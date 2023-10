Briefe an die Redaktion: 16. Oktober 2023

„Angst im Herzen“

13. Oktober: Leitartikel: „Der Hass in den Herzen“

In Ihrem Leitartikel vermisse ich den Aspekt „Angst im Herzen“. Wenn Antisemiten Israelflaggen von Rathäusern holen, Menschen bei der Israel-Demo am Montag in Hamburg bepöbelt und zwei Frauen bei feigen Übergriffen verwundet werden, traut sich die Zivilgesellschaft nicht, sich diesen Bewohnern Hamburgs persönlich entgegenzustellen. Beschädigungen am Eigentum und Übergriffe wären absolut sicher. Nach 9/11 gab es in den Zeitungen Aufkleber und die Autos trugen Trauerflor. Ich vermisse Gleiches jetzt. Würde unser Staat an allen öffentlichen Gebäuden die Israelflagge hissen, würde die Zivilgesellschaft nicht allein gelassen werden. Als ehemalige Lehrerin sehe ich den Einfluss von antisemitischen Unterrichtsthemen realistisch, er ist gering. Wenn aber an jeder Schule die Israelflagge wehen würde, sähe die Schülerschaft tagtäglich unsere Staatsräson. Es wäre Gesprächsanlass und zugleich konsequentes, unverrückbares Statement sowie eine moralische Unterstützung der Lehrer. Man könnte die Flagge früh hissen und nachmittags einholen, um die Zerstörungsmöglichkeiten einzuschränken. Antisemitismus in dieser Form zurückweisen, wäre hilfreich im Alltag, es bliebe nicht bei Rede und Gegenrede im Klassenzimmer. Die Zerschlagung der Hamas wird zwangsläufig schlimme Bilder liefern, um so wichtiger den TikTok-Nutzern klar zu zeigen, in welchem Staat sie leben – unmissverständlich. Unserer Solidarität im Herzen muss eine Sichtbarkeit im Alltag folgen, dazu brauchen wir eine proisraelische Innenpolitik. Außenministerin Baerbock sagte gerade in Israel: „Wir sind alle Israelis in diesen Tagen“. Lassen wir die Flaggen zu!

Sabine Schiller

Was ist die Alternative?

12. Oktober: „Scholz soll Gas-Deal mit Katar aufkündigen“

Der Linken-Chef Martin Schirdewan bezeichnet den Gasdeal mit Katar u.a. als Sargnagel für die deutschen Klimaziele und fordert Herrn Scholz auf, den Deal aufzukündigen. Okay, und dann? Was wäre die Alternative? Das ist halt die Rechnung, die wir zahlen, wenn unsere Wirtschaft und die Industrien auch in Zukunft laufen sollen. Die Aufregung wegen der furchtbaren Geschehnisse in Israel ist erstmal wieder riesig. Auch wenn wir alle nicht wissen, wie sich dieser Konflikt kurz- oder mittelfristig entwickeln wird, werden wir uns auch daran gewöhnen, so wie wir uns daran gewöhnt haben, dass in der Ukraine nun Krieg ist. Olaf Scholz wird den Gas-Deal nicht aufkündigen, da bin ich mir ganz sicher.

Stephanie Haddenga

Melde-Michel ist Makulatur

12. Oktober: „Ärger um illegale XXL-Abfallsäcke. Die grauen Riesenbeutel verstopfen wochenlang Fußwege und Parkplätze. Nutzern droht ein Bußgeld“

Es geht bei diesem Problem bei weitem nicht nur um diese Müllsäcke. Da gibt’s dann noch vergessene Absperrgitter, nicht wieder abgeholte Halteverbotsschilder und seit Monaten „tote“ Baustellen. Der ach so tolle Melde-Michel ist leider nur Makulatur zur Beruhigung der Bürger. Aus eigenen Informationen weiß ich, dass die Bezirke mit der Flut von Meldungen gar nicht nachkommen und vieles hinten runterfällt, weil es gar nicht genügend Personal dafür gibt. Ganz zu Schweigen davon, dass glaube ich noch nie jemand diesen sogenannten „Wegewart“ jemals gesehen hat, denn dann wären unsere Wege ja in Ordnung.

