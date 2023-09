Briefe an die Redaktion: 14. September 2023

Nichts aus den Fehlern gelernt

13. September: „So zerstörten Stadtplaner die Königstraße. Bauheft zeigt, wie sich die einst so lebendige Meile in den 1950er-Jahren veränderte – und wer dafür verantwortlich war“

Vielen Dank für den interessanten Bericht. „Heute wäre die Rigorosität (...) ganz und gar ausgeschlossen“ – leider ganz und gar nicht! Wir erleben gerade die „dritte Zerstörung“ Altonas. Die „Neue Mitte“ stellt sich als seelenlose Steinwüste mit einförmiger, abweisender Architektur dar. Der drohende Verlust des zentralen Bahnhofs schmerzt und führt zu wesentlich schlechteren Verkehrsanbindungen. Riesige Bauvorhaben im Zusammenhang damit werden die ehemals stolze Stadt für Jahre unpassierbar machen und weitere Wunden in Bebauung und Natur schlagen, wie an der Sternbrücke und am Diebsteich. Warum wird aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt, selbst jetzt nicht, wo der Klimawandel eigentlich dringend ein Umdenken erfordert?

Dr. Martin Schwager

Lebensqualität hat Priorität

12. September: „2,28 Milliarden – Hafenautobahn wird um 23 Prozent teurer. Hamburgs Nabu-Vorsitzender warnt vor Kostenexplosion“

Egal! Wir im Quartier in Wilhelmsburg sehnen uns endlich nach mehr Lebensqualität, wenn der ganze Hafen-Lkw-Verkehr sich nicht mehr bei uns durchquälen muss! Auch wenn eine Einzelperson gebetsmühlenartig immer die gleichen Argumente gegen die Hafenautobahn vorbringt – die Aufenthaltsqualität bei uns hat Priorität.

Walter Oschatz, Hamburg-Wilhelmsburg

Großprojekte seriös geplant?

23 Prozent oder 430 Millionen Euro Mehrkosten für die Hafenautobahn – das klingt ja fast harmlos. Wir haben uns daran gewöhnt, dass derzeit alles teurer wird, und die „Schuldigen“ sind schnell identifiziert: die Inflation, die höheren Baupreise. Aber gilt das auch für die anderen sich dramatisch verteuernden Großprojekte? Der Artikel nennt als weiteres Beispiel die Erhöhung der Kosten für den neuen Tunnel als Ersatz für die Köhlbrandbrücke auf 5,2 Milliarden Euro. Der NDR hatte vor einem Jahr einmal ermittelt, dass mehr als jedes dritte Bauprojekt Hamburgs teurer wird als geplant. Ich muss nicht noch einmal die Elbphilharmonie als Referenz für solche dramatischen Kostensteigerungen bemühen. Zwei Punkte bewegen mich dabei besonders: Erstens, es ist „unser Geld“, das hier verwendet wird, das Geld der Steuern zahlenden Bürgerinnen und Bürger. Zweitens, wie ist es eigentlich mit der Wahrhaftigkeit der Entscheidungsunterlagen von Projekten, wenn diese deutlich niedrigere Kosten zum Gegenstand hatten? Wenn sich dann die Kosten nicht nur um die Inflationsrate erhöhen: Wäre die Entscheidung auch getroffen worden, wenn die wahre Kostenentwicklung bereits bekannt gewesen wäre? Und gibt es, wenn diese Fakten Monate oder Jahre später auf dem Tisch liegen, dann noch ein Zurück? Oder sorgt dann die „normative Kraft des Faktischen“ dafür, dass die Entscheider in den sauren Apfel beißen müssen? Das führt mich zu der Frage, wie seriös die Stadt solche Großvorhaben plant, ob diese bis zum Ende durchgeplant werden, ob langfristige Verträge mit Preissicherungsklauseln und Vertragsstrafen mit den beteiligten Bauunternehmen geschlossen werden usw. Ich glaube, dass die Medien eine wichtige journalistische Funktion haben, den Fokus auf solche Projekte und ihre Finanzierung zu richten.

Gerhard Lippe, Hamburg

Integration gelingt so nicht

11. September: „Nachbarn klagen über Flüchtlingsunterkunft. Lärm, Müll und Betrunkene – Anlieger von Hamburgs größter Unterbringung in der City Nord fühlen sich im Stich gelassen“

Unterkünfte mit mehreren hundert Flüchtlingen werden immer problematisch sein, sowohl aus polizeilicher Sicht als auch aus der Sicht der betroffenen Bewohner und Anwohner. Diese Erkenntnis ist eigentlich trivial, nur unseren Politikern, insbesondere den Grünen, erschließt sich das nicht. Der Umstand, dass jedes Jahr zigtausende von Flüchtlingen mehr nach Deutschland eingeladen werden, wird die Unterbringungs- und auch die Finanzierungsmöglichkeiten sprengen. Ganz abgesehen davon wird natürlich auch eine Integration nicht gelingen, wenn sich in diesen Massenunterkünften Parallelgesellschaften bilden.

Lutz Krüger

