Die Woche aus Sicht der Leser

14. September: „So wird das 49-Euro-Ticket noch günstiger. HVV hat eine Million Abonnenten, viele steigen auf Busse und Bahnen um. Jetzt kommt ein neues Angebot dazu“

Aber nicht für die Rentnerinnen und Rentner in Hamburg? Unser „Arbeitgeber“ ist die Rentenkasse und auch wir fordern ein verbilligtes Ticket von 29 Euro. Rund 67.000 Menschen über 65 Jahre gelten in Hamburg als arm und die Zahl steigt und steigt. Und durch den Wegfall eines verbilligten Seniorentickets müssen viele Abo-kunden des HVV jetzt mehr bezahlen. Wir vom Seniorenbeirat Hamburg-Mitte sind für u.a. diese Forderung schon am 2. September lautstark mit rund 1000 Menschen auf die Straße gegangen.

Heike Dahlgaard

Wird der Polizei nicht gerecht

12. September: Serie: 75 Jahre Hamburger Abendblatt: „Der Hamburger Kessel war ein politischer Skandal“

Der Artikel ist einseitig und teilweise unrichtig. Die überlange Festsetzung von ca. 800 Menschen war rechtswidrig, aber weniger ein Skandal als eine politische und rechtliche Tragödie. Nachdem das Rathaus mit Erfolg von „linken“ Randalierern angegriffen worden war, wurde von der Polizei am 8.6.86 erwartet, zumindest die von gewalttätigen Demonstranten angekündigte „Schneise der Gewalt durch Hamburg“ zu verhindern. Tatsächlich gelang es, die Innenstadt zu schützen. Bei der Einschließung auf dem Heiligengeistfeld gelang es aber nicht, Gewalttäter und friedliche Demonstranten zu trennen. Es ist nachvollziehbar, dass friedliche Demonstranten durch die unverhältnismäßig lange und damit rechtswidrig „Einkesselung“ von ihrem Staat entfremdet wurden und einen möglicherweise lebenslangen Hass auf die Polizei entwickelt haben. Das ist weniger ein Skandal als eine politische Tragödie, weil die Polizei zum Schutz der Bevölkerung und auch des Demonstrationsrechtes vor Gewalt eingesetzt wird und dazu das Vertrauen der Bevölkerung braucht. Der Bericht verschweigt zur Vorgeschichte das Ausmaß der Gewalt gegen Polizisten vor Brokdorf, und dass friedliche Demonstranten am 7.6. nicht zum Bauplatz in Brokdorf gelangen konnten, weil sich die gewaltbereiten Gruppen an die Spitze des Zuges gesetzt und durch ihre Verweigerung jeder Kontrolle auf Waffen die Zufahrtswege blockiert hatten. Verschwiegen wird z.B. auch, dass jeder den „Kessel“ verlassen konnte, wenn die Personalien angegeben wurden. Falsch ist auch die Behauptung, Staatsrat Peter Rabels habe – als einziger – „seinen Hut genommen“. Richtig ist, dass er nach dem Rücktritt von Senator Rolf Lange seinen Posten mit Staatsrat Werner Hackmann im Senatsamt für den Verwaltungsdienst getauscht hat. Falsch ist auch die Behauptung, es habe nach den Strafverfahren keine Disziplinarischen Ermittlungen gegeben. Als nach dem Kessel in das Amt gekommener Polizeipräsident war ich selbst damit befasst. Anders als Kai Schiller kannte ich deshalb auch die beteiligten Polizeibeamten. Die nach Jahren zu Recht beförderten Spitzenbeamten Heinz Krappen und Klaus Rürup ausschließlich an den bedauerlichen Umständen des „Kessels“ zu messen, ist nicht gerecht. Aber auch die ganze Polizei hat in unser aller Interesse einen Anspruch auf Fairness. Fehler sollen nicht beschönigt werden, aber Äußerungen, dass „Polizisten mit Knüppel Jagd auf jugendliche Demonstranten gemacht hätten“ oder die abfällige Bezeichnung der vier Polizeiführer als „Quartett“ zeichnen ein anderes Bild und werden der Polizei nicht gerecht.

Dirk Reimers, Polizeipräsident a. D., Staatsrat a. D.

