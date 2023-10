Briefe an die Redaktion: 12. Oktober 2023

Verständigung ist wichtig

11. Oktober: „Kampf gegen Hamas-Terror: Hinweise auf Bodenoffensive Israels. Botschafter: Antwort werde ,ganze Nachbarschaft‘ abschrecken“

Ich wundere mich, wie einseitig über den derzeitigen Konflikt zwischen Israel und der Hamas berichtet wird. Das Israel durch seine aggressive Politik gegenüber den Palästinensern möglicherweise eine Mitverantwortung trägt, wird vollkommen außer Acht gelassen. Wir empören uns über Russland, das die Krim annektiert hat, und es wurden dafür zu Recht entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Dass Israel das Westjordanland de facto ebenfalls annektiert hat, und sich dort in großem Stil jüdische Siedler niederlassen, wird offenbar ohne weiteres akzeptiert. Aber die Politik der israelischen Regierung führt ja dazu, dass sich die Palästinenser radikalisieren. Und bei der Situation im Gaza-Streifen, mit der engen Besiedlung und fast völligen Abhängigkeit von Israel, wundert es nicht, wenn dort der Hass auf Israel wächst, und radikale Islamisten dadurch leichtes Spiel haben. Um es unmissverständlich auszudrücken: die Angriffe und Gewalttaten der Hamas sind durch nichts zu rechtfertigen und absolut verabscheuungswürdig. Sie werden auch das Gegenteil von dem erreichen, was man sich vorgenommen hat. Aber die Unterstützer Israels sollten nicht bei jedem Angriff immer gleich reflexhaft die Israelis als Opfer sehen, sondern die Unterstützung davon abhängig machen, dass die israelische Regierung konstruktive Schritte zur Verständigung mit den Palästinensern unternimmt. Die Regierung in Israel ignoriert alle einschlägigen Resolutionen der UNO und beharrt darauf, selber bestimmen zu können was sie für richtig hält. Aber dann muss sie auch alleine die Verantwortung für die Folgen ihrer Politik tragen. Solange es keine Fortschritte bei der Verständigung mit den Palästinensern gibt, wird sich die Situation im Nahen Osten nicht verbessern, und die Gewalt von beiden Seiten wird eher noch zunehmen.

Peter Westendorf, Hamburg

Mehr versprochen als gehalten

11. Oktober: „MSC-Deal: Jetzt spricht die HHLA-Chefin. Angela Titzrath äußert sich zu Kaufplänen der Schweizer Reederei. Diese Woche wird das offizielle Angebot übermittelt“

Die Größe und die Aussage der Überschrift auf der Wirtschaftsseite des Abendblatts versprechen, es werden hier interne Informationen zum Aktienverkauf mitgeteilt und eine Bewertung der Pläne durch die Vorstandsvorsitzende abgegeben. Der entscheidende Satz dann: „Eine eindeutige Aussage, wie sie zu dem Angebot steht, vermeidet Titzrath.“ Sie sollten Überschriften vermeiden, die mehr versprechen als sie dann halten.

Jürgen Sibbert, Hamburg

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine magere Botschaft

Die Titelzeile verspricht einiges, erweist sich dann aber als heiße Luft: von neun Abschnitten im Artikel entfällt nur einer auf Frau Titzrath, die anderen acht bringen kaum neue Informationen. Und Frau Titzrath wird lediglich aus einer Videobotschaft, ohne Quelle, zitiert. Wobei ihre Botschaft ziemlich mager ist. Sie befindet sich ja auch auf dünnem Eis.

Reinhard Hollunder

Unlogische Positionierung

11. Oktober: „Tschentscher für Schließung des IZH. Bürgermeister: Generelles Verbot für aus dem Iran gesteuerte Blaue Moschee obliegt dem Bund“

Die aktuelle Positionierung des Bürgermeisters ist in sich denkbar unlogisch: Einerseits hält er das IZH unter Verweis auf die Berichte des Landesamts für Verfassungsschutz für so außerordentlich gefährlich, dass er den Bund politisch zu einem vereinsrechtlichen Verbot drängt. Andererseits betrachtet und betrachtete er und mit ihm die SPD in jahrelanger Kenntnis dieser regelmäßigen Berichte das IZH als geeigneten Partner für das Eingehen und die Aufrechterhaltung eines Staatsvertrages. Ob so ein widersprüchliches Verhalten bei der örtlich zuständigen föderalen Regierung der Gerichtsfestigkeit eines möglichen Verbotes hilfreich ist, muss man sehr bezweifeln.

