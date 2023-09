Briefe an die Redaktion: 25. September 2023

Argumente sind veraltet

22. September: „Altbürgermeister Ole von Beust: ,Ich mache mir Sorgen um Hamburg‘. CDU-Politiker beklagt Verwahrlosung des öffentlichen Raums und fürchtet um industrielle Basis“

Sorgen um Hamburg? Mir scheint, da will eher jemand aus dem Background die CDU unterstützen. Und immer mit der alten Leier: Die Christlichen sorgen für Recht und Ordnung, und die Rot-Grünen stiften nichts als Chaos und Verwahrlosung. Was so nicht stimmt. Zuvorderst aber sind die Argumente des Herrn von Beust arg in die Jahre gekommen: Autos befördern die Kauflust? Hm. Wie kommt es, dass Hannover grade plant, seine Innenstadt autofrei zu machen? In Bremen gibt es das seit Jahrzehnten, und wie angenehm ist es, dort durch die ruhige, abgasfreie Innenstadt zu schlendern! Metropolen auf der ganzen Welt machen gute Erfahrungen damit, dass Bürger/-innen sich freier und entspannter in den Innenstädten bewegen können und ausgerechnet in Hamburg soll das nicht funktionieren? Das Auto als das Verkehrsmittel in der Innenstadt gehört längst der Vergangenheit an! Und es geht doch auch um die Lebensqualität der Bewohner/-innen und Besucher/-innen dieser Stadt, nicht nur um Kaufkraft. Und dann der alte Wunsch der CDU, Bettler und Drogensüchtige aus der Innenstadt zu vertreiben, damit alles wieder schön und schick erscheint: Ja, die Szene um den Hauptbahnhof ist ein Problem. Vor allem aber handelt es sich dabei um Menschen, die Probleme haben. Sie brauchen Unterstützung und Fürsorge, denn sie sind krank. Und sie haben ein Recht darauf, dass wir als Gesellschaft uns um sie kümmern, denn sie sind Teil davon. Die Zunahme dieser Probleme rund um den ZOB spiegeln den Zustand unserer Gesellschaft, wie sie gerade ist, die immer weiter klaffende soziale Schere.

Anette Lack

Sorgen sind berechtigt

Die Sorgen von Ole von Beust sind völlig berechtigt. Dass Hamburg immer mehr verwahrlost, ist nicht nur rund im den Hauptbahnhof, sondern auch an der Mönckebergstraße und vor allem an der Reeperbahn zu beobachten. Dort fühlt man sich teilweise wie in einem Drittweltland. Obdachlose haben sich an manchen Ecken langfristig niedergelassen und betteln laut und provozierend. Touristen werden regelrecht verschreckt.

E. Dorothea Ehlers, Hamburg

Grünes Wunschdenken

22. September: „Ringen um besseren Ostseeschutz. Einen Nationalpark Ostsee wird es wohl nicht geben. Schlagabtausch im Parlament“

Ein Nationalpark Ostsee bringt für die Erholung der Ostsee gar nichts und ist nichts weiter als ein Wunschdenken der Grünen um mal wieder etwas zu verbieten. Wichtiger wäre, schädliche Einleitungen wie Abwässer von Freizeitbooten zu verhindern, indem man so häufig wie möglich, kostenlose und frei zugängliche Absauganlagen zur Verfügung stellt, was immer noch nicht überall der Fall ist. Dass es der Fauna nicht schlecht geht, erkennt man daran, dass da wo früher Möwen saßen heute der schwarze Kormoran das Leben der Wasservögel und Fische beherrscht. Hier wird es Zeit, für Artenschutz anderer Wasservögel zu sorgen. Den Enten und Fischen ist es egal, ob mal ein Surfer oder ein Segelboot durchs Wasser pflügt, es stört nur die Grünen und die fahren mit dem Rad.

Thomas Fetzberger, Bargteheide

Nicht so beim Eishockey

22. September: Sportplatz: „Der Fußball braucht eine Regel-Revolution“

Herr Sven Kummereincke spricht mir aus der Seele. Wenn man sich ein Fußballspiel ansieht und dabei die Verhaltensweisen der Spieler beobachtet, kann es einem den Sport verleiden. Ich habe viele Jahre Eishockey gespielt und bin auch zehn Jahre Schiedsrichter gewesen, aber solch respektloses Verhalten dem Unparteiischen gegenüber hat es damals nicht gegeben, und gibt es auch heute nicht in dieser Sportart. Schon dieses wehleidige Getue nach einem Foul, um kurz danach wieder wie ein junger Gott über den Platz rennen zu können, ist schon unsportlich. Das Verhalten fast aller Fußballspieler den Schiedsrichtern gegenüber zollt von einer Respektlosigkeit sondergleichen. Wer im Eishockey wegen einer Schiedsrichterentscheidung meckert, bekommt eine zwei Minuten-Strafe, sollte er dann noch weiter meckern, kann das dann eine Zehn-Minuten-Strafe nach sich ziehen. Da wird sich der Spieler schon überlegen was er tut.

