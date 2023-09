Briefe an die Redaktion: 12. September 2023

Zu wenig Platz für Basketballer

11. September: „Ganz oben, ganz unten. Während die Basketballer sensationell Weltmeister werden, entlässt der DFB nach dem 1:4-Debakel gegen Japan Bundestrainer Hansi Flick“

Da gelingt es der deutschen Basketball-Nationalelf Weltmeister zu werden und am darauf folgenden Tag titelt das Abendblatt: „Ganz oben, ganz unten“. Ein Bild der jubelnden Basketballer und ein Bild von Hansi Flick. Frage: Wären die Fußballer Weltmeister geworden und hätte der DBB zur selben Stunde den Bundestrainer entlassen, hätte dann die Titelseite genauso ausgesehen? Wohl kaum! Immer bekommt der Fußball überdurchschnittliche Aufmerksamkeit. Man hätte wahrscheinlich die ersten vier Seiten des Abendblatts mit Bildern der fußballernden Weltmeister gefüllt. Ehrlich und gerade heraus gesagt: Es gefällt mir gar nicht, dass der sensationelle Erfolg unserer Basketballer nicht „für sich“ stehen und gefeiert werden darf. Wenigstens die halbe Titelseite hätte ihnen allein gehören sollen. Es ist doch wirklich einmal egal, ob die Fußballer gerade kriseln. Aber die tolle Leistung der Basketballer wird nur „relativ“ zum Fußball dargestellt. Das ist unfair. Ich finde sogar, dass Basketball oft deutlich interessanter als Fußball ist. Es wäre gut, wenn unser Journalismus den überdimensionalen Fokus auf den Fußball beenden würde.

Ralf Greve

Alles unter Kontrolle?

11. September: „Richterbund befürchtet Justizkollaps. Staatsanwaltschaften fehlt Personal. Zahlen verraten, wie ernst die Lage ist – außer für Kriminelle“

Gleichgültig, ob über die Justiz oder z.B. über die Flüchtlingsfrage diskutiert wird – seit Jahren ist davon die Rede, dass sich unser Land „am Limit“ befinden würde. Dieses Limit, mithin eine bestimmte Grenze, scheint es aber in Wahrheit gar nicht zu geben, denn es müsste doch längst auch einmal davon die Rede sein, dass das Limit für einen bestimmten Bereich überschritten ist. Das scheint aber in unserer Gesellschaft, auch im Bereich der Medien, ein Tabuthema zu sein – eines von vielen. Solange den Bürgern vermittelt wird, etwas sei am Limit, das Limit sei aber noch nicht überschritten, wird ihnen suggeriert, dass alles noch unter Kontrolle wäre. Indes steht zu befürchten, dass unser Land in vielen Bereichen die Kontrolle bereits verloren hat.

Matthias Teichner

Wir steuern auf Katastrophe zu

11. September: „Nachbarn klagen über Flüchtlingsunterkunft. Lärm, Müll und Betrunkene – Anlieger von Hamburgs größter Unterbringung in der City Nord fühlen sich im Stich gelassen“

Nach dem Kontrollverlust 2015 sollte eigentlich jedem Politiker klar sein, dass wir uns mit einer Zuwanderung ohne Obergrenze auf eine Katastrophe zu bewegen. Während andere europäische Staaten dem beständigen Asylbewerberstrom an ihren Außengrenzen mit Kontrollen oder Rückweisung begegnen, übt die rot-grüne Ampel-Regierung, trotz zunehmender Überforderung der Bundesländer bei der Unterbringung und Integration der Asylanten und Flüchtlinge einen absichtsvoll herbeigeführten Kontrollverzicht aus. Seit die dänische Regierung Transferleistungen abgeschafft hat und den Betreffenden nur noch Sachleistungen wie Unterkunft und Verpflegung gewährt, sind die Migrantenströme Richtung Dänemark nahezu versiegt. Auch die schwedische und die finnische Regierung folgen dem gleichen Weg, haben aufgrund zunehmender Probleme die Einwanderung von Personen aus dem arabischen Raum massiv eingeschränkt und nehmen nur noch besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf. Dagegen avanciert Deutschland in Europa, dank Bürger- und Kindergeld sowie bedingungsloser Komplettversorgung, zur ersten Anlaufadresse. Nun hat Hamburg aus Kostengründen auch noch die Sprachkurse, das Fundament für eine gelingende Integration eingespart. Zunehmend sind Lehrer in zahlreichen Schulen mit einem Migrantenanteil von über 80 Prozent mehr als überfordert. Qualifizierter Unterricht ist nicht mehr möglich und mittlerweile jeder vierte Schüler aufgrund fehlender Schreib-, Lese- und Rechenkompetenz abgehängt. Der zunehmend zu beobachtende Niedergang des deutschen Bildungssystems und des Landes führt mittlerweile auch dazu, dass echte ausländische Fachkräfte um Deutschland einen großen Bogen machen. Bedauerlicherweise werden kritische Stimmen bezüglich dieses Politikversagens obligatorisch rechts verortet und damit jede sachliche Diskussion im Keim erstickt. Ohne eine Zuwanderungsbeschränkung und Obergrenze wird eine Integration nicht funktionieren, sondern der zunehmende Ausbau von Parallelgesellschaften weiter begünstigt.

