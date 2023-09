Briefe an die Redaktion: 11. September 2023

Traurig: Friseur – letzte Stelle

8. September: „So viel Geld sollten Hamburger verdienen. Das Abendblatt hat aktuelle Daten für 50 Berufe und 20 Branchen ausgewertet. Das Ergebnis ist erstaunlich“

Dass der Friseurberuf in diesem Vergleich wieder mal an letzter Stelle steht, ist traurig. Friseur zu sein bedeutet nicht nur sein Handwerk perfekt zu beherrschen, sondern man muss auch in der Lage sein, sich sofort auf jede Kundin und jeden Kunden neu einzustellen. Das erfordert ein großes Maß an Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis. Als Kunde/-in gibt man sich vertrauensvoll in die Hände des Friseurs, bzw. der Friseurin. Das ist eine sehr große Verantwortung. Auch möchte die Kundin/der Kunde von jemanden bedient werden, von dem man sich verstanden fühlt und dem man auf „Augenhöhe“ begegnet. Das erfordert auch viel Allgemeinwissen. Das alles können wir. Leider ist es in Deutschland immer noch so, dass diesem Beruf nicht die Wertschätzung entgegengebracht wird, die er verdient. Meiner Meinung nach ist es ein sehr unterschätzter Beruf. Aber leider ist die Bereitschaft, für Friseurdienstleistungen angemessen zu bezahlen, immer noch nicht sehr hoch, obwohl es vielen sehr wichtig ist „am Kopf“ gut auszusehen. Woher soll also das Geld für höhere Löhne kommen? Glücklicherweise bringen unsere Kunden/-innen uns diese Wertschätzung entgegen und, dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.

Frank Köster

Keine Diplomatie erkennbar

8. September: „Wir lassen uns von Putin nicht einschüchtern. Außenministerin Annalena Baerbock über ukrainische Angriffe auf russisches Territorium, neue Waffenlieferungen – und wo bei den Grünen das Machtzentrum ist“

Frau Baerbock lässt in keiner Weise Diplomatie erkennen. Beide Kriegsparteien erleiden menschliche Verluste – nicht nur die Ukrainer. Baerbocks Vorgänger Brandt und Genscher hätten alles unternommen, diesen barbarischen Krieg zu beenden. Sie gießt leider immer wieder Öl ins Feuer, das wird Putin dankbar aufnehmen – für weitere Todesopfer. Wie sagte bereits Helmut Schmidt: „100 Stunden Verhandeln ist besser als eine Minute schießen.“ Und selbst Helmut Kohl baute eine Beziehung zu Gorbatschow auf (Strickjacke und Saumagen), der Erfolg der Wiedervereinigung spricht für diese Vorgehensweise.

Norbert Herzberg

Ohne Erkenntnisgewinn

Leider reiht sich auch das Gespräch mit Frau Baerbock in die Reihe der Politikerinterviews ohne Erkenntnisgewinn ein. Gute Fragen werden mit Allgemeinplätzen und Verweisen auf höhere Instanzen beantwortet. Kritische Nachfragen sind nicht zu erkennen, würden aber wohl auch im Nachgang nicht von der Frau Baerbock autorisiert. Ganz schlimm finde ich die Antworten in denen sie darauf verweist, dass es anderen viel schlechter geht und man dadurch ja relativ stark dasteht. Das entwickelt sich dann zu einem „race to the bottom“ (Übersetzung: Wettlauf nach unten).

Stefan Kruse, Aukrug/Holstein

Eigentümer mit Weitblick

8. September: „Zumutung auf der Zielgeraden. Bundestag stimmt über Gebäudeenergiegesetz ab – Heizungsbranche beklagt große Verunsicherung“

Warum „Zumutung“? Ist nicht seit eineinhalb Jahren aus dem Kanzleramt die Rede von einer Zeitenwende? Dass es auf „jede Kilowattstunde“ ankäme und sich vieles im Alltag verändern müsse – gerade beim Energiekonsum? Im Neubau dominiert ohnehin längst die Wärmepumpe, das Sorgenkind ist der große Gebäudebestand, dessen Energiequalität seit Jahrzehnten von der Politik genauso wie von den Investoren sträflich vernachlässigt worden ist. Wer jetzt angesichts unvermeidlicher Preissteigerungen noch auf Gas oder Öl setzt, handelt extrem kurzsichtig. Eigentümer mit Weitblick haben ihre Alt-Immobilie schon frühzeitig gut wärmegedämmt, wir Energieberater empfehlen schon lange nichts anderes, als was das GEG in Zukunft fordert. Das Problem der Koalition ist einzig die lausige Kommunikation, der bislang noch fehlende Sozialplan und die lautstarke ideologisch motivierte Blockadehaltung des kleinsten Koalitionspartners. Mit dieser Kakophonie wurde das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahmen und die Notwendigkeit des Klimaschutzes nachhaltig zerstört.

