Briefe an die Redaktion: 11. Oktober 2023

Deutliche Worte erwünscht

10. Oktober: „Grüne für Verbot islamistischer Vereine“

Die Forderung der parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen, ein Verbot von islamistischen und antisemitischen Vereinen zu prüfen, ist angesichts der öffentlich gezeigten Unterstützung für den Angriff der Hamas auf Israel nur allzu berechtigt. Die kommentierenden Worte des Bundespräsidenten zu den Demonstrationen, auf denen der verbrecherische Angriff der Hamas bejubelt wird, haben deutlich gemacht, mit welchem Abscheu den Anhängern der Hamas begegnet werden muss. Die von Steinmeier gewählten Worte „widerlich“ sind zutreffend. Bedenklich ist, dass die Polizei in Duisburg eine Demonstration nicht verboten hat und tatenlos zusieht, wie die Demonstranten die mörderischen Aktionen der Hamas gutheißen. Das zeigt wieder einmal die Unfähigkeit der Behörden bei der Einschätzung der Grenzen der Meinungsfreiheit. Was muss eigentlich noch geschehen, um diese Demonstrationen zu verbieten? Man kann nur hoffen, dass die deutlichen Worte des Bundespräsidenten künftig bei der Bewertung der Zulässigkeit ähnlicher Demonstrationen Gehör finden werden.

Dr. Claus Rabe

Hass und die Antwort Israels

10. Oktober: „Kriegspremier Netanjahu: Der Tod des Bruders prägte ihn. Israels langjähriger Regierungschef steht vor seiner größten Herausforderung“

Die israelische Regierung unter Netanjahu mit den ultra-rechten Ministern hat schon seit langem die Palästinenser unterdrückt, diskriminiert, ihnen eine wirtschaftliche Entwicklung verwehrt und durch militante Siedler ihr Siedlungsgebiet verringert. Die Zweistaatenlösung wurde abgelehnt. Das soll nichts entschuldigen. Die Grausamkeiten und der Hass gegen unschuldige Zivilisten durch die Hamas sind unbeschreiblich und unverzeihlich. Als Antwort Israels werden auch wieder unschuldige Menschen im Gazastreifen sterben, wie auch die Zivilbevölkerung in Israel leiden. Dieser Konflikt ist durch Netanjahu und seiner Regierungsriege angeheizt worden, und ein Ende ist nicht absehbar. Der Hass wird wieder auf beiden Seiten verstärkt. Ich unterstütze das israelische Volk, nicht dessen Regierung.

Dietlind Thiessen

Herzlichen Glückwunsch!

10. Oktober: Serie: 75 Jahre Hamburger Abendblatt, heute: „Im Rathaus hieß es: 121:0 für Uwe“

Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag. Warum ich schreibe? Auch ich habe am 14. Oktober Geburtstag, allerdings neun Jahre später als das Hamburger Abendblatt, 1957. Meine Eltern hatten sowohl das Hamburger Abendblatt als auch die Welt abonniert. Da ich schon als Kind gern Bücher angeguckt habe – zuerst Pixy-Bücher – war ich irgendwann neugierig, was denn wohl in einer Zeitung stand. So lernte ich schon vor Schulbeginn lesen, das Schreiben folgte dann in der Schule. Auch wenn ich sicherlich den Sinn der Zeitungsartikel nicht verstand, so konnte ich doch Wörter und später ganze Sätze erkennen und lesen. Insofern herzlichen Dank für die Unterstützung beim Lesen lernen.

Kirsten Langhein

Ein Lob für die Kollegen

Wenn sich jemand an Sie direkt wendet, werden Sie vermutlich eher gerügt als gelobt für einen Artikel, bzw. eine Serie. Ich möchte hier einmal ein ausdrückliches Lob für Ihre Serie zum 75-jährigen Bestehen Ihrer Zeitung zum Ausdruck bringen! Ein ganz besonderes Lob gilt aber dem Artikel in dieser Serie von heute – der Ernennung von Uwe Seeler zum Hamburger Ehrenbürger. Geschrieben von Dieter Matz! Der Mann ist ja ein „Ehemaliger“ schreibt aber immer noch sehr gut, lassen Sie ihn gerne auch zukünftig noch zur „Feder“ greifen. Sie können mein Lob gerne veröffentlichen, wenn Sie denn wollen, aber dieses Lob war für Sie, Herr Haider und Herr Matz.

