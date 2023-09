Die Woche aus Sicht der Leser: 24. September 2023

Aufforderung zum Pfuschen

21. September: „Lehrermangel in Hamburg – 78 Stellen frei und keiner bewirbt sich. Vor allem Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen finden immer schwerer Pädagogen“

Als ehemaliger Gymnasiallehrer möchte ich einige Anmerkungen zu der jetzigen Lehrersituation machen. Ja, es gibt zu wenige Lehrer in Hamburg. Aber warum? Einige Fakten zur Erklärung: Zunächst sollte man wissen, dass nur eine winzige Minderheit der Lehrer Vollzeit arbeiten, also das volle Deputat von 26-27 Unterrichtsstunden plus Verwaltungsaufgaben plus verpflichtende Fortbildung. Sollten alle Lehrenden Vollzeit arbeiten, hätte Hamburg mehr als genug Lehrer. Dass es so gekommen ist, hat eine wesentliche Ursache: die Arbeitszeitreform unter Frau Senatorin Götsch. Damals stieg die Pflichtstundenzahl am Gymnasium von 23 auf 26-27 je nach Fach und es wurde das Prinzip der „Auskömmlichkeit“ eingeführt, das besagt, dass die Lehrer und Lehrerinnen mit dem von der Behörde berechneten Zeitdeputat auskommen müssen. Also beispielsweise 15 Minuten zur Korrektur einer Deutschklausur in der Oberstufe. Das war und ist eine behördliche Aufforderung zum Pfuschen. Viele Lehrende haben daraufhin ihre Stundenzahl reduziert, um ihren Beruf mit ihrer Ethik und ihrem Privatleben vereinbaren zu können. Denn Pfuschen wollten die meisten nicht. Nun fehlen die Lehreranwärter, denn es hat sich herumgesprochen, dass die „ordentliche“ Bezahlung trügt, da keiner und keine die Arbeit beim vollen Deputat „ordentlich“ erledigen kann. Das gilt verstärkt in sozial schwierigeren Stadtgebieten.

François Théry

Streckenführung überdenken

20. September: „Was für die U5 spricht. Das teuerste Projekt in Hamburgs Geschichte ist umstritten, aber richtig

Nun ist die Katze aus dem Sack: Bis zu 16 Milliarden Euro soll die geplante U5 kosten! Bei dieser Summe bekommt man „Schnappatmung“. Und das ist bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange, so wie die Kostenexplosionen bei etlichen Großprojekten in Hamburg zeigen. Dass die U5 kommen soll, ist richtig und gut, damit die Menschen in Bramfeld besser angebunden werden. Zu bemängeln ist jedoch die Streckenführung. Warum alles in der Welt, muss die Strecke über den Jungfernstieg führen? Eine Kostenersparnis wäre es gewesen, wenn die Strecke nicht über den südlichen Teil der Alster, also an der Binnenalster, sondern nördlich an der (Außen)-Alster vorbei führen würde. Die Strecke ist damit um einiges kürzer und somit kostengünstiger. Der Hauptbahnhof und auch der Jungfernstieg sind heute schon überlastet. Zudem muss dann auch nicht, wie bereits berichtet wurde, die Binnenalster zum großen Teil trocken gelegt werden. Unabhängig davon, dass die Innenstadt eine einzige Baustelle wird und dann wieder mal chaotische Zustände herrschen werden. Und das über Jahre. Meine Erachtens wäre den Fahrgästen, die die U5 dann nutzen werden, auch ein Umstieg zuzumuten. Z.B. an der Sengelmannstraße. Eine geplante Haltestelle der U5 soll dort eingerichtet werden, so dass ein Umstieg von der U5 in die U1, die dann auch zum Jungfernstieg/Hauptbahnhof führt, möglich ist. Anzumerken ist auch, dass der nördliche Teil der Alster nach den heutigen Plänen auch weiterhin nicht gut angebunden wäre. Nach den jetzigen Plänen wird meiner Meinung nach im wahrsten Sinne des Wortes nur unendlich viel Geld versengt. Die Verantwortlichen sollten doch bitte noch einmal die Streckenführung überdenken. Bis die Bauarbeiten in der City Nord angekommen sind, vergehen noch Jahre, also Zeit genug, um die Strecke neu zu planen.

