Briefe an die Redaktion: 12. August 2023

11. August: „Hamburgs Zoo-Chef fürchtet tote Tiere bei Streik. IG BAU droht mit Arbeitsniederlegung bei Hagenbeck. Geschäftsführer Dirk Albrecht warnt in offenem Brief“

Dass die Tiere beim Streik zu kurz kommen, ließe sich sicher nicht vermeiden. Herr Albrecht, kommen Sie von Ihrem hohen Ross herunter und behandeln Sie Ihre Mitarbeiter so, wie es ihnen zusteht, mit Respekt und bezahlen Sie sie so, wie es Ihnen zusteht, dann brauchen Sie sich um die Tiere keinerlei Sorgen zu machen. Und ich würde mir endlich – wie viele andere auch – eine Jahreskarte kaufen. Aber solange bei ihnen keine Ruhe einkehrt, werde ich dies nicht tun.

Veronika Benthin

Falsche Behauptungen

10. August: „Hamburger fühlen sich von Mitarbeitern der Telekom bedrängt“

Das hatten wir schon vor Jahren bei Vodafone. Das Mehrparteienhaus hat einen Kabel-TV-Vertrag mit Vodafone. Darauf Bezug nehmend klingeln Vodafone-Mitarbeiter und behaupten, sie müssten die TV-Anschlussdose prüfen. Tatsächlich haben diese Mitarbeiter davon gar keine Ahnung und behaupten sogar fälschlicherweise, der Anschluss sei in Ordnung, denn sie sind gar keine Techniker, sondern Provisionsverkäufer im Außendienst. Unter dem Vorwand der Prüfung verschaffen sie sich Zugang zu den Wohnungen und fangen dann ein Verkaufsgespräch an. Die Straße habe jetzt Glasfaser, und daher empfehlen sie, einen sogenannten Triple-Play-Vertrag bei Vodafone abzuschließen. Den Bundle-Rabatt gibt es aber nur für selbst abgeschlossene Verträge, und das ist nicht der Fall, wenn der TV-Vertrag über den Vermieter läuft.

Jochen Ebert

Nutzen bleibt auf der Strecke

10. August: „,Aufholjagd‘ bei Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit dem E-Rezept will Lauterbach die Wende schaffen“

Es ist immer wieder erstaunlich. Seit Ulla Schmidt wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen von Legislatur zu Legislatur auf dramatische Art und Weise verkündet. Nun ist es eine „Aufholjagd“. Arztpraxen werden zur Installation von schwergängiger Technik zwangsverpflichtet – unter Androhung von Honorarkürzungen. Aufklärung für Patienten erfolgt nur schlecht oder gar nicht. Die einen haben die Technik, die Patienten kennen aber die Möglichkeiten nicht. Karte stecken, E-Rezept in der Apotheke einlösen. Eigentlich simpel. Bei all der Theatralik des Ministers bleibt der eigentliche Nutzen für Patienten und Praxen auf der Strecke. Zwang und Ahnungslosigkeit führt nicht zu einer pragmatischen Digitalisierung.