Nichts dazugelernt

11. September: „Das Ende der Ära Hansi Flick. Nach der 1:4-Blamage gegen Japan muss der Bundestrainer gehen. Rudi Völler übernimmt gegen Frankreich“

Die in diesen Tagen meist diskutierte Frage unter Fußballfreunden, warum die deutsche Nationalmannschaft das Spiel gegen Japan so kläglich mit 1:4 verloren hat, ist dahingehend zu beantworten, dass ihr Trainer Hansi Flick nicht in der Lage gewesen ist, ein Erfolg versprechendes Spielsystem zu entwickeln. Die Japaner haben es vorgemacht, indem sie mit schnellen Kontern und weiten Pässen, das Mittelfeld überbrückend, ständig torgefährliche Situationen herbeiführten. Dagegen nimmt sich das ständige Hin- und Hergeschiebe des Balles mit gelegentlichen Rückpässen zum Torwart wie ein Kreisligaspiel aus. Diese Art zu spielen hat bereits in der Vorrunde der Weltmeisterschaft das frühe Aus der Nationalmannschaft bedeutet. Offenbar hat Hansi Flick aus den verlorenen Spielen der Vergangenheit nichts gelernt und lediglich auf die individuelle Klasse seiner Spieler vertraut, um zu Torerfolgen zu kommen. Das aber reicht nicht aus. Vielmehr hätte Hansi Flick sich darauf konzentrieren müssen, einen grundlegenden Wandel in der Spielweise herbeizuführen. Das ist sein eigentliches Versagen, sodass seine prompte Entlassung nach dem Spiel gegen Japan zu Recht erfolgte.

Dr. Claus Rabe

Mitschuld der Spieler

Die DFB-Elf hat nicht nur verloren, sie wurde geradezu gedemütigt, von einer Mannschaft, die nach dem internationalen Ranking aus der zweiten Reihe kommt. Und wieder einmal wird der Trainer geschasst, weil er angeblich die Mannschaft nicht mehr erreicht. Die Spieler kommen dagegen ungeschoren davon und können sich der Verantwortung für das Debakel entziehen. Unterstützung bekommen sie sogar von den Fußballexperten, die den Spielern individuelle spielerische Qualitäten bescheinigen, die sie nur nicht auf den Platz brächten. Ihre Leistungen in den Vereinen seien dafür ein eindeutiges Indiz. Doch dies ist zu kurz gesprungen. Die Leistungsunterschiede könnten auch damit erklärt werden, dass die Nationalspieler in den Vereinen Mitspieler haben, die hungriger auf Siege sind und sich dafür zerreißen. Daraus entsteht ein Mannschaftsgeist, dem sich auch die Spieler aus der ersten Garde nicht entziehen können. In der Nationalmannschaft sind die Vorzeichen andere. In der Mathematik heißt es zwar minus mal minus ergibt plus, doch diese Formel gilt logischerweise nicht für unsere Nationalelf.

Günter Dorigoni

Machtmensch Kühne

9./10. September: „Hamburger KRITIken: Kühne Sprüche. Die Reaktionen auf die Vorschläge des Milliardärs zeugen weder von Höflichkeit noch von Klugheit“

Der Seegüterumschlag im Hamburger Hafen stagniert seit mehr als zehn Jahren. Das gilt ebenso für den Containerumschlag. Der Hamburger Hafen hat allein durch seine Lage ein strukturelles Problem. Wer glaubt, dass das durch eine Investition von Herrn Kühne verändert werden könnte, gibt sich einer Illusion hin. Auch, ob seine Beteiligung an Hapag-Lloyd eine signifikante Veränderung für den Hafen erbracht hat, ist nicht zu entscheiden. Herr Kühne ist ein Machtmensch. Sein Angebot macht er nicht aus Uneigennützigkeit, sondern um seine Position zu stärken. Er kauft billig Anteile und ist sich sicher, dass allein sein Name den Wert steigern wird, was seinen Reichtum mehrt. Dass er hierzulande keine Steuern zahlt, darf ruhig erwähnt werden. Würde er hier Steuern zahlen, hätte Hamburg mehr davon, als durch das regelmäßige Angebot von Schenkungen. Das zu erwähnen, hat auch nichts mit Neid zu tun. Auch sein Angebot, Geld für eine neue Oper zu geben, könnte sich als Danaergeschenk erweisen, denn die Errichtung wird sicher erheblich mehr Geld kosten, was dann wieder die Steuerzahlenden zu tragen haben. Ob wir wirklich eine neue Oper benötigen, sei dahingestellt. Und dass Herr Iken auf Kosten von Frau Dr. Miriam Putz ein Wortspiel zum Besten gibt, ist eher peinlich als witzig.

