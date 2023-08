Briefe an die Redaktion: 26. August 2023

Externe Nachhilfe ist möglich

25. August: „Grüne Jugend fordert „eine Schule für alle“

Ich arbeite als Nachhilfe-Lehrerin für ein Nachhilfe-Institut in Niedersachsen. Die im Artikel genannte Aussage: „Finanziell schlechter gestellte Familien könnten sich keine externe Nachhilfe leisten“ stimmt so nicht. Die Eltern können „Bildung und Teilhabe“ beantragen und bei Bewilligung können die Schüler dann bis zum Halbjahresende Nachhilfe erhalten. Viele unserer Schüler wurden und werden dann optimal gefördert!

Maike Schulz

Auch die Köpfe rauchten

25. August: „Die Mutter aller Polittalks. Als die Welt noch schwarz-weiß war und rauchenden Herren gehörte: Vor 70 Jahren startete Werner Höfer den ,Internationalen Frühschoppen‘“

Im Wohnzimmer flimmerte Sonntags aus unserem neuen „Nordmende“ Werner Höfers „Frühschoppen“. Mein Vater und ich schauten Fernsehen, während meine Mutter das Mittagessen zubereitete. Heute, mit 77 Jahren, erinnere ich mich gern daran. Hõfer und seine Gäste durften noch rauchen! Es qualmte auch in den Köpfen. Was für eine schöne gute Erinnerung. Die Zeiten und Menschen haben sich geändert – zum Besseren?

Christiane Metz

Das war für niemanden lustig

25. August: „Ostsee statt Fjorde –Kapitän ändert plötzlich die Route. ,Aidanova’ fährt keinen ihrer geplanten norwegischen Zielhäfen an. Was die Reederei dazu sagt und welche Rechte die Betroffenen haben“

Wer das umsichtige Verhalten seitens des Kapitäns hier „verurteilt“, ist anscheinend noch nie bei Windstärke 10 Richtung Norwegen unterwegs gewesen. Wir waren das im letzten Jahr und können nur sagen, wir hätten es begrüßt, wenn eine Alternative aufgezeigt worden wäre. Es war für wirklich niemanden an Bord lustig – die halbe Crew und auch die Hälfte der Passagiere war seekrank. Wir auch!

Nicole Schumacher

Auf zu den dänischen Nachbarn

Ein Aida-Schiff sollte in Norwegen die Fjorde erkunden. Es wurde stürmisch und man lief Kopenhagen an. Die Frage war, was können Passagiere tun? Mein Rat: gar nichts. Beide Länder gehören zu Skandinavien und Kopenhagen bietet sehr viel: die Seejungfrau, die leckeren roten Nitritwürstchen, das Schloss und vieles andere mehr. Also nicht jammern. Auf zu den dänischen Nachbarn.

Hans-Emil Schuster, Hamburg

Unterschiedliche Ansätze

24. August: „Zu wenig Männer als Lehrer – für Rabe ,ein Rätsel‘“

Die Tätigkeit an Schulen hat sich schon immer im Spannungsfeld von Bildungs- und Erziehungsarbeit bewegt. Seit Herr Rabe – und ich – im letzten Jahrhundert in den Lehrerberuf eingestiegen sind, musste sich an allen Schulen die Tätigkeit der Lehrkräfte vermehrt der Erziehungsarbeit widmen. Meine Hypothese: Viele männliche Interessenten am Lehrerberuf interessieren sich eher für die Bildungsarbeit. Dies kann man daran erkennen, dass in Grundschulen, an denen die Erziehungsarbeit schon immer eine besondere Bedeutung hatte, schon seit vielen Jahrzehnten männliche Lehrkräfte in der Minderheit waren, während an den Berufsschulen auch heute noch eher männliche Kollegen arbeiten. Ich kenne die Zahlen nicht für das Sozialpädagogikstudium, doch vermute ich dort ein vergleichbares Geschlechterverhältnis wie aktuell im Lehramtsstudium.

