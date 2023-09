Die Woche aus Sicht der Leser: 1. Oktober 2023

Wer löst unsere Probleme?

28. September: Leitartikel: „Des Kanzlers Machtwort. Im Migrationsstreit greift Olaf Scholz durch – völlig zu Recht“

Es ist sicherlich ein richtiger Schritt, aber löst nicht die Probleme, mit denen Deutschland täglich zu tun hat. Die Strahlkraft einer finanziellen Ausstattung mit Absicherung durch eine Rundum-Krankenversicherung und Nachzug der Familie ist dadurch nicht zu lösen. Ich bin wahrhaftig kein Anhänger der Migrationspolitik von Frau Merkel, aber ihre christliche Einstellung, geprägt durch ihre Herkunft, war 2015 ausschlaggebend. Leider! Heute muss es einen Unterschied zur Versorgung der eigenen Bevölkerung geben. Wer das zweifelhafte Vergnügen hat, regelmäßig unterschiedliche Ärzte aufsuchen zu müssen, kann das jedes Mal erfahren. Unterhalten sie sich mal mit einem Zahnarzt. Die besten Patienten sind die vom Sozialstaat abhängigen. Die Politik muss gegensteuern. Sachbezug und Gutscheine, wie es in anderen europäischen Ländern üblich ist, sind notwendige Maßnahmen. Die AfD kann nur durch eine Politik mit Rücksichtnahme auf die eigene Bevölkerung ausgebremst werden. Jeder Steuerzahler hat ein Recht auf Überprüfung der Verwendung seines Beitrags. Beamte müssen auf Eignung und Richtigkeit ihrer Tätigkeit stets überprüft werden. Wer Privilegien genießt, muss das aushalten. Wer ist in der Lage unsere Probleme zu lösen? Herr Scholz sicher nicht!

Sabine Below

Positives auf die erste Seite

28. September: „Scholz-Update: Die Arbeit der Ampel ist besser als ihr Ruf“

Dieser Artikel gibt meine Gedankengänge wieder. Warum sind es diese „positiven“ Berichte unserer Regierung nicht wert, auf der Seite eins in großen Lettern zu erscheinen? Ich wundere mich und bin oft auch verärgert über die zunehmend „negativen“ Schlagzeilen der Medien. Egal, ob Print, TV oder im Netz, wir werden stets, mehrmals am Tag, mit lärmenden und warnenden Informationen bedient. Da überrascht es nicht, dass die AfD so einen enormen Zuwachs verzeichnen kann, obwohl kaum einer über das Parteiprogramm und deren angebliche „Lösungsvorschläge“ informiert ist. Allein die Tatsache, in der jetzigen Regierung läuft alles schief, und wir werden es besser, anders machen, wie das auch immer aussehen sollte, lässt die unzufriedenen Mitbürger wanken und es mit der AfD „versuchen“. Mehr Informationen über die gelungene Regierungsarbeit sehe ich als Verpflichtung den Bürgern gegenüber, die eben diese Regierung gewählt haben!

Jutta Greve

Das muss gut überlegt werden

27. September: Leitartikel: „Paragraf 218 bevormundet. Es wird Zeit, die Abtreibung aus dem Strafrecht zu holen“

Es darf keine Zweifel geben: Wird eine Jugendliche schwanger, nach einer Vergewaltigung, nach Inzest, bei akuter Gefährdung des Lebens einer werdenden Mutter, dann darf niemand auch nur den geringsten Vorwurf an die Frauen und die Personen richten, die eine Abtreibung vornehmen wollen. Aber um des werdenden Lebens willen wäre es wünschenswert, wenn die Betroffenen vor der Entscheidung die Überlegung zulassen können, ob sie das Kind austragen können, ob sie es schaffen, das Kind bei sich zu behalten oder zur Adoption freizugeben. Das muss erst recht für Schwangerschaften gelten, die zwar ungewollt, aber vorhersehbar waren und der Sex einvernehmlich war. Biologisch und evolutionsgeschichtlich gesehen dient die Paarung der Entstehung neuen Lebens im Sinne der Erhaltung der Art. Nun hat aber – besonders nach Einführung der „Pille“ – das Paarungsverhalten der Menschen einen eigenen „Wert“ erhalten: Es geht jetzt vorrangig um Lustbefriedigung. Sich dabei zu schützen, wird allerdings von beiden Beteiligten nicht immer praktiziert. Wird nach einer dadurch entstandenen Schwangerschaft abgetrieben, ist das für Menschen, die „Leben“ bejahen, schwer erträglich. Welch ungeheurer Aufwand wird zu Recht betrieben, um bestehendes Leben zu erhalten? Alle wollen alt werden und eigentlich auch nicht sterben, weil „zu leben“ so einmalig ist. Und bei werdendem Leben...? Soll das letztlich eine einzelne Person aus ganz persönlichen Gründen entscheiden dürfen?

