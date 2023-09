Briefe an die Redaktion: 13. September 2023

Raus aus der Abwärtsspirale

12. September: Leitartikel: „Worauf wartet die Ampel? Die Regierung muss endlich reagieren – und der Industrie zügig helfen“

Deutschland ist wirtschaftlich, politisch und im Sport aktuell im Abwärtstrend. Herrenfußball, Damenfußball und die Leichtathletik bei der Weltmeisterschaft – ohne Siege und ohne Medaillen. Deutschland hat gute Unternehmer, aber die Politik schafft nicht die Voraussetzung für ein gesundes Wirtschaftswachstum. Es gibt gute Einzelfußballer, die in internationalen Weltklassemannschaften spielen, aber in Deutschland nicht zu einer erfolgreichen Mannschaft geformt und trainiert werden können. Es gibt gute talentierte Leichtathleten, aber Trainingsmöglichkeiten und Wertstellung für die Sportler sind mangelhaft. Wenn Deutschland aus dieser Abwärtsspirale herauskommen will, so muss sich bis spätestens Frühjahr 2024 vieles ändern. Den Willen und die Kraft hierzu hat Deutschland mehrfach bewiesen. Der Deutschlandpakt, wie vom Kanzler ausgerufen, könnte hier helfen.

Günter Burtack, Hamburg

Ein schützenswertes Gut

11. September: Leitartikel: „Ein Hoch auf uns? Warum Pressefreiheit entscheidend ist. Und Selbstkritik nottut“

Die Pressefreiheit ist mit Recht im Grundgesetz verankert. Sie ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. Leider ist sie in der heutigen Zeit in vielen Ländern nicht mehr selbstverständlich. Fake News nehmen zu und werden bewusst gestreut. Es geht hier um bewusste Desinformation und politische und gesellschaftliche Beeinflussung, die leider immer wieder gern aufgenommen wird. Diesem kann und muss mit Qualitätsjournalismus begegnet werden! Leider gibt es immer mal wieder Ausreißer, die selbstkritisch aufgearbeitet werden müssen. Ich wünsche mir von den Journalistinnen und Journalisten gut recherchierte Berichte, die sich auf mehrere Quellen beziehen und sich klar von Kommentaren abheben. Den Redaktionen hierbei weiterhin viel Engagement. Mit Ihrem Leitartikel, Herr Iken, haben Sie wieder mal den „Nagel auf den Kopf“ getroffen.

Egbert Meyer-Lovis

Die Spieler müssen brennen

11. September: „Das Ende der Ära Hansi Flick. Nach der 1:4-Blamage gegen Japan muss der Bundestrainer gehen. Rudi Völler übernimmt gegen Frankreich. Kommt jetzt Nagelsmann?“

Die Entlassung von Hansi Flick war unausweichlich. Sie wird das Problem aber nicht lösen. Es braucht einen wirklichen Neuanfang. Hierfür hätte ich einen ungewöhnlichen Vorschlag: Für die neue Fußball-Nationalmannschaft der Herren werden ausschließlich Spieler nominiert, die in der deutschen zweiten Liga spielen. Dadurch würde das Spielen in der Nationalmannschaft wieder zu einer Sache, wofür die Spieler brennen. Weil diese Spieler noch nicht satt sind. Weil es für sie eben nicht ein weiterer Wettbewerb neben vielen anderen ist, sondern eine wahnsinnige Ehre und die Riesenchance, sich zu präsentieren. Weil sich so eine Mannschaft mit Sicherheit zu einer verschworenen Gemeinschaft entwickeln wird, die es allen zeigen will. Also DFB, einfach mal wirklich neue Wege gehen. Es kann nur besser werden.

Dirk Hasenkox, Quickborn

Empörung ohne Faktencheck

11. September: „Hamburgs blaue Sommernächte. Hunderttausende feiern bei bestem Wetter den Blue Port und die Cruise Days. Aber es gibt auch kritische Stimmen“

Ein wunderbares Fest für Hamburg, gut für die Außendarstellung, für Tourismus und Wirtschaft. Und wieder die unvermeidliche Nörgelei: zu laut, zu teuer und überhaupt schlecht für die Umwelt. Und dann der ewige Krieg gegen die Kreuzfahrtschiffe. Wie die meisten Empörungen ohne Interesse an Fakten: Etwa 50.000 Schiffe transportieren weltweit so Unverzichtbares wie Spiele-Konsolen, Billig-T-Shirts und Billionen Batterien für all die Elektronik. Etwa 380 Kreuzfahrtschiffe weltweit (0,7 Prozent) befördern die Urlauber, die zu alt oder nicht fit genug sind, um fremde Länder als Backpacker zu bereisen. Verzichten sollen eben immer die anderen.

