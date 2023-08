Briefe an die Redaktion: 10. August 2023

Das ist ein Skandal

9. August: „Köhlbrand-Streit wird zu Zerreißprobe für SPD und Grüne“

Es gibt tatsächlich ein 15 Jahre altes Gutachten, dass der Brücke Sicherheit für die nächsten 50 Jahre bestätigt – also noch eine Laufzeit für die nächsten 35 Jahre, aber die Wirtschaftsbehörde bezeichnet dieses Gutachten als „völlig überholt“. Bei diesen Fakten müssen doch die Alarmglocken läuten: Wer kann es sich leisten, diese Brücke einfach abzureißen und zig Milliarden für einen Neubau auszugeben? Oder geht es darum, dass die Höhe der alten Brücke zu niedrig ist und wirtschaftlichen Interessen der Hafengesellschaften zuwiderläuft? Um es ganz deutlich zu sagen: Dieses Hintergrundwissen hätte schon lange auf den Tisch gehört und ehrlich diskutiert werden müssen – so stinkt es gewaltig zum Himmel und ist ein Skandal, der Konsequenzen haben muss. Dieses Gemauschel von SPD und Grünen und die Vertuschung eines Gutachtens stellt einmal mehr die Glaubwürdigkeit der Politik in Frage. Wie kann der Hamburger Senat seine Bürger so für dumm verkaufen und bewusst belügen?

Dietmar Johnen-Kluge

Loslegen und mutig sein

Sicher ist der Erhalt lobenswert, da diese Brücke zu den erhaltenswerten Bauwerken und als Wahrzeichen Hamburgs gilt. Aber es ist auch zu Bedenken, dass sich die Verkehrssituation in knapp zehn Jahren in Hamburg drastisch verändern wird. Dann nämlich, wenn die Tunnelunterquerung zwischen Dänemark und Deutschland fertig ist. Dann wird das Güterverkehrsaufkommen um mehr als 50 Prozent zunehmen, besonders aus dem Skandinavischen Raum. Alles von dort wird über die A 1 laufen und die ist jetzt schon nicht in der Lage, den Verkehr um Hamburg herum aufzunehmen. Dazu kommt noch die Sanierung der Norderelbbrücke. Meiner Meinung nach braucht Hamburg einen geschlossenen Ring, der den Schwerverkehr aufnimmt und um die Stadt herumleitet. Wenn Hamburg richtig Geld in die Hand nimmt und das sollte die Stadt, so favorisiere ich beide Lösungen. Einen Tunnel für die südliche Hafenquerung von der A7 zur A1 und eine nördliche desgleichen. Es kann nicht sein, dass der Schwerverkehr über die Stresemannstraße, Ludwig-Erhardt-Straße bis Elbbrücken durch die sowieso schon überlastete Innenstadt läuft. Es gibt in dieser Hinsicht viel zu tun und die Zeit läuft uns jetzt schon davon. Diese fruchtlosen Diskussionen bringen die Stadt Hamburg nicht weiter. Einfach mal loslegen, mutig sein, um etwas Großes und Zukunftweisendes zu machen.

Heinrich Beck, Ahrensburg

Ein Tunnel ist kein Ersatz

Meiner Meinung nach darf die Köhlbrandbrücke nicht abgerissen werden. Ein Tunnel kann sie nicht ersetzen, denn der wäre ja weitestgehend unsichtbar und kein Wahrzeichen der Hansestadt Hamburg mehr. Die Brücke ist den Hamburgern ans Herz gewachsen. Kein Politiker dürfte über den Abriss entscheiden. Die Brücke gehört den Steuerzahlern und nicht den Politikern. Es sollte zu dieser Thematik auch eine Bürgerbefragung gemacht werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oliver Siemers

Denkmal verpflichtet

Wenn ein Gutachten der Brücke bescheinigt, sie könnte erhalten werden, sollten die Volksvertreter dieses auch umsetzen. Das ist ressourcenschonender als ein Abriss und Neubau. Und das Argument, die großen Containerschiffe passen nicht unter der Brücke durch, zieht nicht. Es wird immer ein Wettlauf mit der Weiterentwicklung der Schiffsgröße geben. Hier ist die Politik gefordert, die Zusammenarbeit der Containerterminalbetreiber zu verbessern. Dann könnten die größten Schiffe dort anlegen, wo sie jetzt schon abgefertigt werden. Zu guter Letzt ist die Brücke ein Denkmal, die Stadt sollte eigentlich zum Erhalt verpflichtet sein.

