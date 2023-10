Briefe an die Redaktion 7. Oktober 2023

Hafen künftig in der 2. Liga

5. Oktober: „Wird der Hafen unter Wert verkauft? Schweizer Reederei MSC zahlt für HHLA-Anteile weniger als erhofft an die Stadt. Die CDU ist entsetzt: ,Hier wird städtisches Vermögen verscherbelt‘“

Zu Beginn des Jahres wurde das branchenübliche Interesse der chinesischen Reederei Cosco mit 35 Prozent, also einer absoluten Minderheitsbeteiligung, sich an einem der drei Containerterminals im Hafen zu beteiligen, als Gefahr für die kritische Infrastruktur des Landes bewertet und der Ausverkauf des Hamburger Hafens beschworen. Und keine sechs Monate später ist der Senat bereit, in einer Nacht und Nebel Aktion, knapp die Hälfte des Hafens ohne ein öffentliches Bieterverfahren an die maximal intransparent operierende und im Steuerparadies Schweiz domizilierende Reederei MSC zu verkaufen. Der als Begründung genannte Zugewinn an Ladungsaufkommen ist kein echter Zuwachs, sondern kannibalisiert nur den Hafen Bremerhaven, dessen größter Kunde MSC bisher war, zugunsten von Hamburg. Mit der Transaktion wird kein einziger zusätzlicher Container über die Kaikanten deutscher Seehäfen gehoben. Das Nichtvorliegen eines konkreten Investitionsplans ist Ausdruck dessen. Es scheint, dass MSC nur Appetit auf die HHLA-Bahntochter Metrans und die Hafenbeteiligung der HHLA in Triest und Tallin hat. Die Panik im Hamburger Senat bezüglich des absehbaren Bedeutungsverlustes des Hamburger Hafens muss so groß sein, dass man ohne ausreichende Bilanzprüfung – sogenannte Due Diligence – zu solchen Notverkäufen greift, und damit seine treuesten Kunden wie Hapag-Lloyd aber auch die französische Reederei CGM/CMA, die wichtiger Kunde im Hamburger Hafen ist, verprellt. Bloß werden damit die Strukturprobleme des Hafens, wie die lange Revierfahrt, die Nutzlosigkeit der Elbvertiefung, für die 800 Millionen Euro im wahrsten Sinne versenkt wurden, und die Verschiebung der Ladungsströme, unter anderem aufgrund der Ausgrenzung Russlands vom Welthandel, nicht beseitigt. Hamburg wird sich darauf einstellen müssen, dass der Hafen künftig, wie auch der HSV, in der zweiten Liga spielen wird. Für die jetzige schwierige Lage der HHLA ist aber auch die überbezahlte Führungsspitze der HHLA, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat, verantwortlich, die beide aus der Autoindustrie kommen und was den Aufsichtsratschef Dr. Grube angeht, schon bei der Deutschen Bahn als Vorstandsvorsitzender seine Spuren mit Auswirkungen bis heute hinterlassen hat.

Michael Jung, Hamburg

Ist das alles schon vergessen?

Nun sollte sich die CDU mal schnell wieder einkriegen. Den Herren Uldall, von Beust und Peiner (alle CDU) haben wir es zu verdanken, dass ein Großteil der städtischen Immobilien während der Regierungszeit der CDU verscherbelt wurde. Der Bau von öffentlich geförderten Wohnungen wurde nahezu eingestellt, die Folgen spüren wir jetzt, wenn bis 2027 ein sehr großer Teil der geförderten Wohnungen in Hamburg aus der Bindung fällt. Es ging schon mit rechten Dingen zu, dass die CDU in Hamburg bei Wahlen nur noch knapp zweistellig war. Ist das alles schon vergessen? Ich denke, dass die Wähler doch etwas schlauer sind.

Jutta Kodrzynski

Zerfall der Demokratie

5. Oktober: „McCarthy-Beben stürzt USA ins Chaos. Die Abwahl des Chefs im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hat weitreichende Folgen. Ein Überblick“

Dass die Demokratie in den USA seit einigen Jahren auf „wackeligen Füßen“ steht, ist nun nichts Neues. Das aber Grabenkämpfe innerhalb der Republikaner, dazu noch eine Minderheit, ihren eigenen Parteifreund als Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses abwählen, zeigt den schleichenden Zerfall der Demokratie in den USA. Neben dem Sturm auf das Kapitol könnte man es als zweiten Anschlag auf die Demokratie der USA ansehen. Wenn sich die Menschen in den USA einen starken Mann in der Politik wünschen, in diesem Fall Trump, zeigt es den Vertrauensverlust in die Demokratie. Das Ignorieren der langen Liste, oder sogar die Leugnung von Vergehen von Trump, ist ein weiteres Warnsignal. Auch die Demokraten im Repräsentantenhaus tragen eine Mitschuld daran. Was hat sie eigentlich daran gehindert, für McCarthy zu stimmen? Ist es manchmal nicht wichtiger an das eigene Land zu denken, als Parteipolitik zu machen?