Gerhard Delfs

Fördern und fordern

11. September: „Nachbarn klagen über Flüchtlingsunterkunft. Lärm, Müll und Betrunkene – Anlieger von Hamburgs größter Unterbringung in der City Nord fühlen sich im Stich gelassen“

Neu ist der Gedanke sicher nicht, die Bewohner solcher Unterkünfte mehr in die Verantwortung zu nehmen. Jeder, der eigene Räume bezieht, muss sie in Ordnung halten, seine Umgebung pflegen und sich auch sonst in die Gemeinschaft einfügen. In größeren Einheiten ist das schwieriger zu erreichen. Aber was spricht dagegen, dass die Bewohner selbst putzen, Müll beseitigen, Hausarbeit machen oder in der Gemeinschaft Verantwortung übernehmen? Die Bewohner in diese Arbeiten einzubeziehen, würde auch das Problem lösen, dass zu viele sich zu oft langweilen. Jeder, der hierher kommt, weiß von zuhause, dass man selbst einen Beitrag leisten muss, um sein Leben zu gestalten. Darüber hinaus könnten die Bewohner auch selbst gegenseitig Hilfe anbieten, Spiele veranstalten, Fragestunden einrichten für Neuankömmlinge etc. Im besten Sinn ein Sozialleben einrichten. Klar muss das organisiert werden. Man könnte die Form eines Vereins wählen, mit Verantwortlichen, Mitarbeitenden und Mitgliedern, die bilateral helfen können/sollen. Anleiten kann das Fördern & Wohnen. Es gibt sicher auch Modelle der Selbstverwaltung, oder eine ähnliche Form wie es Jugendherbergen oft machen. Eine gewisse Bezahlung dafür muss selbstverständlich sein. Aber es ist nicht nur eine preiswertere Art die Arbeit zu erledigen, sondern auch ein Beitrag gegen die Langeweile. Im übrigen bin ich sicher, dass mit einem solchen Modell auch die Achtsamkeit unter den Geflüchteten wächst und sie selbst mehr auf ihre Unterkunft und Umgebung achten, damit ein Sozialgefüge entstehen kann, das sich selber tragen hilft. Außerdem wäre es ein Signal an die Bevölkerung, dass man von Seiten des Staates nicht nur zahlt, sondern auch etwas verlangt. Nach dem Motto: fördern und fordern.

Gregor Rosenbauer

Gastfreundschaft missachtet

Anlieger beklagen sich über Lärm, Dreck und Betrunkene. Wie kann das angehen? Wovor sind diese Flüchtlinge eigentlich geflohen, wenn sie ihrerseits diejenigen belästigen, die sie aufgenommen haben und versorgen? Offenbar haben die „Flüchtlinge“ nicht verstanden, welches Glück sie haben, hier aufgenommen worden zu sein, sondern sie treten ihre Gastgeber mit Füßen. Eigentlich müsste dieses Verhalten eine sofortige Ausweisung nach sich ziehen. Leider sind unsere verantwortlichen Politiker in dieser Hinsicht vollkommen blind und lassen die Bevölkerung mit diesen Problemen allein. Da wundert sich doch keiner mehr über den Höhenflug der AfD!

