Briefe für die Redaktion: 16. August 2023

Passend zum Gesamtbild

15. August: „Panne im Regierungsflieger. Außenministerin Baerbock ist in Abu Dhabi gestrandet – Zweifel an Flugbereitschaft“

Was für eine Blamage für Deutschland. Nicht nur einmal, nein gleich zweimal musste der Airbus der Bundesregierung notlanden. Irgendwie bezeichnend für das Gesamtbild, das Deutschland zurzeit in der Welt abgibt. Die Bundesregierung zerstritten, ein zaudernder Bundeskanzler, der das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat, die Wirtschaft schwächelt, weil dem Wirtschaftsminister die Ideen und die Kompetenz fehlen. Diese Liste lässt sich endlos weiterführen, Ausnahmen Fehlanzeige. Zumindest verstehen die Piloten ihr Handwerk, beruhigend ist das trotzdem nicht. „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“, schrieb einst Heinrich Heine. Das gilt auch heute noch.

Fred Bonkowski

Die moralische Keule nervt

Über dieses erneut peinliche Debakel um einen Regierungsflieger zu berichten, ist gut und notwendig. Aber der Autor sollte sich einmal überlegen, für wen diese Geschehnisse peinlich sind. Sehr sicher nicht für die Außenministerin. Sie ist Mitglied der Grünen und steht der Fliegerei sicher kritisch gegenüber. Unnötig Kerosin abzulassen wird ihr nicht gefallen – unangenehm muss es ihr aber sicher nicht sein. Sie ist nicht im Urlaub, sondern dienstlich unterwegs. Um den Job als Außenministerin zu erfüllen, muss nun mal geflogen werden. Privat darf sie das übrigens auch. Es ist alles relativ! Wenn man sich dafür stark macht, dass unnötige Inlandsflüge erschwert werden, heißt es nicht, dass man gar nicht fliegen darf. Für Politiker und Anhänger der Grünen wird so häufig von Journalistenseite die moralische Keule geschwungen, ohne mal zu hinterfragen, ob es auch Mittelwege gibt. Das nervt!

Christiane Ganz

Ich bin entsetzt

12./13. August: Leitartikel: „Deutschland sollte liefern. Taurus-Marschflugkörper für Kiew überschreiten keine rote Linie“

Ich kann die Argumentation – Deutschland sollte liefern – nicht nachvollziehen. Wie lange soll die sinnlose Zerstörung noch gehen, welche Ziele verfolgt der Krieg? Fühlt sich Russland durch die erneute Erweiterung der Nato durch Finnland und Schweden nicht bedroht und wieder provoziert? Es ist doch ein Irrtum zu glauben, dass die Ukraine den Angriffskrieg gegen Russland gewinnen kann. Das wird Putin, solange er lebt, nicht zulassen. Seine Ressourcen an Mensch und Material sind unerschöpflich. Aber der Ukrainische Präsident Selenskyj fordert einen Sieg und die Zurückeroberung der besetzten Gebiete. Ich vermisse ein Konzept des Westens, den furchtbaren Krieg durch sofortige Verhandlungen zu beenden. Ich bin entsetzt über weitere Waffenlieferungen Deutschlands – wir werden damit immer weiter in den Konflikt hineingezogen. Deutschland hat zwei Weltkriege angezettelt und verloren und wollte danach die Armee abschaffen, um neutral zu bleiben. Jetzt rühmen wir uns als zweitgrößter Waffenlieferant bei diesem Krieg in Europa beteiligt zu sein. Einfach nur noch schrecklich!

Ulrich Nasgowitz

Bauzeit ohne Köhlbrandzugang

12./13. August: „Ex-SPD-Chef will Köhlbrandbrücke erhalten. Mathias Petersen springt Umweltsenator Kerstan bei und fordert neues Gutachten. Hintergründe lassen aufhorchen“

Ob neue Brücke oder Tunnel, beides dauert noch mindestens zehn Jahre bis zur Fertigstellung. Wenn es solange ohne einen neuen Zugang zum Köhlbrand geht, dann muss doch überlegt werden, ob an dieser Stelle wirklich etwas geändert werden muss? Der Preis für die beiden Objekte wird jeweils in die Milliarden gehen. Es gibt doch aber schon seit langem das Hafenerweiterungsgebiet. Kann dieses Gebiet nicht so ertüchtigt werden, dass da auch die größten Frachtschiffe bedient werden können? Ertüchtigen bedeutet natürlich auch, dass das Gebiet sehr gut an die Straße und die Schiene angeschlossen werden muss. Müsste das Hafenerweiterungsgebiet nicht noch einmal in die Überlegungen mit einbezogen werden?

