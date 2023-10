Briefe an die Redaktion: 6. Oktober 2023

Erlöse für Hamburgs Zukunft

5. Oktober: „Wird der Hafen unter Wert verkauft? Details zum HHLA-Deal empören Opposition“

Verkauft nach dem Motto „die Ratten verlassen das sinkende Schiff“, aus Angst vor unpopulären, aber wirtschaftlich notwendigen Maßnahmen oder Überforderung der Stadt, die Zukunft des Hafens zu sichern? Ja, dann war es klug, weitere Teile des Hafens zu privatisieren. Die Erlöse von 230 Millionen Euro aus den Aktienverkäufen müssten dann aber zweckgebunden in Hamburgs Zukunft investiert werden, z.B. ins „Start-up-Labs Bahrenfeld“, dem Forschungscampus in Bahrenfeld, um ein alternatives Standbein für unsere Stadt zu entwickeln.

Uwe-Carsten Edeler, Hamburg

Vor dem Gang zur Wahlurne

Man kann sich nur wundern, wenn man das Abendblatt liest. Ein Aufschrei aus der CDU folgt dem nächsten und erzeugt Schlagzeilen. Nun die neueste Schlagzeile aus dem CDU-Haus: Die Reederei MSC erwirbt Teile der HHLA zum Spottpreis! Ob es der Wahrheit entspricht, wird in diesem Bericht nicht deutlich. Schon hat der Wähler den Wunsch bei der nächsten Wahl würde, sollte die CDU die Mehrheit holen, alles deutlich besser werden. Es wird auf das Kurzzeitgedächtnis des Wählers gehofft. Nun erinnert sich aber eben doch der eine oder andere an den damaligen CDU-Senat unter Bürgermeister Ole von Beust. Die damalige Bilanz: Privatisierung der staatlichen Krankenhäuser gegen den Bürgerentscheid! Ein in der Demokratie unglaublicher Vorgang. Dazu zu einem Spottpreis und der Rücknahme von 1.600 Pflegekräften an die Stadt zu einem festgelegten Zeitraum. Es musste Geld in die wie immer klamme Stadtkasse fließen. Also wurden städtische Immobilien zu einem Spottpreis in großer Zahl verkauft. Bei den heutigen Immobilienpreisen können dem Bürger noch nachträglich die Tränen kommen. Dies alles sollte in Erinnerung gerufen werden, bevor der Bürger zur Wahlurne schreitet.

Wilfrid Warncke

Geschlossen abgestimmt

5. Oktober: Kommentar: „Kanzler, übernehmen Sie! USA fallen als Partner aus, Scholz ist gefordert“

Warum informieren die Medien nicht, dass die Demokraten geschlossen für die Abwahl des Sprechers gestimmt haben. Sind sie nicht genauso schuldig für das angerichtete Chaos? Wir brauchen also nicht auf Trump zu warten. Im übrigen halte ich es für unangemessen, in einer seriösen Zeitung Menschen als „Bluthunde“ zu bezeichnen.

Klaus Rürup, Trittau

SPD muss Menschen zuhören

4. Oktober: „Olaf Scholz: ,Wer hier ist, sollte etwas tun‘. 170 Abendblatt-Leser stellten dem Kanzler Fragen“

Das Einheitsfest im Zeitalter der Spaltung war überwiegend gelungen: Infoveranstaltung, Musik, Speisen und Spaß – was aber fehlte, war die Möglichkeit der Bürger einer Rückmeldung an Politik und Institutionen. Dabei hätten wir Bürger so einiges zu sagen. Interessant was der Bundeskanzler äußert, z. B. zur Migration: „Es gibt in Europa nur ein gemeinsames Handeln“ – dabei hat sich Deutschland bei dem Thema in Europa isoliert. Jetzt werden kosmetische Korrekturen angekündigt (zeitweise Grenzkontrollen). Herr Scholz sagt auch: „Wer hier ist, sollte etwas tun“ – nur mag man diese Worte nicht glauben, denn seit Jahren geschieht nichts – der Anteil zugewanderter junger bildungsferner Männer mit mittelalterlichen Rollenverständnis wächst beständig. Ein großes Thema neben Krieg und Klima ist öffentlich wahrnehmbar das Gendern. Dass Frauen, Senioren und auch Homosexuelle sich in etlichen Regionen Hamburgs nicht mehr jederzeit frei bewegen können, scheint kein Thema. Die Sorgen der Bürger zu Wärmepumpen, steigende Lebenshaltungskosten, fehlende Lehrkräfte und Fachkräfte, drohende Altersarmut verhallen. Der Artikel schließt mit dem Satz: „Um zu erfahren, was die Menschen in der Stadt bewegt, muss die SPD den Menschen mehr als bisher zuhören“ – stimmt, allerdings sollte die SPD dann auch Dinge wahrnehmen, die sie nicht hören möchte.

