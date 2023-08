Briefe an die Redaktion: 30. August 2023

Das „Problem“ ist nicht neu

29. August: „Gravierende Preisunterschiede bei Fahrkarten. Hamburg–Berlin–Hamburg kann im selben Zug 140 oder nur 75 Euro kosten“

Dieses „Problem“ bei der DB ist aber nicht neu. Das habe ich schon vor langer Zeit festgestellt, als ich mir die Bahn-App aufs I-phone geladen habe. Es war im Vergleich immer teurer, über die App die Fahrkarten zu buchen. Das hat auch nichts mit der Bahncard (als Vielfahrer) zu tun, sondern ist wohl schon seit langer Zeit das Konzept. Ich buche grundsätzlich über die Internetseite.

Barbara Kleinemeyer

Die Mitarbeiter haben Rechte

29. August: „Streik bei Hagenbeck gestartet. Zoo-Chef Albrecht droht mit einstweiliger Verfügung“

Herr Albrecht benimmt sich wie ein Gutsherr, der statt Mitarbeitern nur Untergebene sieht. Schade, dass die Familie Hagenbeck nicht begreift, was für einen Schaden dieser Mann anrichtet. Das ganze Theater geht zu Lasten des Tierparks. Ist das wirklich gewollt? Streikbrecherprämie, einstweilige Verfügung. Was kommt noch? Herr Albrecht sollte begreifen, dass Mitarbeiter Rechte haben. Auch das Recht auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und organisierte Streiks. Es ist eine Schande für Hagenbeck. Mir ist absolut unverständlich, warum Herr Albrecht sich sperrt gegen einen Tarifvertrag, obwohl er doch der Meinung ist, es wäre alles top mit Gehältern etc. Dann kann man das ja auch tariflich festmachen.

Petra Fahrenbruch

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Imageschaden für Hagenbeck

Mit Befremden beobachte ich das Geschehen. Handelt der Geschäftsführer wirklich im Interesse der Inhaber? Ist dieses eher feudalistische Verhalten in Zeiten des Fachkräftemangels zukunftsfähig? Ist dem Geschäftsführer bewusst, welchen Imageschaden er dem Tierpark zufügt, denn wer besucht ein Unternehmen, das elementare Arbeitnehmerrechte unterdrückt? Sofern Hagenbeck irgendwelche öffentlichen Mittel erhält, stellt sich mir die Frage, ob diese in analoger Anwendung des Tariftreuegesetzes rechtmäßig sind.

Ulf Fock

Und die Berufsschulen?

28. August: „,Wir tun alles, damit die Klassen klein bleiben‘. Schulsenator Ties Rabe (SPD) über das Kernproblem des Lehrermangels und die Stärkung der frühkindlichen Bildung“

Interessante Aussage von Herrn Rabe. Weiß er, wie groß die Klassen an den Schulen in Hamburg sind? Im Schulgesetz steht: An Stadtteilschulen in den Jahrgangsstufen fünf und sechs soll es maximal 23 Schüler in einer Klasse geben. In den übrigen Jahrgangsstufen soll es maximal 25 in einer Klasse geben. An Gymnasien soll es maximal 28 Schüler in einer Klasse geben. An Grundschulen soll es maximal 23 Schüler in einer Klasse geben. An Grundschulen mit einer sozialstrukturell benachteiligten Schülerschaft soll es maximal 19 Schüler in einer Klasse geben. Ich bin Personalrätin an einer großen Berufsschule in Hamburg. Die Klassengröße wurde vom Gesamtpersonalrat ausgehandelt, das heißt, dass der Schulsenator diese Höchstzahlen nicht von sich aus angeboten hat. Leider wurde für uns Berufsschulen keine Zahl ausgehandelt, nun gibt es diverse Kollegen, die in Klassen mit bis zu fast 40 Schülern unterrichten. Wir fühlen uns extrem überfordert und nicht gesehen und gehört. Die Aussage von Herrn Rabe ist ein Schlag ins Gesicht.

Bettina Eberan-Krause

Ein Pfandsystem für Europa

28. August: „Warum Deckel an der Flasche hängen bleiben“

Haben die Euro-Bürokraten keine wichtigeren Themen? Die sollten dafür sorgen, dass im gesamten Euroraum ein Pfandsystem Pflicht wird. Wer schon mal z.B. in Spanien oder auf Kreta die Landstraßen befuhr, wurde Zeuge der Flaschen- und Dosenentsorgung. Die Straßenränder sind übersät mit leeren Plastikflaschen und Dosen.