Timo Rickers, Bad Schwartau

Beitrag direkt an Verein zahlen

10. August: „Kein Vereinsbeitrag bezahlt: Kindern droht Inkassoverfahren“

Das Problem liegt woanders. Satzungen von Vereinen sehen meist vor, dass bei andauerndem Beitragsrückstand das Mitglied aus der Mitgliederliste gestrichen wird. Damit tritt paradoxerweise das Gegenteil dessen ein, was mit Bildung und Teilhabe sozial erreicht werden soll. Das für Bildung und Teilhabe (BuT) zuständige Bezirksamt Eimsbüttel zahlt, wenn die Familie für das antragsberechtigte Kind den BuT-Antrag stellt, monatlich maximal 15 Euro für Vereinsbeiträge an die Sorgeberechtigten direkt aus. Vereine ziehen Beiträge in der Regel aber nur einmal im Quartal ein. Wenn es Familien in prekärer finanzieller Situation nicht gelingt, die monatlichen Zahlungen für die Quartalszahlung durch Bankeinzug zurückzuhalten, kommt es zu Rücklastschriften, Mahnverfahren, Inkasso und Streichungen aus Mitgliederlisten. Die Gewährung von BuT-Mitteln ist zweckgebunden. Was passiert, wenn Mittel zweckfremd verwendet werden? Wie erfährt das Bezirksamt, ob überhaupt noch eine Mitgliedschaft für den gesamten Bewilligungszeitraum vorliegt? Wenn ein Verein das Verfahren für das BuT berechtigte Kind übernimmt, indem ein entsprechender Bescheid über die Gewährung von sozialen Leistungen dem Verein zur Kenntnis gegeben wird, kommt es zwischen Verein und BuT berechtigtem Kind zu keinen Leistungsstörungen. Die BuT-Mittel erhält der Verein dann direkt vom Bezirksamt Eimsbüttel. Der unsichere Umweg über ein Konto von Sorgeberechtigten unterbleibt. Leider ist die Abwicklung nach dem Ende von „Kids in die Clubs“ als Folge des „Starke-Familien-Gesetzes“ aufwändiger geworden. Erforderlich ist eine weitere Buchhaltung nur für die Zahlungseingänge für die BuT-Kinder. Die Zahlungen erfolgen leider nicht einheitlich und zeitnah. Gerade ehrenamtlich geführte gemeinnützige Vereine haben einen hohen zeitlichen ehrenamtlichen Aufwand in der Begleitung der Zahlungen für BuT-Kinder. Es ist daher gut verständlich, dass viele Vereine sich aus der direkten BuT-Begleitung zurückgezogen haben. Die „Betreuung“ der Vereine durch das Bezirksamt Eimsbüttel ist zudem sehr zäh. Die Verwaltungsprozesse sind vermutlich nur auf individuelle, monatliche Abwicklung eingerichtet und nicht auf gesammelte Quartalszahlungen an Vereine. Sollte das kommende Gesetz zur Kindergrundsicherung nur noch direkte Zahlungen an Sorgeberechtigte vorsehen, ist zu befürchten, dass dies zu deutlich mehr Streichungen von Mitgliedschaften von Kindern mit Grundsicherung führen werde.

Hans-Detlev Kunz

Das kann kein Hexenwerk sein

10. August: „Ist die Lunge der Erde noch zu retten? Die Amazonas-Staaten haben die Chance verpasst, konkrete Schritte zum Schutz des Regenwaldes zu beschließen“

Mittlerweile kann jeder wissen, wie wichtig der Erhalt des Regenwaldes für das Weltklima ist. Die Fakten sind uns seit Jahren bekannt. Trotzdem kommt es zu keinem ernsthaften Gegensteuern. Wenn ich jedoch die Aussagen der Amazonasstaaten auf der Konferenz richtig deute, dann fehlt es „nur“ an ausreichenden Ausgleichszahlungen für entgangene Einnahmen. Also mit anderen Worten: Wenn die Weltgemeinschaft genügend Geld auf den Tisch legt, könnten die Brandrodungen morgen aufhören. Aus meiner, vielleicht naiven, Sicht kann es kein Hexenwerk sein, für einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren die entgangenen Einnahmen aus Gas- und Erdölförderung sowie aus dem Sojaanbau zu berechnen. Von dieser Summe müssten dann natürlich Kosten für Umweltschäden und CO 2 -Bepreisung wieder in Abzug gebracht werden. Die dann verbleibende Summe sollte von der Staatengemeinschaft doch aufzubringen sein. Alles andere als eine schnelle und kreative Lösung wird das Überschreiten des Kipppunktes nicht mehr verhindern können. Immer neue Konferenzen helfen uns jedenfalls nicht weiter!

Hans-Joachim Bull

Schaden für Spieler und Verein

10. August: „Ermittlungen eingestellt? Die Wahrheit über Vuskovic. Kosten für Anwälte höher als HSV-Gehalt“

Was für ein Schaden für den HSV! Wie viele Millionen sind dem Verein durch den verpassten Aufstieg entgangen, der ihm mit Hilfe seines Spielers Vuskovic vermutlich gelungen wäre? Und was für eine Katastrophe für den Spieler Vuskovic. Einem jungen Mann wurde eine große Karriere vielleicht für immer zerstört. Und das auf Grund einer Anklage, die nach allem, was unsereins über den Doping-Test erfahren konnte, auf höchst wackeligen Füßen steht. Es kann doch nicht angehen, dass eine Nada-Vorständin sich auf die Exklusivität ihrer Testverfahren herausredet, ohne sie rückhaltlos offenlegen zu müssen. Es macht einfach fassungslos, dass die Verantwortlichen in den Dopingagenturen sich nun alle Zeit der Welt nehmen, um den Fall Vuskovic irgendwann im nächsten Jahr abzuschließen. Vielleicht, um am Ende, viel zu spät, festzustellen, dass der Spieler doch unschuldig ist. Wie viel Selbstgerechtigkeit, wie viel Bräsigkeit ist diesen Damen und Herren Funktionären eigentlich erlaubt?

Dr. Volker Neumann

