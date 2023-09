Briefe an die Redaktion: 15. September 2023

Praktikables Modell fürs Klima

14. September: „So wird das 49-Euro-Ticket noch günstiger. HVV hat erstmals eine Million Abonnenten, viele steigen auf Busse und Bahnen um. Jetzt kommt ein neues Angebot“

Die Meldung, dass die verkauften Abonnements um rund 50 Prozent stiegen, ist eine erfreuliche Nachricht. Ebenso, dass durch die Einführung des Tickets auch entsprechende Autofahrten nennenswert zurück gingen. Ein Beitrag für den Klimaschutz. Auch die Einführung des „Jobticket Premium“ zielt in die richtige Richtung. Dadurch werden zwar Arbeitgeber finanziell etwas mehr belastet, aber abgesehen davon, dass es sich ohnehin nur um einen sehr geringfügigen Betrag handelt, dürfte eine Zustimmung der Arbeitgeber, in Anbetracht des Fachkräftemangels kein Hinderungsgrund sein. Bei zukünftigen Preissteigerungen wäre das ggf. auch ein praktikabler Schritt, wenn entsprechende zu erwartende Preissteigerungen, die vermutlich überschaubar bleiben, durch eine finanzielle Beteiligung des Bundes, der Länder sowie Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen werden. Dadurch könnte die Finanzierbarkeit und Attraktivität auch zukünftig gesichert werden. Letztlich ein gutes praktikables Modell einer greifbaren Klimaschutzmaßnahme. Sozial, die Umwelt schützend und finanzierbar.

Reiner Gorning

Ein Problem für die Ampel

13. September: „Für Nancy Faeser wird die Luft jetzt dünn. Ministerin in Berlin, Wahlkämpferin in Hessen – und schwere Fehler in der Schönbohm-Affäre“

Warum die ganze Aufregung, ob Frau Faeser die Landtagswahl in Hessen gewinnt oder nicht. Auch wenn unser Bundeskanzler Herr Scholz ihr in diesem Fall das alte Amt als Innenministerin wirklich mündlich zugesagt hat, kann er sich bestimmt nicht erinnern. Frau Faeser ist angeschlagen und nunmehr ein weiteres Problem für die Ampel.

Kai Callesen

Neubau für das Gemeinwohl

13. September: „So zerstörten Stadtplaner die Königstraße. Bauheft zeigt, wie sich die einst so lebendige Meile in den 1950er-Jahren veränderte – und wer dafür verantwortlich war“

Der aus dem türkischen Exil zurückgekehrte ehem. Bausenator Oelsner – musste sein Amt 1933 verlassen – engagierte sich öffentlich „für“ einen Erhalt der Altstadt von Altona. Gegen Hebebrand und May, die auch an unter Konstanty Gutschow in der NS-Zeit entwickelten Pläne für eine radikale Überformung Altonas anknüpften, konnte Oelsner sich nicht mehr durchsetzen. Am 7. September 2023 wurde auf der öffentlichen Sitzung des Stadtteilrates von Altona Altstadt der Bau eines „Hauses der Herkunft“ angeregt. Statt der raumgreifenden Araltankstelle, die auf Grund der Umstellung auf E-Mobilität zukünftig nicht mehr benötigt wird, sollte ein Neubau in Anlehnung an das alte Rathaus von Claus Stallknecht mit einer gemeinwohlorientierten Nutzung für Bildung und Kultur realisiert werden.

Katrinka Delattre

Erinnerungen an das Theater

Beim Lesen Ihres Artikels über das Altonaer Stadttheater kam mir sofort die Erinnerung an den Besuch des Weihnachtsmärchens „Peterchens Mondfahrt“. Das muss so zwischen 1940-1942 gewesen sein. Mein Vater war zu der Zeit Tischler im Theater. Ich bin Jahrgang 1936, kam 1942 in die Schule. Wir wohnten noch in Barmbeck (wurde damals so geschrieben) und 1943 dort ausgebombt. In der Nähe des ebenfalls ausgebombten Theaters wurden Holzbaracken gebaut, wir hätten dort eine Unterkunft gefunden. Ob diese speziell für Angehörige des Theaters zur Verfügung standen, weiß ich nicht. Aber Freunde meiner Eltern nahmen uns in ihrer Wohnung in Eimsbüttel auf, wo ich heute noch wohne. Da ich damals viel zu jung war, kenne ich Einzelheiten nur aus Erzählungen meiner Familie, aber das Märchen wird mir immer in Erinnerung bleiben, auch der Name von Evi Gotthardt, sie war eine sehr beliebte Schauspielerin.

