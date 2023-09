Briefe an die Redaktion: 26. September 2023

Mehr mutige Journalisten

23./24. September: Hamburger KRITIken: „Der Fall Constantin Schreiber. Erst gefeiert, dann gehasst“

Vielen Dank für Ihre Kolumne, mit der Sie die besorgniserregende Beschränkung der Meinungs-, Gedanken- und Lehrfreiheit in unserem Lande aufzeigen. Ich wünsche mir viel mehr Journalisten, die mutig und seriös recherchieren und damit eine objektive Berichterstattung gewährleisten. Leider trauen sich immer weniger Menschen, gerade auch solche, denen eine öffentliche Bühne zur Verfügung steht, ihre eigene Meinung zu sagen und damit auch diejenigen zu ermutigen, die Sie unter „das dröhnende Schweigen der Mehrheit“ subsumieren. Wir brauchen dringend Stimmen, die sich nicht ihrer Ideologie, sondern der Wahrheit verpflichtet fühlen. Unsere Demokratie war und ist stark, wenn um den besten Kompromiss in der Sache gestritten wird. Wir leben leider inzwischen in einer Welt, die nur noch das Motto kennt: „Bist du nicht für uns, bist du gegen uns“, mit der Konsequenz, solche Personen zu bekämpfen. Wer gegen den angeblichen Mainstream argumentiert, wird von denjenigen, die meinen, die Definitionsmacht für sich gepachtet zu haben, gnadenlos in eine Ecke gestellt.

Peter Schölermann

Demokratie in Gefahr

Ihr Artikel über den Journalisten Schreiber hat mich sehr berührt. Endlich mal jemand, der den Mut hat, auch seine Meinung öffentlich zu machen. Wir möchten wissen, was in den Moscheen passiert, und wer gegen Deutschland hetzt. Die Wahrheit liegt immer dazwischen, aber es muss doch möglich sein, Kritik zu äußern ohne einen Shitstorm zu ernten. Wir wissen, dass es auch in Deutschland schwer ist, mal Courage zu zeigen. Wir brauchen aber solche Leute mit Sachverstand. Unsere Demokratie ist in Gefahr und sie wird zerredet. Wir sehen täglich, wie verwirrt viele Bürger sind. Nahrung für die rechtsextreme Bewegung. Leider.

Dr. Ursula Rohde

Es fehlen Charakterspieler

25. September: Kommentar: „Wohlfühloase HSV. Den Protagonisten im Volkspark geht es zu gut“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Herr Jacobs beschreibt die Ursachen für den erneuten Einbruch des HSV in Spielen gegen angebliche Underdogs der 2. Liga mit schöner Stadt, gutem Gehalt und viel Zuspruch nach Siegen. Aber gilt das nicht auch genauso für die Mannschaft des FC St. Pauli? Und – wenn wir mal in die Bundesliga schauen – nicht auch für Mannschaften wie z.B. Bayern München oder RB Leipzig? Dort gibt es solche regelmäßigen Ausfälle in der Regel nicht. Man nehme nur das Spiel der Bayern am Sonnabend gegen Bochum: Da war von Selbstzufriedenheit nichts zu spüren, der Underdog wurde ernst genommen und kein Bayern-Spieler hat sich hängen lassen. Die „Wohlfühloase“ alleine kann es also nicht sein. Meiner Meinung nach fehlt es dem HSV schon seit längerem an wirklichen Charakterspielern, die sich und die Mannschaft motivieren und mitreißen können, auch wenn es mal nicht läuft. Es reicht eben nicht aus, eine „Friede, Freude, Eierkuchen“-Mannschaft zusammenzustellen. Wer einmal selbst Fußball gespielt hat weiß, dass sich die wahre Stärke des Teams erst dann zeigt, wenn deren Anführer während des Spiels die Initiative ergreifen und die anderen Spieler mitziehen, ohne auf Ansagen des Trainers zu warten. Solche Anführer sucht man beim HSV vergeblich, weil sie normalerweise auch außerhalb des Platzes Charakter zeigen und vielleicht auch mal anecken. Und das ist unter Jonas Boldt und Tim Walter offensichtlich kein geduldetes Verhalten.

