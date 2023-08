Briefe an die Redaktion: 11. August 2023

HafenCity ohne Hafenflair

10. August: Gastbeitrag: „Gibt es ein Recht auf Elbblick? Anstatt Sozialwohnungen zu bauen, wo es günstig ist, subventionieren Steuerzahler teure Häuser in der HafenCity“

Gert Kähler hat entdeckt, dass die HafenCity- Planer, den teuren Grund und Boden am Baakenhafen zwecks sozialer Durchmischung hoch und dicht mit subventioniertem Wohnungsbau zugepflastert haben. Man erinnere sich: Schon die Ost-West-Straße wurde gebaut in dem Bewusstsein, dass ihre Lage den Rand der City markiert. Dahinter sei sowieso nur noch der Hafen, also eine Verzahnung mit der Innenstadt nicht erforderlich. Heute als unverzeihlicher Fehler erkannt, hätte man diesen spätestens bei den ersten Skizzen zur HafenCity korrigieren müssen. Es wurde zwar eine urbane Struktur gewählt, die Wohnen und Arbeiten sorgfältig durchmischt, jedoch mit einer Vermarktungsstrategie, die keinen Spielraum für zukünftige Generationen zulässt und wiederum die Tatsache, dass Hamburg an der Elbe liegt, quasi ignoriert. Was hat ein nach innen orientiertes überdimensionales Einkaufszentrum, ein seelenloser Elbtower oder ein Baakenhafen in den kein Segelboot einlaufen kann, mit der Elbe zu tun? Garnichts! Wo gehe ich also mit meinen Gästen hin, wenn ich ihnen die HafenCity zeigen soll? Am besten gleich nach der Elbphilharmonie in das Oberhafenquartier, da ist noch etwas vom Flair des ehemaligen Hafens zu spüren.

Bruno Brandi

Mehr schwäbische Mentalität!

9. August: „Fünf-Punkte-Programm für die Konjunktur. Der Vorschlag der Grünen-Fraktion legt den Fokus auf die Baubranche. Doch die FDP ist skeptisch“

Es ist besorgniserregend, wie die Ampel immer stärker auf Subventionen setzt. Da wird vor den Kameras stolz verkündet, zum großen Standort für Halbleiterproduktion zu werden, erklärt aber nie die Ursache: hohe Subventionen (fünf bis zehn Milliarden Euro). Da werden unkontrolliert Gelder über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in alle Welt verteilt (China/Afghanistan/Äthiopien), und der Bürger kann nichts dagegen machen. Wäre es nicht sinnvoll, dem Souverän mehr in der Geldbörse zu lassen (Abgabensenkung Steuern und Sozialabgaben), alle staatlichen Aufwendungen auf den Prüfstand zu stellen (Bundeskanzleramt) und wieder etwas mehr schwäbische Mentalität wirken zu lassen: „Schaffe, schaffe, Häusle bauen“? Auch an permanente Subventionen kann man sich schnell gewöhnen (Bürgergeld), und die Bereitschaft, Leistung zu erbringen, wird zum Schaden des Landes schnell sinken.

Norbert Herzberg

Eigentlich ein Witz...

9. August: „Kirchenaustritt in Hamburg künftig einfacher“

Es ist eigentlich ein Witz. Rein in die Kirche kommt man umsonst und in der Regel ungefragt (Kindertaufe), will man raus, muss man ein ordentliches Sümmchen blechen (31 Euro) und obendrein noch persönlich in einem der staatlichen „Hamburg Service vor Ort“-Kundenzentren erscheinen. Es soll wohl staatlicherseits nach wie vor schwer gemacht werden, eine der kleiner werdenden Großkirchen zu verlassen.

Gerhard Lein

Kulturmäßig auf der Höhe

9. August: „Von Altona bis Barmbek: Was Hamburg am liebsten liest. Eine Hit-Liste der am meisten entliehenen Bücher: Winterhude ist anspruchsvoll, Eidelstedt überrascht. Und die anderen Stadtteile?“