Ingrid Kallbach

Ein großer Irrtum

Obwohl seit langem volljährig, unterlag ich im Juli 2015 beim ersten Vernehmen der berühmten Merkel-Worte „Wir schaffen das!“ dem Irrtum, dass mit „Wir“ wir Bürger Deutschlands gemeint seien. Ein Jahr später erst stellte Frau Merkel vorsichtig klar, dass sie mit dem Plural in erster Linie „sich und die übrigen Politiker, dazu die gemeinnützigen Verbände und auch die Hilfsorganisationen“ in unserem Land gemeint habe… Mein viel größerer Irrtum im Juli 2015 aber bestand darin, dass ich dachte, dass wir Menschen vorübergehend bei uns aufnehmen würden, versorgen und selbstverständlich freundlich behandeln, die zwar aktuell auf Grund schlimmer Umstände aus ihrem Heimatland geflüchtet waren, die aber dorthin zurückkehren würden. Meine damals laienhafte Einschätzung ließ mich denken, die Aufnahme von Flüchtlingen wäre zeitlich begrenzt. Und wenn ich mich jetzt umsehe, und da nehme ich exemplarisch Ihren Artikel zur Hand: Die Menschen bleiben hier, so war es politisch offenbar auch gedacht. Und die Flüchtlinge haben, weil Deutschland bis heute es nicht gebacken bekommt, sie ordnungsgemäß in das Arbeitsleben und die hiesigen Gepflogenheiten zu integrieren, viel Freizeit. Mehr als die meisten meiner Nachbarn. Die nämlich müssen arbeiten gehen! Um ihr Leben zu bezahlen. Viele der Geflüchteten betrinken sich schon morgens, letztlich auf Kosten des Steuerzahlers, somit auch auf meine. Sie wohnen auf unsere Kosten, in von uns finanzierten Häusern. Der Abfall, den einige von ihnen in der Umgebung ihrer Unterkunft verursachen, wird von DRK- Mitarbeitern weggeräumt. Einer geschätzten Einrichtung übrigens, die viele von uns wiederum mit Spenden unterstützen. Und deren eigentliche Aufgabe nicht das Einsammeln von leeren Flaschen sein dürfte. Die Sozialbehörde, deren Mitarbeiter, ebenfalls von unseren Steuergeldern finanziert, ist nicht Herr der Lage. Stellt höchstens ein paar mehr Mülleimer hin. Was ich nach Lesen Ihres Artikels vermisse, ist, dass jemand aus dem Amt einmal den Mut findet, will nicht einmal von Rückgrat sprechen, in die Sydneystraße fährt, den gelangweilten Flüchtlingen einmal zeigt, wie die hier eigentlich lebenden Menschen sich zu benehmen wissen, wie man sich z.B. selber bückt, um eigenen Unrat aufzuheben und auch, dass man ihn in eine Mülltonne stecken kann. Und dass man sich nach den Gepflogenheiten des Landes richten sollte, dass einen so herzlich und mit offenen Armen aufgenommen hat.

Wilhelm Baack, Norderstedt

Ein Vertrag zu Lasten anderer

9./10. September: „,Lage ist sehr angespannt‘: Wo Geflüchtete in Hamburg leben. 45.600 Personen in 240 Unterkünften – nun schlägt die Behörde Alarm. In Duvenstedt werden im Kleinen große Probleme sichtbar“

Stand nicht vor wenigen Tagen im Hamburger Abendblatt, dass die Flüchtlingsunterkunft in der Sophienterrasse in Harvestehude geschlossen wird? Nach meiner Erinnerung muss für 196 Flüchtlinge nun eine neue Bleibe gesucht werden. Von einer Alternative in Harvestehude war dabei nicht die Rede. Mit einem Vertrag, der soziale Einrichtungen in der bisherigen Flüchtlingsunterkunft in der Sophienterrasse für 50 Jahre verbietet, entzieht sich Harvestehude der gemeinsamen Verantwortung der Stadt Hamburg Flüchtlinge unterzubringen. Der Vertrag ist ein Vertrag zu Lasten anderer Stadtteile. Ich finde, ein Skandal!

