Briefe and die Redaktion: 23. September 2023

Kontraproduktiver Ansatz

22. September: Was wird aus Hamburg: „Sorgen um die Stadt: ,Unter der Oberfläche brodelt es‘“

Die Analyse von Ole von Beust kann noch nicht ganz überzeugen. Zum einen wurden auch in dessen Amtszeit große strategische Fehler begangen, wie beispielsweise als Ergebnis der Dohnanyi-Kommission bei der Universität Hamburg den Studiengang Skandinavistik einzusparen, der gerade im Hinblick der festen Fehmarnbeltquerung und des näheren Zusammenrückens an Kopenhagen eine sehr wichtige Funktion hätte ausüben können. Zum anderen bleibt der Paradigmenwechsel bei der Verkehrspolitik nicht nur vor dem Hintergrund des Klimaschutzes richtig, da es viele andere europäische Metropolen gibt, wo größere Flaniermeilen ohne Autos zu einem deutlichen Anstieg der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Citybereichen geführt haben. Deshalb zeugt die Philosophie des Altbürgermeisters, hier lieber am „Bewährten“ festzuhalten, anstatt eine mutige neue Vision für die Stadt zu entwerfen, leider von einem ziemlich veralteten und auch eher kontraproduktiven Denken!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Es braucht keine neue Trasse

22. September: Leitartikel: „Abgehängt“

Toll das Herr Iken auch noch Öl ins Feuer gießt. Es wird permanent bei der Bahn immer nur auf „Neu, Neu“ argumentiert. Es stellt sich doch eher die Frage, wer denn überhaupt 15 Minuten schneller in Hannover sein will. Hätte der Totengräber der Bahn – Herr Mehdorn – nicht immer nur seinen ICE im Kopf gehabt, sondern sich schon damals um die Infrastruktur seiner veralteten Gleise gekümmert, dann hätten wir heute nicht diese permanente Diskussion über den Deutschlandtakt. Anstatt Milliarden für unterirdische Bahnhöfe und andere nutzlose Projekte auszugeben, wäre der Erhalt von stillgelegten Gleisen für den ÖPNV viel sinnvoller und nur weil Hamburg meint, seine nicht vorhandenen Container schneller aus dem Hafen zu bekommen braucht es keine neue Bahntrasse.

Thomas Hoven

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unerträgliche Regelwut

22. September: „In Mitte ist Außengastronomie im Winter erlaubt“

Unsere Politiker sprechen doch immer davon Bürokratie abzubauen, davon merkt man nichts. Lasst doch die Gastwirte ihre Außenplätze, wenn sie wollen, das ganze Jahr nutzen. Die Gäste wollen doch so oft es geht draußen sitzen, zur Not sogar in Wolldecken gehüllt. Im Ausland geht es doch auch. Und warum bis 28. Februar, warum nicht bis Ende März. Die Regelwut unserer Behörden ist unerträglich.

Gitta Uther, Seevetal

Trinkgeld immer separat in bar

22. September: „Gastro-Krise: Wenig Trinkgeld, höhere Steuern. Es wird ernst: Geplante Anhebung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent bedroht in Hamburg 400 Betriebe, warnt der Dehoga“

Es mag sein, dass viele Gäste in Restaurants und Cafés weniger Trinkgeld geben als bisher üblich. Meiner Meinung nach ist ein sehr großer Teil des Problems aber auch selbst gemacht und technisch bedingt: ein Großteil der Bezahlungen erfolgt heutzutage bargeldlos, und in immer mehr Restaurants stelle ich fest, dass das Trinkgeld nicht über Bezahlgeräte zusammen mit der Rechnung abgerechnet werden kann, sondern nur separat in bar. Sehr viele Menschen – auch ich selber – haben aber gar kein Bargeld mehr dabei oder nur z.B. einen großen 50-Euro-Schein als Notreserve. Wer hat da schon Lust neben der bargeldlosen Abrechnung noch einen zweiten, separaten Bezahlvorgang nur für das Trinkgeld vorzunehmen? Ich ehrlich gesagt nicht. Da müssen sich dann die Chefs der Restaurants und Cafés vielleicht selber mal an die Nase fassen und nicht wundern, wenn ihr Personal unzufrieden wird, weil von den Gästen weniger Trinkgeld in der Kasse landet.

