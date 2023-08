Briefe an die Redaktion: 23. August 2023

Kanzler ohne Führungsstärke

22. August: „Vertrauen in die Demokratie dramatisch eingebrochen. Neue Studie: Nur noch 38 Prozent der Deutschen sind mit der Staatsform zufrieden“

Wen wundert’s? Menschen wollen vertrauensvoll geführt werden. Das gilt auch in einer liberalen, demokratischen Staatsform. In Zeiten von politischen Führungspersönlichkeiten wie Adenauer, Schmidt, Kohl und „Basta-Kanzler“ Schröder gab es keine Demokratieverdrossenheit. Und unter Scholz? Probleme zwischen den Ampelparteien werden vom Kanzler milde lächelnd ausgesessen, und die Lösungen, auch der öffentliche Streit, den Ministerien überlassen. Da passt das Zitat im Hamburger Abendblatt vom 22. August zum Thema „Grundsicherung“: „Der Kanzler bemühte sich zuletzt, Zuversicht auszustrahlen!“ In einem Unternehmen reichte das höchstens zum „Bemühungsleiter“. Führungsstärke und Durchsetzungsvermögen des Kanzlers sind nicht zu erkennen. Das sehen inzwischen selbst die Wähler und Wählerinnen der Kanzlerpartei SPD so. Die AfD wird’s freuen!

Udo Bauer

Basta-Mentalität auf Rügen

Vertrauen? In die Demokratie in Deutschland? Zerstört in kürzester Zeit. Ich bin 68 Jahre alt und habe immer an dieses Land geglaubt, selbst in dunkelsten Merkel-Zeiten. Aber was gerade bei uns auf Rügen passiert in Sachen LNG-Terminal, obwohl jeder Wissenschaftler sagt, dass es vollkommen unnötig sei und die Umwelt im Meer wie an Land zerstöre, von der Regierung gegen alle Widerstände nach Basta-Mentalität aber durchgepeitscht wird, dass zerstört meinen Glauben an die Demokratie.

Sabine Jungblut, Moisselbritz

Deutschland im Rückwärtsgang

21. August: „Merkwürdige Zeiten: Straßen bröseln, Brücken ächzen … in der Schule regnet’s rein. Ich will eigentlich nicht schimpfen – außer über die ,schwarze Null‘“

Geboren Ende 1940 bin ich froh, die Jahrzehnte erlebt zu haben, die Deutschland nach vorne gebracht haben. Es wurde aufgebaut, vor der Zukunft hatten wir keine Angst oder Zweifel. Doch jetzt erscheinen mir die kommenden Jahre düster und unsicher. Es scheint, dass dieses Land den Rückwärtsgang eingelegt und größere Schwierigkeiten hat, wieder den Anschluss zu finden. Wo bleiben die Anstöße, Deutschland wieder zu mehr Ansehen und positiven Aussichten für die Zukunft zu verhelfen. Es wird Zeit! Auch für die kommenden Generationen.

Ingke Tjebbes

Es liegt vieles im Argen

Den von Arno Luik unter die Lupe genommenen „Merkwürdigen Zeiten“ kann man leider nur uneingeschränkt zustimmen. Immer wieder hört man, Deutschland sei ein reiches Land. Warum merken seine Bewohner nur nichts davon? Es liegt so vieles im Argen. Gestern, am Tag der offenen Tür der Bundesregierung, lächelte der Kanzler die Fragen mit nichtssagenden Worten weg. Wir sind auf einem guten Weg, wir kriegen das hin, waren die beschwichtigenden Aussagen gegenüber den brennenden Fragen der Menschen. War nicht ein legendäres Zitat von Olaf Scholz einmal: „Wer Führung bestellt, bekommt sie bei mir“? Es ist beschämend, was aus diesem Land geworden ist.