Herbert Drapatz

Unterstützung beim Stillen

26./27. August: „Baby-Ernährung – die zehn wichtigsten Tipps. Von der Muttermilch über Babybrei bis zum Essen am Familientisch“

„Der fünfte Rat: … Eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, sechs Monate voll zu stillen, gründe sich eher auf die Lage in Regionen, wo es schwierig ist, eine gute Beikost bereitzustellen.“ Dies entspricht nicht den Tatsachen! In der deutschen S3-Leitlinie Allergieprävention – Stand 11. November 2022 – steht, dass abhängig von der Bereitschaft des Säuglings mit der Fütterung von Beikost frühestens ab Beginn des fünften und spätestens ab Beginn des siebten Lebensmonats begonnen werden sollte. Das heißt somit vor allem, dass Kinder die Bereitschaft zeigen, nicht aber, dass nach dem vierten Lebensmonat zugefüttert werden muss. Die Amerikanische Akademie der Kinderärzte (AAP) geht sogar noch weiter: Kinderärzte in den USA haben sich aufgrund der aktuellen Studien entschieden, sich der WHO-Empfehlung anzuschließen: Die AAP empfiehlt ausschließliches Stillen für ungefähr sechs Monate und anschließendes Weiterstillen unter Beikosteinführung bis ins Alter von zwei Jahren oder darüber hinaus, solange Mutter und Kind das wünschen. Im Januar diesen Jahres wurde über die renommierte Zeitschrift „The Lancet“ fünf Artikel herausgegeben, unter der Überschrift: „Rücksichtslose Marketingpraktiken der Formula-Industrie“. Unter anderem ein Artikel mit der Überschrift: „Vermarktung von künstlicher Säuglingsnahrung: Ein System, das Eltern, Gemeinden, Wissenschaft und Politik vereinnahmt.“ Keine Familie soll zum Stillen gezwungen werden, aber alle sollten Unterstützung bekommen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Gudrun von der Ohe, Ärztin

Still- und Laktationsberaterin IBCLC

Zeit zum Ausklingen

26./27. August: „Elbphilharmonie: Mahlers Neunte endet in Totenstille“

Auch, wenn die Überschrift des Artikels dramatisch klingt, beschreibt sie doch einen Zustand, den ich leider viel zu oft in klassischen Konzerten vermisse, dass man nämlich der Musik Zeit lässt auszuklingen. Allzu oft führt die Begeisterung über ein gelungenes Konzert leider dazu, die letzten Takte „tot zu klatschen“. In einem Roman las ich einmal den Satz: „Es folgte, was schöner ist als jede Musik: die Stille nach der Musik!“ Das wünsche ich mir und allen Liebhabern klassischer Konzert öfter.

Monika Haschke

Bis Kiel sah man die Flammen

18. Juli: „Gomorrha – Erinnerungen an die Hölle“

Im Alter von 16 Jahren wurde ich Marine-Flakhelfer. Zunächst verrichtete ich meinen Dienst in der Batterie Kiel-Wellingdorf, auf dem Ostufer Kiels an der Schwentine gelegen, später in Oppendorf bei Kiel. Bei dieser Flakbatterie in Oppendorf erlebte ich auch die Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943, als der Großangriff amerikanischer und englischer Bomberverbände auf Hamburg erfolgte. Dieser Großangriff war Teil der „Operation Gomorrha“. Der Befehl zur Zerstörung Hamburgs war von dem britischen Luftmarschall Arthur Harris erteilt worden. Obwohl Hamburg 100 Kilometer von Kiel entfernt ist, konnte ich die züngelnden Flammen des durch den Großbrand ausgelösten Feuersturms am nächtlichen Horizont sehen. Nach Berichten britischer Bomberpiloten reichten die Flammen bis zu einer Höhe von 5000 Metern, so dass die B-17-Bomber ihnen ausweichen mussten.“ Ich sagte zu meinem Leutnant: „Gucken Sie mal da am Horizont, Herr Leutnant, was da passiert.“ Ich wusste, es ist Hamburg.

Georg Harder

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.