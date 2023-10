Briefe an die Redaktion: 10. Oktober 2023

Politik zögert und zaudert

9. Oktober: „Desaster für Nancy Faeser – Dämpfer für Markus Söder“

Einen Rechtsruck gab es schon vor den beiden Landtagswahlen vom Wochenende. Da die Regierungsparteien im Bund besonders in der Frage der Migration und des Umgangs mit Flüchtlingen nach wie vor zögern und zaudern, muss sich niemand wundern, wenn eine Partei vom rechten Rand so extrem viele Stimmen bekommt, wie jetzt in Bayern und Hessen. Und es werden noch höhere Stimmanteile folgen bei den anstehenden Wahlen im Osten. Nur zu jammern und den „bösen Wähler“ zu verdammen, reicht nicht und ist der völlig falsche Ansatz. Natürlich muss es endlich Zuzugsbegrenzungen geben, bei genehmigten Zuwanderungen, und für Flüchtlinge muss es eine Arbeitsmöglichkeit geben und statt Geldleistungen, bis auf ein kleines Taschengeld, endlich Sachleistungen. Wenn von dem erhaltenen „Begrüßungsgeld“ noch etwas in die Heimat geschickt werden kann, geht das absolut nicht, da es dafür nicht gedacht ist. Auch wenn verständlicherweise die Familie in der Heimat unterstützt werden soll, muss so etwas unterbunden werden. Und, eines sollte ganz klar sein: Wer hier gegen Gesetze verstößt, muss endlich sofort abgeschoben werden können, wenn ein Gericht das anordnet. Auch die ganze Bürokratie muss endlich zwingend schneller ablaufen. Unsere Politiker aller Parteien sind, Entschuldigung, zu behäbig. Es täte allen gut, endlich nicht nur zu reden sondern zu handeln. Die Wahlergebnisse vom vergangenen Wochenende, gemeint sind die einer rechten Gruppierung, werden weiter ansteigen, wenn nicht endlich gehandelt wird. Die Hilflosigkeit der sogenannten Ampelparteien wirkt sich in den Bundesländern aus.

Detlef Riedel

Bundeskanzler erhält Quittung

Ich verstehe die jetzige Aufregung um Frau Faeser nicht. Ich habe mich aufgeregt, als ich vor ein paar Wochen im Abendblatt lesen musste, dass Bundeskanzler Scholz persönlich Frau Faeser eine Jobzusicherung, also ein Versprechen gegeben hat, dass sie nach einer verlorenen Wahl in Hessen in jedem Fall Bundesinnenministerin bleiben werde. Über unseren Bundeskanzler sollten wir uns aufregen. Aber seine Quittung hat er ja schon mit den beiden verlorenen Landtagswahlen erhalten.

Renate Brombach, Wentorf

Keine bessere Alternative

7./8. Oktober: „Zu viele Flüchtlinge für Hamburg: ,Das hält die Stadt nicht mehr lange durch‘“

Wenn es den Damen und Herren tatsächlich um das Land ginge, hätten sie bereits vor acht Jahren, als angesichts der katastrophalen Fehler von Frau Merkel diese Entwicklung glasklar abzusehen war, Einspruch erhoben. Doch man wollte die politische Karriere nicht gefährden, wer die Wahrheit zu sagen wagte, wurde lächerlich gemacht, und alle haben lieber tatenlos zugesehen, wie der Staat langsam aber sicher auf allen relevanten Ebenen kollabiert. Der Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Senatoren wird untermauert durch die Tatsache, dass jetzt schon wieder Märchen erzählt werden im Hinblick auf die völlig illusorische „europäische Lösung“, und geradezu grotesk ist in diesem Zusammenhang das Loblied ausgerechnet auf Frau Faeser. Wie lange glaubt man, die Wählerschaft damit ruhig stellen zu können? Das wirklich Tragische daran ist: Es ist weit und breit keine bessere Alternative zu erkennen.

Wolfgang Malota

Finanzierung einstellen!

