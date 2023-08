Briefe an die Redaktion: 31. August 2023

Für das Weltklima kein Erfolg

30. August: „Solaranlagen und begrünte Dächer – Senat verschärft Klimagesetz. Maßnahmenbündel nimmt Hamburger stärker in die Pflicht“

Die Transformation zur Klimaneutralität mit den sehr ambitionierten Zielen und milliardenschweren Investitionen macht die Erholung und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland sehr schwer. Leider sind alle unsere Ausgaben und Vorgaben ohne nachhaltigen Erfolg für das Weltklima, da viele Staaten nicht in diesem Tempo mitziehen. Und eine Klimawende ist mal nicht eben so zu machen beziehungsweise zu erzwingen. Es ist eine Aufgabe, die Jahrzehnte dauert, wenn es sozialverträglich und für den Staat und die Bürger bezahlbar sein soll. Und es wird wahrscheinlich ein Jahrhundert dauern, bis die Klimawende einen spürbaren Erfolg zeigt. Der Hype und die Geschwindigkeit, die in Deutschland an den Tag gelegt wird, ist daher nicht nachzuvollziehen. Die Klimamaßnahmen dürfen uns gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht abwürgen.

Frank Koschnick

Wo soll das Geld herkommen?

Im Grundsatz ist es selbstverständlich richtig, sich verpflichtend Gedanken zu machen zur Ressourcenschonung und Energieeinsparung. Wenn man bei einer Dacherneuerung (Betondachpfannen halten ca. 25 bis 30 Jahre) nun Photovoltaik und neue Dacheindeckung benötigt, werden rund 89.000 Euro für ein 115 m2 Einfamilienhaus (Angebot vom Mai 2023) fällig, statt 28.000 Euro für eine Dachneudeckung ohne Photovoltaik. Zusätzliche 71.000 Euro für Privatpersonen, Rentner, Normalverdiener. Wo soll das Geld herkommen? Das sind Wolkenkuckucksheime, nicht zu Ende gedacht, zum Nachteil der Bürger, die für ihr Geld arbeiten müssen, bzw. mussten.

Manfred Puls

Ohne Natur keine Zukunft

30. August: „JU klar gegen Nationalpark Ostsee“

Enttäuschend, dass die Junge Union den Nationalpark ablehnt und sich damit der ergebnisoffenen Diskussion entzieht. Oft klagen junge Leute auch aus der JU darüber, dass die eigene Zukunft gefährdet ist. Kommen dann Ideen auf den Tisch, wie unsere Ostsee, und die Natur besser geschützt werden könnten, ist ihnen das eigene Vergnügen zu Lasten der Natur und ihrer tierischen Bewohner wichtiger. Es geht darum, Naturschutz und menschliche Bedürfnisse vernünftig in Einklang zu bringen. Dazu helfen keine pauschalen Ablehnungen. Schade, dass auch schon dem Politikernachwuchs die Einsicht fehlt, den Naturschutz wichtig zu nehmen. Ohne Natur gibt es keine Zukunft.

Gerd Simon, Hamfelde

Die Einigung ist eine Farce

29. August: „Ampel einigt sich auf Kindergrundsicherung. Familienministerin Lisa Paus erhält etwas mehr Geld“

Monatelang beharken sich Paus (Grüne) und Linder (FDP) über die Kindergrundsicherung. Paus fordert 12 Milliarden und Lindner bietet zwei Milliarden an. Auch die Forderung von Paus über sieben Milliarden schmettert Linder ab. Und nun die Einigung: 2,4 Milliarden. Eine Farce. Von den 400 Millionen mehr, die Lindner großzügig genehmigt, kommen bei den Kindern und Familien höchstens Cent-Beträge an. Das von der Koalition, besonders von den Grünen, als Erfolg zu verkaufen, ist gelinde gesagt eine Frechheit. Es wird die Umfragewerte der AfD weiter beflügeln. Wir verballern Milliarden um irgendwo irgendwem zu helfen. Nur im eigenen Land ist kein Geld da, um die Kinderarmut abzumildern. Es ist wie bei allen Beschlüssen der Regierung. Großes Tamtam und nichts wird gehalten. Nicht umsonst steht die Koalition bei 80 Prozent der Bürger in Misskredit. Es wird Zeit, dass die Wähler es dem Kanzler ermöglichen, seinen Beruf als Rechtsanwalt wieder auszuüben.