Erich Neumann

Mentale Verschwendung

14. August: „Erst Chaos, dann Qualität. Der HSV offenbart auch im Pokal in Essen große Abwehrprobleme“

Unglaublich, dass der Verein weiterhin an einem solchen Starrkopf festhält, obwohl die ganze restliche Fußballwelt weiß, welche mentale Verschwendung dieses System hat. Wer will denn immer spektakuläres Fußball-Chaos sehen? Meinen denn Walter und Boldt, nur so lassen sich die 57.000 Zuschauer halten? Ich sehe die mittlerweile qualitativ hochwertige Mannschaft in einem anderen angepassten System erfolgreicher spielen mit ganz anderen sportlichen und finanziellen Ergebnissen.

Manfred Stöckling

Mangelnde Wertschätzung

12./13. August: „Referendare: Arbeitslos in die Sommerferien“

Aus meiner langjährigen Tätigkeit bei der Agentur für Arbeit kann ich ihre Darstellung nur bestätigen. Diese Vertragsgestaltung gilt und galt aber nicht nur für Referendare, sondern für fast alle befristeten Kräfte in den Schulen. Hier erhalten die zukünftigen Lehrenden schon einen Vorgeschmack in Sachen Wertschätzung durch den zukünftigen Dienstherren. Ob dies in Zeiten des Lehrermangels eine gute Handhabung ist?

Ulf Fock

Keine Ruhe für die Tierwelt

12./13. August: „Der große Alster-Check: Wer Leucht-SUP, Gondeln & Co. anbietet. Endlich locken wieder Törns auf Hamburgs beliebtem Gewässer“

Die Alster ist für alle da? Nein, für mich, meine Freunde und die wenigen restlichen Schwäne, Enten und Wasservögel in Hamburg ist die Alster nicht mehr da. Inzwischen ist die schöne Alster völlig übervölkert mit hunderten SUP-Boards, die nicht nur den Ausblick verschandeln, die Tierwelt stören und das Ufer zertrampeln. Nein, wie schick, jetzt abends mit quietschbunter Beleuchtung, als ob die Natur in der Dämmerung nicht schön genug wäre. Ein Trauerspiel. Und wie cool: Es gibt auch nächtliche Tretboot-Touren mit Champagner, Häppchen und Musik. Geht’s nicht mal ohne Beschallung und Beleuchtung, sonst hat die Tierwelt nicht mal mehr nachts ihre Ruhe.

Karin Gloraine

Ein gesellschaftliches Problem

11. August: „Nockemann fordert Sichtschutz am Drob Inn“

Die Forderung von Dirk Nockemann nach einem Sichtschutz vor dem Drob Inn um Touristen und die Hamburger Bürger nicht zu belasten, zeugt von einer zutiefst menschenverachtenden Grundhaltung dieses AfD-Politikers. Und es könnte erst der Anfang sein, wenn diese Partei in die Regierungsverantwortung kommt. Menschen, die anders sind, Probleme haben, sollen nicht dazu gehören. Zuerst wird nur ein Zaun gebaut, um sie auszugrenzen. Sie werden abgewertet, sind eine Belastung. Diese rechtsextreme Vorstellung von der Ungleichheit von Menschen, führt in der weiteren Konsequenz dazu, dass Menschen die Menschenwürde und Menschenrechte abgesprochen werden. Wie diese Mechanismen funktionieren und zu was das führen kann, haben wir in Deutschland bereits erlebt. Und Herr Nockemann bietet hier eine einfache Scheinlösung für ein gesellschaftlich relevantes Problem an. Zaun bauen, Dealer ins Gefängnis stecken. Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, genau hinzuschauen, wem sie bei der nächsten Wahl ihre Stimme geben. Diese Partei ist brandgefährlich für unsere Demokratie.

Ursula Bode

