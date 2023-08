Briefe an die Redaktion: 17. August 2023

Von der Jugend lernen

16. August: Frauengold: „An die Gen Z: Haltet durch, bleibt, wie ihr seid. Es ist mal wieder total in ,über die Jugend von heute‘ abzulästern. Das ist so dumm, wie es immer schon war“

Danke für diese gelungene Kolumne. Genau so ist es. „Die Jugend“ gibt es sowieso nicht, auch in der jungen Generation gibt es unterschiedliche Wünsche an das Leben, aber ich erlebe, dass junge Menschen sehr wohl nachdenken und nicht einfach überkommenes wiederholen. Zum Glück. Und die letzten Jahre waren ganz sicher nicht unbeschwert, genauso wenig wie es die Zukunftsaussichten sind. Aber sie machen weiter und finden ihre Lücke. Lernen wir doch von ihnen, machen ihnen Mut und sind dankbar, dass es sie gibt.

Janne Fuhrmann

Rechtschreibung bleibt wichtig

Der „Frauengold“-Kommentar ist etwas aus der Spur geraten. Viele Beobachtungen über die junge Generation sind richtig, aber die Sätze über die Bedeutung der Rechtschreibung können so nicht stehenbleiben. Natürlich bleibt Rechtschreibung in Zukunft richtig und wichtig. Sie wird mit Recht in der Schule gelehrt. Firmen lassen Bewerbungen, die in mangelhafter Rechtschreibung abgefasst sind, links liegen. Daran ändert die digitale Zukunft und die Welt von ChatGPT auch nichts.

Helmuth Barth, Borsfleth

Die Dealer sind das Problem

16. August: „Crack-Szene am Hauptbahnhof wächst: ,Das Fass läuft gerade über‘. Kriminologe und Polizeigewerkschaft sehen ,Sogeffekt‘ am Drob Inn“

Jetzt ist die Politik gefragt, denn das Fass ist bereits übergelaufen! Das Drob Inn kann das Elend am Hauptbahnhof nur eingeschränkt auffangen und bewältigen, da die Kapazitäten erschöpft sind. Langfristig wird es nichts bringen, Quartiere der Drogenabhängigen in Nebenstraßen zu verlagern. „Der Fisch stinkt vom Kopf her“, sprich das Übel muss an der Wurzel gepackt werden, und das sind im speziellen die Dealer! Und auch der Polizei, die sofort mit einer breitgefächerten Präventionsarbeit beginnen sollte, muss klar sein, dass man sich in der Einflugschneise des gefürchteten Worst Case befindet. Besonders jungen Menschen muss sehr früh aufgezeigt werden, dass „nur mal probieren um zur Szene zu gehören“ der sofortige Einstieg in die Sucht bedeuten kann!

Silvia Böker

Irreführende Überschrift

15. August: „Trinkt Hamburg die Heide leer?“

Die Überschrift des Artikels ist irreführend. Der weitaus größte Teil des geförderten wertvollen Grundwassers wird als Brauchwasser zum Beispiel in Industrie und für WC´s usw. verschwendet und nicht als Lebensmittel genutzt!

Hans-Joachim Bull

Das ist verantwortungslos

16. August: Leitartikel: „Cannabis freigeben. Zu viele Regularien können aber positive Effekte der Legalisierung stören“

Wer einmal in einem Land gelebt hat, in dem Cannabis zum Alltag gehört, der weiß, was das für Folgen hat. Ich habe zwei Jahre in Jamaika gelebt und gearbeitet. Für mich ist das der größte Unsinn, den man machen kann, wenn man Cannabis legalisiert. Wie kann man so etwas Verantwortungsloses nur durchziehen.

Dieter Craasmann, Hamburg

Null-Grenze bei Drogen

Cannabis Legalisierung – ob das zu mehr Süchtigen führt ist die Frage, aber illegaler Handel wird wohl beendet, das wäre sehr gut. Verkehrsminister Wissing will Grenzwerte bei Drogenkonsum im Straßenverkehr durch Gutachter festlegen lassen. Das ist sicher nicht erforderlich, denn jeder Drogenkonsum schränkt die Verkehrssicherheit ein! Nur „Null-Grenze“ im Straßenverkehr bei Drogen ist sicher und kostet keine teuren Gutachten!