Tilman Stein

Das Herzstück Duvenstedts

Die Duvenstedter haben die am Duvenstedter Damm untergebrachten Flüchtlinge bisher geräuschlos integriert. Nun plant die Stadt Hamburg weitere Flüchtlingsunterkünfte für 320 Flüchtlinge auf der Festwiese im Zentrum von Duvenstedt. Die Festwiese ist das Herzstück von Duvenstedt. Die dreigeschossigen geplanten Wohnunterkünfte sind dort nicht akzeptabel. Dagegen protestieren die aktiven Bürger und weisen daraufhin, dass Ausweichflächen neben dem Sportplatz am Puckaffer Weg oder an der Poppenbütteler Chaussee geeigneter wären. Wenn die Festwiese bebaut wird, gehen dringend notwendige Parkplätze verloren, und es werden dort bisher stattgefundene Heimatfeste verhindert. Der Charakter von Duvenstedt würde verloren gehen. Wir gebrauchen eine sensiblere Planung und eine Begrenzung der Flüchtlingsanzahl. Versagen hier die Politikerinnen und Politiker? Wenn ja, wird es rechtspopulistischen Auftrieb geben.

Hans Hinrich Jürjens,

Architekt in Duvenstedt

Wann reagiert die Politik?

Neben diesem Artikel findet sich eine kleine Notiz „200.000 Hamburger bald ohne Hausarzt?“. Beides steht im Zusammenhang. Die Regierungen in Bund und Ländern scheinen nicht gewillt diese Situation anzugehen. Denn neben den fehlenden Ärzten gibt es zu wenig Lehrer, Handwerker, usw. für die steigende Bevölkerungszahl. Jedoch wird aus der deutlichen Mehrheit der aktuellen Zuwanderer leider keine dieser Vakanzen besetzt werden können. Zudem wächst die Soziallast für die Steuerzahler, denen zudem absehbar Leistungskürzungen drohen. Parallel zu dieser Entwicklung steigt die Unterstützung für die AfD. Wann werden unsere demokratischen Parteien endlich darauf reagieren? Die ungesteuerte Zuwanderung muss zügig begrenzt und reduziert werden. Es ist – wie in der Klimakrise – kurz vor dem Kipppunkt. Die Mehrheit der EU-Staaten wünscht eine regulierte Zuwanderung – Deutschland stellt sich bisher quer. Wir Bürger erwarten, dass die Politik endlich zukunftsfähig agiert. Eine Infrastruktur inklusive Wohnungen, Schulen, Ärzten etc. für die Bewohner/Steuerzahler sollte im Mittelpunkt stehen, sonst sind wir die Leidtragenden – und die qualifizierten und integrierten Zuwanderer werden unser Land verlassen.

Bernd Schmidt

Ich zahle lieber mit Bargeld

9./10. September: „Mach’s selbst: Kunden werden zu Kassierern. Budni, Edeka, Thalia – immer mehr Händler in Hamburg setzen auf Selbstbedienungskassen. Wie die Kundschaft reagiert“

Danke, für diesen doch sehr klaren Artikel über die Absichten unseres Einzelhandels. Ich bin alt, aber nicht dumm. Was mich verärgert, ist die schlichte Unehrlichkeit, mit der die Umstellung auf „selfscanning“ dem Kunden schöngeredet wird. Alte, Behinderte, Mütter mit Kindern, langsame Kunden usw. werden sich über diese Umstellungen nicht freuen und eher dort einkaufen gehen, wo man noch menschlichen Kontakt, Auskunft und freundliche Hilfe einer Mitarbeiterin bekommt. So geht es mir auf jeden Fall. In den USA finden Sie an der Kasse nicht nur Kassierer, sondern auch oft eine junge Kraft, die die Ware einpackt und eventuell auch noch zum Auto bringt. Das ist Service! Auch das Argument, es ginge alles schneller und natürlich nur mit Karte – vielleicht zahlen ich und noch viele andere weiterhin lieber mit Bargeld? Jedenfalls solange es das noch gibt. Und wieso soll ich die Arbeit für den Supermarkt machen? Muss ich demnächst damit rechnen auch noch Ware in Regale einräumen zu müssen, bevor ich etwas bekomme? Warum bietet man den Kunden keinen Rabatt oder Bonus an, wenn man schon Personal an der Kasse einspart? Leistung muss sich lohnen! Und zu guter Letzt, die genannten Firmen werden in Zukunft nicht nur keine Mitarbeiter mehr finden, sondern weitere verlieren, die sich anderweitig umsehen, da sie ja spätestens nach diesem Artikel wissen, dass man sie los werden möchte. Ich gratuliere. Ich werde für meine „Restlaufzeit“ bestimmt nicht „selfscanning“ machen.

Thomas Schwieger