Briefe an die Redaktion: 19. Oktober 2023

Skurrile Bauauflagen

18. Oktober: „Neue Gänsemarkt-Passage vor dem Aus: Wie lange bleibt die Baulücke? Noch keine Mieter gefunden – Banken wollen Projekt des Elbtower-Investors nicht finanzieren“

Ratschläge an den Senat, nicht alles einem Großinvestor anzuvertrauen, wurden bisher in den Wind geschlagen. Nun hat die Signa ein Problem, das sich ggf. durch steigende Konjunktur noch lösen lässt. Für die Zukunft ist der Senat gut beraten, nicht immer wieder zugunsten der Investoren die gewerbliche Nutzung zu fördern. Hier sollte der Hebel umgelegt werden, um weitere Bauruinen zu vermeiden. Bei strikteren Auflagen für das Wohnen in der Innenstadt würden solche, noch nicht mal in die Jahre gekommenen Gebäude, gar nicht erst abgerissen. Wird eigentlich daran gearbeitet, die z. T. skurrilen Bauauflagen für eine Umnutzung von gewerblichen Flächen in Wohnen zu überarbeiten und vor allem zu vereinfachen?

Bruno Brandi

Präventionsarbeit leisten

18. Oktober: Eimsbüttel: „Angst vor Drogen-Meile. In direkter Nähe von Spielplätzen und Kitas werde laut Anwohnern vermehrt Crack konsumiert“

Nach dem Drogenpfuhl am Hauptbahnhof und dem Schanzenviertel bahnt sich offensichtlich ein Ausweiten der Rauschgift-Szene an, diesmal in dem Multi-Kulti-Stadtteil Eimsbüttel – wo neben einer bunten Bevölkerung sehr viele Familien mit Kindern im friedlichen Miteinander leben. Dieser Frieden dürfte stark gefährdet sein, wenn sich nun in „Eimsbusch“ eine weitere Drogenszene breit macht! Daher muss dieses Problem sehr ernst genommen werden, sprich wehret den Anfängen! Neben einem geplant vermehrten Einsatz von Sozialarbeitern erscheint eine starke Polizeipräsenz auf den Straßen dringend erforderlich. Auch Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen hinsichtlich Umgang mit Rauschdrogen dürfte sinnvoll und hilfreich, da zielfördernd sein. Und auf Aktionen von Dealern und Konsumenten im öffentlichen Raum muss eine sofortige strafrechtliche Reaktion erfolgen, Duldung und Toleranz sind da fehl am Platz!

Silvia Böker

Von Anfang an Probleme

17. Oktober: „Ferien: Mehr als 60 Minuten an Kontrolle warten. Am Montag zieht sich die Schlange der Passagiere bis vor das Terminal“

Das passiert leider in Hamburg seit mehreren Jahren mit Ansage, d. h. erneut alle Schulferien. Genauer gesagt, seit die Bundespolizei, die eigentlich für die Sicherheitskontrollen zuständig ist, diese Tätigkeit an den Dienstleister FraSec vergeben hat. FraSec hat von Anfang an Probleme mit fehlendem Personal gehabt und in der Regel auch an Tagen mit absehbar hoher Passagierfrequenz viel zu wenig Personal eingesetzt, sodass auch in der Regel nie alle Abfertigungsterminals besetzt waren. Wenn jetzt der Sprecher der Bundespolizei, die ja trotz des „Outsourcings“ nach wie vor verantwortlich ist, davon spricht, dass „der Start durchaus gelungen“ und „die Situation an den Kontrollstellen in Ordnung gewesen“ sei, so ist das nur schwer zu verstehen und irgendwie zynisch. Das soll er doch bitte mal all denen sagen, die mehr als eine Stunde an der Sicherheitskontrolle warten mussten, z.B. Familien mit kleinen Kindern oder betagten Leute, die nicht so lange stehen können oder schlicht denen, die ihren Flieger nicht mehr rechtzeitig erreichen.