Es scheint so, dass langsam auch im Kreis derer, die sich bisher für eine ungebremste Aufnahme möglichst sämtlicher Migranten aussprachen und jede sachliche Kritik daran als rechten Populismus abgetan haben, ein Umdenken stattfindet. Es braucht jetzt umgehend konsequente und wirksame Maßnahmen. Dazu gehört auch, wie von Italien schon lange gefordert, dass endlich die Finanzierung von NGO’s, den selbst ernannten Seenotrettern, mit deutschen Steuergeldern sofort eingestellt wird. Solange den Schleppern und ihrer Klientel klar ist, dass die seeuntüchtigen Boote nur ein paar Seemeilen schwimmfähig bleiben müssen, weil höchstwahrscheinlich die Retter schon in der Nähe sind, wird die illegale Einwanderung nach Europa nicht zu stoppen sein.

Paul Meier

Für die Interessen der Bürger

Drei SPD-Senatoren erklären das, was seit Monaten offensichtlich ist: Die Kapazitäten zur Flüchtlingsaufnahme sind in Hamburg (aber nicht nur hier) erschöpft! Die wohl sensationellste Aussage: Es besteht eine nationale Notlage! Während Innenministerin Faeser zeitweise Grenzkontrollen beabsichtigt, erklären ihre Hamburger Genossen, dass die Menschen eine Steuerung der Zuwanderung erwarteten. Selbst Sachleistungen statt Geldleistungen werden in Hamburg geprüft. Nun wird man beobachten müssen, wie der Senat nun tatsächlich agiert. Bezeichnenderweise zählt nämlich kein Grüner zu den drei mutigen Senatoren. Vielleicht kommt die SPD doch noch zur Besinnung, vielleicht geraten die Interessen der Bürger wieder in den Fokus, vielleicht kann der Zuwachs der AfD gebremst werden.

Christiane Martens

Unterstützung einstellen

7./8. Oktober: „Ungarn und Polen blockieren beim EU-Gipfel“

Polen und Ungarn führen in der EU ein Eigenleben und halten sich möglichst im Hintergrund, mit Flüchtlingen wollen die schon gar nichts zu tun haben. Diese beiden Verweigerer haben nur aus wirtschaftlichen und finanziellen Interessen den Anschluss an die europäische Gemeinschaft gesucht. Das sollte die Gemeinschaft nicht länger akzeptieren. Da ein Ausschluss eines Mitgliedslandes praktisch nicht durchführbar ist, sollte diesen beiden Staaten die finanziellen Unterstützungen weitestgehend entzogen werden, anders sind die nicht einzubinden und zur Vernunft zu bringen.

Helmut Jung, Hamburg

Ein Aspekt nicht erwähnt

7./8. Oktober: „Mädchen (5) ertrunken –Augenzeuge erhebt schwere Vorwürfe. Ein Vater kritisiert Bäderland scharf. Zu dem Unfall kam es in einem Seepferdchenkursus. Unglück entsetzt auch andere Schwimmlehrer“

Im Artikel über den tragischen Tod des Mädchens während des Schwimmunterrichts ist ein Aspekt leider gar nicht beleuchtet worden. Der Umstand nämlich, dass es bei Bäderland-Schwimmkursen – zumindest in einigen Bädern bzw. bei einigen Schwimmlehrern und -lehrerinnen – ausdrücklich unerwünscht ist, dass sich die Eltern die Kurse aus gebührendem Abstand live anschauen. Wäre dies anders, so könnten Eltern durchaus ein zusätzlicher Sicherheitsgarant dafür sein, dass sich solche furchtbaren Momente nicht wiederholen.

Ronny Galczynski

Eltern müssen aufpassen

Oh, wie maximal furchtbar, dass das kleine Mädchen ertrunken ist! Mein aufrichtiges Beileid. Nun erhebt ein Vater schwere Vorwürfe. Aber hätte er nicht sofort bei Verantwortlichen dies bemängeln können? Und wenn er doch schon dabei war, hätte er nicht auch selbst mit aufpassen können? Ich war bei beiden Schwimmkursen meiner Söhne immer im Hintergrund dabei und habe mit aufgepasst, auf alle Kinder. Auch am Strand, am Straßenrand oder wo auch immer. Und immer vermisse ich die Eltern, die sich für ihre eigenen und die anderen Kinder verantwortlich zeigen. Das muss sich dringend ändern. Denn die Verantwortung immer anderen zuschieben, ist auch nicht sinnvoll. Trotzdem sollten (müssen) auch andere Menschen immer einen aufmerksamen Blick auf Kinder und Gefahren werfen.

Christina Quaas

