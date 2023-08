Briefe an die Redaktion: 28. August 2023

Kein geringer Preisrückgang

25. August: „Lieber Neubau oder Altbau kaufen?“

Dass die Preise für eine 70 Quadratmeter große Wohnung seit eineinhalb Jahren um nur 36.000 Euro gefallen sind, möchte ich aus eigener, leidvoller Erfahrung stark anzweifeln. Wir haben vor anderthalb Jahren unsere klassische Altbauwohnung in Hoheluft-Ost, 116 Quadratmeter für 1,6 Millionen Euro angeboten. Nach über 120 Besichtigungen wurde sie jetzt für 995.000 Euro verkauft. Die meisten Gebote lagen um 800.000 Euro was ungefähr der Hälfte der geforderten Summe entsprach. Wir wären glücklich, wenn der Preisrückgang so niedrig gewesen wäre wie von Immonet behauptet.

Frauke Stein

Was kommt als nächstes?

25. August: „Kostenlose Kitas? Dressel nennt Thering ,Wurstverkäufer‘“

Ein „Wurstverkäufer“ ist ein ordentlicher Beruf und in Zeiten des Fachkräftemangels wichtiger denn je. Aber natürlich ist die Forderung von Herrn Thering nach einer Ausweitung der kostenlosen Kitas richtig dreist, wenn man sich an die frühere CDU-Politik in Sachen Gebührenfreiheit erinnert. Was kommt als nächstes? Vielleicht die Forderung, die (von der CDU verscherbelten) städtischen Krankenhäuser endlich wieder von Asklepios zurückzukaufen, um damit die Gesundheitsversorgung dauerhaft zu sichern?

Ernst Christian Schütt, Lokstedt

Verantwortlich: „System Putin“

25. August: Leitartikel: „Stalinistische Machtlogik“ und „Der Todesflug des Söldner-Jets“

Dass Jewgeni Prigoschins Tage nach seinem abgeblasenen „Marsch auf Moskau“ gezählt seien, vermuteten wohl viele. Dass die Strafe aber derart zeitnah auf den Fuß folgt, hätte man eher für weniger wahrscheinlich gehalten. Der Artikel nimmt den Fall zum Anlass, messerscharf die Herrschaftstechnik des Kreml zu markieren: Keine von Vorsicht getragenen butterweichen Umschreibungen mit dem üblichen „mutmaßlich“ im Zentrum, wie es presserechtlich Usus ist, solange nicht Gerichte über justiziable Ereignisse befunden haben. Das „System Putin“ wird, noch bevor der Tote identifiziert ist, für den Fall verantwortlich gemacht. Bisher wurde Putin nur in Büchern mit entsprechendem Titel direkt zur Rechenschaft gezogen. Sie bieten Raum, Indizienketten zusammenzutragen. Und nun die Presse: „Kalte Rache“ an einem „Verräter“ wird als Mordmotiv genannt und weitere Morde und Mordversuche dem „Kremlchef“ offen angelastet. Mutig. Der Artikel zielt darauf ab, dass man sich von der „Illusion“, mit Putin gebe es noch Verhandlungsoptionen, lösen müsse.

Norbert Richter, Henstedt-Ulzburg

Dafür fehlt mir das Verständnis

24. August: „Zu wenig Männer als Lehrer – für Rabe „ein Rätsel“

Mit wachsendem Interesse verfolge ich die Diskussion um fehlende Lehrkräfte, hier ausdrücklich auch männliche Lehrer für Sozialpädagogik und kann nur noch den Kopf schütteln. Aus einer alten Lehrerfamilie stammend, fehlt mir jegliches Verständnis dafür, dass mein Enkel nunmehr seit zwei Jahren vergeblich versucht, einen Studienplatz in Hamburg in Sozialpädagogik zu bekommen. Er hat in dieser Zeit sein „soziales Jahr“ in der Grundschule Waldenau gemacht und sehr erfolgreich als Betreuer in sozial schwierigen Klassen gearbeitet und ist trotzdem auch zu diesem Semester wieder abgelehnt worden. Er hat sein Abitur trotz Corona erfolgreich gemacht und sein Zeugnis wegen Corona mal eben durch ein geöffnetes Fenster in Empfang nehmen müssen! Vielleicht sollte Herr Rabe mal in „seiner Behörde“ tätig werden und fragen warum jemand wieder abgelehnt wurde, der genau das machen möchte, was er sich wünscht.

Holger Gripp, Wedel

Tschentschers Geheimnis

19./20. August: „Wie aus einer Personalie ein Streit entbrannte. Entzweit das Rettungsdienstgesetz die Koalitionspartner weiter? Es geht um prominente Posten – und mehr“

Warum Grote und Gallina nicht längst entfernt wurden, bleibt das Geheimnis von Tschentscher und der Grünen-Spitze. Politik wird nun mal von Personen gemacht, nicht von Parteien. Weiß ich nach über 30 Jahren SPD-Mitgliedschaft. Wenn Tschentscher Ruhe im Schiff haben will, muss er seine Offiziere sortieren. Wenn die Grünen glaubhaft sein wollen, müssen sie jeden Anschein von Korruption vermeiden – und auch entsprechende Personalentscheidungen treffen. In jedem Unternehmen würde so gehandelt, das habe ich als Unternehmer auch so gehandhabt.

Jörg Ökonomou

