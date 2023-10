Briefe an die Redaktion 13. Oktober 2023

Es gibt keine Rechtfertigung

11. Oktober: „Kampf gegen Hamas-Terror – Hinweise auf Bodenoffensive Israels“

Welche Reaktion sollte ein Staat zeigen, wenn er angegriffen wird und deren Zivilbevölkerung das einzige Ziel ist. Das Raketen und Bomben von Terroristen als Mittel zum Töten der Zivilbevölkerung benutzt werden, gehört leider schon zum Alltag. Dieser Angriff jedoch, auf die Zivilbevölkerung eines Landes, hat aber eine neue Dimension. Es ist eine Grenze überschritten worden, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Aus Hass, blinder Wut und Mordlust werden Frauen, Kinder, darunter auch Babys, getötet und Menschen entführt. Dieses Abschlachten von Menschen wird anschließend auf den Straßen im Gazastreifen gefeiert. Diese Menschen haben auch Verwandte und Freunde. Eine Frau, einen Mann, Kinder, Mutter, Vater, Schwestern oder Brüder. Wie kann man so etwas feiern oder gutheißen? Was haben diese Menschen geglaubt, wie Israel darauf reagieren wird. Haben sie noch nie etwas vom Holocaust gehört und das Israel diesen Angriff genauso bewertet? Jetzt schlägt Israel mit seinem militärischen Arsenal zurück. Viele von den Menschen, die im Gazastreifen auf der Straße gefeiert haben, werden sterben. Auch wenn Israel versucht nur die Hamas zu treffen, werden trotzdem Zivilisten dabei sterben. Der Gazastreifen ist klein und dicht besiedelt. Die Zerstörung der Infrastruktur wird darum verheerend sein. Ob Israel sein Ziel erreicht, die Führungsstruktur der Hamas vollständig zu eliminieren, ist fraglich. Terrorismus kann man mit dem Einsatz von Gewalt versuchen einzudämmen, aber nicht besiegen. Es wachsen wie bei einer Hydra immer neue Köpfe nach. Israel wurde zu einem militärischen Gegenschlag und die Befreiung der Geisel gezwungen. Trotzdem darf der Konflikt nur begrenzt geführt werden und zeitlich limitiert. Darum muss heute schon an einem Ausstieg der Gewaltspirale gearbeitet werden. Denn je länger die Kämpfe andauern, umso mehr wird Israel als Täter wahrgenommen und die Palästinenser als Opfer. Außerdem wächst dabei die Gefahr das sich dieser Konflikt im Nahen Osten ausbreitet.

Fred Bonkowski

Es ist unhöflich

11. Oktober: „Macron spürt den ,Geist von Hamburg‘. Ein historischer deutsch-französischer Gipfel geht zu Ende mit vielen bunten Bildern, aber auch eher grauen politischen Themen“

Diese Besuche sind wichtig für die Zusammenarbeit der Regierungen. Ich fand es nur sehr befremdlich, dass alle französischen männlichen Delegationsmitglieder Krawatten trugen und nur unser Kanzler im Freizeitlook auftrat. So etwas gehört sich nicht, auch wenn „oben ohne“ langsam Standard ist, wenn man zum Beispiel Oper- oder Konzertbesuche anschaut, bei Staatsbesuchen ist es meines Erachtens unhöflich.

Dr. Jürgen Koch, Holm

Weitreichende Konsequenzen

11. Oktober: „Rabe: Informatik wird Pflichtfach in der Mittelstufe“

Die Einführung des Pflichtfaches „Informatik“ in der Sekundarstufe I hat weitreichendere Konsequenzen für das schulische Angebot an Stadtteilschulen und Gymnasien als es der Senator Rabe beschreibt. Zugunsten von Informatik soll es zu einer Kürzung des „Gestaltungsraums“ sowie zu einer Kürzung der ästhetischen Fächer Kunst, Musik und Theater einer jeden Schule kommen. Die gut angenommenen und pädagogisch bedeutsamen Profilierungen, wie zum Beispiel in Musikklassen, werden dadurch stark eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht. Der damit verbundene Kompetenzverlust wird durch das Fach Informatik nicht ersetzt werden können, da es andere Schwerpunkte setzt. Die digitale Bildung sollte eine Querschnittsaufgabe sein, dass heißt in möglichst vielen Fächern verbindlich erfolgen. Das wäre sinnvoller als die Einführung eines Pflichtfachs Informatik auf Kosten künstlerischer Fächer.