Fred Mordhorst

Eine Wende sieht anders aus

20. September: „Bis zu 16 Milliarden Euro: U5 teuerstes Projekt der Hamburger Geschichte Senat schätzt zum ersten Mal die Gesamtkosten“

Nun wird sie mit 16,5 Milliarden Euro doch doppelt so teuer. Bisher sollten es noch 8,5 Milliarden Euro sein. Aber egal wie teuer – die immer wieder vom Senat beschworene Verkehrswende in Hamburg werden auch die angeblich 270.000 täglichen Fahrgäste der U 5 nicht herbeiführen. Der größte Teil der Nutzer sind ohnehin Umsteiger von anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder S-Bahn. Der Rest, der vom Pkw auf die neue Bahn umsteigt, entlastet so – bezogen auf die 70 Millionen-Strecken-Kilometer, die die Hamburger lt. Mobilitätsstudie Deutschland tagtäglich zurücklegen – maximal 0,5 bis 1,0 Prozent dieser Gesamtstrecke von der Straße auf die Schiene. Dies liegt unterhalb jeder Wahrnehmungsschwelle für die Anwohner, Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Eine Wende sieht anders aus. Weder das Klima noch der Verkehr profitiert davon – nur die Bauindustrie.

Thomas Philipp, Diplom-Volkswirt

Waffenstillstand vereinbaren

18. September: „,Wir müssen uns auf einen langen Krieg vorbereiten‘. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Eskalationsgefahr in der Ukraine – und was er von Deutschland erwartet“

Die dramatische Aussage „wenn die Ukrainer aufhören zu kämpfen, wird ihr Land aufhören zu existieren“, stellt sich so nicht. Es gilt einen Waffenstillstand zu vereinbaren, um sofort das grauenhafte Sterben und Leiden zu beenden. In einem Friedensvertrag wird die Ukraine vermutlich Territorium verlieren, aber sie wird weiter existieren und Tausende werden nicht sterben. Die Toten sind für immer verloren, Territorium lässt sich wiedergewinnen z.B. durch politische Veränderungen, die man sich aktuell nicht vorstellen kann. Das beste Beispiel dafür sind wir selbst, wobei mir bewusst ist, dass die Gründe hierfür vollkommen anders und nicht vergleichbar sind. Die Frage nach der Reaktion der Nato bei einem Einsatz von Atomwaffen durch Russland gegen die Ukraine, beantwortet Herr Stoltenberg mit einer unklaren Botschaft: „Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden.“ Er kann damit nur einen Krieg zwischen zwei Atommächten meinen, wo das wohl zutrifft, aber heißt das im Fall der Ukraine, dass dann aus übergeordneten Gründen § 5 des Nato-Vertrags greifen soll, weil Russland eine inakzeptable Waffe einsetzt und es dann zu einem Atomkrieg zwischen Nato und Russland kommen muss? Die drei bis vier Prozent Verteidigungsausgaben zu Zeiten des kalten Krieges können kein Maßstab sein, damals gab es noch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt, davon ist nur Russland übriggeblieben mit Verteidigungsausgaben von ca. 70 Milliarden jährlich. Dem gegenüber stehen ca. 1000 Milliarden jährlich der 31 Nato-Staaten. Bei dieser Summe frage ich mich, wieso wir noch mehr für Verteidigung ausgeben sollen? Was passiert damit in der Nato? Wird das meiste verschlammt oder Schrott von der Rüstungsindustrie geliefert? Ist die Führung und organisatorische Struktur der Nato und ihrer Staaten nicht fähig mit diesen immensen Ressourcen eine glaubwürdige Verteidigung aufzubauen? Drängeln Lobbyisten der Rüstungsindustrie die Nato, mehr Waffen anzuschaffen? Höhere Verteidigungsausgaben sind nicht nötig, denn Russland wird niemals die Nato-Staaten angreifen.

Joachim Schmidt-zur Borg