Udo Bauer

Tunnel verkürzen

27. September: „Eigener Bahnhof für den Dom und St. Pauli? Senat und Bahn legen sich auf zwei mögliche Trassen für neuen S-Bahn-Tunnelfest“

Die hauptsächlichen Engstellen sind doch der Hauptbahnhof und der „Fern“-Bahnhof Dammtor. Ein Umfahren dieser Bahnhöfe mit Regional- und Fernzügen plus Neubau je eines neuen Bahnsteigs an den genannten Bahnhöfen würde etwa zu einer Verdopplung der Kapazitäten auf der gesamten Ohne-Halt-Strecke der „Verbindungsbahn“ führen. Umbaumaßnahmen zum Anschluss des neuen Fernbahnhofs „Hamburg-West“ (zurzeit noch Diebsteich genannt) fallen ohnehin an, nunmehr in veränderter Ausführung. Die S-Bahnstrecke Hauptbahnhof-Dammtor-Holstenstraße würde auf ihren bisherigen Gleisen fortbestehen. Eine solche Verkürzung der Tunnelneubaustrecke würde die Kosten des „VET“ weitaus mehr als halbieren und uns manche jahrelange oberirdische Baustelle mit entsprechenden Staus ersparen.

Dr. Rudolf Hayo Pfohl, Hamburg

Was soll der Quatsch?

Toll, man plant also für den „Verbindungsbahnentlastungstunnel“ einen „eigenen Bahnhof für den Dom und St. Pauli“. Endlich, denn bisher sind diese Publikumsmagnete ja wirklich sehr sehr schlecht mit der Schnellbahn zu erreichen! Jetzt kann die Mobilitätswende natürlich kommen! Mit der „südlichen Trasse“ entfällt der „lange“ Marsch von den U-Bahnhöfen Feldstraße und St. Pauli zum Dom und zum Stadion und rund um die zukünftige S-Bahn Feldstraße lassen sich „neue Gebiete“ erschließen. Umsteigen von der U2 auf den VET? Was soll der Quatsch, dafür gibt es ja Busse! Auch gute Umsteigeverbindungen von der U5 zur S-Bahn am Rübenkamp braucht Hamburg wirklich nicht. Dafür einen neuen Fernbahnhof am Diebsteich, wo außer einem Friedhof kein Publikumsmagnet weit und breit zu sehen ist. Aber dafür liegt dieser Bahnhof an der Grenze zu Langenfelde und ist nur läppische zwei Kilometer vom bisherigen Zentrum Altonas entfernt. Ob der VET wirklich Sinn macht, ist in mehreren Leserbriefen in dieser Zeitung schon argumentativ in Zweifel gezogen worden. Übrigens, bei meiner letzten Fahrt mit dem RE 6 von Itzehoe nach Altona gab es einen Rat der Schaffnerin an meine Mitreisenden die von Westerland nach Stuttgart fuhren: „Steigen Sie lieber in Altona um, solange es noch geht, dann haben Sie den bequemsten Weg zum ICE nach Stuttgart. In einigen Jahren müssen Sie Treppen steigen, aber jetzt noch nicht nicht!