Stefan Bick

Gute Lösung: Polikliniken

9./10. September: „200.000 Hamburger bald ohne Hausarzt?“

Wann werden unsere Politiker endlich wach und ändern unser Gesundheitswesen? Eine Möglichkeit, um alle Menschen zu versorgen, wäre der Aufbau von Polikliniken in allen Stadtteilen. Dort könnten unter Leitung der Stadt alle wichtigen Arztgruppen gebündelt werden. Eine große Anmeldung leitet die Patienten zu den jeweiligen Allgemeinärzten und Fachärzten. Die Ärzte könnten im Schichtsystem arbeiten und hätten einen acht Stundentag, der auch mit ihren Familien vereinbar wäre. Die Nachtstunden würden von einem Bereitschaftsdienst abgedeckt werden und würden die Notaufnahmen der Kliniken entspannen. Die Abrechnungen würden von der Stadt mit ausgebildeten Fachleuten übernommen werden. So ein System würde bestimmt auch wieder junge Ärzte anlocken, die nicht 12 Stunden in einer Praxis arbeiten und sich am Wochenende auch noch mit der Abrechnung und den Krankenkassen rumärgern wollen, geschweige den mit riesigen Krediten ihr Arbeitsleben belasten wollen. Man bündelt Arbeitskräfte und kann Labor und Radiologie gemeinsam nutzen.

Sonja Starke

Ein Gewinn für alle Hamburger

7. September: „Deutsche Bahn und Hamburg prüfen neue Linie quer durch die Stadt. Güterumgehungsstrecke über Niendorf, Lokstedt, Alsterdorf könnte für Personenzüge geöffnet werden“

Als ehemaliger Eisenbahnbetriebsleiter habe ich mit großem Interesse die dargestellten Überlegungen betrachtet. Es gibt aber eine noch viel weitergehende Alternative, nämlich einen Eisenbahn-Elbtunnel bei Brunsbüttel. Es wäre eine geradezu umfassende Lösung vieler bereits heute bestehender Probleme und zukünftiger Entwicklungen: Gefahrguttransporte von und in das größte zusammenhängende Industriegebiet von Schleswig-Holstein, den ChemCoast Park Brunsbüttel, die heute für eine notwendige Fahrt von und nach Hamburg-Maschen (zweitgrößte Eisenbahn-Umschlagsanlage Europas) durch mehrere Hamburger Wohngebiete bis Eidelstedt und entlang der Strecke Elmshorn, Glückstadt und Itzehoe bis Brunsbüttel für eine Fahrt sechs bis acht Stunden benötigen, bedeuten ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial für die Anwohner und arbeitenden Menschen in diesen Bereichen. Mit einem Eisenbahn-Elbtunnel bei Brunsbüttel in Richtung Cadenberge und Anschluss an die Eisenbahnstrecke Hamburg-Maschen-Stade-Cuxhaven könnte dieses Gefahrenpotenzial wesentlich reduziert und die Fahrzeit auf zwei Stunden verkürzt werden! Hinzu kommen in absehbarer Zeit die zukünftigen Transporte von LNG, Ammoniak und Wasserstoff von Brunsbüttel nach Hamburg-Maschen. Die Deutsche Bahn AG hat vor kurzer Zeit erklärt, dass sie Eisenbahn-Kesselwagen für den Wasserstoff-Transport ausrüsten will. Darüber hinaus sind dann auch die Transporte aus der Raffinerie Heide/Hemmingstedt und aus der geplanten Batteriezellenfabrik NorthVolt bei Heide auf kürzerem und schnellerem Weg zu befördern. Insgesamt brächte es nur Gewinner: die Menschen Hamburgs, die Industrie und die Natur.

Helge Bierend, Brunsbüttel