Chris Mahns

Sicherheit beachten

4. Oktober: Kommentar: „Lohnt sich Strom vom Balkon? Mini-Kraftwerke boomen – doch da geht noch mehr“

Von einem Kommentator hätte ich erwartet, dass er sich mit der Materie, die er kommentiert, auskennt. Ein Balkonkraftwerk arbeitet und liefert elektrische Energie nur dann, wenn die Versorgungsspannung aus dem Netz anliegt. Das hat auch sicherheitstechnische Gründe. Stellen Sie sich vor, dass Balkonkraftwerk würde bereits arbeiten, wenn der Anschlussstecker noch nicht in eine Steckdose gesteckt worden wäre. Dann lägen 230 VAC an den blanken, vor Berührung ungeschützten Steckkontakten des Schukosteckers an.

Gerd Harnisch, Seevetal

Freude über grünen Strom

4. Oktober: „Mehr als 300.000 Balkonkraftwerke in Betrieb. Bundesregierung will Installation von Solaranlagen erleichtern“

Bei Ihrer Berichterstattung über Balkonkraftwerke vermisse ich Aussagen über das Verhältnis von Stromproduktion und Eigenverbrauch, bzw. Einspeisung ohne Entgelt. Wir, ein Zwei-Personen-Rentnerhaushalt, betreiben seit 1.3.23 ein 600-W-Kraftwerk zum Kaufpreis von 670 Euro mit optimaler Südausrichtung ohne Verschattung. Bis zum 30.9.23 haben wir 628 Kilowattstunden Strom produziert, womit wir sehr zufrieden sind. Bei bedecktem Himmel fällt die Erzeugung allerdings stark ab, was sicher auch bei zeitweiser Beschattung zutreffen würde. Seit dem 1.6.23 haben wir einen Stromzähler, bei dem wir die Einspeisung in das Netz der S-H Netz AG ablesen können. Seit diesem Zeitpunkt haben wir 179 Kilowattstunden eingespeist. Das sind 46 Prozent der in dem Zeitraum produzierten Menge. Nun hängt der Eigenverbrauch stark vom Verbrauchsverhalten ab. Da wir abgesehen von 17 Tagen Urlaub immer während der Hauptsonneneinstrahlung tagsüber zu Hause sind, täglich mittags kochen, unser Warmwasser mit Strom erzeugen und Geschirrspüler und Waschmaschine möglichst bei Sonne anstellen, hatten wir mit deutlich mehr Eigenverbrauch gerechnet. Der prozentuale Eigenverbrauch wird im Winterhalbjahr wegen der geringeren Sonneneinstrahlung sicher deutlich steigen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass sich so eine Anlage für einen Haushalt mit tagsüber berufstätigen Mitgliedern kaum lohnt, weil Verbrauchs- und Produktionszeiten nicht übereinstimmen. Ebenso bei zeitweiser Beschattung. Es sei denn, man freut sich über die Produktion von grünem Strom, den man ins Netz einspeist, ohne einen Erlös zu erhalten. Eine weitere unbeantwortete Frage ist, wer den eingespeisten Strom von uns geschenkt erhält und diesen an andere Kunden teuer weiterverkaufen kann? Wahrscheinlich doch der Netzbetreiber bzw. dessen Aktionäre.

Peter Griem

Wenig durchdachte Anordnung

30. September: „Hauptbahnhof und Umgebung wird ab Sonntag zur Waffenverbotszone“

Zum Thema Waffenverbot habe ich einige Anmerkungen. Was bitte soll jemand tun, der sich in der Innenstadt z.B. ein Küchenmesser gekauft hat? Wird da erwartet, dass derjenige zu Fuß nach Hause geht? Oder derjenige, der zum Wandern oder Campen mit der Bahn unterwegs ist? Dafür ist es erforderlich, ein Messer, auch schon mal etwas größeres, dabei zu haben. Wie sollte man sonst Mahlzeiten zubereiten oder Feuerholz zerkleinern? Oder wird erwartet, dass sich der Wanderer jedes Mal am Zielort ein neues Messer kauft, das auch gerne hundert Euro oder mehr kosten kann? Das zeigt einmal mehr, dass solche Anordnungen oft wenig durchdacht und realitätsfern sind.

Rüdiger Lendt

