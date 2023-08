Briefe an die Redaktion: 7. August 2023

Ein Zeichen von Intoleranz

4. August: „CSD lädt CDU aus. „Entsetzt über Entwicklung“: Band zwischen Organisatoren und Union scheint zerschnitten. Das hat vor allem zwei Gründe“

Man möchte der Allgemeinheit eigentlich die Vielfalt und Diversität in der Gesellschaft vorführen und dann widerspricht man sich selbst, indem man ganze Gruppierungen unserer Gesellschaft ausschließt? Auch in der CDU gibt es eine bunte Gesellschaft, mit unterschiedlichen sexuellen Präferenzen, aber differenzierten Werten und Meinungen. Wer dies nicht akzeptieren kann, zeigt eher ein Zeichen von Intoleranz und muss sich nicht wundern, wenn man Sympathiepunkte, die man sich erarbeitet hat, beschädigt. Damit tut man sich sicher keinen Gefallen. Es gibt bei uns mittlerweile eine unselige Tendenz, Andersdenkende zu dämonisieren.

Christiane Dornecker

Die Sorge ist berechtigt

Nur zur Klarstellung, weil dieser Aspekt zur kommenden CSD-Parade nur sehr verkürzt daherkommt. Wird, wie politisch geplant, das bisherige „Transsexuellengesetz“ durch ein „Selbstbestimmungsgesetz“ ersetzt, wird es Transpersonen erheblich erleichtert, ihren Vornamen und Geschlechtseintrag per Sprechakt standesamtlich ändern zu lassen. Dies wird auch von Frauenverbänden sehr kritisch gesehen, weil dabei das biologische Geschlecht natürlich unverändert bleibt. Dieses entsteht bekanntlich nicht durch einen Verwaltungsakt auf dem Standesamt, sondern durch eine genetische Lotterie im Zuge der Fortpflanzungsbiologie. Feministinnen fürchten nun, dass biologische Männer als selbst ernannte „Frauen“ unerwünscht in Frauenschutzräume (Duschen, Frauenhäuser usw.) eindringen könnten. Diese Sorge ist berechtigt und muss vom Gesetzgeber berücksichtigt werden, bevor er über eine etwaige Erleichterung des Wechsels der Geschlechtsidentität entscheidet. „Selbstbestimmung“ ist da nur eine wohlklingende Nebelkerze.

Dr. Gerhard Winneke, Pinneberg

Datenschutz durch Sanktionen

4. August: „CDU: Polizei soll Spezialisten für Gesichter einsetzen“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seien wir doch ehrlich, natürlich wird Gesichtserkennungssoftware, wie ich sie mit ausgezeichneter Leistung auf meinem iPad habe, schon lange eingesetzt und das im Sinne der öffentlichen Sicherheit durchaus gerechtfertigt. Leute, die im öffentlichen Bereich was dagegen haben, wollen doch nur die gewaltbereiten Teile ihrer politischen Richtung schützen. Wirklicher Datenschutz wird nur erreicht, wenn man missbräuchliche Nutzung von Daten mit existenzbedrohlichen Sanktionen belegt, wie zum Beispiel Entfernung aus dem Öffentlichen Dienst ohne Altersversorgung, Freiheitsstrafen für Geschäftsführer und Vermögensverlust für Eigentümer.

Ingolf Nielsen

Durchaus gerecht

31. Juli: „Kita könnte längst 95 Kinder betreuen . . . doch Genehmigung für Nutzung öffentlicher Spielplätze lässt auf sich warten. Was das für die Kleinen und ihre Eltern heißt“

Auf den ersten Blick mag es ungerecht erscheinen, dass Kitas ohne ausreichende eigene Außenfläche neuerdings für den Besuch von öffentlichen Spielplätzen zur Kasse gebeten werden. Dabei gilt aber zu bedenken, dass viele der neugegründeten Kitas und Kitaträger kaum noch eigene Außenspielflächen vorhalten und sich die Kosten für Fläche und Ausstattung derselben lieber ersparen. Dass dieses Ungleichgewicht nun ausgeglichen wird, ist also durchaus gerecht.

Edith Aufdembrinke,

DAGO Kinderlobby e.V.

Ich bin entsetzt!

29./30. Juli: „Eine Nacht im Bunker. Vor 80 Jahren flohen viele Hamburger in Todesangst in den Bau unter dem Berliner Tor. Heute kann man dort übernachten“

Gomorrha nachspielen für 75 Euro pro Nacht, bei kläglichem Essen und Wasser, wie beim Original vor 80 Jahren? Ich bin entsetzt! Wie tief ist Hamburg eigentlich gesunken, wenn man sich so unsensibel und geschäftstüchtig verhält? Gerade noch die Verantwortung für Gedenkkultur in den Stadthöfen meistbietend verschachert, dann unfähig einen Kontextualisierungswettbewerb für das Bismarck-Denkmal korrekt und glaubwürdig zu veranstalten, und nun ein Gomorrha-Dungeon. Gegen Führungen dort ist nichts einzuwenden, aber kommerziell darf das nicht ausufern. Hoffe, der Hamburger Senat schreitet ein, um dem Verein diese Übernachtungen im Denkmal zu untersagen!

Parsifal von Pallandt

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.