tun nur die Polizisten leid, die wieder Leib und Leben für Menschen hinhalten müssen, die gar nicht hierher gehören. Das ist so sinnlos und macht nur noch wütend.

Ingrid Kallbach

Eine Schnapsidee!

19. Oktober: „Stadt prüft eine Magnetschwebebahn zu den Arenen. Spektakuläres Verkehrsmittel könnte Konzertbesucher und HSV-Fans ab der S-Bahn-Station Stellingen die Anfahrt erleichtern“

Eine Magnetschwebebahn zu den Arenen, was für eine Schnapsidee. Die S 21 nach Kaltenkirchen verzögert sich um drei Jahre, aber die Bahn soll in acht Monaten stehen? Für wie lange, denn die U 5 soll ja praktisch parallel verlaufen. Wieder so eine typisch unausgegorene grüne Idee. Da kann man nur sagen: Kurze Hose, Holzgewehr. Und was sagen eigentlich die wirklichen Fachleute in der Verkehrsbehörde dazu, wenn man sie denn hören wollte? Stattdessen sollte die Investitionssumme in einen beschleunigten Bau der U 5 gesteckt werden, um sie in zehn Jahren fertigzustellen.

Bernt Genest, Hamburg-Bramfeld

Das klingt wie ein Aprilscherz

Es klingt ja wirklich wie ein Aprilscherz, die Planung einer Magnetschwebebahn zwischen der S-Bahn-Station Stellingen und den Arenen. War da nicht noch was? Ach ja. Bisher sprach der Senat davon, die neue U 5 bis zu den Arenen zu bauen. Ist das denn jetzt hinfällig? Oder soll die Magnetschwebebahn nach der EM schnell wieder abgerissen werden? Nun ja, der Termin für die Fußball-EM in Deutschland und damit auch in Hamburg kommt ja so wie Weihnachten völlig überraschend und deshalb wurde der U 5-Baubeginn auch an der Sengelmannstraße gefeiert. Das vor nunmehr gut zehn Jahren der Hamburger Bevölkerung versprochen wurde, diese U 5 von beiden Seiten zu bauen, also am westlichen Ende mit der Station Arenen, ist zum Glück in Vergessenheit geraten! Auch die Aussagen der Hamburger Stadtregierung, dass neben den Schnellbahnen und dem Busverkehr ein drittes ÖPNV-System keinen Sinn mache (damals war die Stadtbahn gemeint) zählt auf einmal nicht mehr.

Götz Gerhardt, Hamburg-Lokstedt

Kein weiteres Schienensystem?

Immer wenn das Thema Straßenbahn aufkommt, verweisen Senat und HVV reflexartig darauf, dass neben U-Bahn und S-Bahn kein weiteres Schienensystem eingeführt werden soll. Bei der Schwebebahn ist das also plötzlich möglich? Dann verlange ich, dass das Argument eines nicht gewünschten dritten Schienensystems auch bei der Diskussion um die Straßenbahn künftig nicht mehr angeführt wird.

Sönke Albertsen, Hamburg

Zu viele Verordnungen

19. Oktober: „Vergeblicher Kampf um eigene Kita. Hamburgerin will Kita eröffnen. Doch die Genehmigung wird nicht erteilt – Ersparnisse sind weg“

Kita Antrag abgelehnt? Rechtsanspruch auf Kita-Platz? Zu viel Bürokratie lähmt Privatinitiative? Rechnerische Größen gehen sicherlich an der Wirklichkeit vorbei! Zumutbare Entfernungen müssen nicht bürokratisch festgelegt werden. Alles das kann die Betreiberin besser beurteilen. Persönliches Engagement darf nicht blockiert werden durch zu viel gesetzliche Bevormundung oder Verordnungen. Das alles lähmt uns und Mütter, die für ihre Kinder keinen Kita-Platz finden, fehlen uns in den Unternehmen. Bekommen sie dann Bürgergeld? Alles betrifft kausal uns Steuerzahler und unseren Arbeitsmarkt.

Wielant J. Hoffmann, Handwerksmeister

Migrationspolitik gescheitert

18. Oktober: „Neue Terror-Tat schockt Brüssel. Der Angreifer Abdesalem L. war ein bekannter Islamist – er wurde aber falsch eingeschätzt“

Der Nahost- Krieg ist längst in Europa angekommen. Die anti-israelischen Demonstrationen in vielen deutschen Städten sind nur ein Vorgeschmack dessen, was auch in unserem Land passieren wird. Schuld an dieser Situation ist die seit 2015 völlig gescheiterte Migrations- und Integrationspolitik in diesem Land. Flüchtlinge aus arabischen Staaten haben den Antisemitismus bereits in ihrer DNA und transportieren ihn nun nach Deutschland. Dank unserer beispiellosen Gesetzgebung dürfen diese Menschen ihren Hass auf Israel ungehindert offen zur Schau stellen. Wenn die Bilder aus Brüssel nicht auch zum Alltag in Deutschland werden sollen, muss sich an der praktizierten Einwanderungs- und Integrationspolitik etwas ändern. Dazu gehört auch, dass Einwanderer und Flüchtlinge, die unser Grundgesetz missachten oder die Anerkennung verweigern, die Einreise verweigert wird oder diese nach Straftaten sofort abgeschoben werden. Und in den allgemeinbildenden Schulen müssen Themen wie Toleranz und Integration endlich fest im Stundenplan verankert werden.

Martin Wucherpfennig

Zustände sind eine Zumutung

16. Oktober: „Behörden in Deutschland alarmiert. Wenn Israels Armee in Gaza einrückt, könnten Hamas-Unterstützer auch hierzulande aktiv werden“

Heute möchte ich einmal daran erinnern, wie man mit Thilo Sarrazin umgegangen ist, als er vorhergesagt hatte, wie sich die Zuwanderung von Muslimen auswirkt. Und jetzt ist das Gejammer groß. Sicher sind nicht alle so auffällig, aber es wurde überhaupt nichts kontrolliert. Das Dilemma nimmt seinen Lauf. Wenn ich dann lese und höre, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt, ärgere ich mich über diese Formulierung. Das sind deutsche Staatsangehörige, aber keineswegs mit unserem System vertraut, geschweige denn einverstanden. Demokratieverständnis und Offenheit streift man sich nicht über wie eine Haut. Es muss dringend etwas am Asylrecht geändert werden. Diese Zustände sind für jeden einigermaßen normalen Bürger eine Zumutung. Wann begreifen die Medien und unsere Politiker, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Schluss mit Bargeldzahlungen an Asylanten. Das muss heute und nicht in fünf Jahren entschieden werden. Wir sind die Dummen in Europa! Im wahrsten Sinne des Wortes!

Sabine Below

