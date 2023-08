Briefe an die Redaktion: 1. September 2023

Ein Offenbarungseid

31. August: „Riesen-Einkaufsviertel nimmt Form an. Eröffnung des Areals für Frühjahr geplant“

Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein sagt, das Westfield würde neue Menschen begeistern, nach Hamburg zu kommen. Unter dem Gesichtspunkt der Stadtentwicklung ist dieser Satz ein Offenbarungseid. Denn erstens gibt es nur 500 Meter Luftlinie entfernt zwischen Hauptbahnhof und Neuer Wall die gleichen Geschäfte: Boss, Budni, Douglas, H&M und Rewe. Und zweitens gibt das Westfield auf die Kannibalisierung durch den Online-Handel keine Antwort – nur in der Eröffnungsphase wird es Alleinstellungsmerkmale haben: Weniger Taschendiebe, Kriminalität, Drogenabhängige, Obdachlose. Soweit das Westfield jedoch angenommen wird, werden sich die altbekannten Innenstadtprobleme dorthin verlagern. So war es z.B. auch bei der Europa-Passage zu beobachten. Es ist der Quartiersmanagerin Frau Mustroph zu wünschen, dass sie aus den Versäumnissen des City-Managements lernen und rechtzeitig vorbeugen kann. Ein Hochsicherheitstrakt Westfield wird nichts bringen, denn die Menschen wollen ja auch sicher nach Hause kommen. Und auch die Anwohner der HafenCity würden es wohl begrüßen, wenn die Innenstadtprobleme nicht zu ihnen hinüberschwappen.

Uwe Karsten Bäcker

Mangelnde Selbstkontrolle

31. August: „Ein Buchstabe mehr oder weniger – Schreibfehler bei S-Bahn. Ein ,C‘ zu wenig, ein ,S‘ zu viel – an der Haltestelle Wellingsbüttel ist einiges schiefgelaufen“

Natürlich können Fehler passieren, insbesondere bei ungewöhnlichen Namen. Die meisten Fehler sind aber keine Flüchtigkeitsfehler, sondern die von keiner Selbstkontrolle angekränkelte und entsprechend unbegründete, weil unüberprüfte Überzeugung von der unanfechtbaren Richtigkeit des eigenen Verständnisses von (z.B.) Sprache. „Eine Neubeschilderung ist bereits beauftragt“, so der Kommentar der Deutschen Bahn. Nein, beides falsch. Die Neubeschilderung hat keinen Auftrag bekommen. Den hat – hoffentlich – ein Schildermacher bekommen, der einen Auftrag erhalten hat, also beauftragt worden ist. Das ist dann sachlich richtig und eben nur Behördendeutsch. Das wäre der richtige Kommentar der Deutschen Bahn gewesen.

Dr. Uwe J. Petersen

Gravierendes Aufsichtsproblem

30. August: „Gewalt am Jungfernstieg – wer dahintersteckt“

Bezüglich der Beschreibung der Lebensumstände des mutmaßlichen jugendlichen Täters ( laut Ihren Angaben lebt er in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bahrenfeld für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) frage ich mich, ob diese Jugendhilfeeinrichtung die personellen Kapazitäten hat, die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu gewährleisten – der Jugendliche wurde laut Ihres Artikels um 2:45 Uhr morgens am Jungfernstieg von der Polizei verhaftet. Da scheint doch ein gravierendes Aufsichtsproblem vorzuliegen, zumal der jugendliche Minderjährige – ebenfalls im Artikel erwähnt – von der Polizei als Intensivtäter geführt wird.

Petra Hansen

Probleme werden ignoriert

Die von Ihnen beschriebenen drei Affen haben sich leider zum Leitbild unserer aktuellen Politik entwickelt. Fast sämtliche Probleme werden ignoriert oder noch verschlimmert. Nun soll auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft auf die Resterampe geschoben werden. Meiner Meinung nach sollte die am Ende einer gelungenen Integration und nicht am Anfang stehen. Am Jungfernstieg und in vielen anderen problematischen Gegenden ist für jedermann sichtbar, wohin das führt. Dem Bürger bleibt nur übrig zu staunen und alle vier Jahre sorgfältig zu überlegen, wo er das Kreuz macht.