Hans-Joachim Wehmeier

Musik ist geschäftsschädigend

29. August: Leserbrief: „Reizüberflutung statt Ruhe“ und 26./27. August: „Livemusik wie in London? In Hamburg lieber nicht. Bahnhöfe sollten zu Bühnen werden – doch aus der Idee wird vorerst nichts“

Der Leserbrief spricht mir aus dem Herzen. Sehr viele Geschäfte und Supermärkte sind wohl der Meinung, dass sich die Kunden bei lauter Musik, die meist amerikanische Texte haben, länger in ihren Räumen aufhalten und dadurch mehr kaufen. Ich vermute, das Gegenteil ist der Fall. Viele ältere Menschen, mit denen ich über dieses Thema sprach, verlassen eher schneller die Räumlichkeiten, da sie es bei dieser Musik kaum aushalten. Spricht man die Kassiererin daraufhin an, bekommt man zur Antwort, das ist von oben vorgeschrieben. Warum nun auch noch Musik auf Bahnhöfen?

Wiebke Neuwerth

Deckel stört beim Trinken

28. August: „Warum Deckel an der Flasche hängen bleiben. Kunststoffbehälter bereiten immer mehr Verbrauchern eine Überraschung“

Die sogenannten Tethered Caps gibt es nicht nur auf PET-Einwegflaschen. Schon seit geraumer Zeit wird diese Technik auch bei Milchverpackungen und ähnlichem angewandt. Ich ärgere mich immer wieder darüber, weil es einfach beim Trinken direkt aus dem Behälter stört. Bei Einwegflaschen wird das sicher nicht anders sein. Daher reiße ich den Deckel immer ab. Allerdings würde es mir im Traum nicht einfallen, den Deckel irgendwo hinzuwerfen. Ich entsorge immer beides gleichzeitig und sachgerecht.

Malte Gumpricht, Hamburg

Zu viel Rummel

28. August: „Ferienwohnung plötzlich illegal. Kreis Nordfriesland will unerlaubte Unterkünfte stilllegen. Ein Betroffener erhebt schwere Vorwürfe“

Laut B-Plan waren Ferienwohnungen in manchen Bereichen schon immer nicht gestattet. Das haben die Bewohner gewusst. Der Kreis hat nur auf die Rechtslage reagiert. Zum andern gibt es durchaus Einwohner in St. Peter-Ording, denen der ganze Rummel mit den Touristen einfach zu viel wird. So hat der Ü-60-Beirat der Gemeinde, der fast die Hälfte der Bevölkerung vertritt, einstimmig dafür plädiert, den Tourismus nicht quantitativ, sondern qualitativ und nachhaltig weiterzuentwickeln, um so die Schönheit des Ortes erhalten zu können. Im Übrigen hat die Gastronomie schon jetzt Probleme, überhaupt die vielen Leute zu versorgen und reagiert mit eingeschränkten Öffnungszeiten auf den Fachkräftemangel. Es wäre gut, auch andere Stimmen hörbar zu machen!

Christian Berger

Alle Einkommen einbeziehen

26./27. August: „Mehr Burn-out und Depressionen – aber dennoch später in Rente? Psychische Probleme bei Beschäftigten nehmen zu und führen oft zu Berufsunfähigkeit“

Was mich bei den Diskussionen zum (möglicherweise) steigenden Rentenalter, aber auch zu steigenden Kosten im Gesundheitswesen massiv und immer mehr ärgert ist, dass nie zur Diskussion steht, endlich Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen auf alle Erwerbseinkommen zu erheben. Wenn Mini-Jobs abgeschafft werden würden, Freiberufler und Selbstständige nicht mehr entscheiden können, ob sie privat Rücklagen/Rentenversicherungen ansparen oder auf Grundeinkommen/Bürgergeld im Alter hoffen und Arbeits-/Tarifverträge unzulässig sind, wo Überstunden (und ggf. deren Zuschläge oder Prämien) brutto ausgezahlt werden, dann würde das meines Erachtens weitaus mehr für die Absicherung aller tun, als wenn nur weiter diejenigen belastet werden, die im Angestelltenverhältnis arbeiten und aufgrund von für sie ungünstigen Verträgen die vollen Abgaben abführen müssen.

Nicole Irmer