Immo G. von Eitzen, Hamburg-Hausbruch

Kampf gegen Erderwärmung

10. Oktober: „Sparhammer? Für 29 Euro bon Hamburg nach Florenz fliegen. Spanische Airline Volotea startet drei neue Routen von Fuhlsbüttel aus“

Solange wir nicht in der Lage sind auf der Welt Frieden zu schaffen, brauchen wir uns nicht über Billigflüge aufzuregen. Die Kriege in der Ukraine und Israel sind auch Verbrechen an der Umwelt, die durch Raketen und Bomben weit mehr belastet wird als durch Billigflüge und fossile Heizungen in Deutschland. Wir haben den Kampf gegen die Erderwärmung wahrscheinlich schon verloren.

Aleksander Hein

Warten auf Entschuldigung

10. Oktober: „Mädchen ertrunken: Bäderland prüft Kurse. Nach dem tragischen Unglück sind viele Eltern verunsichert. Städtisches Unternehmen will Vertrauen zurückgewinnen“

Mit großer Irritation habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Tod des fünfjährigen Mädchens in einem Schwimmkurs, organisiert von Bäderland, keine ausreichende Reaktionen nach sich zieht. Nicht nur in Schnelsen und Niendorf ist die Verunsicherung groß und die Verzweiflung der Eltern spürbar: Aus einer großen Fürsorge heraus gibt man sein kleines Kind einer staatlichen Institution, damit dieses schwimmen lernt, und dann ertrinkt es in diesem Schwimmkurs. Vergebens warten wir auf eine Entschuldigung von Herrn Schumaier, dem Geschäftsführer von Bäderland. Auch kein Wort des Mitgefühls durch den zuständigen Senator, Herrn Kerstan (Grüne Partei). Auch kein kritisches Nachfragen des Abendblattes. Herr Schumaier hatte schon in Bremen den Auftrag erhalten, Kosten zu reduzieren. Offensichtlich auch in Hamburg bei Bäderland bei den Schwimmkursen. Wer gibt sein Kind jetzt noch guten Gewissens bei Bäderland ab? Im Bondenwald durften die Eltern beim Schwimmkurs nicht anwesend sein, in Volksdorf und anderen Bädern aber immer schon. Ein klares Konzept und Führung sieht anders aus. Das Vertrauen in staatliche Institutionen in Hamburg leidet. Herr Schumaier: Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung und Ihrer Aufsichtspflicht gegenüber den Schwimmtrainern und den Kindern. So ein Unfall hätte nie passieren dürfen – und er darf sich niemals wiederholen.

Dr. Martin Widmann, Hamburg

Auf der Höhe der Zeit bleiben

10. Oktober: Leitartikel: „Wann lernt es die SPD? Die Migration entscheidet mit über die Zukunft der Demokratie in Deutschland“

Die CDU des strahlenden Wahlsiegers Herr Rhein in Hessen ebenso wie Söders CSU in Bayern verstehen sich doch fest positioniert als Parteien der Mitte, und ich meine als solche werden sie auch von der Mehrheit der Wähler verstanden und eingeordnet. Dass Herr Iken sie in seinem ansonsten lesenswerten Leitartikel mit verbaler Grandezza so eben mal dem rechten Spektrum zugewiesen hat, ist m. E. fragwürdig. Wenn allerdings die Volksparteien CDU/CSU und SPD (wobei der Kanzler wesentlich mehr Führungskraft beweisen muss, soll seine SPD noch weiterhin Volkspartei bleiben) nach wie vor in der Mitte unseres Volkes verankert bleiben wollen, muss sich hierzulande sehr viel und sehr schnell bewegen. Allein schon die drängenden Probleme der ungebremsten Zuwanderung erfordern umgehende und durchschlagende Lösungen. Und hier müssen die großen Parteien endlich vor die Welle kommen und auf der Höhe der Zeit und der Probleme bleiben. Auch eine europäische Lösung in dieser Frage bleibt offensichtlich ein Phantom. Unsere Demokratie würde gewaltigen Schaden nehmen, wenn das Vertrauen in die politische Mitte verloren geht.

Jan Troje

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.