Gerhard Maack, Hamburg-Meiendorf

Einfachste logistische Abläufe

Es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, wenn immer wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit Warteschlangen und -zeiten über Stunden durch die Sicherheitskontrollen und Gepäckausgabe entstehen und die Nerven der Fluggäste strapazieren. Dabei handelt es sich um die logistisch einfachsten Tätigkeiten – den Koffer vom Flugzeug auf einen Karren zu laden und von dort auf das Laufband zu packen und Sicherheitskontrollen durchzuführen – und erfordert keine höheren Qualifikationsmerkmale. Der Vergleich zu logistisch anspruchsvolleren Leistungen mag in der Verhältnismäßigkeit gar nicht bemüht werden, wenn z.B. in der Schifffahrt Containertransporte von Wien nach Chicago über jeweils vier Lade- und Löschhäfen am Kontinent und in den USA, über Inlandtransporte wie Bahn, Truck, Binnenschiff und jeweils gebrochene Verkehre mit ca. 50 Alternativen geplant, vorgehalten, gebucht und organisiert werden müssen. Stattdessen weiß man genau, wie viele Flugzeuge mit wie vielen Koffern und Passagieren wann landen bzw. abfliegen. Dann kommt häufig die scheinbar alles erklärende aber völlig unzulässige Erklärung des Personalmangels. Als wenn nicht jede Firma oder sogar einzelne Abteilung eine Personalplanung mit komplexeren Abläufen machen müsste und bei mehr Nachfrage als Angebot gegebenenfalls nach Marktbedarf Löhne erhöht werden könnten! Es ist auch zu hinterfragen, warum solche Probleme nicht in anderen internationalen Flughäfen z.B. Ostasien auftreten. In Singapur, mit einen höheren Sicherheitsstandard wegen Rauschgiftkontrollen, passiert man in weniger als 15 Minuten die Passkontrolle und dann liegen bereits die Koffer auf dem Gepäckband, die Koffergriffe sorgfältig zum Empfänger mit der Laufbandseite ausgerichtet. Der Flughafen ist auch eine gewisse Visitenkarte einer Stadt oder eines Landes. Dieser Aspekt erstickt im Ärgernis der Fluggäste und dem Unvermögen, einfachste logistische Abläufe zu organisieren.

Dr. Johannes March, Buchholz

Ich habe erhebliche Zweifel

18. Oktober: „Der Zug ist abgefahren. Die Geschichtswerkstatt Ottensen widmet sich der Bahn – und den diversen Versuchen, den Fernbahnhof nach Diebsteich zu verlegen“

Ich persönlich hatte bereits beim Bekanntwerden des „Projekts“ erhebliche Zweifel – ganz einfach, weil der Bahnhof Diebsteich einfach nicht für den Fernbahnverkehr ausgelegt ist. Wie sollen z. B. die Gefährte wie Autos auf die Bahn verladen werden? Hat sich einer darüber einmal Gedanken gemacht? Oder was ist mit Menschen, die auf Hilfsmittel wie Gehhilfen aller Art oder wie Familien auf den Kinderwagen angewiesen sind? Zum anderen ist die ÖPNV-Anbindung des Bahnhofs Diebsteich miserabel. Wer dort strandet, hat ultraschlechte Karten: Die Busse fahren nur (wenn überhaupt) eher sporadisch. Ein Taxistand – ebenfalls Fehlanzeige! Zudem können sich nur die allerwenigsten angesichts Bürgergeld eine Taxifahrt leisten. Wenn es darum geht, das Areal um den Bahnhof Diebsteich auch für Zugereiste interessanter und attraktiver zu machen, gäbe es eine kostengünstigere Maßnahme: bessere ÖPNV-Anbindung (bis dato nur die S-Bahn und der erwähnte sporadisch fahrende Busverkehr) mit mehr Buslinien und – falls noch eine Freifläche verfügbar ist – ein Einkaufszentrum mit sämtlichen Dienstleistern (Einzelhandel, Gastronomien, externen Konferenzräumen und Ärztehaus).

Saskia Schneider, Harburg

Ich musste an Kafka denken

16. Oktober: „Blockiert der Senat Volksbegehren? Digitale Unterschrift: Anti-Gender-Initiative erwägt Eilantrag beim Landesverfassungsgericht“

Wat hebbt wi lacht. Da faseln die Politiker von Digitalisierung der Bürokratie. Wenn es aber um die Umsetzung geht, kommen die Bürokraten so richtig aus dem Busch. Allein als ich die „Begründung des Senats“ im Artikel las mit den albernen Vorschriften und Abkürzungen (§9 Absatz 2 VAbstG, HambGVBl. S 174), musste ich unweigerlich an Franz Kafka denken. Wir haben offensichtlich zu viele Leute in den Behörden und im Politik-Apparat, denen vor Langeweile so etwas aus der Feder fließt. Macht endlich Ernst mit der Entbürokratisierung und Digitalisierung und schafft unnötige Stellen ab. Dann gibt es auch keinen „Personalmangel“ mehr – natürlich auch weniger Posten für „verdiente Parteimitglieder“.

Jörg Ökonomou