Klaus Mölln

Ignorante Politik

Was für eine Ignoranz! Da werden viele Millionen an Steuergeldern für Landstromanlagen ausgegeben und dem Hamburger Senat sind Standortvorteile wichtiger, als das Wohl der Menschen. Wie ignorant kann Politik noch sein? Dazu kommen doch tatsächlich zwei große Feuerwerke! Auch hier ist doch hinreichend bekannt, dass das einen unnötigen Schadstoffausstoß bedeutet – Tradition hin oder her. Es ist an der Zeit, einfach mal konsequent neue Wege zu beschreiten! Wie lange wollen die Politiker noch warten?

Sabine Klar

Ein privilegierter Stadtteil

9./10. September: „,Lage ist sehr angespannt‘: Wo Geflüchtete in Hamburg leben. 45.600 Personen in 240 Unterkünften – nun schlägt die Behörde Alarm. In Duvenstedt werden im Kleinen große Probleme sichtbar“

Bei der Beurteilung der Haltung von Frau Lautenschläger hilft vielleicht selbst ihr ein Blick auf die veröffentliche Karte, besonders auf den Bezirk Wandsbek. Ist ihr eigentlich bewusst, dass sie in einem Hamburger Stadtteil wohnt, der sich besonders auszeichnet durch einen hohen Sozialindex, eine unterdurchschnittliche Einwohnerzahl pro m², einem hohen Bildungsstand, einer überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung? Alles in allem ein privilegierter Ort. Da muss es doch den Menschen in Bramfeld, Farmsen-Berne, Rahlstedt, Jenfeld wie ein Hohn vorkommen, dass sie die Hauptlast der Unterbringung tragen! Und das Abendblatt unterstützt diese unsolidarische Haltung noch.

Jens Schwieger

Ökologisch an die Ostsee

9./10. September: „Strecke der Bäderbahn wird stillgelegt“

Selbst dem geneigtesten Zeitgenossen öffnet sich der kausale Zusammenhang zwischen der Fehmarnbeltquerung und der Schließung der Bäder-Bahnstrecke nicht! Die Zugauslastungen waren in Richtung Neustadt/Oldenburg etc. gut, in den Sommermonaten sehr gut! Gerade in den heutigen Zeiten und unter einer vorgeblich umweltbewussten Regierung sollten wir doch die Möglichkeit haben, ökonomisch/ökologisch sinnvoll in unsere Ferien und Naherholungsgebiete zu gelangen! Es wäre wirklich einmal interessant zu erfahren, wer da wieder und warum an den „Knöpfchen“ dreht!

Heike und Andreas Degenkolbe

Politik für Minderheiten?

8. September: „Was wird aus Hamburg? ,Der Wohnungsbau ist ein Tanker‘. Die Flaute am Bau wird erst in zwei Jahren für viele spürbar, warnt der Unternehmer Sönke Struck. Die Politik müsse jetzt handeln“

Der Artikel macht deutlich, dass u.a. die ideologischen Ideen/Gesetze der Grünen zusätzlich dazu beitragen, dass der Wohnungsmarkt in Hamburg einen gewaltigen Einbruch erleidet. Sönke Struck spricht vielen Hamburgern aus dem Herzen. Warum erkennen dies nicht die von uns bezahlten Politiker und Verwaltungsangestellte? Vergabe von städtischen Grundstücken nur als Erbbaurecht und 100 Jahre Mietpreisbindung im geförderten Wohnungsbau. Wer soll, außer die städtische Saga, noch investieren? Derartige Vorschriften wie in der „Planwirtschaft“ gehen letztendlich zu Lasten der Mieter. Erstaunlich ist zudem, dass die SPD dem allen zustimmt. Der Bürgermeister muss endlich aufwachen und Politik nicht für Minderheiten machen.

Uwe Ihde