Thomas Brunner

Nicht die Hoffnung aufgeben

24. August: „Liebeskummer im Alter ernst nehmen. Trennung schmerzt, auch wenn sie einen nach vielen Jahren erwischt. Wie geht es weiter?“

Endlich sagt es mal Eine. Eine Trennung im Alter tut genauso weh wie in jüngeren Jahren. Vielleicht noch mehr, denn man verliert nicht nur seine Wurzeln, seinen Lebensmenschen, sondern fragt sich, was soll die Zukunft noch für mich bringen? Welche Perspektive habe ich noch? Durchstarten wie in jüngeren Jahren ist nicht mehr möglich. In all der Trauer muss man sich neu orientieren, offen sein für Neues. Mag sein, dass nach einem ,Trauerjahr‘ der Trennungsschmerz erträglich wird. Auf jeden Fall hat man eine weitere Erfahrung gemacht und darf die Hoffnung auf ein Leben danach nicht aufgeben.

Cornelia Behnke

Erinnerungen werden wach

24. August: Serie: 75 Jahre Hamburger Abendblatt: „Geliebte, gehasste Grindelhochhäuser. 1-a-Lage, Luxus – die zwölf Gebäude galten als starkes Symbol des Wiederaufbaus“

Herzlichen Dank für den schönen Artikel über die Grindelhochhäuser. Ich bin Jahrgang 1950, da werden Erinnerungen wach. Meine vierköpfige Familie hatte selbst kein fließend heißes Wasser. Wir hatten aber eine befreundete Familie in den Grindelhochhäusern und dorthin ging es samstags zum baden, nacheinander ins gleiche Badewasser. Ich als Kleinste war zuletzt dran. In der Bäckerei Reinbek kauften wir für 20 Pfennig eine große Tüte Kuchenränder. Auf dem Spielplatz an der Oberstraße gab es eine Wand, an der spielten wir Mädchen Geschichtsball. Und natürlich spielten wir mit den Jungs Cowboy und Indianer. Und unser Leben lang setzten wir uns für den Frieden ein. Nie wieder Krieg mit deutscher Beteiligung! Heute scheint es umgekehrt zu sein: Indianerspiele werden verboten, aber der Krieg wird wohl gesellschaftsfähig.

Gisela Alberti

Nachmachen lohnt sich!

24. August: Digitale Sprechstunde: „So kommen Sie von den Zigaretten los. Wie gut sind Nikotinpflaster, Kaugummis, E-Zigaretten? Eine Expertin für Rauchentwöhnung erklärt, was beim Entzug hilft“

Mit dem Rauchen aufhören, ist recht einfach. Man braucht: 1. den absoluten Willen dazu und 2. die nötige Konsequenz. Ich habe am 4. Dezember 1972 aufgehört, nachdem ich mir sagte, 40 Zigaretten am Tag sind zu viel. Das ging auch gut, ab dem nächsten Tag hieß es nur „nein“, wenn das Verlangen kam. Nach etwa sechs Wochen war es vorbei, die „Sucht“ war weg. Außer einer geringen Gewichtszunahme gab es keine Nebenwirkungen, da das Essen schmackhafter geworden war. Das konsequente „Nein, danke“, wenn einem eine Zigarette angeboten wurde, blieb lange Zeit. Bis heute gibt es keinerlei Verlangen nach Nikotin. Nachmachen lohnt sich!

Dr. Jürgen Koch, Holm

Eigene Erfahrungen

23. August: Kleiner Garten wäre schön: „So einen Hauskauf gab es in Hamburg noch nie. In Ottensen haben die bisherigen Mieter ihr Gründerzeithaus übernommen.“

Wie schön für die bisherigen Mieter/-innen, dass sie ihr Gründerzeithaus übernehmen konnten. So alt ist das Haus auf Wilhelmsburg in der Fährstraße 115 noch nicht. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, wie viele der Häuser im Wilhelmsburger Reiherstiegviertel. Aber auch hier wollen die Mieter/-innen gern ihr Haus kaufen. Der Vermieter war einverstanden, die Finanzierung war gesichert, der Mietvertrag 2020 unterschrieben. Da machte die Stadt ihr Vorkaufsrecht geltend mit der Begründung, das Grundstück stünde der nächsten notwendigen Deicherhöhung, die eine Verbreiterung des Deiches erforderlich macht, im Wege. Überall in Hamburg gibt es Deiche mit Stützmauern und Spundwänden, um Verbreiterung des Deichfußes zu vermeiden. Aber hier werden keine möglichen Alternativen geprüft und ein Wohnprojekt, das für die Bewohner/-innen günstige Mieten sichert, soll zerstört werden.

Marianne Groß