Sabine und Thomas Schendel

Gebühr ist völlig legitim

8. August: „Terminschwänzer sollen zahlen“

Warum sollen die Krankenkassen dafür aufkommen, wenn ein Mitglied seine Arzttermine nicht einhält? Ich finde die Idee einer „No-Show“-Gebühr völlig legitim, da es asozial seinen Mitmenschen gegenüber ist, Termine nicht abzusagen, denn so haben viele Kranke, die dringend auf einen Arzttermin warten, das Nachsehen. Ich wurde noch so erzogen, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nicht einzuhaltende Termine – unabhängig davon, ob es sich um Arzttermine, Restaurantbesuche oder ähnliches handelt – abzusagen!

Stephanie Reichard

Ein Stunde Wartezeit ist normal

Es gibt in Hamburg mehr als genug Arztpraxen, die ihren Patienten, regelmäßig eine Wartezeit von einer Stunde und mehr zumuten, ohne sich dafür zu entschuldigen. Es gilt einfach als normal. Da kann ich schon verstehen, wenn einige Patienten den Spieß umdrehen, wegbleiben, ohne sich zu entschuldigen und sich denken, dass diese Praxis wohl genügend Puffer an wartenden Patienten besitzt. Ich halte beide Verhaltensweisen für ungehörig und rücksichtslos.

Tom Schoeps

Absagen ist schwierig

Natürlich gibt es Patienten, die gebuchte Arzttermine einfach verstreichen lassen, sei es durch Nachlässigkeit, Vergesslichkeit oder weil der Besuchsgrund mittlerweile weggefallen ist. Wenn ich auf einen Facharzttermin vier Monate oder länger warten muss, kann Letzteres schon mal vorkommen. Und dann ist es ärgerlich, wenn man für die Absage eines Termins zwei Stunden lang versucht, die Praxis telefonisch zu erreichen. Direkt in der Praxis gemachte Termine tauchen nämlich in den Onlineterminsystemen (z.B. Doctolib) oft nicht auf. Insofern erhält man dann auch keine Erinnerung. Ergo, Ärzte sollten an ihren Kommunikationswegen arbeiten und Patienten öfter mal auf ihren Terminkalender schauen.

Eike Antje Oldenburg

Immer wieder eine Freude

8. August: „Deutschstunde: Wenn Eigennamen zu Gattungsbegriffen werden. Dann haben wir es mit Eponymen zu tun“

Es ist immer wieder eine Freude, in der „Deutschstunde“ von Peter Schmachthagen das eigene Wissen zu erweitern, am Dienstag zu den Gattungsbegriffen bzw. Eponymen. Mein Mann und ich haben dies im 59. Ehejahr gleich morgens bei unserem Frühstück gemeinsam schmunzelnd genossen.

Hannelore u. Dieter Moldenhauer

Ein Gedenkstein für das Opfer

8. August: „Schüsse in Poppenbüttel – es ist die RAF. Serie 75 Jahre Abendblatt: Polizist Norbert Schmid wird erstes Todesopfer der Terrorgruppe“

Ich kann die Bitternis der Witwe von Norbert Schmid sehr gut verstehen. Wurde ihr doch nicht nur der Mann, sondern ihren beiden Töchtern auch der Vater durch diese schändliche Tat genommen. Es war am frühen Morgen des 22. Oktober 1971 als im Teichweg der damaligen Gemeinde Hoisbüttel (heute Ammersbek) das Blaulicht von Zivilfahrzeugen und Streifenwagen aufflackerte. Der damalige Präses der Innenbehörde, Senator Heinz Ruhnau, war zusammen mit Mitarbeitern der Polizei gekommen, um den Angehörigen die traurige Nachricht zu überbringen. Ruhnau hat auf dem Waldfriedhof Volksdorf später auch die ergreifende Trauerrede für Norbert Schmid halten dürfen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Gemeinde Ammersbek mit einem Gedenkstein im Teichweg oder auch mit der Umbenennung der Grundschule in „Grundschule-Norbert-Schmid“ (hier sind die Töchter zur Schule gegangen) an ihren Mitbürger erinnert, der sein Leben für uns alle gegeben hat.

Rolf Sievers

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.