Hannelore Bartos

System Hafen neu bewerten

12. September: „2,28 Milliarden – Hafenautobahn wird um 23 Prozent teurer. Hamburgs Nabu-Vorsitzender warnt vor Kostenexplosion“

Man könne auch sagen, „und ewig grüßt das Murmeltier“. Geplant 2014 mit 896 Millionen, zuletzt veranschlagt mit 1,85 Milliarden und nun nochmals um 450 Millionen auf 2,28 Milliarden gestiegen, so sieht sie aus, die Planung und der Bau der Hafenautobahn. Eine schulische Meisterleistung mit 150 Prozent Verteuerung ist dieses Bauvorhaben wohl gerade nicht! Wer so schlecht kalkuliert und rechnet wäre in der Schule garantiert sitzen geblieben und in der freien Wirtschaft längst gefeuert worden. Aber in der Politik wird munter und fröhlich, frei nach Pippi Langstrumpf entschieden, „ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Zahlen tut das doch sowieso der Steuerzahler! Und weil das alles anscheinend so schön hingenommen wird, „bauen wir uns doch auch noch gleich einen neuen Tunnel unter dem Köhlbrand für derzeit gerechnet 5,2 Milliarden (nach oben natürlich noch weit offen) und zuvor mit 1,8 Milliarden vermutlich „günstig“ geplant um Zustimmung zu generieren. Was soll der Geiz, der Steuerzahler wird’s schon richten. Was nützt da schon der deutliche Zwischenruf aus Berlin, von der Vize -Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Frau Hagedorn, „wer glaubt zwei derartige Projekte noch dazu beinahe zeitgleich realisieren zu können, der hat wohl den Schuss nicht gehört!“ Dem ist von Seiten eines mündigen Bürgers und Steuerzahlers eigentlich nichts mehr hinzuzufügen! Man kann nur hoffen, dass alle Beteiligten langsam zur Vernunft kommen und endlich den aktuellen Ist-Stand und die wirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigen. Die Köhlbrandbrücke „muss“ bleiben, nicht nur als Hamburger Wahrzeichen, sondern auch aus Vernunftgründen den Steuerzahlern gegenüber. Die Brücke ist reparabel, Gutachten belegen das. Und Container-Riesenfrachter können und sollten aus Vernunftgründen dann künftig eben vermehrt in Wilhelmshaven verkehren, statt „geleichtert“ Hamburg-Altenwerder partout anlaufen zu wollen. Das „Sisyphos“-Baggern in der Elbfahrrinne, wo die Sedimente bald schneller wieder zurückkommen als sie ausgebaggert werden können, ist auf Sicht ohnehin sinnlos! Also wann, wenn nicht jetzt, sollte das gesamte System Hafen, Hafenwirtschaft etc. neu betrachtet und bewirtet werden.

Hans-Jürgen Vogt

Diese Wahlhilfe muss nicht sein

6. September: „Bas rügt Debattenkultur im Bundestag“

Zu Recht und sehr erfreulich weist die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas darauf hin, dass die Debattenkultur im Parlamentsplenum viel Luft nach oben hat. Die Zahl der Ordnungsrufe spricht für sich. Beleidigungen und Beschimpfungen gehören einfach nicht in ein Parlament von gewählten Abgeordneten. Und mit Diskussion, Rede und Gegenrede hat das schon mal gar nichts zu tun. Es zeigt lediglich einen Mangel an Zuhören und Respekt. Und an guter Kinderstube. Davon profitiert die AfD. Denn noch etwas war bei der letzten Etatdebatte auffallend. Alle Fraktionen und auch die Regierungsbank zeichneten sich dadurch aus, dass man nicht zuhört. Es finden während der Rede der Kollegen lebhafte Unterhaltungen zu zweit oder dritt statt. Wer sich nicht unterhält, der liest oder tippt auf dem Telefon. Und das große Ärgernis ist, dass die Mehrzahl der Abgeordneten der AfD positiv auffallen. Im Gegensatz zu vielen Abgeordneten aller anderen Parteien erwecken sie erfolgreich den Eindruck, als interessiere sie, was der Redner gerade sagt. Die AfD verspricht auch im Plenum vieles, was sie ohnehin nie halten will oder kann und macht dabei noch einen passablen Eindruck. Diese Wahlhilfe muss doch wirklich nicht sein.

Bruno Iversen