Monika Schütte

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bitte noch mal nachdenken

Ist es nicht Zeit von jetzt in die Zukunft zu schauen und die Präsenz und einfache Nutzbarkeit von einladenden öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Straßenbahn zu erkennen? In der Rückschau könnte das Projekt U5 als Verplempern öffentlicher Geld eingestuft werden. Bitte noch mal nachdenken und innehalten, auch wenn Planung und Umsetzung des Projektes schon weit fortgeschritten sind. Zukunftsplanung geht nicht, ohne Erfahrung und Erkenntnis aus der Vergangenheit einzubeziehen.

Ursula Brandler-Warneke

Bevölkerung besser aufklären

„Immense“ oberirdische Konflikte dürfte es kaum geben, wenn man die Bevölkerung vernünftig „aufklären“ würde. Jahrelange U-Bahnbaustellen, siehe aktuell Horn oder City-Nord, sind insbesondere für Anwohner eine Zumutung ohne Gleichen. Dass die U-Bahn in Hamburg mehr Menschen schneller befördern kann, ist ein Ammenmärchen. Die U-Bahnwagen in Hamburg (Kleinprofil) sind schmaler als eine moderne Straßenbahn, die Erreichbarkeit von tief liegenden Tunnel-Haltestellen ist zeitaufwendig. Wer z.B. die Tiefstationen der U2 nutzt, braucht knapp acht Minuten, um nach „unten“ und wieder nach „oben“ zu gelangen, da ist eine Straßenbahn schon fünf Haltestellen weiter. Die U-Bahn kann zwar 80 km/h schnell fahren, eine Straßenbahn mit maximal 70 km/h ist letztlich trotzdem schneller, da sie ebenerdig zu erreichen ist. Im Übrigen kann eine moderne Straßenbahn bis zu 200.000 Fahrgäste pro Tag befördern (siehe Budapest) und das auch noch schneller, günstiger und bequemer. Es macht keinen Sinn, moderne Straßenbahnen schlecht zu reden, insbesondere wenn man, wie Herr Tschentscher, keine Ahnung von der Materie hat. Wäre es daher im Sinne eines „Verkehrsfriedens“ für Hamburg nicht wesentlich produktiver, auch Straßenbahnen zu bauen, so wie es in fast allen modernen Großstädten der Fall ist? Berlin und München wären mehr als nur eine Blaupause, und „reaktivierbare“ Straßenbahntrassen gibt es in Hamburg seit der unsinnigen Abschaffung ja immer noch reichlich.

Jens Ode

Hoffnungsvolles Warten auf U5

Endlich mal eine Berichterstattung zur U5, die nicht von negativen Anfeindungen der Bedenkenträger durchsetzt ist. Wer nach 21 Uhr aus der Innenstadt kommend, minutenlang auf einen der meist vollen Busse Richtung Bramfeld Dorfplatz gewartet hat, kann nachempfinden, warum ich hoffnungsvoll die Jungfernfahrt erwarte.

Rolf Helbert

Nur eine PR-Maßnahme?

16./17. September: „Weniger Hunde-Freilaufflächen in Parks geplant. Umweltbehörde arbeitet an neuer Richtlinie“