Götz Gerhardt, Hamburg-Lokstedt

Das ist Mord

27. September: „Familiendrama in Barmbek – Brüder entdecken tote Mutter“

Ein Mann tötet in Barmbek eine Frau, weil es „seine“ ist. Das ist kein Familiendrama, das ist Mord, Frauenmord (Femizid) um genau zu sein, mit anschließender Selbsttötung. „Alle drei Tage – Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen“, dieses Buch von Laura Backes und Margherita Bettoni erklärt unter anderem auch, warum es eine schlimme Verharmlosung ist, bei Morden an Ehe- oder Exfrauen oder sonstigen weiblichen Familienangehörigen von einem „Familiendrama“ zu sprechen. Bitte hören auch Sie auf, diese fortgesetzte Gewalt kleinzureden. Es würde in der Sache sehr helfen.

Michael Grünert

Lasst das Volk entscheiden

26. September: „Asylpolitik im Realitäts-Check“

In dem Beitrag werden die wesentlichen Fakten der unendlich facettenreichen Migrationsdebatte schnörkellos zusammengefasst. Das Geschehen scheint außer Kontrolle zu geraten. Selbst Verfassungsorgane wie Bundespräsident und Ex-Bundespräsident sehen die Aufnahmekapazitäten, gemessen an der bestehenden Daseinsvorsorge-Infrastruktur, als bereits weit überdehnt an. Die Bevölkerung ist mehrheitlich schwer verunsichert. Eine Lösung, insbesondere die seit 2015 geradezu leichtfertig bemühte „europäische Lösung“, ist weiter denn je entfernt. Deutschland trägt so gut wie allein und dies weit überproportional zu seinen Möglichkeiten und seiner Wirtschaftskraft, die Hauptlast des europäischen Migrationsgeschehens, weil die Ampel-Politik es so will. Eine Entlastung durch politische Entscheidungen ist nicht nur nicht in Sicht, sie scheint auch nicht gewollt. Im Gegenteil. Weit über die „Ortskräfte“ in Afghanistan hinaus hat die Ampel ein geordnetes Umsiedlungsprogramm für die dortige Bevölkerung in Richtung Deutschland aufgelegt. Unsere Politik – gleich welcher Farbe – hat es seit 2015 nicht fertiggebracht, auf die irreguläre Migration nach Deutschland spürbaren Einfluss zu nehmen. Mittlerweile bekommen die Probleme den Charakter eines übergesetzlichen Notstandes mit einem hohen Gefährdungspotenzial für Bevölkerung und Volkswirtschaft. In dieser Situation sollte der Souverän, das Volk, über seine Meinung zur Zuwanderung befragt werden. Anders als beispielsweise in der Schweiz, die damit gut gefahren ist, sieht unsere Verfassung selbst in Situationen von herausragender nationaler Bedeutung eine Volksbefragung nicht vor. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten es damals so. Unter heutigen Bedingungen würden sie wohl anders entscheiden. Die Politik scheint Angst zu haben vor einer solchen Volksentscheidung. Dabei hat das deutsche Volk seine absolute Souveränität, seine fest gefügte demokratische Verfasstheit in schwierigen Situationen wie dem Wiedervereinigungsprozess oder zuletzt der Bewältigung der Pandemie vorbildlich und über alle Zweifel erhaben unter Beweis gestellt. Vor der Entscheidung dieser Deutschen, einem Volk, das überdies von Humanität und Empathie gegenüber den Nöten dieser Welt geprägt ist, zuletzt durch die großzügige Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge, brauchen sich unsere Politiker nicht zu fürchten. Diese Menschen werden die richtige Entscheidung in dieser Schicksalsfrage treffen.

Christian Sowada, Norderstedt

Stolpersteine und ein Mahnmal

25. September: „Michel Friedman: Kein Pardon für Blankenese. Die Buchhandlung Kortes heißt nun Wassermann. Eine Änderung, die Respekt verdient, findet der jüdische Publizist. Aber sonst?“