Wielant J. Hoffmann

Das Bugrad fing an zu brennen

16. August: „Baerbock muss Pazifik-Trip ganz abbrechen. Luftwaffe nimmt defektes Regierungsflugzeug endgültig außer Dienst“

So etwas ist mir bei der Heimreise von meinem ISAF-Einsatz auch passiert. Die alte Honecker A 310 landete 15 Minuten nach einem Triebwerksausfall mit vollen Tanks wieder in Termiz und musste so stark in die Eisen gehen, dass das Bugrad zu brennen anfing. Das bescherte uns zwei zusätzliche Tage im Zelt auf der Liege. Aus der angekündigten Sicherheitslandung wurde eher ein kontrollierter Crash. Besonders, als wir danach noch drei Stunden ohne Klimaanlage im heißen Flieger saßen und die Usbekischen Streitkräfte mit ihren Kaschis auf uns zeigten.

Wolfram Uehre, Oberstleutnant d. R.

Differenzierung ist nötig

15. August: „Das Leid der Frauen in Afghanistan. Vor zwei Jahren haben die Taliban die Macht übernommen – und das Land zurück in die islamistische Steinzeit geführt“

Vielen Dank für Ihren Kommentar und Ihren Bericht. Es blieb eine grundlegende Frage unbeantwortet: Wer finanzierte die Taliban vor der erneuten Machtergreifung, ihr Leben, ihre Waffen, und warum kümmert sich dieser Sympathisant nicht jetzt um die verheerende Versorgungslage der Bevölkerung? Die TV-Bilder zum Jahrestag zeigen fröhliche Krieger in neuen Toyotas, die Stadt Kabul ist voller Fahrzeuge. Geld scheint also immer noch zu fließen (woher?), nur in die falsche Richtung? Die TV-Bilder zeigen auch den katastrophalen Abzug pauschal für alle Westmächte. Alle? Waren die USA nicht besser vorbereitet als Deutschland mit ihrem Totalversagen von Politikern wie Heiko Maas? Hintergründe ja, aber Differenzierung tut not.

Bernd Rachold, Schnelsen

Ein besonderes Leseerlebnis

15. August: „Von einem, der verzweifelt gegen den Tod anschrieb. Vor zehn Jahren starb der Autor von „Tschick“. Sein Schicksal bewegte viele. Ein Buchporträtiert nun seine Kindheit in Norderstedt“

Es gibt sie, die Sternstunden beim Lesen der Abendblatt-Kulturseiten. Der berührende und feinsinnige Artikel über das Schicksal von Wolfgang Herrndorf, dem „Tschick“-Autor, und die Information über eine neue Biografie des Schriftstellers haben mich wieder sehr an das besondere Leseerlebnis von „Tschick“ erinnert. Ein Dankeschön an die Abendblatt-Kulturredaktion für diesen Artikel. Erinnert wurde ich auch an eine Tschick-Lesung 2019 in der Buchhandlung am Rathaus in Norderstedt. Die Eltern des verstorbenen Autors waren bei dieser bewegenden Veranstaltung anwesend. Ihre Empfehlung, mal wieder „Tschick“ oder „Sand“ zu lesen, teile ich unbedingt.

Rainer Neumann, Hamburg

Kein Votum für das Monstrum

7. August: „Elbtower-Rohbau ist bereits 60 Meter hoch“ und Leserbrief vom 15. August: „Die jetzige Skyline reicht aus“

Der Leserbriefschreiberin kann ich mich wahrlich nur anschließen. Auch ich bin jedes Mal, wenn ich mit der S-Bahn die Baustelle passieren muss, einigermaßen fassungslos. Man kann fast den Eindruck bekommen, dass mit einem sehr schnellen Baufortschritt möglichst schnell vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen. Dass doch bitte auch die Bürger/-innen dieser Stadt per Votum mit entscheiden mögen, ob dieses Monstrum gebaut werden soll, habe ich, nebenbei gesagt, schon in einem Leserbrief an das Abendblatt vor einigen Jahren angeregt. Man kann jetzt nur noch hoffen, dass die Wähler/-innen bei der nächsten Wahl dem Senat einen entsprechenden Denkzettel mitgeben.

Christian Rohlfing, Hamburg-Heimfeld

