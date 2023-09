Briefe an die Redaktion: 16. September 2023

Typische Hinterzimmerpolitik

15. September: Leitartikel: „Das macht man nicht. Über den MSC-Deal, schlechten Stil und enttäuschte Kaufleute“

Es ist wieder einmal typisch für die Hinterzimmerpolitik des Hamburger Senats. Da wird ein Deal mit MSC still und heimlich, wahrscheinlich schon bevor mit den anderen Bewerbern verhandelt wurde, beschlossen. Wie müssen sich die heimischen Bewerber vorkommen? Ähnliches geschah doch auch schon mit der Köhlbrandbrücke, bei der Gutachten geheimgehalten wurden und mit dem Cosco Deal. Das ist keine vertrauenswürdige Politik. Da muss ich in vollem Umfang Lars Haider zustimmen „Das macht man einfach nicht.“

Dietlind Thiessen

Verrat an den Wählern

14. September: „MSC steigt bei der HHLA ein – Chancen und Risiken“

Ihre Pflicht zum Allgemeinwohl vernachlässigend verfehlen vier regierende Genossen in Berlin, Hamburg, Bremen und Hannover die Etablierung einer seit Jahrzehnten überfälligen nationalen Hafenpolitik und lassen sich stattdessen von der Milliardengewinne erzielenden, steuerbefreiten Großreederschaft am Nasenring durch das Fahrwasser ziehen, deren in hohem Maß Küsten und Umwelt gefährdende weitere Vertiefungen sie auch noch aus der Steuerkasse finanzieren. Dass die an den jeweiligen Regierungen beteiligten Grünen-Minister im Gleichschritt den ungezähmten Kapitalismus schüren, ist ein Verrat an ihren Wählern.

Ralf Witthohn, Schiffdorf-Spaden

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

(K)ein Selbstbedienungsladen

Die HHLA ist seit Jahrzehnten ein Selbstbedienungsladen für Belegschaft und Vorstand, was sie erst in die aktuell missliche Lage fehlender Wettbewerbsfähigkeit gebracht hat. Die Stadt als bräsiger Mehrheitseigner hat dabei tatenlos zugesehen und sich zuletzt auch noch von Container-Drohnen und -Hyperloops beeindrucken lassen. Positiv ist zu bewerten, dass die Stadt das jetzt erkannt hat und einen starken und erfahrenen Co-Eigner für „ihre“ HHLA sucht. Solange die Stadt aber weiterhin die Mehrheit hält, wird sich kaum etwas ändern! Der Verweis von Senatorin Leonhard auf die gängigen Reedereibeteiligungen an den Terminals in den Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen ist doch nur die halbe Wahrheit: In beiden Häfen performt man auch deswegen deutlich besser, weil es dort überhaupt keine kommunalen Terminalbeteiligungen gibt! Allerdings gibt es dort starke Port Authorities, was man von Hamburg auch nicht gerade behaupten kann (hier erhalten sie vom Senat stattdessen Maulkörbe).

Dr. Ulrich Malchow, Hamburg

Politik muss handeln

15. September: „Lkw schleift Radfahrerin 30 Meter mit“

Wenn ich jetzt fast täglich lese, dass Radfahrer/-innen in Hamburg von abbiegenden Lkw‘s überfahren werden, müssten doch bald alle Lkw-Fahrer wissen, dass man beim Abbiegen sorgfältig schauen muss. Es kann doch nicht sein, dass alles vom fehlenden Abbiegeassistenten abhängt. Ein Skandal zudem ist, dass die Politik diesen nicht endlich vorschreibt.

Matthias Christen

Wer zahlt die Zeche?

15. September: „AfD hilft CDU bei Steuersenkung in Thüringen“

Ich würde einmal langsam in der Realität ankommen. Was glaubt man wohl, was nach den Wahlen 2024 im Osten passieren wird? Die Geschwindigkeit mit der die AfD gerade im Osten, aber mittlerweile auch im Westen, potenzielle Wähler einsammelt, sollte doch langsam einmal zum Denken geben. Die Botschaft ist eindeutig: „Wir sind mit der aktuellen Politik nicht einverstanden!“ Dies ficht die aktuelle Ampelpoliltik aber nicht an, man steuert stur den eingeschlagenen Weg weiter, selbstgefällig bis zum Untergang! Bei der Gelegenheit, selbst fünf Prozent Grunderwerbssteuer sind noch eine Unverschämtheit. Vielleicht sollte man sich die Verteilungsspielräume, die unser Staat erwirtschaftet, noch einmal genauer anschauen, da wir ja wissen, dass das Manna nur in der Bibel vom Himmel fällt. Die Bürger wissen, wer die Zeche zahlt!