Um den heute üblichen Vorverurteilungen vorzubeugen: Ich begrüße die Umbenennung unserer Traditionsbuchhandlung und bin auch der Meinung, dass die kritische Auseinandersetzung mit der Nazizeit in Deutschland früher hätte beginnen sollen und dass sie heute vor allem in den Schulen intensiver betrieben werden muss. Aber wenn man zu einer solchen Veranstaltung einlädt, wenn man sie leitet, einen Artikel über sie schreibt oder wenn man gar wie Michel Friedman meint, den anwesenden Blankenesern kein Pardon geben zu können und sie zu fragen: „Warum waren Sie nicht längst Teil der Aufklärung hier?“, dann sollte man sich vielleicht doch vorher vor Ort einmal darüber informieren, was hier in diesem Zusammenhang geschehen ist. Ich beklage, dass hiervon in dem groß aufgemachten Artikel kein Wort zu finden ist. Denn da gibt es einiges: Im Jahre 2003 gründeten Blankeneser den Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese. Der Verein bereitete eine Ausstellung über das Schicksal der Juden in Blankenese vor und beteiligte daran alle Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, welche sich zum großen Teil damals und auch danach mit der Problematik beschäftigten. Die Ausstellung fand im Jahre 2004 in dem neu gebauten Haus der evangelischen Kirchengemeinde statt, und zwar unter dem Titel „Viermal Leben“: Exemplarisch wurden vier jüdische Lebensläufe bis zum Tod bzw. zur Ermordung dargestellt. Der Verein verlegte in ganz Blankenese Stolpersteine und beschäftigte sich mit den „Kindern von Blankenese“, jüdischen Waisenkindern, die nach Ende des Krieges aus den KZs oder aus ihren Verstecken nach Blankenese kamen, um von dort zu neuen Familien in Israel oder in andere Länder gebracht zu werden. Einige von ihnen lud der Verein nach Blankenese ein. Es entstanden freundschaftliche Verbindungen. Der Verein verfasste auch ein Gedenkbuch für die Ermordeten, das in der evangelischen Kirche ausgelegt wurde. Der Kirchenvorstand beschäftigte sich intensiv mit dem Verhalten der evangelischen Gemeinde während der Nazizeit und fasste dazu einen Beschluss, in dem er Versagen und Schuld bekannte. 2013 errichtete der Verein in der Nähe des ehemaligen „Judenhauses“ – u.a. mit einer großzügigen Spende der Nachbarn – ein Mahnmal für die jüdischen Opfer der Deportation aus diesem Haus in die Todesfabriken. Alljährlich findet im Juli dort nach einem vorherigen Gottesdienst in der evangelischen Kirche eine Gedenkveranstaltung statt, an der die Namen der ermordeten Opfer verlesen werden. Natürlich waren an alldem nicht alle Blankeneser beteiligt, aber ziemlich viele, und es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele Stadtteile in Hamburg, die sich ähnlich mit ihrer schuldhaften Vergangenheit beschäftigen wie das „feine“ Blankenese.

Dr. Wolf-Dieter Hauenschild

Ein trauriges Miteinander

23./24. September: „Hamburger KRITIken: Der Fall Constantin Schreiber“

Der Artikel von Mattias Iken regt dazu an, aus der Deckung herauszukommen. Schon allein deshalb, um zu zeigen, dass die Mehrheit nicht schweigt. Erschreckenderweise scheint Herr Schreiber ja nicht nur aufgrund seiner Meinung kritisiert zu werden, sondern auch dafür, dass er Fakten liefert – wie es mit der reinen Übersetzung der Predigten geschehen ist. Und dies ist nur ein Beispiel unter vielen, bei denen Menschen in die rechte Ecke gestellt werden, nur weil sie nicht die Linie vertreten, für die von wenigen Moralisten getrommelt wird. So wirft der Umgang mit der Causa Schreiber seitens der selbst ernannten Gutmenschen ein trauriges Schlaglicht auf unser Miteinander als Gesellschaft. Ich beobachte schon seit einiger Zeit, dass, wenn Themen mit gesellschaftlichem Sprengstoff, wie beispielsweise Islam, Migration, Klimawandel oder Gendern kritisch betrachtet werden, immer der Vorwurf im Raum steht, dem rechten Spektrum anzugehören. Dies ist natürlich ein solches Totschlagargument, das jede Diskussion im Keim erstickt. Was ist passiert mit unserer Gesellschaft, dass es uns nicht mehr möglich ist, unsere Argumente und Meinungen im respektvollen Diskurs auszutauschen? Wissen diejenigen, die solche Vorwürfe äußern, eigentlich, dass sie es in Wirklichkeit sind, die das Wasser auf die Mühlen der AfD kippen? In mancher Diskussion zu den genannten Themen ist mir nicht klar, wer die Meinung der Mehrheit vertritt. Scheinbar sind es die, die am lautesten schreien. Das kommt aber daher, dass viel zu viele dazu schweigen. Dies verschiebt die öffentliche Wahrnehmung zugunsten der lauten Meinungsmacher. Constantin Schreiber hat sich entschieden, dass er sich nicht mehr äußern will – was ich schade finde, aber angesichts der Angriffe auf ihn verstehe. Ich möchte aber nicht wissen, wie viele Menschen, die sich aufgrund von drohenden Verunglimpfungen nicht mehr trauen, ihre Meinungen im Diskurs zu äußern, demokratiefeindlich wählen werden. Es ist höchste Zeit, mit seinen Meinungen nicht hinter dem Berg zu halten, sondern diese auch wieder zu vertreten. Zeigen wir in der Mehrheit, dass sachlicher Austausch funktioniert.