Johannes Zink

Vorbild: Hafen von Piräus

7. September: „Millionenplan – wie Klaus-Michael Kühne den Hafen retten will. Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne schlägt Alarm: Dem Hafen droht der Abstieg. Deshalb will er nun Hunderte Millionen investieren“

Vielleicht sollten sich unsere ahnungslosen Politiker und die HHLA-Führung mal in Piräus am Hafen umsehen, der wurde privatisiert und läuft. Und außerdem verscherbelt man Teile der HHLA an die Chinesen, aber bei Herrn Kühne, einem ausgewiesenen Experten, fühlt man sich brüskiert! Gehts noch?

Thomas Schendel

Da ist noch viel Luft nach oben

Der wirtschaftliche Erfolg der HHLA hängt entscheidend von einer optimalen Vernetzung mit den globalen Warenströmen und einem kompetenten und professionellen Management ab. Bei der HHLA ist für beides viel Luft nach oben. Dies schlägt sich auch nieder in der parteiübergreifenden Unzufriedenheit mit deren wirtschaftlichen Ergebnissen. Eine Übernahme der HHLA durch Herrn Kühne würde die o. g. Defizite schnell heilen, die HHLA wettbewerbsfähiger machen und mit Sicherheit die Ergebnisse verbessern (auch für Hamburg). Die Einwände der Politik gegen eine Übernahme durch Kühne sind nicht überzeugend. Sie sind von Besitzstandsdenken (Hamburg muss sein „Tafelsilber“ festhalten), Neid und Realitätsferne (der Hafen ist kein Selbstbedienungsladen für in der Schweiz ansässige Milliardäre) und HHLA ist bei der Stadt in sehr guten Händen, (Grüne), oder den schwachen, ausweichenden Feststellungen, „dem Vorstand läge kein Übernahmeangebot von Klaus-Michael Kühne vor“ und „im Übrigen sehe der Senat davon ab, die politischen Einschätzungen von Herrn Kühne zu kommentieren“ (Bürgermeisterbüro) geprägt. Realismus? Fehlanzeige! Eine Übernahme der HHLA durch Kühne wäre auch ein notwendiger Schritt in Richtung auf die überfällige nationale Hafenstrategie (Kooperation Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg). Damit würde auch nicht der ganze Hamburger Hafen übergeben. Es geht nur um das, allerdings sehr wichtige, Containergeschäft, das in professionellen Händen liegen sollte. Der Hafen ist doch inzwischen viel mehr als Warenumschlag (Kreuzfahrer, Erneuerbare Energien, Wasserstoff, Industrieansiedlungen, Tourismus). Auf diesen Feldern ist noch viel zutun, und der Hafen wird sich ändern und entwickeln. Die Hamburger Politiker sollten ihre Einstellung zum Kühne-Angebot noch einmal überdenken.

Dr. Ing. Helmut Salzmann,

Hamburg

Senat ist beratungsresistent

8. September: Leitartikel: „Hafen benötigt Geldgeber. Senat sollte Kühnes HHLA-Plan ernst nehmen, statt ihn brüsk abzuweisen“

Die Aussage der Grünen, der Hafen ist kein Selbstbedienungsladen für Milliardäre, zeigt deutlich die Verlogenheit und wirtschaftliche Inkompetenz der Grünen. Einem erfolgreichen Unternehmer, der schon viel für Hamburg getan hat, zu unterstellen, dass er nur seinen eigenen Vorteil sucht, zeigt wie wenig wirtschaftlicher Verstand in unserem Senat vorhanden ist. Die Talfahrt der HHLA und die Bagger-Orgien machen deutlich, wie beratungsresistent unser Senat ist.

Heinrich Drespe, Hamburg