Christiane Dornecker

Danke für die Bratwurst!

14. September: „Fleischerei schließt nach 72 Jahren. Von den Energiekosten überfordert, von der Bürokratie überrollt, vom Anwohnerparken genervt“

Welch ein Jammer! Welch ein Schock am frühen Morgen! Meine Eltern flohen nach dem Zweiten Weltkrieg mit meinem Bruder und mir aus Schlesien und Weihnachten ohne schlesische Weißwurst konnten wir uns nicht vorstellen. Schlachter Jacob hatte lange Zeit einen Stand bei uns in Schnelsen auf dem Wochenmarkt Meine Schwestern bekommen sie noch immer in der Markthalle in Hannover und wir kaufen sie seit 1972 bei Schlachter Jakob, erst in Schnelsen auf dem Markt und später im Laden im Weidenstieg! Lecker, lecker diese Kalbsbratwurst. Ohne rechtzeitige Vorbestellung ging gar nichts! Und welch ein Ritual am Heiligen Abend! Wenn man kein Frühaufsteher war, stand man in einer Reihe hinter 30 Leuten und mehr! Da wurde gewartet, gefroren, geklönt, Glühwein getrunken, gewitzelt und alles in fröhlicher Gelassenheit. Mit dem Auto mussten wir immer zu zweit los, ein Parkplatz war ja schon immer Glücksache. Also versuchte ich es mit Bus und U-Bahn und Stadtrad. Die letzten Jahre war das E-Bike die beste Lösung! So von Tür zu Tür in 25 Minuten, manchmal bei Frost, manchmal bei Regen. Wat mutt dat mutt! Wo bekommen wir nun unsere geliebte schlesische Bratwurst? Danke, liebe Jacobs für all die Jahre mit dieser Delikatesse und alles Gute für die Zukunft! Tschüss!

Gisela Sonnenberger

Verbot ist überfällig

13. September: „Soll Prostitution verboten werden? ,Deutschland – das Bordell Europas‘: CSU-Politikerin löst neue Debatte um Sexarbeit aus“

Es ist schon auffällig, dass die Forderung nach Verbot der Prostitution, die von Feminist/-innen schon lange erhoben wird, nun aus dem Umfeld einer sogenannten christlich- konservativen Partei, der CSU, kommt. Ein solches Verbot ist überfällig. Die immer wieder ins Feld geführte angebliche „Freiwilligkeit“ sowie die Einstufung von Prostitution als „normal“, immer schon dagewesen und unverzichtbar für sogenannte männliche Triebbefriedigung sind nichts weiter als die Wunschvorstellung derer, die an der Aufrechterhaltung gewisser Machtverhältnisse interessiert sind. Den Kauf eines weiblichen Körpers zu Befriedigungszwecken als normal und Bestandteil eines „Kaufvertrages“zu deklarieren, verstößt eklatant gegen die im Grundgesetz verankerte Würde.

Astrid Schaefer, Schwerin

Berechtigte Kritik

11. September: „Soziale Wohnungsunternehmen kritisieren Heizungsgesetz“

Das „Heizungsgesetz“ darf man durchaus kritisieren, sogar scharf. Dann müssen sich die Kritiker, auch die aus der Wohnungswirtschaft, fragen lassen: Was haben sie in den letzten Jahren zur Energieeinsparung und für das Klima getan? Es sind immerhin ca. ein Drittel unserer CO 2 -Emissionen, die vom Bau und vom Wohnen verursacht werden. Eine Baugenossenschaft hat schon vor Jahren den Schuss gehört und immer wieder Maßnahmen zur Vermeidung von CO 2 geplant und durchgeführt, die „Eisenbahner“ in Harburg. Es geht offenbar, und das schon lange. Viele andere Unternehmen im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen haben etwas nachzuholen, und das wird Geld kosten. Dabei werden Bewohner, Eigentümer und Staat tief in die Taschen greifen müssen. Zum Nulltarif ist die Energieeinsparung und der Klimaschutz nicht zu haben.

Helgo Klatt

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.