Briefe an die Redaktion: 18. August 2023

Besser: Förderung der Bildung

17. August: „Paus verpatzt den Neustart der Ampelkoalition. Dass es nach der Sommerpause sofort wieder Krach gibt, liegt an einem ungelösten Konflikt“

Herr Lindner ist hier in einer komfortablen Lage. Er kann einfach warten, bis das Problem dort ankommt, wo es weh tut, nämlich im Ministerium unseres geschätzten Wirtschaftsministers. Man kann ja auch nicht so tun, als würde es mit unserer Wirtschaft zur Zeit richtig gut laufen. Vielleicht kann Frau Paus noch einmal darstellen, was sie mit den geforderten Steuermilliarden überhaupt finanzieren möchte, das ist überhaupt nicht deutlich geworden. Es ist schade, dass immer noch nicht verstanden wird, dass man Chancengerechtigkeit über Bildung erreicht. Deshalb wäre es sehr viel wichtiger, wenn man die knappen Milliarden in Bildungsprojekte stecken würde, statt Gelder mit der Gießkanne zu verteilen. Unsere Schulen pfeifen aus dem letzten Loch und haben immensen Nachholbedarf.

Christiane Dornecker

Bitte weniger dramatisch...

„Neuer Ampel-Eklat“, „verpatzter Neustart“, „schon wieder Krach“ usw. Eine einzige Bundesministerin, Frau Paus, kämpft nur entschieden und solange es geht für die Kindergrundsicherung. Das ist ihre Aufgabe, für die sie ihren Amtseid geschworen hat und durchaus „professionell“. Regierungsarbeit findet nie in einer harmonischen Wohlfühloase statt. Schon gar nicht wenn drei Parteien mit eigenem politischen Profil die Regierung bilden. Sollte man diese Gegebenheiten nicht auch bei der Berichterstattung berücksichtigen und weniger dramatisch berichten?

Dr. Thomas Weise

Eine fatale Fehlentscheidung

17. August: „Harte Kritik an geplantem Cannabis-Gesetz. Was Innensenator Andy Grote, UKE-Suchtexperte Rainer Thomasius und der ,Cannabis Social Club Hamburg‘ einwenden“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu der Überschrift des Artikels möchte ich Fragen stellen: Wem schadet die Cannabis-Freigabe? Wie viele Jugendliche werden durch die Freigabe in die Abhängigkeit getrieben und müssen sich in ärztliche Behandlung begeben? Wie viele Millionen Euro wird das Gesundheitswesen aufbringen müssen, um diesen bedauernswerten Menschen zu helfen? Was ist wichtiger bei der Bewertung: Die Gesundheit der Menschen oder die Gewinne der Unternehmen, die auf einen boomenden Markt setzen? Es wird sich mit Sicherheit herausstellen, dass die Entscheidung der Bundesregierung, den Verkauf von Cannabis zu gestatten, eine fatale Fehlentscheidung war.

Dr. Claus Rabe

Finger weg von einer Freigabe

Auch das noch. Als ob es nicht schon genug Probleme gibt, soll nun auch noch der Besitz von 25 Gramm Cannabis und drei Pflanzen legal sein. Ist ja harmlos sagen Unkundige. Aus meiner über 47-jährigen Tätigkeit beim Zoll weiß ich, wie oft gerade sogenannte harmlose Rauschgifte als Einstiegsdroge zu härteren Rauschmitteln dienen. Außerdem möchte ich mal sehen wie der weitere Ablauf einer überprüften Person, die mit 25 Gramm angetroffen wird, sein soll? Da müsste man ja dann auch überprüfen, ob die Person eventuell auch nur drei Pflanzen zu Hause hat und nicht mehr. Und wenn das Rauschgift angeblich gekauft wurde, muss der Weg zurückverfolgt werden zum Dealer. Wer bitte soll das alles leisten? Nein, eine Legalisierung bringt niemanden vom Schwarzmarkt weg, erhöht das Risiko immer stärkere Drogen zu nehmen und wegen der Beschaffung in die Kriminalität abzurutschen. Wer für die Freigabe von Cannabis ist, macht sich mitschuldig an jedem Süchtigen. Diese werden immer mehr werden. Ich kenne keine Konsumenten die ständig mit einer Waage in der Tasche herumlaufen. Auf Lehrgängen für Schüler, die ich begleiten durfte, habe ich mir die Folgen von Rauschgiftkonsum mehr als deutlich ansehen können. Auch lasse ich den ewigen Hinweis auf andere Drogen wie Zigaretten und Alkohol nicht gelten. Da gibt es Chancen, von der Sucht noch loszukommen. Bei dem Konsum von Rauschgift kann unter Umständen eine einmalige Dosis zur Abhängigkeit führen. Ich weiß wovon ich rede. Finger weg von einer Freigabe.

