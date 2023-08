Briefe an die Redaktion: 9. August 2023

CDU fehlen eigene Ideen

8. August: „Nachfrage nach Wärmepumpen bricht in Hamburg dramatisch ein. Im ersten Halbjahr nur noch 465 Anträge“

Der starke Rückgang der Nachfrage nach Wärmepumpen ist sicherlich folgenden Fakten geschuldet: Verringerung der Förderung im August letzten Jahres, Rückgang der Gaspreise im Frühjahr und Kippen des ursprünglichen Heizungsgesetzes, sodass ab 2024 nur noch bei Neubauten ein Regenerativanteil an Heizenergie von 65 Prozent vorgeschrieben ist. Dass die CDU die angeblich unklare Lage in der Hamburger Wärmeplanung dafür verantwortlich machen will, zeigt nur die Armut an eigenen Ideen. Da bleibt wohl nur, den politischen Gegner mit fadenscheinigen Argumenten schlecht zu reden.

Michael von Bergner

Nur Reden löst keine Probleme

8. August: Kommentar: „Lob allein reicht nicht. Staat muss öffentlichen Dienst absichern“

Bürokratieabbau und Digitalisierung in den Behörden sind hier die Zauberwörter. Dann klappt es auch in den Behörden wieder besser, trotz Personalmangels. Man muss nur den Willen dazu haben und diese Themen auch konsequent anpacken. Aber daran fehlt es in Deutschland. Nur davon zu reden, löst keine Probleme, auf keiner Ebene.

Frank Koschnick

Wartegebühr für Ärzte

8. August: „Terminschwänzer sollen zahlen. Der Ton wird rauer: Hamburger Ärzte fordern eine Strafgebühr, die Krankenkassen halten dagegen“

Mit Befremden lese ich den Vorstoß von Dr. Heinrich, Patienten, die nicht zu einem Arzttermin erscheinen, mit einer Gebühr zu belegen. Als Selbstständiger kann ich gut verstehen, wie ärgerlich ein kurzfristig abgesagter oder nicht zustande gekommener Termin ist, allerdings hatte ich bisher noch nie den Eindruck, dass ein Arzt einen ausgefallenen Termin nicht durch andere Patienten gut kompensieren könnte. Im Gegenteil, die oftmals lange wartenden Patienten kommen in solchen Fällen eher dran. Aus Patientensicht ärgere ich mich nämlich am meisten über die Wartezeiten beim Arzt und über deren Ignoranz, was meine Zeit angeht, die ich auch anders und besser verbringen könnte. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss: Nicht auftauchende Patienten müssen den Arzt bezahlen, über 15 Minuten wartende Patienten bekommen vom Arzt eine Wartegebühr in gleicher Höhe.

Dr. Robert Degenhardt

Praxismanagement verbessern

Die Ärzte sollen mal lieber mit kompetentem Praxismanagement dafür sorgen, dass die Patienten nicht trotz fest vereinbarter Termine stundenlang in Wartezimmern herumsitzen müssen, um dann nach wenigen Minuten ohne Augenkontakt, aber mit viel Tastaturgeklapper eine unverständlich gemurmelte Diagnose zu erhalten und mit Hinweis auf ein Rezept wieder hinauskomplimentiert zu werden. Für Rezepte oder Verordnungen darf der Patient dann gern noch mal eine Stunde herumsitzen. Das ist Patientenalltag, und dieses Jammern der Ärzte nervt einfach nur noch.

Gabriele Ebert

Verein auf hohem Ross?

7. August: „,Absoluter Wahnsinn‘ – so feierte Hamburg beim CSD. Eine Viertelmillion Menschen ging für Toleranz und Vielfalt auf die Straße. Die Bilanz“

