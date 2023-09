Briefe an die Redaktion: 21. September 2023

Wut ist kein guter Ratgeber

20. September: „Wütender Protest gegen MSC-Deal: Demo in der City. 2500 HHLA-Mitarbeiter auf der Straße“

Die heutige Verdi-Kundgebung und Demonstration zum Rathaus erinnert an „Vor 40 Jahren“. Im September 1983 gab es ebenfalls eine Demo der HDW-Werftbeschäftigten zum Rathaus. Parallel dazu ein Hungerstreik von HDW- und MAN-Frauen an den Landungsbrücken. Und auf einer sehr vollen Betriebsversammlung wurde die Besetzung der HDW-Hamburg mit sehr sehr großer Mehrheit beschlossen. Die damalige Solidaritätswelle in Hamburg war riesengroß. Damals wie heute bei der Verdi-Demo vor der HHLA und zum Rathaus: Viele ernsthafte und nachdenkliche Frauen und Männer in ihren roten, gelben, orangenen Warnwesten, zusammen mit ihren Familien. Der Unterschied zwischen 1983 HDW und 2023 HHLA: Damals hatte die Hansestadt keine Anteile an der HDW. Die hatte Schleswig-Holstein und der Bund und beide ließen die Hamburger HDW-Werft einfach sterben, und es wurden damals 1500 Werftbeschäftigte entlassen. Da bewegte sich bei dem damaligen Wirtschaftsminister Stoltenberg kein einziges Haar. 1987 war dann die HDW-Hamburg auf Ross Geschichte und das Rossgelände wurde HHLA-Containerterminal Rosshafen. Heute hat die Hansestadt die HHLA in öffentlichem Eigentum und will an den Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern vorbei Anteile der HHLA verkaufen, mit einem Monster-Konzern einen einsamen Deal machen. Noch vor zwei Wochen warb Finanzminister Dressel für die öffentlichen Unternehmen in Hamburg mit einer Ausstellung im Rathaus. Damals vor 40 Jahren kämpften Bürgermeister Dohnanyi und sein Senat gegen Windmühlen, heute gibt der Bürgermeister Tschentscher und sein Senat ihren dominanten Einfluss einfach auf. Das macht Hafenbeschäftigte und ihre Familien wütend. Und Wut ist natürlich kein guter Ratgeber. Ich setze auf die Klugheit der Gewerkschaften und ihre Betriebsräte im Hafen für eine bessere Lösung und für Sicherung von Arbeitsplätzen. Und natürlich geht mehr!

Andreas Müller-Goldenstedt,

1983 mitverantwortlich für neun Tage Werftbesetzung

Irgendetwas passt da nicht...

19. September: „Bankier Olearius drohen bis zu zehn Jahre Haft“

Mir leuchtet nicht ein, wie Bundeskanzler Scholz heutzutage zum einen behaupten kann, dass er „zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf das Verfahren geübt“ hat und im nächsten Moment erklärt, dass er keine konkrete Erinnerung mehr an den Inhalt der Gespräche mit Bankier Olearius hat. Wenn Herr Scholz sich angeblich nicht mehr an den Inhalt früherer Gespräche erinnern kann, dann kann er auch nicht mit Sicherheit ausschließen, dass er keinen Einfluss genommen hat. Diese Schutzbehauptung setzt voraus, dass er sich doch an den Inhalt der Gespräche erinnert, was er ja bestreitet. Irgendetwas passt doch hier nicht.

Wolfgang Massow

Vorbild Niederlande

19. September: „49-Euro-Ticket: Warum Senioren leer ausgehen“

Auch für uns wäre das 49-Euro-Ticket zu teuer und wir würden es nicht nutzen. Zum Einkaufen müssen wir den Bus nehmen. Das sind nur zwei Stationen, das Rückfahrticket kostet aber bereits unglaubliche 3,60 Euro pro Person. Wir haben in den Niederlanden gelebt und dort gab es ab dem 65. Geburtstag 34 Prozent Rabatt auf alle ÖPNV-Fahrten. Es gab eine personenbezogene elektronische Karte, mit der man ein- und wieder auschecken musste. So zahlte man nur die Strecke, die man wirklich fuhr. Das war super praktisch, pay as you go, man musste nicht stundenlang am Automaten rumrätseln oder sich über eine App „appmühen“. Davon abgesehen nutzen Personen über 65 in der teuren Stadt London völlig kostenlos den ÖPNV. Es ist genügend Geld vorhanden, um E-Auto-Kunden mit großen Prämien zu locken, aber für diejenigen, die wirklich einen kleinen CO-Abdruck haben, da sie ausschließlich auf den ÖPNV angewiesen sind, ist etwas Unterstützung zu teuer. Ein Ticket für 29 Euro wäre gut, eine „Pay-as-you-go-Variante“ mit einem guten Rabatt für Wenigfahrer noch besser. Das Zonensystem ist auch nicht ausgewogen, besser wäre eine Abrechnung nach gefahrenen Kilometern. Dazu müsste man die Möglichkeit des Ein- und Auscheckens installieren.

Wiebke Brown

Ihr solltet euch schämen!

Liebe Bürgerschaftsabgeordnete, ihr wollt also Eure Eltern und Großeltern, die ohnehin den ÖPNV wenig belasten, trotzdem voll zur Kasse bitten. Die Generation also, die sich um eure Enkel kümmert, wenn ihr das mal nicht könnt. Die Personen also, von denen eine große Zahl ehrenamtlich dieser Stadt helfen, die ohne diese Alten scheitern würde. Die Alten also, von denen ein nicht unerheblich Anzahl auf Bürgergeld angewiesen ist. Ihr solltet Euch schämen!

Bernhard Murra