Holger Karstens, Ottensen

Lösung: Färben der Scheine

12. Oktober: „Schon wieder Geldautomat gesprengt. Der dritte Fall in zwei Wochen, erneut ist die Postbank betroffen. Statiker rückt au“

Ja, das sind skrupellose Verbrecher die so etwas tun! Sie bringen Menschen in Lebensgefahr, die über oder neben gesprengten Automaten wohnen. Aber was mich genauso ärgert ist das Verhalten der Banken! Seit langem ist bekannt, dass in den Niederlanden keine Geldautomaten gesprengt werden, weil die Scheine dann unbrauchbar werden! Warum tun die Geldinstitute nichts? Warum färben sie die Geldscheine nicht ein, wenn Automaten gesprengt werden? Wahrscheinlich kosten diese Sicherheitsmaßnahmen Geld. Muss erst jemand sterben bevor die Vorstände wach werden?

Lutz Jaffé

Sternstunde der Musik

12. Oktober: „Bach als faszinierende Reifeprüfung. Ein Marathon in 32 Etappen: Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson in der Laeiszhalle“

Die etwas provozierende Frage des Rezensenten, ob es denn ein müsse, nach der Interpretation Lang Langs nunmehr erneut die Goldberg-Variationen von Ólafsson hören zu müssen, muss mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Denn die Interpretation Lang Langs lässt keinen Vergleich zu mit der tiefsinnigen Durchdringung und Auseinandersetzung Ólafssons mit diesem Jahrhundertwerk. Dieser Abend stellte eine Sternstunde der Musik dar. Davon waren auch die Zuhörer der bis auf den letzten Platz ausverkauften Laeiszhalle überzeugt. Es kommt selten vor, dass ein Publikum sich spontan nach Verklingen der letzten Note erhebt und diesem großartigen Künstler Beifall zollt. Ólafsson hat es sich wahrlich nicht leicht gemacht. Von Beginn an ließ er mit seiner Interpretation durchblicken, dass pianistische Bravour und Fingerfertigkeit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Stets wurde deutlich, mit welcher Sorgfalt Ólafsson seine pianistische Akribie dem Gedanken einer Interpretation unterordnete, die – wie insbesondere in der 25. Variation – „Einsamkeit, Gottverlassenheit und Weltschmerz“ zum Ausdruck brachte. Sind dies nicht auch die wesentlichen Dinge, die die Musik, auch die von Bach, ausmachen? Nicht nachvollziehbar ist auch die Auffassung Joachim Mischkes, dass Ólafsson bei den schnellen Variationen die „Durchhörbarkeit“ vermissen ließ. Dem war meines Erachtens nicht so. Man wird sich an diesen eindrucksvollen Abend noch lange erinnern.

Dr. Claus Rabe

Den Blick nach vorn richten

12. Oktober: „Alles verloren, viel gewonnen. Uni, Familie, Job: Aus seiner zerstörten Heimat geflüchtet hat Rafat Alani in Hamburg eine Erfolgsstory geschrieben“

Dem Abendblatt herzlichen Dank für diesen Artikel. Nicht nur über negative Auswirkungen, sondern auch einmal positive Aspekte der Migrationsdiskussion – gerade in der jetzigen Situation. Viele Ehrenamtliche, die sich seit 2015/2016 in der Flüchtlingsarbeit engagieren, können eine Menge über ähnliche Schicksale berichten. Es dauert lange, bis für die Geflohenen eine positive Sicht auf das persönliche Schicksal in ihrer „neuen Heimat“ möglich ist. Nicht die vielen Behördengänge, das Leben in den Unterkünften, das Lernen der deutschen Sprache, sondern auch die persönlichen Fragen und Gedanken, ob die Entscheidung, sein Land zu verlassen, die richtige war. Oft leben auch noch Familienangehörige zu Hause, in dem Land, das sie verlassen haben. Schmerzhafte Erinnerungen, bis hin zu posttraumatischen Störungen. Oft dauert es zwei bis drei Jahre, bis sie den Blick nach vorne richten können: Sie haben entsprechende Deutschkenntnisse erworben, die Abschlüsse und Prüfungen aus dem Heimatland wurden bewertet und anerkannt, und sie haben eine Ausbildung, ein Studium begonnen oder inzwischen einen festen Arbeitsplatz. Ich habe mehrere Flüchtlinge auf ihrem Weg begleitet und insbesondere unterstützt, die deutsche Sprache zu erlernen. Es ist schön, mitzuerleben, wenn sie es geschafft haben, wieder positiv nach vorne zu gucken. Leider ist es immer schwierig, Wohnungen zu finden und häufig werden sie auch noch wegen ihres Namens oder Aussehens Opfer von Diskriminierung. Deshalb die Bitte, auch einmal so positive Berichte, wie diesen zu bringen. Danke.

Heinz Dreyer