Den Bericht kann man leicht missverstehen. In Hamburg gibt es unterschiedliche Auslaufflächen für Hunde. Bei der Mehrzahl handelt es sich um Freilaufflächen, die von allen – mit Ausnahme gefährlicher Hunde – genutzt werden dürfen. Darüber hinaus gibt es einige Flächen, die nur von geprüften Hunden (mit einem Hundeführerschein der Stadt Hamburg) ohne Leine genutzt werden dürfen. Offensichtlich geht es bei den aktuellen Beratungen nur darum, die zuletzt genannten Freilaufzonen einzuschränken, da die Stadt nicht in der Lage ist, alle dort frei laufenden Hunde bzw. deren Halter zu überprüfen. Abgesehen davon, dass es fragwürdig ist, eine Vergünstigung abzuschaffen, weil der Staat die Überprüfung der Regeln nicht sicherstellen kann, halte ich die angedachte Neuregelung für kontraproduktiv, da dann auch der Anreiz, einen Hundeführerschein zu erwerben, entfallen würde. Da der Hundeführerschein auch dazu berechtigt, den geprüften Hund auf Fußwegen ohne Leine zu führen, halte ich die Reduzierung der entsprechenden Freilaufflächen in Parks ohnehin nur für eine schlecht gemachte PR-Maßnahme. Erheblich sinnvoller wäre die Einführung von Sachkundeprüfungen für Hundehalter, wobei natürlich zu bedenken ist, dass dann möglicherweise noch mehr Hunde ausgesetzt würden, was ja auch eine Katastrophe wäre. Die Stadt sollte auch nicht die seit Januar 2022 geltende Neufassung der Tierschutz-Hundeverordnung vergessen, wonach allen Hunden ausreichende soziale Kontakte mit Artgenossen zu ermöglichen sind.

Rainer Paulsen

Erstmal das Grillen verbieten

Noch eine neue Richtlinie und Verordnung für Hunde und deren Besitzer. Als wenn wir nicht schon genug Richtlinien und Verordnungen hätten. Ich dachte, wir wollten weg davon? Ich bin seit vielen Jahren täglich in Hamburger Parks unterwegs und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich noch nie wirklich von Hunden belästigt gefühlt. Aber so etwas ist möglicherweise auch der jeweiligen Sichtweise geschuldet. Wenn man im Sinne der meisten Parkbenutzer das Belästigungspotenzial verringern möchte, dann sollte man zuerst einmal das Grillen und die anschließende Vermüllung verbieten. Und was das Gefahrenpotenzial angeht: Ja, es gibt schreckliche Unfälle, aber die haben zum Glück eher Seltenheitswert. Da liegt vergleichsweise der Straßenverkehr z.B. deutlich weiter vorn. Es scheint so, als habe die zuständige Behörde wohl nichts Besseres zu tun. Vielleicht könnte man die entsprechenden Mitarbeiter ja abziehen und mit sinnvolleren Aufgaben betreuen.

Thomas Börnchen, Hamburg

Keine Zeit zu verlieren!

19. September: „Ein guter Deal für Hamburg? Reeder auf Zinne, Gewerkschaften empört, die Opposition wittert Morgenluft – aber der Teilverkauf der HHLA an MSC ist besser als sein Ruf“