Holger Herold

Ein Mentaltrainer für den HSV

23./24. September: „Was war das denn, HSV?“

Es wiederholt sich immer und immer wieder. Es sind die vermeintlich schwachen Gegner. Eigentlich könnte man genau darauf sogar die Wettprognosen anpassen. Frei aufspielen zu können, so wie die Osnabrücker Kicker es taten, ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, ersetzt das beste Training. Es spielt sich im Kopf eines jeden Spielers ab, Punkt! Und darin liegt auch die (wahrscheinlich einzige) Lösung: Es braucht einen Mentaltrainer, der die Spieler in einen Zustand der Unbekümmertheit versetzen kann. Die Zeiten, als es noch „echte Typen“ gab und Führungsspieler, die über den ganzen Platz liefen, um die Mannschaft zu „einen“, oder Ersatzspieler, die sich noch selbst eingewechselt haben, sind vorbei. Mentaltrainer gibt es aber und darunter mit Sicherheit auch welche, die in der Lage sind, die Köpfe freizumachen, um einfach befreit Fußball spielen zu können. Technisch können sie es alle. Nur der HSV!

Martin McDavid

Wo sind die Frauen?

23./24. September: „Unsere Kultur-Tipps der Woche: Photopia Hamburg macht aus Fotografie ein kunstvolles Spektakel“

Die Ankündigung des Abendblatts für die dritte Photopia in Hamburg mit der Formulierung „spannende Diskussionen mit angesagten Fotografinnen und Fotografen“ war absolut gendergerecht. Doch als ich mir dann das Stage-Programm ansah, musste ich die Fotografinnen mit der Lupe suchen. Am Freitag beispielsweise standen vierundzwanzig Fotografen auf der Bühne, aber nur acht Fotografinnen. An den anderen Tagen war das Verhältnis auch nicht besser. Schon bei der ersten Photopia im Jahr 2021 fragte sich die bekannte Streetfotografin Pia Parolin „Doch wo sind die Frauen?“. Mir war nicht bewusst, dass die Fotografie eine solche Männerdomäne ist. Gutgemeinte gendergerechte Ankündigungen nützen nichts, wenn die Organisation einer solchen Messe noch auf althergebrachte Strukturen setzt.

Tatjana Stokar, Hamburg

Ein Trauerspiel

22. September: „Altbürgermeister Ole von Beust: ,Ich mache mir Sorgen um Hamburg‘. CDU-Politiker beklagt Verwahrlosung des öffentlichen Raums und fürchtet um industrielle Basis“

Danke für dieses Interview, in dem endlich mal ganz klar ausgesprochen wurde, was so viele Hamburger bewegt! Leerstand in der City, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, Bettelei und Drogenmissbrauch, das ist leider alles Alltag geworden in unserer schönen Stadt und man kann nicht mehr wegschauen. Das Elend um den Hauptbahnhof breitet sich aus und zieht immer mehr Drogensüchtige und Bettler an. In der Mönckebergstraße einkaufen zu gehen, ist ein Trauerspiel. Wie soll das weitergehen? Offenbar fehlt es dem Senat an einem Konzept und an Mut, das Konzept durchzusetzen. Dabei wäre es so nötig!

Renate Gravert

Dokumente gründlich prüfen

21. September: „Mallorca-Immobilien: Darauf muss man achten. Im Schnitt sind Häuser und Wohnungen auf der Ferieninsel deutlich günstiger als in Hamburg. Aber es gibt Fallstricke“

Als Berater deutscher Immobilien-Käufer in Spanien kann ich bestätigen, dass oft die gleichen Probleme auftauchen. Wie im Artikel erwähnt, gibt es illegale Anbauten, und das öfter als gedacht. Das wird erst bei Einsicht ins Grundbuch bemerkt, wenn dort etwas anderes steht als im Kaufvertrag. Noch eine Besonderheit ist, dass ein Hauskauf in Spanien auch privatschriftlich, also ohne Notar, erfolgen kann, und manch ein Hauskäufer nicht genau weiß, was er unterschreibt. Und neben dem Grundbuch gibt es auch ein Kataster. Beide haben verschiedene Zwecke und man sollte vor dem Kauf in beide Einsicht nehmen. Wichtig ist es, immer jemanden an der Seite haben, der die Sprache beherrscht und auch Erfahrungen mit Immobilien in Spanien hat. Und dass man sich immer Zeit für Beratung und Aufklärung nimmt, bevor irgendein Dokument unterschrieben wird.

Roberto Carballo, Anwalt

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.