Am Wochenende konnte man in Hamburg eine neue Brandmauer besichtigen. Nein, diesmal stapelte nicht die CDU Ziegelsteine gegen die AfD, sondern die CDU war die Ausgemauerte. Der 800 Mitglieder umfassende Verein Hamburg Pride veranstaltete am Sonnabend die Christopher-Street-Day-Parade, hatte aber zuvor die CDU ausgeladen. Als Grund wurde genannt: Die CDU habe die Anti-Gender-Initiative unterstützt und lehne das sogenannte Selbstbestimmungsrecht ab. Für den stolzen Verein war das Grund genug, eine nicht vom Verfassungsschutz observierte Volkspartei auszuladen, die noch Wochen zuvor auf vielen Plakaten mit dem Slogan „Happy Pride“ für just diese Parade geworben hatte. Man sollte vielleicht noch wissen, dass die CDU in Hamburg mal einen homosexuellen Bürgermeister stellte und noch vor der SPD für die Regenbogenfahnen warb. Für die beiden ersten Bürgermeister dieser Stadt war es eine Show. Sie liefen in der ersten Reihe mit. Von wegen „Solidarität der Demokraten“. Warum eigentlich sagten Herr Tschentscher und Frau Fegebank ihre Teilnahme nicht mit dem Hinweis auf den Ausschluss der CDU ab? Wäre doch eine Überlegung Wert gewesen. Man darf sich schon ein wenig wundern. Die CSD-Paraden haben inzwischen Volksfest-Charakter. Gut so. Aber was eigentlich reitet die Verantwortlichen, Brandmauern gegen die aufzubauen, die nicht so ganz die eigene Meinung teilen? Ist das womöglich der absurde Höhepunkt der Selbstermächtigung, nun zwar die Inklusion mit einer Hebebühne zu feiern, selbst aber politische Exklusion zu betreiben? Vielleicht muss Hamburg Pride e.V. ja nicht mehr um politische Mehrheiten kämpfen. Vielleicht fühlt es sich gut an auf hohem Ross. Das wäre den um sexuelle Selbstbestimmung Kämpfenden zu wünschen. Nicht aber denen, die sich angesichts des Irrwegs identitärer Exklusions-Politik Sorgen um das demokratische Gemeinwohl machen. Trotz 200.000 Feiernden am sonnigen Sonnabend hatten weder die Initiatoren noch die beiden ersten Bürgermeister „ganz Hamburg“ im Blick.

Dr. Torsten Teichert

Um Nachahmung wird gebeten

7. August: „Matratzenspende vom Luxusschiff. Bettenwechsel der besonderen Art auf der MS ,Europa‘ in Hamburg“

Toll, so eine Aktion! So etwas oder ähnliches könnte ruhig öfter passieren. Um Nachahmung wird gebeten. Und wenn es bereits bei dem einen oder anderen Unternehmen der Fall ist, wäre es schön, wenn solche positiven Aktionen auch im Abendblatt erscheinen.

Britta von Rekowski

Einer sagt hü, zwei sagen hott

3. August: „Kerstan: ,Der Krebs hat mein Leben verändert‘. Umweltsenator über Krankheiten, Mallorca-Flüge, Alkohol, Hunde, seinen Ruf als Streithammel – und einen Entschluss“

„Wir müssen die grün-blaue Infrastruktur aus Grünanlagen, Parks und Gewässern nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen und widerstandsfähiger machen. Hier passiert schon ziemlich viel. Bäume spielen dabei natürlich auch eine riesengroße Rolle, dafür muss ich im Senat noch kräftig werben“, so der grüne Umweltsenator. Sein grüner Parteikollege, Herr Tjarks, lässt weiterhin alten Baumbestand für Velorouten abholzen. Der grüne Bezirksamtsleiter in Nord, Herr Werner-Boelz, will rücksichtslos und mit aller Macht bis zu 700 Wohnungen in der seit Jahrzehnten gewachsenen Grünanlage Diekmoor in Langenhorn bauen. Wie passt das zusammen? Einer hü zwei hott. Herr Werner-Boelz redet von bezahlbarem Wohnraum, recht hat er, aber nicht immer zu Lasten des Klimaschutzes und der Natur. Viele Experten raten mittlerweile dazu, mehr im Bestand zu bauen, nicht immer gleich alles abzureißen, bereits versiegelte Flächen zu nutzen. Diese Möglichkeiten gibt es auch in Langenhorn – z.B. unweit des Langenhorner Marktes, an der Tangstedter Landstraße. Weitere Beispiele verfehlter Baupolitik findet man auf St. Pauli: Die Esso-Hochhäuser sind längst abgerissen und der Investor, die Bayerische Hausbau, plant seit zehn Jahren das Paloma Viertel. Noch schlimmer ging es beim Holsten Areal in Altona zu: Der Senat verzichtet auf sein Vorkaufsrecht, das Grundstück wird mehrfach weiterverkauft, der jetzige Eigentümer, die möglicherweise angeschlagene Adler Group, hüllt sich in Schweigen bzw. hat jetzt ein überteuertes Grundstück in seinem Portfolio, auf dem sich sozialer Wohnungsbau gar nicht mehr rechnet.

Thomas Mayer