Matthias Lau

Viele tragische Geschichten

30. August: „Reinhold Beckmanns dramatische Familiengeschichte. Der Moderator hat ein bewegendes Buch geschrieben“

Tragische Familiengeschichten im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg gibt es unzählige in unserem Land. Die drei Brüder meiner Mutter waren unversehrt aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt. Zwei von ihnen verloren ihre beiden einzigen Kinder, ihre Söhne, im Zweiten. Der gefallene Sohn des dritten hatte noch Geschwister. Der jüngste meiner Vettern war gerade 18, der älteste 24 Jahre alt. Ein umgekehrter Fall hat mich ebenso erschüttert: Der Kollege, der ihn mir erzählt hat, stand an der Ostfront. Er bekam Post aus der Heimat. Seine Eltern waren im „Hamburger Feuersturm“ umgekommen.

Hans-Otto Schulze

Es kostet so viel Kraft!

29. August: „Mädchen mit Diabetes ein Ultimatum gesetzt. Grundschule in Ohlsdorf verlangt eine Schulbegleitung bis zum 22. September für die Neunjährige“

Als selbst betroffene Eltern eines Diabetes-1-Kindes (5 Jahre) leiden wir mit Amelia und ihrer Familie mit! Die Schule hat als staatliche Institution ihre Fürsorgepflicht wahrzunehmen und im Zweifel selbst über die staatliche Eingliederungshilfe eine Schulbegleitung zu organisieren. Dem Kind mangelnde Selbstständigkeit vorzuwerfen, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Familien, die Tag und Nacht mit dieser Krankheit leben müssen. Wir mussten eine ganztägige Pflegekraft zur Kita-Begleitung unseres Sohnes gerichtlich durch einen hochspezialisierten Fachanwalt erkämpfen. Es kostet so viel Kraft! Also ist aktive Unterstützung und nicht Schikane gefragt! Die Schule muss Inklusion vorleben, anstatt auszugrenzen.

Dr. Ina Riewert-Ramcke

Dr. Oliver Ramcke

Das betrifft uns alle

24. August: „So kann bald jeder sein Geschlecht bestimmen. Die Ampelregierung will Transmenschen helfen, ihre Gender-Identität zu ändern“

Der Bericht über das von der Ampel geplante „Selbstbestimmungsgesetz“ enthält falsche Behauptungen bezüglich der Betroffenen und verschweigt, dass es sich um eine Änderung des Personenstandsrechts handelt, die uns alle betrifft. Welche Auswirkungen dieses Gesetz auf die Strukturen der Gesellschaft und die Gesundheit von Minderjährigen hätte, wird mit keinem Wort erwähnt. Es wird der Eindruck erweckt, als wenn die Vorbehalte dagegen leicht zu entkräften wären, was weder aus medizinischer noch aus juristischer Sicht zutrifft. Hier wäre Aufklärung nötig und nicht Verschleierung der Folgen. Nicht der Staat definiert nach diesem Vorhaben das Tatbestandsmerkmal Geschlecht, sondern jede Person selbst. Wir würden also in dieser Frage nichts weniger verändern als das öffentlich-rechtliche Staatsbürgerverhältnis. Geschlecht als objektiv an körperlichen Merkmalen orientiertes Tatbestandsmerkmal soll durch das Konstrukt „Geschlechtsidentität“ also einem Gefühl ersetzt werden. Wie sollen sich an „Gefühlen“ noch Strukturen orientieren? Sind den Autorinnen diese gesellschaftlichen Zusammenhänge überhaupt bewusst, oder sind sie bereits gefangen in der Ideologie des Individualismus?

Silke Martini

Danke, Hamburger Abendblatt

31. August: „75 Jahre Abendblatt“

Mein erster Kontakt mit dem Hamburger Abendblatt begann im Januar 1952. Als 14-jähriges Mädchen hatte ich das Glück, die Zeitung in St. Georg austragen zu dürfen. Kirchenallee mit Hotel Reichshof, Hotel Europäischer Hof, Nagel Bierstube, Ellmenreichstraße, Steindamm. Nach meiner Erinnerung gab es im Monat drei Mark. Davon wurde im Alsterhaus Stoff für mein Konfirmationskleid gekauft. Meine Mutter hat mir das Kleid genäht. Nun bin ich wieder Leserin des Hamburger Abendblatts zum Sonderabopreis. Danke!

Renate Hohenstein

