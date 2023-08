Briefe an die Redaktion: 12. August 2023

Wo sollen diese Menschen hin?

11. August: „Fast doppelt so viele Asylbewerber im Norden wie vor einem Jahr. Schleswig-Holstein nimmt 98 Prozent mehr auf, Hamburg fast 50 Prozent“

Ich fürchte, es wird in den nächsten Jahren sehr viel mehr Asylbewerber geben als bisher. Bedingt durch die Klimakatastrophe wird es auf unserem Planeten Regionen geben, die für Menschen unbewohnbar sein werden. Wo sollen diese Menschen hin? Sie werden sich auf den Weg zu uns machen. Sollen wir sie im Mittelmeer ersaufen lassen? Verantwortlich für die Klimakatastrophe sind vor allen Dingen wir, die Industriestaaten. Seit über 200 Jahren pusten wir klimaschädliche Gase in die Atmosphäre. Das hat uns Wohlstand gebracht. Die Menschen in der Sahelzone haben nichts zur Klimakatastrophe beigetragen, aber sie sind jetzt vor allem die Leidtragenden. Ist es somit nicht unsere Pflicht Klimaflüchtlinge bei uns aufzunehmen? Ich wünsche mir, dass wir hierüber verstärkt diskutieren würden.

Uwe Buchholtz

Zu wenig Taschengeld für Eis

11. August: „Regensommer verhagelt Hamburgs Eisdielen das Geschäft. Markus Deibler von Luicella’s Ice Cream berichtet über ungewöhnlich starken Umsatzrückgang“

Ich möchte Markus Deibler empfehlen, mal seine Eispreise zu überdenken. Bei 2,40 Euro pro Kugel würde es mich als Unternehmer überhaupt nicht wundern, wenn die Kunden wegbleiben. Einem Kind mit vielleicht zwei bis drei Euro Taschengeld pro Woche ist das nicht zu vermitteln. Da nützt auch Eis mit Rosenwasser und anderem Tüdelüt nichts.

Tobias Reinhardt, Eidelstedt

Erinnerungen ans Phrix-Haus

15./16. Juli: „Die zweite Zerstörung: Warum so viel abgerissen wird. Seit Jahrzehnten gilt Hamburg als Freie und Abrissstadt“

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel über die Abriss-Mentalität der vergangenen Jahrzehnte gelesen. Die damalige Art, wie man mit alten, historischen Gebäuden umgeht, habe ich im Jahr 1972 beruflich sehr deutlich zu spüren bekommen. Ich war von 1966 bis zu meiner Pensionierung 1993 bei einer genossenschaftlichen Zentralbank beschäftigt und für Organisation und Verwaltung verantwortlich. Als 1971 unsere Räumlichkeiten an der Moorweide nicht mehr reichten, bat mich der Vorstand, mich um ein größeres Gebäude zu kümmern. Ich fand das Angebot für das damalige Phrix-Haus am Stephansplatz – 1907 als 5-Sterne-„Hotel Esplanade“ gebaut, jetziger Sitz der Spielbank – das wir dann kauften. Wir wollten aus dem Bau des alten Hotels von 1907 einen modernen Bankbetrieb machen und mussten erhebliche Umbauarbeiten vornehmen. Dazu beauftragten wir den damals sehr berühmten Architekten Werner Kallmorgen. Wegen statischer Veränderungen brauchten wir eine Baugenehmigung. Und siehe da: Der damalige Bausenator Meister lehnte eine solche Genehmigung strikt ab mit dem Hinweis auf den Bebauungsplan, wonach das Gebäude abzureißen sei, und nur ein drittes Hochhaus neben dem BAT-Haus und dem Finnlandhaus genehmigungsfähig sei! Aus organisatorischen Gründen – 10.000 m2 Bruttogeschossfläche auf fünf Geschossen waren für uns geeigneter als 8000 m2 auf 24 Geschossen – versuchten wir das Gebäude zu erhalten. Auch erschien uns das Äußere des Gebäudes für eine genossenschaftliche Zentral-Bank geeigneter als ein seelenloses weiteres Hochhaus dort. Nach langwierigen Verhandlungen erzielten wir einen Kompromiss: „Wenn ihr etwas für die Fußgänger tut und eine Brücke über die Esplanade baut, bekommt ihr die Genehmigung“, sagte der Senator. Wir taten es zwangsläufig mit einer Rolltreppe in die Colonnaden und einer Brücke auf der Parkseite Richtung Dammtor-Bahnhof sowie mit einer kleinen Einkaufspassage in unserem Zwischengeschoss. Nach zwei Jahren Umbau bezogen wir 1974 das Gebäude. Etwa 2005 verließ die Bank das Gebäude, damals durch Fusionen eine Niederlassung der DZ Bank Frankfurt geworden und verkaufte es an die Eigentümer der Spielbank. Da ging die Story dann noch weiter. Man brauchte wieder eine Umbaugenehmigung. Ich erfuhr vom Architekten: „Die Brücken und Rolltreppen müssen abgerissen werden!“

Franz Stresska

Die Kirche im Dorf lassen

11. August: „Kane-Durchbruch: Bayern offenbar mit Tottenham einig“

Ein unglaublicher Vorgang. Niemand, auch kein begnadeter Fußballer, ist diese gigantische Summe Wert. Das sprengt jeden Rahmen! Zumal die Karriere für einen 30-Jährigen dem Ende zugeht. Hier sollte selbst der vermögende FC Bayern die Kirche im Dorf lassen!

Friedrich Winkelmann