Eddy Münch

Ökologisch verwerflich

10. Oktober: „Sparhammer? für 29 Euro von Hamburg nach Florenz fliegen“

Ich halte die neuen Billigflüge für 29 Euro ökologisch für mehr als verwerflich! Und dann macht das Abendblatt noch mittels eines überdimensionierten Artikels Werbung dafür?

Kerstin Ohlsen

Das Instrument des Bürgers

9. Oktober: „Desaster für Nancy Faeser – Dämpfer für Markus Söder“

Die „etablierten“ Parteien versuchen, den Höhenflug der AfD zu bekämpfen, indem sie sich unterhaken, sich verbal energisch von der AfD abgrenzen und jegliche Zusammenarbeit mit ihr ablehnen. Dass die Bürger dennoch zunehmend häufig ihr Kreuz bei der AfD machen, habe damit zu tun, dass die Parteien ihre jeweilige Politik nicht gut genug erklärten. So wird das aber nichts. Der Bürger ist nicht zu dumm, um die Politik der etablierten Parteien zu verstehen. Er findet sie vielmehr in der Sache falsch. Die Bürger sehen unseren Staat vor allem durch die Migration überfordert: Überfüllte Schulklassen, zu wenig Kitas und Wohnungen, zu gering der Erfolg der Integration. Die weit überwiegende Mehrheit der Bürger will eine deutliche Reduzierung der Migrationszahlen. Wie das geht, muss nicht der Bürger erläutern. Dafür sind die Politiker gewählt. Wenn bestehende Gesetze eine Begrenzung verhindern, können und müssen sie – durch die Politik – geändert werden. Jahrelang wurden die Probleme von den Politikern nicht einmal beim Namen genannt. Denn wer sie benennt („Sagen, was ist“), gilt in Deutschland sogleich als Nazi, mindestens aber als Rechtsradikaler. Das systematische Beschweigen des Problems und die unterbliebene Migrationsbegrenzung sind es, die viele Wähler aus Protest zur AfD getrieben und die besorgniserregenden Wahlerfolge der AfD nicht nur in Bayern und Hessen bewirkt haben. Schließlich ist es die Wahlstimme, welche in der repräsentativen Demokratie das wesentliche Instrument des Bürgers ist, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wenn die Politik den Höhenflug der AfD zurückdrehen will, muss sie endlich tätig werden und effektive Begrenzungsmaßnahmen ergreifen. Sie würde der AfD binnen kurzem das Wasser abgraben. Die „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ und die „Beschleunigung der Asylverfahren“ sind indessen keine Lösung. Damit würde die Migration nur besser verwaltet, nicht aber begrenzt.

Axel Neelmeier, Hamburg

Werte und Gebräuche achten

6. Oktober: „Wie Geflüchteten ein Zuhause gegeben wird. In Duvenstedt gibt es Widerstand gegen Flüchtlinge. Fünf Kilometer weiter kennt man die Probleme – und hat sie gelöst“

Es freut mich, dass die in der Poppenbütteler Flüchtlingsunterkunft leben Migrantinnen Monira und Roz sich gut aufgenommen fühlen. Gehört zu einer gelungenen Integration nicht aber auch eine Anpassung an Werte und Gebräuche des aufnehmenden Landes und beinhaltet dies nicht diesem angemessene Bekleidung? Niemals würde ich in einem arabischen Land einen Minirock tragen, in Flip Flops eine Moschee besuchen oder im Bikini ein Restaurant (es würde im Übrigen auch nicht zugelassen). Uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Sitten anderer Länder zu respektieren – warum fordern wir dies nicht von in unserem Land lebenden Migrantinnen? Das stark zunehmende Tragen von Hijab, Chador und Niquab im öffentlichen Raum erlebe ich als Respektlosigkeit uns „Einheimischen“ und unserer Kultur gegenüber. Sollte es den Migrantinnen nicht bewusst sein, ist es notwendig, diese diesbezüglich aufzuklären, ignorieren sie es wissentlich (ich erlebe zurzeit ein erheblich steigendes Selbstbewusstsein im Tragen von Verschleierungen in der Öffentlichkeit), braucht es dringend eine Diskussion darüber, was die Mehrheit der Bürger noch tolerieren will.

Julia Meer, Hamburg-Duvenstedt