Es geht nicht nur um die HHLA, sondern um die Zukunft des Hamburger Hafens insgesamt! Die Beteiligung von Reedereien an internationalen Umschlagsbetrieben, besonders Containerterminals war und ist in der Vergangenheit bis heute üblich und weit verbreitet. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass Reedereien ihr entsprechendes Engagement sehr schnell wieder beenden können, wenn es nicht mehr in ihr Konzept passt. Die Beteiligung von MSC an einem Terminal im Hamburger Hafen ist also völlig normal. Die Frage ist nur, ob die Stadt Hamburg als Hauptaktionär damit die Situation der HHLA wirklich verbessern kann? Natürlich spült ein Verkauf im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung Geld in die Kassen der Stadt für dringend benötigte Investitionen, aber bringt das wirklich Veränderungen in der HHLA, die generell nötig sind? Wie auch häufig bei privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen haben sich im Laufe der Zeit auch bei der HHLA „Verkrustungen“ ergeben. Diese werden besonders sichtbar, wenn sich darüber hinaus das allgemeine wirtschaftliche und politische Umfeld so nachteilig für den Hamburger Hafen entwickelt, und die Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu Häfen wie Rotterdam und Antwerpen schwindet. Der Senat kann doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der HHLA nicht nur deren Probleme lösen, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des Hafens insgesamt nachhaltig sichern kann. Die Stadt würde ja weiterhin als Mehrheitsaktionär auf dem „Führersitz“ bei der HHLA verbleiben, und es stellt sich die Frage: Woher soll die „treibende Kraft“ hinsichtlich weitgehender Veränderungen kommen, wenn sich an der bisherigen Struktur nicht wirklich etwas verändert? Natürlich ist zu bedenken, dass es hier auch um die Interessen und Arbeitsbedingungen der sehr spezialisierten Belegschaft geht, aber erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, dass ein guter Betriebsrat, und eine verantwortungsvoll agierende Gewerkschaft auch generell das Wohl der Firma im Blick haben und sich notwendigen Veränderungen stellen, denn wem nützt ein Unternehmen, das sich nicht zukunfts- und wettbewerbsorientiert entwickelt? Im Übrigen: Wo sollen die versprochenen zusätzlichen eine Million Container für Hamburg herkommen? Diese würden dann wohl von Bremen und Wilhelmshaven abgezogen mit verständlichen örtlichen Protesten, was nicht im Interesse von Hamburg sein kann. Ich bin davon überzeugt, dass es aus verschiedenen Gründen im Interesse Hamburgs wäre, zu einer baldigen Kooperation mit Bremen (Bremerhaven) und Wilhelmshaven zu kommen. In Bezug auf die dringend notwendigen Investitionen im Hafen sollten Investoren wie Herr Kühne (hat letztendlich Hapag Lloyd für Hamburg gerettet) und Herr Eckelmann bei Laune gehalten und nicht verprellt werden. Ferner sollte man für Beteiligungen von Reedereien wie Hapag und MSC offen sein und Betriebsräte und Gewerkschaften rechtzeitig einbeziehen. Die Politik sollte nicht so naiv sein zu glauben, dass man mit zu kurzen Schritten den langen Weg zu einer nachhaltigen Zukunftsfähigkeit des Hafens erreicht. Es werden große Investitionen und Kooperationen nötig sein, die tatkräftige und zügige Führung durch den Senat erfordern. Sonst prallen die großen Einzelinteressen der Beteiligten erneut so aufeinander, dass es, wie vor wenigen Jahren, nur wieder „Stillstand“ erzeugt und es somit nur Verlierer gibt. Hamburg hat keine Zeit mehr zu verlieren!

Ludwig H. Pfeiff, Hamburg

„Scharfmacher“ der Nato?

18. September: „,Wir müssen uns auf einen langen Krieg vorbereiten‘. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Eskalationsgefahr in der Ukraine – und was er von Deutschland erwartet“

Hauptsache Krieg! Das Interview mit Jens Stoltenberg zeigt – einmal mehr – den erschreckend militaristischen Umgang des Nato-Generalsekretärs mit diesem Konflikt. Kein Wort zu einer eventuellen möglichen diplomatischen Lösung. Stattdessen ausschließlich Kommentare zu Waffenlieferungen und deren Einsätzen. Wohin soll das führen? Der Ukraine gehen jetzt schon die Soldaten aus. Selenskyj fordert, dass die EU-Staaten wehrfähige Männer ausliefern. All das erinnert an die Vorgänge im Ersten und Zweiten Weltkrieg: Verheizen von Menschen und Material bis zum bitteren Ende. Nun gut: Russland hat die Ukraine angegriffen, völkerrechtswidrig – und offensichtlich auf Grundlage falscher Informationen durch seinen Geheimdienst. Völlig ignoriert wird die Vorgeschichte dieses Angriffs, die nichts rechtfertigt, aber manches verständlicher macht: Die innenpolitische Schwäche Russlands zu Zeiten Gorbatschows und Jelzins wurde entgegen gemachter Zusagen rücksichtslos ausgenutzt. Ich erinnere an die gemeinsamen Stellungnahmen der Außenminister Genscher und Baker. Wenn die Nato dem Frieden dienen soll, warum hat man dann nicht einen Korridor neutraler Staaten belassen – von Estland bis zum Schwarzen Meer? Stattdessen hatte Russland nach einigen Jahren mehrere neue Nato-Staaten direkt an seiner Grenze. Das soll nicht beunruhigend sein? Erinnert sich noch jemand an die Kuba-Krise? Das nächste Ziel sollte die Einbindung der Ukraine in die Nato sein. Ich bin überzeugt, dass eine verbindliche Zusage des „Westens“, dass die Ukraine auf keinen Fall in die Nato aufgenommen würde, evtl. gekoppelt an eine Nichtangriffszusage Russlands, diesen Krieg wahrscheinlich verhindert hätte. Einschränkend muss allerdings auf die „Zuverlässigkeit“ westlicher Zusagen – siehe oben – hingewiesen werden. Jetzt sagt Stoltenberg „es gibt keinen Zweifel, dass die Ukraine am Ende in der Nato sein wird“. Immer so weiter nach dem Motto: „Heute gehört uns Osteuropa, und morgen die ganze Welt!“ Jeder Krieg ist furchtbar, umso mehr muss versucht werden, ihn nicht durch Faseln vom „Endsieg“, sondern durch alle nur möglichen diplomatischen Anstrengungen zu beenden. Was heißt „… wenn Putin seine Truppen zurückzieht“? Seit fast zehn Jahren ist die Krim Teil Russlands, und letztlich auch die beiden Ostprovinzen Luhansk und Donezk. Das sind Tatsachen, die man nicht ignorieren kann, egal wie man darüber denkt. Und wären Grundlage für einen Waffenstillstand. Stattdessen Stoltenberg: „Wenn Präsident Selenskyj und die Ukrainer aufhören zu kämpfen, wird ihr Land nicht mehr existieren.“ Wenn ein Land aus Menschen besteht, die in seinen territorialen Grenzen leben, wird es auch nicht mehr existieren, wenn die Menschen tot oder geflüchtet sind. Tolle Aussichten! Warum ist eigentlich so ein militaristischer und undiplomatischer „Scharfmacher“ an der Spitze des größten Militärbündnisses der Welt?