Stefan Mulder

Verlogene Diskussion

19. September: „50 Unternehmen sollen die Viertagewoche testen“

Die Sechstagewoche und Arbeitszeiten mit 50 Stunden pro Woche gehören schon längst der Vergangenheit an – und das ist gut so. Die Ver.di-Forderung einer Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich passt zwar sehr gut zu den Aktivitäten einer Gewerkschaft, war aber Niemandem zu vermitteln in einer Zeit, wo es eher darum geht, Unternehmen zu stabilisieren. Diese Utopie ist jetzt vom Tisch, zeigt aber auch die Verlogenheit in der Diskussion: Früher hieß es, zehn, neun oder acht Stunden sind zu viel Arbeitszeit am Tag. Jetzt dürfen es wieder zehn Stunden werden, wenn die Arbeit auf vier Tage verteilt wird. Es ist doch keine Frage: Drei freie Tage pro Woche sind super, und die anderen Tage etwas länger arbeiten – wenn der betriebliche Ablauf dieses zulässt.

Dietmar Johnen-Kluge

Bankkunde bezahlt Schäden

18. September: „Immer weniger Geldautomaten in Hamburg. Banken dünnen ihr Netz aus – auch weil Kriminelle inzwischen absolut rücksichtslos vorgehen. Ältere Kunden verärgert“

Die Begründung, dass das Sprengen von Geldautomaten mit ein Grund für den Abbau von Geldautomaten sei, halte ich für einen Vorwand. Denn die Sprengungen lassen sich auf einfache Weise vermeiden. Seitdem es in den Niederlanden durch zuverlässige Sicherungsmaßnahmen nicht mehr möglich ist, Geld aus Geldautomaten zu erbeuten, finden dort keine Automatensprengungen mehr statt. Dort werden die Geldscheine bei einer Automatensprengung unbrauchbar. Im Gegensatz zu den niederländischen Banken unterlassen es unsere Geldinstitute jedoch, ihre Geldautomaten zu sichern, wohl weil der Schaden versichert ist. Fazit: Nun kommen die Geldräuber aus den Niederlanden hierher, um ungestört deutsche Geldautomaten zu sprengen. Bezahlen muss die Schäden letztendlich der Bankkunde - durch ständig steigende Kontoführungsgebühren.

Jochen Plambeck, Hamburg

Die Familien leiden mit

16./17. September: „Demenz hat viele Gesichter. In Deutschland leben bereits heute rund 1,8 Millionen Menschen mit dieser Erkrankung – und die Zahlen steigen weiter“

Der Artikel ruft viele Erinnerungen wach: Meine Frau, seit fünf Jahren tot, litt vor ihrem Tod nach 67-jähriger Ehe über einen Zeitraum von fast zehn Jahren an dieser Krankheit, ein schleichender Prozess, der nicht aufzuhalten ist und immer mehr ausufert. Ich konnte meine Frau, dank der Hilfe unserer Tochter, unseres Schwiegersohnes und zum Ende hin auch des Pflegedienstes bis zu ihrem Tod zu Hause pflegen und habe die Stadien der fortschreitenden Erkrankung erlebt. Eine Physiotherapie haben wir abbrechen müssen, weil meine Frau nicht mehr in der Lage war, kleinste Zusammenhänge zu erkennen. Meine Frau war z.B. eine gute Skat-Spielerin (gemeinsam mit Freunden), wir spielten Schach usw. Wir waren in den vielen Jahren unserer Ehe, ausgenommen in meiner Berufszeit zur Messe Hannover, nie länger als drei Tage getrennt, dann können Sie unsere Bindung sicherlich nachvollziehen und erkennen, wie schmerzhaft die krankhafte Veränderung meiner Frau war. Es begann mit Kleinigkeiten, Erinnerungslücken, Verhalten und ging dann weiter bis zu einem Zeitpunkt, an dem sie mich oder die Familie zwischenzeitlich nicht mehr erkannte und uns als Fremde betrachtete, nach der Polizei rief und mehr. In den letzten Jahren kam infolge eines Sturzes im Hause ein Oberschenkelhalsbruch dazu. Aber auch hier durfte ich im Krankenhaus bei meiner Frau bleiben und mich im Zimmer einmieten und sie weiter pflegen. Ich weiß aus diversen Unterhaltungen, dass es leider viele Betroffene gibt und wie die Familien mit dem Kranken leiden. Die Ängste, die der oder die Kranke erleidet, sind kaum erfassbar. Ihr Artikel zeigt bedingt auf, wie schwer das für die Betroffenen ist.

Karl-Heinz Kretzschmar

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.