Detlef Riedel, Hamburg

Nicht fordern, freiwillig!

17. August: „Grüne fordern Programm zum Wohnungstausch für Rentner. Vorstoß einer wohnungspolitischen Sprecherin im Bundestag trifft auf Widerstand. Politiker und Experten kritisieren Bevormundung“

Auch wir haben ein Eigenheim, das wir zu zweit mehr als ein halbes Leben lang erarbeitet haben. Auch wir waren eine junge Familie mit zwei Kindern, die Bedarf nach Platz hatten. Wir haben nicht von anderen erwartet, für uns eine Wohnung oder ein Haus zu räumen. Ein Eigenheim schafft man sich unter anderem an, damit man im Alter einen Platz hat, an dem man mietfrei und selbstbestimmt leben kann. Was sind die Vorstellungen der Grünen? Arbeiten bis zum Alter von möglichst 67 Jahren und dann haben „die Senioren“ bitte flugs ihr Haus an eine junge Familie zu vermieten und sich bescheiden in eine kleine Behausung zurückzuziehen? Wer das tun möchte, sollte das gerne machen. Aber freiwillig, und nicht nach Aufforderung einer Partei. Die bundesweit hausgemachten Probleme mit der Wohnungsnot sollen an anderer Stelle gelöst werden. Aber bitte nicht vor meiner Wohnungstür.

Carolyn Srugies, Rellingen

Ein Tausch hätte keinen Erfolg

Ich bin Gründer einer Immobilienplattform und finde den Vorschlag von Frau Schröder im Grundsatz richtig, da sehr viele alleinstehende Rentner in einer zu großen Wohnung oder einem Haus wohnen, deren Bewirtschaftung ihnen z. T. schon zur Last wird. Man muss allerdings von dem Gedanken des direkten Tauschs abgehen, der hätte keinen Erfolg. Erfolgreicher ist, die Rentner bieten ihr Objekt zum Kauf oder zur Miete auf dem Immobilienmarkt an und suchen sich selbst oder über einen Makler eine passende Wohnung. Um die Entscheidung für einen Umzug in eine kleinere Wohnung zu fördern, sind steuerliche Vorteile ein sehr guter Ansatz. So könnten Rentner z.B., sofern die neue Wohnung 30 bis 40 Prozent weniger Wohnraum hat als das bisherige Zuhause, das zu versteuernde Einkommen um die neue Nettokaltmiete kürzen, oder bei Vermietung des bisherigen Wohnraums die zu versteuernden Mieteinnahmen aus der alten Wohnung um die zu zahlende neue Miete kürzen. Wichtig dabei wäre, dass die Rentner selbst entscheiden, ob sie sich wohnlich verkleinern wollen und kein Druck von staatlicher Seite aufgebaut wird.

Henning Evers, Ratzeburg

Ungerechtfertigte Kritik

12./13. August: „Portolino – Durchwachsenes mit Alsterblick“

Die Kritik von Herrn Rindchen im Abendblatt an der Küche des Portolino hat mich gewundert. Gestern war ich zum wiederholten Mal im Portolino essen und konnte auch diesmal nicht erkennen, was diese doch einigermaßen heftige Kritik rechtfertigt. Ich habe auch nochmals einige Freunde befragt, die in letzter Zeit dort gegessen haben. Alle bescheinigen mir, dass sie sehr gut und gerne dort gegessen haben. Ich war mein Leben lang selbstständig und deshalb natürlich immer von Kritiken und/oder Empfehlungen abhängig. Deshalb weiß ich, wie weh es tut, wenn eine solche – noch dazu mit der Verbreitung – ein derartig negatives Bild erzeugt. Was auch immer Herr Rindchen dort erlebt hat, vielleicht kann er seine subjektiven Eindrücke ein wenig subtiler ausdrücken oder, wenn es so negativ erscheint, mit einem zweiten Test verifizieren. Dem Portolino wünsche ich, dass es den Artikel unbeschadet überlebt und viele Gäste so bewirtet werden wie ich.

Gregor Rosenbauer

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.