Rudolf Deiml

Ernstzunehmende Warnung

18. September: „Hamburgs AfD-Chef: ,Ich halte Höcke nicht für gefährlich‘“

Ich bin entsetzt über Ihr Interview mit Herrn Nockemann. Dort erklärt Herr Nockemann, Herr Höcke sei nicht gefährlich und nicht der Steuermann der AfD. Ihren Hinweis auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes, der ihn für nachweislich extremistisch einstuft, nimmt Herr Nockemann nicht ernst. Er begründet dies mit der Versetzung des Herrn Schönbohm durch die Bundesinnenministerin, für die er den Verfassungsschutz verantwortlich macht, der auf Geheiß von Nancy Faeser handeln würde. Sie haken nicht weiter nach, indem Sie Herrn Nockemann auf Zitate von Herrn Höcke ansprechen, z B. dass parteiinterne Gegner „ausgeschwitzt“ werden müssten, oder auf das Holocaust-Mahnmal, das er als „Denkmal der Schande“ bezeichnet hat oder auf seine Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“, oder auf seine Verwendung von SA- und SS-Parolen in seinen Reden, wofür er jetzt angeklagt ist. Stattdessen bescheinigen Sie Herrn Nockemann, dass er kein Extremist sei. Der Bundespräsident hat anlässlich des 75. Geburtstages der Herrenchiemsee-Konferenz zu Recht darauf hingewiesen, dass sich später niemand auf mildernde Umstände berufen könne, wenn er mit seiner Stimme Hassprediger an die Macht gewählt habe. Diese Warnung sollte ernst genommen werden.

Winfried Wolf

Flagge zeigen

16./17. September: „20.000 Menschen bei Klimademo in der City. Fridays for Future: Herbert Grönemeyer und Silbermond sangen gemeinsam auf der Bühne am Jungfernstieg“

Auch ich war mit meinen 70 Jahren beim Klimastreik in Hamburg. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder in ferner Zukunft eine lebenswerte Welt vorfinden. Ich habe großen Respekt vor dem 67-jährigen Sänger Herbert Grönemeyer, der sich für die Bewegung Fridays for Future engagiert und Flagge zeigt. Das würde ich mir auch von der jüngeren Generation der „Wohlfühlsänger“ wie z.B. Johannes Oerding, Max Giesinger und Vincent Weiss etc. wünschen, die mit ihren Liedern so viele Menschen erreichen, aber in ihren Texten im Unverbindlichen bleiben.

Uwe Pankel