Karin Lesser, Hamburg

Steuergeld anders verteilen

Herr Luik hat sicherlich nicht ganz unrecht mit seiner düsteren Beschreibung des Zustandes unseres Landes. Allerdings kann meiner Ansicht nach die Lösung nicht darin bestehen, weitere Schulden aufzunehmen. Zum einen werden unserer Jugend damit nur zusätzliche Lasten aufgebürdet und diese hat ohnehin schon schwer genug an den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft zu tragen. Und zum anderen ist prinzipiell durchaus genug Steuergeld vorhanden. Man müsste es nur anders verteilen. Es würde sicherlich Sinn machen, den immer weiter ausufernden öffentlichen Apparat etwas zurückzufahren. Zudem sollte man darauf hinwirken, dass sich Arbeit – insbesondere auch für Geringverdiener – wieder lohnt, anstatt diese mit immer weiteren sozialen Wohltaten unattraktiv zu machen, wie es z.B. mit der Kindergrundsicherung angedacht ist.

Gero Gebhardt

Baden in der Elbe verbieten

21. August: „Badetote in der Elbe – das soll sich jetzt ändern“

Warum um alles in der Welt werden nun in Hamburg Warnschilder, Kampagnen in den Medien und verstärkte Patrouillen der Polizei aufgestellt bzw. durchgeführt? Diese Maßnahmen kosten schon wieder zusätzliche Steuergelder! Weshalb wird das Baden in der Elbe nicht einfach verboten! Hat nicht jeder Bürger unseres Landes sowie alle anderen Personen die Pflicht zur Selbstverantwortung? Wer kommt überhaupt auf die Idee in der Elbe zu baden, wo täglich Riesencontainer ein- und auslaufen, die eine extrem tiefe Fahrrinne benötigen und für Schwall sorgen! Legt euch an das Ufer und genießt die Momente und den Sonnenschein!

Günter Wagner

Soja vernichtet Waldflächen

21. August: „Ernährungs-Doc: So gesund sind Sojaprodukte wirklich. Bei Räuchertofu, Sojagranulat und Seitan komme es auf eines an“

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wo die ganzen Sojaprodukte, deren Verzehr Sie anpreisen, herkommen sollen? 80 Prozent der Sojabohnen kommen derzeit aus den USA, Brasilien oder Argentinien. Für die Ausweitung der Ackerflächen wurden und werden immer noch riesige Wald- und Savannenflächen umgewandelt. Allein von 2000 bis 2010 wurden 24 Millionen Hektar Land in Südamerika zu Ackerflächen für den Anbau „umgewandelt“. Alles für unsere „gesunde“ Ernährung?

Gerhard Maack Hamburg-Meiendorf

Sofort ausweisen

21. August: Leserbrief: „Das kann doch nicht wahr sein!“ und 18. August: „Zwei Frauen missbraucht – Täter in der Psychiatrie“

Der Leserbrief spricht mir mit seiner Kritik an der Anwendung deutscher Rechtsprechung voll aus dem Herzen. Seit 2015, als Frau Merkel den völlig überzogenen Ausspruch „Wir schaffen das!“ gesagt hat, werden sämtliche über das Mittelmeer zu uns flüchtenden Migranten, wie Herr Merz so wohltreffend ausgeführt hat, wie rohe Eier behandelt. Dieser syrische Verbrecher, einer von vielen, hat genau gewusst, dass ihm nicht wie im eigenen Herkunftsland Syrien die Todesstrafe droht. Er kann sich stattdessen in Deutschland auf Kosten deutscher Sozialkassen in einer angenehmen Psychiatrie pflegen und versorgen lassen und kommt dann schon nach wenigen Jahren auf freien Fuß und wird – wenn er Pech hat – auch noch kostenlos ausgeflogen. Diese den Deutschen Staat ausnutzenden Verbrecher gehören umgehend ohne Wenn und Aber und ohne jegliche Nachsicht ausgewiesen! Ohne Wiederkehr.

Gotthard Kalkbrenner, Reinbek

Leider nur ein kleiner Artikel

21. August: „Spanien krönt sich zur Weltmeisterin. ,La Roja‘ bezwingt England im Finale mit 1:0. Turnier bringt neue Rekorde. Infantino: ,Fifa hatte wieder recht‘“

Mit Begeisterung habe ich die fantastische Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland verfolgt. Ein Ereignis, das die ganze Welt begeistert hat. Die Frauen spielten mit großem Engagement und ohne viel Gejammer. Heute im Abendblatt ist Ihnen dies nichts weiter wert, als ein kleiner Artikel im unteren Bereich der Sportseite. Unverständlich und sehr schade.

Vera Wiehl