Fred Bonkowski

Spielräume nach oben

5. Oktober: „Wo zu wenig Trinkgeld eine Beleidigung ist. Beim Bezahlen aufzurunden ist nicht in jedem Land die beste Idee. Eine Übersicht“

Gegenüber dem Ausland ist nicht minder interessant, wie es in Deutschland um das Trinkgeld bestellt ist. Dabei ist ein Nord-Südgefälle zu konstatieren, was damit zusammenhängt, dass vor allem die Speisen im Süden Deutschlands um einiges günstiger sind. In absoluten Zahlen fallen dort folglich die Trinkgelder sparsamer aus, weil der Gesamtpreis der Rechnung die Basis darstellt. Nicht unerheblich dürfte sein, wie die Preise auf der Speisekarte generell daherkommen. Nimmt man die Top-Gastronomie einmal aus, lässt sich der Gast sehr wohl bei der Trinkgeldbemessung von der Preisgestaltung beeinflussen. Ein Beispiel sind die Preise für Mineralwasser und Wein. Neun Euro für eine Flasche Mineralwasser und Einstandspreise beim Wein jenseits von dreißig Euro sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Dementsprechend gedämpft ist die Bereitschaft, ein üppigeres Trinkgeld zu geben. Das bedeutet im Klartext, dass die Entwicklung bei den Trinkgeldern, die vielfach auch in Deutschland beklagt wird, hausgemacht ist. Einmal mehr kommt es deshalb auch bei der Rekrutierung von Servicekräften darauf an, welches Gehaltsgefüge angeboten wird. Spielräume nach oben sollten vorhanden sein.

Günter Dorigoni, Hamburg

Das Land geht den Bach runter

6.. Oktober: „Stadt muss schutzbedürftige Kinder in Zelten unterbringen“ und „Kindernotdienst in Not. KJND steht vor dem Kollaps. Jugendliche müssen in Containern, Zelten und Sporthalle schlafen“

Es darf nicht angehen, dass schutzbedürftige Kinder in Wohncontainer, Zelte und eine Turnhalle umgesiedelt werden, um Flüchtlinge aufzunehmen. Der nächste Schritt ist dann, dass die SAGA Mietverhältnisse kündigt, um für Flüchtlinge Platz zu schaffen. Die Unfähigkeit der etablierten Parteien zu regieren, kotzt mich mittlerweile an, es wird nur noch Partei-, ideologische- und Klientelpolitik betrieben und unser Land geht den Bach runter.

Bernd Mucksfelde

Dem großen Geld widerstehen

6. Oktober: „Viel Kritik an Fußball-WM in sechs Ländern. Die umstrittene Vergabe ebnet Saudi-Arabien den Weg für das Turnier 2034“

Was ist das Reden von Nachhaltigkeit und Klimaschutz, von CO2-Reduzierung und Umweltschutz, von Menschen- und Kinderrechten wert, wenn die großen Verbände und die Politik hauptsächlich am Geld und Prestige interessiert sind. Derzeit erleben wir in Europa eine Diskussion um den Umgang mit Flüchtlingen, dazu gehören auch Kinder. Wenn die Politik und die großen Verbände nicht schnell verstehen, dass eine Änderung des Denkens, weg vom Profitdenken notwendig ist, dann wird die derzeitige Diskussion in Zukunft über noch mehr Flüchtlinge geführt werden, weil immer mehr Menschen vor Hitze, Trockenheit und dem Verhungern flüchten müssen. Die Frage wird dann sein, ob wir die Menschen, die wegen des Klimawandels auch durch solche Entscheidungen nicht mehr in ihren Heimatländern leben können, menschenunwürdig leben oder gar sterben lassen können. Es wäre zu wünschen, dass die großen Fußball- und Sportverbände sich ihrer Vorbildfunktion auch hinsichtlich des Klimaschutzes klar werden – und dem großen Geld widerstehen.

Rüdiger Ramm

