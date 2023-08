Briefe an die Redaktion: 25. August 2023

Es fehlen Erzieher

24. August: „,Kitas für zehn Stunden am Tag kostenlos‘. CDU-Fraktionschef Dennis Thering überrascht mit Vorschlag zur Betreuung. Zudem will er die Innenstadt umgestalten“

Ein zehnstündiger Arbeitstag für die Kleinsten – und das bei schlechter Betreuungsqualität, denn schon jetzt, bei fünfstündiger Betreuung, reicht die reine Zahl der verfügbaren Erzieher/-innen nicht für eine kindgerechte Betreuung: Was hat sich Mr. CDU denn dabei gedacht?

Dr. Ursula Augener

Schlechte Zeiten überbrücken

23. August: „Tchibo macht höchsten Verlust der Unternehmensgeschichte. Hamburger Kaffeeröster hat vor allem Probleme mit Non-Food-Artikeln. Was der Chef ändern will“

Für mich ist das „Jammern auf höchsten Niveau“. Wer 25 Jahre nur Gewinne einfährt und im letzten Jahr noch 176 Millionen Gewinn gemacht hat, sollte doch wohl nicht öffentlich klagen, wenn im darauffolgenden Jahr ein Verlust von 167 Millionen zu Buche steht, und im selben Atemzug ankündigen 300 Stellen zu streichen. Wo sind denn die Gewinne der letzten 25 Jahre geblieben? Als Wirtschaftsunternehmen muss man so haushalten, dass in guten Zeiten für schlechte Zeiten zurückgelegt wird, sonst läuft da etwas schief. Ich war auch 25 Jahre selbstständig und hatte auch Jahre mit Verlusten, bin aber nie auf die Idee gekommen, mich von Mitarbeiter/-innen zu trennen. Da muss man durch, in guten wie in schlechten Zeiten aber diese Mentalität scheint wohl den meisten Unternehmen heute abhandengekommen zu sein.

Fred Mordhorst

Frau Baerbock hat sich geirrt

23. August: „Trotz Sanktionen: In Russland kann man alles kaufen. Mit einem ausgeklügelten Importsystem umgehen die Behörden die Verbote. Viele Waren kommen über China und die Türkei“

Der Internationale Währungsfonds hat die Prognose für Russlands Wirtschaft angehoben. Sie wächst stabil, während Euro-Schusslicht Deutschland schrumpft. Noch vor einem Jahr wusste Frau Baerbock vollmundig zu berichten, dass das aufgelegte Sanktionspaket Russland ruinieren werde...

Jochen Schultz

Eine kuschelig warme Aussicht

23. August: Leserbrief: „Basta-Mentalität auf Rügen“ und 22. August: „Vertrauen in die Demokratie dramatisch eingebrochen“

Von welcher Demokratie wird in dem Leserbrief gesprochen? Wir haben demokratisch gewählte Parteien, die darüber entscheiden, was getan werden soll. Wird dies grundsätzlich in Zweifel gezogen, sind wir bald da, wo wir vor ein paar Jahrzehnten schon einmal waren. Jede und jeder meint offensichtlich, alles aus seinem Mikrokosmos heraus beurteilen zu können. Zu dem Terminal: Jede/r möchte im Sommer eine schöne Aussicht und es im Winter kuschelig warm. Die Infrastruktur dazu sollen bitte die anderen bei sich bauen. Welch rücksichtsloses Verhalten ist das denn bitte?

Hans von Rohr, Norderstedt

Kanzler in der Zwickmühle

23. August: Leserbrief: „Kanzler ohne Führungsstärke“ und 22. August: „Vertrauen in die Demokratie dramatisch eingebrochen“

Politiker haben auf alles eine Antwort. Das gehört zum Alltagsgeschäft. Wer keine konstruktiven Vorschläge hat, sinkt im Ansehen. Kanzler Scholz steckt in einer Zwickmühle: Auf alles eine Antwort haben und Lösungen in 1,5-Minuten-Statements überzeugend in die Medien bringen, das geht in der derzeitigen Gemengelage nicht. Kanzler Scholz versucht wenigstens nicht, wie die gesammelte politische Inkompetenz in Regierung und Opposition, so zu tun, als ob er für alles eine Lösung hätte. Wenn der wissenschaftliche Beirat für Klimafragen Unzulänglichkeiten in der Klimapolitik kritisiert, schreien alle Möchtegern-Spezialisten nach Aktionen. Aber welche sind denn wirklich zielführend? Welche schaden mehr als sie nutzen? Wie wirken sich Maßnahmen auf andere Bereiche aus? Die Demokratie leidet nicht unter Führungsschwäche – sie leidet darunter, dass jemand wie der CDU-Vorsitzende große Sprüche macht, von wegen Halbierung der AfD und dann nicht „liefern“ kann. Er steckt doch im gleichen Dilemma wie Scholz. Die Demokratie würde gestärkt, wenn die vielen Dampfplauderer in Medien und Politik endlich mal zugeben würden, in Wirklichkeit nicht so genau zu wissen, was im Moment die richtige Lösung wäre. Dann könnte darüber diskutiert werden. Diskussionsstoff und wissenschaftliche und praktische Expertise dafür gibt es. Man muss dieses Potenzial nur wecken und nutzen. Dann gäbe es auch wieder eine lebendige Demokratie.