Dr. Stephan Risse

Fachleute werden nicht gehört

22. September: „,Unter der Oberfläche brodelt es‘. Ole von Beust regierte die Stadt von 2001 bis 2010. Nun schlägt der CDU-Politiker Alarm: Die Stadt spielt mit ihrem Wohlstand“

Herr von Beust hat für seine Legislatur dankenswerterweise eine „gewisse Bunkermentalität“ eingeräumt. Die hat sich in der derzeitigen Riege um Herrn Tschentscher allem Anschein nach gehalten. Die überwältigende Fachexpertise, die dem Senat momentan entgegenbläst, wird im Rathaus geflissentlich überhört. Das betrifft die Verkehrspolitik genauso wie die Wirtschaftspolitik und gipfelt in der vollkommenen Ignoranz der Probleme, die der Klimawandel der Stadt in den nächsten Jahrzehnten beschert. Insbesondere die Tatsache, dass laut IPCC(Weltklimarat)-Prognose bis 2050 Teile der HafenCity, Rothenburgsorts, Billwerders und der Veddel unterhalb des Meeresspiegels liegen werden (climatecentral.org), findet überhaupt keine Beachtung oder ist schlicht unbekannt. Dabei sind, wie jüngst eingeräumt wurde, die erst vor kurzem entdeckten dramatisch hohen Methan-Emissionen aus den Permafrostregionen noch gar nicht einkalkuliert. Stefan Rahmstorf, einer der führenden international angesehenen Klimaforscher, räumt zudem ein, dass die Prognosen, die in den allgemeinverständlichen Presseerklärungen des IPCC veröffentlicht werden, in der Regel den „best case“ widerspiegeln („Was würde passieren, wenn jetzt konsequent gehandelt würde“). Die tatsächlichen Verhältnisse möchte man ungern herausstellen. Das ist Menschen wie Herrn Dr. Mark Benecke vorbehalten, die sachlich und unaufgeregt über genau diese Dinge öffentlich referieren. Was Herrn von Beust zudem mit dem aktuellen Senat verbindet, ist die Idee, die Stadt würde an Lebensqualität und wirtschaftlichem Gewicht verlieren, wenn man den Autoverkehr einschränke. Die Erkenntnisse der Verkehrswissenschaft und Stadtgeografie belegen seit Jahrzehnten, dass das Gegenteil der Fall ist. Ein Blick z.B. auf die Publikationen und Literaturhinweise des Potsdamer „Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit“ bietet ausreichend Material, um die tatsächlichen Verhältnisse zu verstehen. Wenn man dem nicht traut, reicht eine Reise nach Kopenhagen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Sevilla oder Barcelona, um sich davon zu überzeugen. Ob man die Haltung des ehemaligen und des derzeitigen Senats jetzt als Ignoranz oder schlichte Inkompetenz bezeichnet, mag jeder für sich entscheiden. Als Verwaltungschef muss man diesbezüglich nicht unbedingt Fachkompetenz aufweisen. Das entbindet einen natürlich nicht von der Pflicht, sich diese einzuholen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, egal ob einem das persönlich passt oder nicht.

Irene Marquardt