Mit Interesse lese ich morgens gern den Kulturteil. Ich wurde besonders aufmerksam, als ich den Bericht „Hitliste der am meisten entliehenen Bücher“ las, dass „Eidelstedt überrascht“, weil ich mit meinem Mann seit über 40 Jahren in diesem Stadtteil sehr gerne und mit sehr viel Grün lebe, nicht weit von Schleswig-Holstein entfernt. Dass der Autor die Eidelstedter als „hemdsärmelig und kleinbürgerlich“ bezeichnet, zeugt davon, dass er keine Ahnung hat, was diesen Stadtteil und deren Menschen ausmacht, wenn er lapidar solche Aussagen trifft. Wir haben ein nagelneues Kulturhaus, das „steeedt“, das erst letztes Jahr nach langem Umbau wieder eröffnet wurde und das von vielen Menschen stark frequentiert wird, besonders die besagte Bücherhalle, die dort integriert ist. Der Autor sollte solche herablassenden Bemerkungen über Stadtteile lassen, die von Vorurteilen belastet sind. Nur weil ein Stadtteil, wie z.B. Blankenese, eventuell nicht so viele super gut verdienende Menschen aufzuweisen hat, sind diese noch lange nicht kleinbürgerlich und nicht kulturmäßig auf der Höhe, siehe u.a. das ausgeliehene Buch von Kim de l’Horizon. Eidelstedt hat außerdem viele schöne Ecken und das Miteinander liegt den Menschen am Herzen.

Gisela Seib

Sofort an die Polizei wenden

9. August: „Liebesbetrüger zockt Hamburgerin ab. Täter narrte 39-Jährige mit einer Geschichte über Bohrinsel. Sie zahlte – mehr als 61.000 Euro“

Gut, dass dieses Thema immer wieder aufgegriffen wird. Nur, warum fehlt bei solchen Berichten immer der Hinweis darauf, dass die Polizei/Justiz nie Geldforderungen stellt, bzw. Geld an der Haustür abholt. Warum wird nicht klargestellt, dass sowohl diese Drohungen als auch diese Versprechen in der BRD immer illegal sind. In solchen Fällen sollte man sich grundsätzlich sofort an die Polizei wenden.

Lothar Knebel

Die Veranda ist noch da

5./6. August: „Historische Villa von Abriss bedroht. Ältestes Haus in Stellingen wurde 1870 erbaut“

Wie schade, dass wieder eines der schönen historischen Häuser dem monotonen Wohnungsbau geopfert werden soll! Ich bin in Stellingen aufgewachsen und habe viel Zeit bei meiner Freundin, die in diesem Haus gewohnt hat, verbracht. Die hölzerne Veranda, die laut Denkmalschutzamt nicht mehr vorhanden sein soll, ist mir bestens bekannt und das Erstaunlichste: Sie ist noch da! Gut zu erkennen auch auf dem veröffentlichten Foto. Offensichtlich war tatsächlich vom Denkmalschutzamt niemand vor Ort. Ich schließe mich der Meinung des Denkmalvereins an und plädiere für den Erhalt der Villa, denn was ist unsere Stadt ohne ihre Geschichte?

Ingrid Wittke

Kinder sind nur Prestigeobjekt

2. August: „Kita-Urlaub – nicht für alle Kinder. Träger Elbkinder plant Schließzeiten von bis zu 17 Tagen. Anwalt und Vater empört“

Wenn Träger für ihre Kitas Schließzeiten einführen, dann geschieht dies, weil es dafür einen Grund gibt. Meistens, wie auch in diesem Fall, aufgrund des Personalmangels. Statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wird hier der Träger vom Vorsitzenden des Elternausschusses öffentlich an den Pranger gestellt. Man darf nicht vergessen, dass es hier um maximal 17 Tage geht. 17 Tage, in denen Eltern gezwungen werden, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern, sich mit ihnen zu beschäftigen. Aus meiner Sicht ist dies wirklich nicht zumutbar. Sollen Eltern sich auch noch um die Erziehung ihrer Kinder kümmern? Wo soll das noch hinführen? Da jeder Arbeitnehmer in Deutschland einen Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen hat, finde ich es nicht zumutbar, dass man davon 17 Tagen seinen Kindern opfern sollte. Aber jetzt mal im Ernst, bevor man mit Klagen droht, doch einfach mal wieder mehr Verantwortung für die eigenen Kinder übernehmen. Leider merkt man aber immer mehr, das Kinder zum Prestigeobjekt verkommen. Getreu dem Motto: mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Kinder… Und wenn dann das Verhalten der Kinder nicht in die eigene Vorstellung passt, wer ist dann schuld? Na klar, die doofen Erzieher und Lehrer.

Marcel Otte