Prof. Dr. Jochen Hanisch

Ein rasanter Abstieg

16. August: „Wann verlieren die Elbvororte ihr Gesicht? Alte Villen und große Grundstücke prägen noch das Bild – doch Neubauprojekte verändern allmählich den Charakter“

Ich kann diesem Weckruf von Matthias Iken nur Punkt für Punkt zustimmen. Die Geschichte der Elbchaussee, im 18. Jahrhundert mit den Herrenhäusern und den von der Aufklärung geprägten Gesprächskreisen der Kaufleute fernab der Hamburger Verwaltung – der bekannteste Gast war Voltaire – als Kulturmeile Europas bezeichnet, erlebt bis heute einen rasanten Abstieg. 1970 empfing ich als Sprecher des Kreisverbandes Altona/Elbvororte der Jungen Union eine Delegation der Jungen Konservativen aus dem Kopenhagener Vorort Gentofte, zu dem das Ortsamt Blankenese eine Partnerschaft pflegte. Bei der Präsentation unserer Prachtstraße Elbchaussee war die Reaktion höflich. Beim Gegenbesuch in Kopenhagen erlebten wir die Präsentation des Strandvej als ein architektonisches Vorzeigeprojekt mit dem Herrenhaus Louisiana am Öresund, das in den Folgejahren zum weltbekannten Museum für moderne Kunst wurde. Ende der 80er-Jahre wurde das Modell der Hamburger Baubehörde für die Neugestaltung des Altonaer Fischmarkt-Quartiers ausgestellt. Die Ideenskizze internationaler Experten, die die Hafenstimmung hinsichtlich geplanter Neu- und Zusatzbauten erhalten hätte, wurde in Hamburg leider gleich zu den Akten gelegt. Was die Elbchaussee anbetrifft, kann man sicher auch Professor Peter Michelis befragen, der nach der Wiedervereinigung in Hamburgs Partnerstadt Dresden Wiederaufbauhilfe leistete. Überhaupt haben es die Dresdner geschafft, der Abbruch-Empfehlung aus Westdeutschland zu entgehen und zugleich schmerzlich auf unsere Bausünden in der Nachkriegszeit hinzuweisen. In Blasewitz erlebt man selbst in den Nebenstraßen den einstigen Flair der Elbchaussee. Hier wurde Jahr für Jahr Grundstück für Grundstück der individuelle Charakter einzelner Baukörper, samt Garten bis hin zu den Zäunen wiederhergestellt. Hamburg verkaufte statt dessen seine Herrenhäuser und lehnte die Idee aus der CDU-Altona/Elbvororte ab, die Idee des dänischen Louisiana umzusetzen und die Herrenhäuser samt Parks zu einer Stätte von Kunstausstellungen zu machen. Leider vermisst man auch, wie im Artikel genannt, einen wirksamen Denkmalschutz, zumal die Baugenehmigungen auf behördlicher Ebene das Gespür für Erhalt von Baukultur vermissen lassen. Schon in den 70er-Jahren gelang es nicht, die massive Wohnanlage auf dem Kiekeberg mit Elbblick zu verhindern, zumal der Wirtschaftsminister Prof. Karl Schiller dort – wie es hieß – in zwei Wohnungen investiert hat. Damals gab es allerdings noch ein Ortsamt mit einem Ortsausschuss, dem ich als Jungpolitiker angehörte. Es gelang, auch die älteren Kollegen einzubinden und die Bausünde zu einem Thema zu machen. Am Ende führte es immerhin dazu, dass das gesamte Blankeneser Strandquartier fortan unter Schutz gestellt und der Charme des Elbufers mit seinen Hügeln erhalten blieb.

Peter D. Schmidt