Johannes Rasch, Hamburg

Fachkräfte fehlen

Wer würde den Vorschlag von Herrn Senator Rabe nicht unterstützen, Informatik zum Pflichtfach zu machen. An sehr vielen Schulen findet der Unterricht in diesem Bereich bereits im Wahlpflichtbereich statt. Mich macht die Aussage stutzig: „Rein rechnerisch gebe es schon jetzt genügend Informatiklehrkräfte“. Was soll das heißen? Alle MINT-Fächer leiden bisher unter fehlenden, unter genügend Fachlehrern/innen. Wird hier das Pferd wieder von hinten aufgezäumt? Es wird etwas von oben her versprochen und angeordnet, wo sich dann herausstellt, dass das Versprechen nicht eingehalten werden kann, weil die Fachkräfte fehlen.

Wilhelm Schwering

Leider nur Wunschdenken

11. Oktober: „Mehr Platz für Flüchtlinge. Schleswig-Holsteins Kommunen beklagen eine Überforderung. Kritik an Ministerin Touré“

Die grüne Integrationsministerin Touré verkündet stolz, das Land Schleswig-Holstein werde noch mehr Platz für Flüchtlinge schaffen. Das soll dann also die Probleme lösen. Der Wunsch der Mehrheit der Menschen in diesem Land, den ungebremsten Zustrom von Flüchtlingen zu begrenzen, interessiert Frau Touré nicht. Die Frage, wie denn ein „immer mehr Flüchtlinge“ die wirklichen Integrationsprobleme lösen soll, beantwortet sie natürlich auch nicht. Wo sollen denn die Kita-Plätze, die Lehrer, die Kinderärzte, die Fachärzte, die Arbeitsplätze usw. für immer mehr Flüchtlinge herkommen? Was will Frau Touré denn jenen Menschen in den Dörfern und Kleinstädten in Schleswig-Holstein sagen, die einfach keinen Bock mehr auf immer mehr Migranten in ihrem direkten dörflichen Umfeld haben? Wie wäre es denn, wenn auch Frau Touré mal über Maßnahmen nachdenken würde, die den Zuzug nach Deutschland begrenzen könnten? Zum Beispiel sofortiger Verzicht auf Barauszahlung an Flüchtlinge, konsequente Abschiebung von ausreisepflichtigen Personen, Ausweisen sicherer Herkunftsländer, Streichung des Familiennachzuges und Reduktion aller unterstützenden Maßnahmen auf das absolut erforderliche Minimum. Dann hätte man vielleicht mittelfristig die Chance, diejenigen Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive haben und auch integrationswillig sind, angemessen zu unterstützen. Aber das ist bei einer grünen Ministerin leider nur Wunschdenken.

Lutz Krüger

Schöne, leere Worte

11. Oktober: „Faeser will gegen Hamas-Anhänger durchgreifen. Sympathie-Kundgebungen in Deutschland hatten Empörung ausgelöst“

Frau Faeser fordert: alle aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um Straftäter aus der islamistischen Szene auszuweisen, wenn sie keinen deutschen Pass haben. Kann uns Frau Faeser auch erklären, warum sie diese Schritte nicht schon längst eingeleitet hat? Schon bei der ersten Flüchtlingswelle hieß es doch seitens der Politiker, dass alle, die unsere Gastfreundschaft nicht zu würdigen wissen und Straftaten begehen, nicht im Land bleiben dürften. Schöne, leere Worte.

Silke Jensen

Problem ist hausgemacht

12. Oktober: „Kein sauberes OP-Besteck – so ist die Lage. Asklepios Klinik Altona musste Operation absagen und verweist auf allgemeine Engpässe. Wie andere Häuser reagieren“

Das Problem scheint bei Asklepios hausgemacht. Um Kosten zu sparen und den Gewinn zu maximieren, wurden in diesen Kliniken die Sterilgutversorgungsabteilungen geschlossen und ausgelagert in eine zentrale Versorgung, während in anderen Krankenhäusern die Wiederaufbereitung der Instrumente hausintern erfolgt. Nun fällt dem Konzern diese Sparmentalität auf die Füße. Die Leidtragenden sind mal wieder die Patienten.

Martin Wucherpfennig

