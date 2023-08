Briefe an die Redaktion: 5. August 2023

Ein unbändiger Wille

4. August: „Raus! Jetzt auch noch die Frauen … DFB-Team scheidet bei WM in Australien mit 1:1 gegen Südkorea in der Vorrunde aus – ähnlich wie 2018 und 2022 die Männer. Was ist los mit dem deutschen Fußball?“

Nun wissen wir, wo wir stehen. Die vermeintlich Kleinen, die im Fifa-Ranking unter „ferner liefen“ geführt werden, haben uns gezeigt, was moderner Fußball ist. Geistig und beweglich um Klassen besser, intelligent in Pass- und Positionsspiel und mit unbändigem Willen ausgestattet haben sie uns demonstriert, dass Steinzeitfußball mit Querpassmonotonie, langen Schlägen nach vorn und Flanken, die eventuell auf dem Kopf einer Stürmerin landen kein konkurrenzfähiges Spiel darstellen. Offensichtlich hat man sich jahrelang auf dem Fußballolymp ausgeruht und die Entwicklung dieses wundervollen Sports verschlafen. Man ist geneigt, bei Betrachtung dieser Szenerie eine Parallele zum derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft zu sehen.

Claus Winkelmann

Deutscher Fußball in der Krise

Dass die DFB-Frauen zwei Jahre nach der Vize- Europameisterschaft bei dieser WM bereits in der Vorrunde scheitern, mag auf den ersten Blick überraschen. Betrachtet man jedoch die gezeigten Leistungen des Teams in den Vorbereitungsspielen, konnten nur Optimisten von einer erfolgreichen WM träumen. Parallelen zu den Männern sind unverkennbar: Pessimistische Stimmen nach den schwachen Auftritten in der Vorbereitung wurden von beiden Trainern und ihren Spielern selbstbewusst weggelächelt. Das Scheitern beider Teams bereits in der Vorrunde zeigt jedoch, dass der deutsche Fußball in einer tiefen Krise steckt. Weder bei den Herren noch bei den Damen ist eine Weiterentwicklung erkennbar. Auch die deutschen Frauen boten bei dieser WM uninspiriertes Ballgeschiebe, wirkten in der Abwehr ungeordnet und hatten kaum Durchschlagskraft im Angriff. Der Kantersieg gegen Marokko konnte diese Schwächen nur kaschieren. International haben viele Mannschaften nicht nur aufgeholt, sondern sind taktisch und technisch weiter. Hansi Flick und Martina Voss-Tecklenburg müssen sich hinterfragen, ob sie in der Lage sind, dem deutschen Fußball neue Impulse zu geben. Anderenfalls wäre es höchste Zeit für einen Wechsel.

Martin Wucherpfennig

Laute Kracher reduzieren

3. August: „Senat prüft emissionsarme Alternative für beliebtes Feuerwerk. Für die einen Tradition, für die anderen wegen Umwelt- und Lärmschutz nicht mehr zeitgemäß. Wird das Dom-Spektakel bald abgeschafft?“

Die Anwohner in der Innenstadt begrüßen die Reduzierung des Dom-Feuerwerks seit 2021. Doch ändert das leider nur sehr wenig an der untragbaren Lärmbelästigung in den angrenzenden Stadtteilen. Wenn 800 Raketenkugeln in bunter Pracht in den Himmel geschossen werden, finden das alle toll, doch die Anzahl der lauten Kracher sollte in Zukunft zumindest um die Hälfte reduziert werden. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung und leicht umsetzbar, um die Lärmbelästigung der leidgeprüften Anwohner zu reduzieren.

Dirk Adamek

Ein Verfahren wie in China

1. August: „Treffen Sie den Bürgermeister. Das Abendblatt wird 75 Jahre alt. Aktion für die Leserinnen und Leser im Senatsgästehaus“

Warum macht es das Abendblatt seinen Leserinnen und Lesern manchmal so schwer, ihm gewogen zu bleiben? Aber keine Angst, es werden sich genügend Leserinnen und Leser finden, die das zehnseitige Abendblatt-Formular ausfüllen, so dass von einer gelungenen, feierlichen Veranstaltung mit dem Ersten Bürgermeister berichtet werden kann. Bitte erlauben Sie mir trotzdem, meinem Widerwillen Ausdruck zu verleihen! Es fängt damit an, dass ein „Lebenslauf“ erbeten wird. Sogar die Bürgerinnen und Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg müssen aus ihrem Leben berichten, um den Ersten Bürgermeister dieser Freien und Hansestadt Hamburg treffen zu dürfen. Warum wird die „Sicherheitsüberprüfung“, um die es offenbar geht, nur in der Einwilligungserklärung am Schluss des Formulars, die viele – leider – nicht lesen, erwähnt? Im zweiten Schritt müssen die Leserinnen und Leser es begründen, warum sie den Ersten Bürgermeister treffen wollen. Ist es nicht eine schlichte Selbstverständlichkeit, dass „der Souverän“, also das Volk, die von ihm bzw. seinen Repräsentanten auf Zeit gewählten Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber zu treffen wünscht? Doch drittens kommt das Schlimmste! Nicht nur, dass die Leserinnen und Leser sich für eines der vorgegebenen Themen entscheiden müssen, nein, sie müssen sogar die Frage, die sie stellen wollen, konkret mitteilen, was nur den Sinn haben kann, dass der Erste Bürgermeister und sein Stab abseits jeder Spontaneität eine wohlformulierte Antwort vorbereiten können. Lieber Herr Haider, ich habe überlegt, ob ich das Formular ausfüllen soll, um dann, falls die Jury aus ungenannt bleibenden Menschen (!?) mich auswählt (vielleicht hätte ich als hamburgischer Richter a. D. eine Chance), dem Ersten Bürgermeister eine ganz andere Frage als die angekündigte zu stellen. Ob er die gestellte Frage wohl empört zurückweisen würde? Aber dann habe ich mich entschieden, an einem Verfahren, das zum Beispiel in die Volksrepublik China passen würde, aber nicht in die Freie und Hansestadt Hamburg, nicht teilzunehmen.

Martin Weise

Taten werden verniedlicht

3. August: „Teenies auf Raubtour – einige sind bekannt. Festnahme: Polizei kennt Jugendliche aus der Szene am Jungfernstieg“

Wer einen Raub verübt, begeht nach der Strafandrohung von mindestens einem Jahr ein Verbrechen. Warum benennen Sie das in der Überschrift nicht so? Die verwendeten Wörter „Teenies“ und „Tour“ verniedlichen doch die Taten. Das liest sich viel zu soft und reduziert die Handlungen und deren Auswirkungen erheblich. Sie hätten doch auch schreiben können: (Mutmaßliche) Verbrecher im jugendlichen Alter begehen wiederholt Gewaltdelikte.

Bernd Kipcke

Zweifellos wichtig...

1. August: Leitartikel: „Bittere Pille für Mieter. Weniger Sozialwohnungen: Zeitenwende auf Wohnungsmarkt fällt aus“

Sozialwohnungen mit einer Bindung als Gegenwert für staatliche Zuschüsse sind zweifellos wichtig für die Wohnungsversorgung von Menschen mit geringem Einkommen. Dass Wohnungen nach wenigen Jahrzehnten aus der Bindung fallen, ist sicher misslich. Nur eine dauerhafte Bindung ist mit unserem derzeitigen Recht, insbesondere nach einer neuen Entscheidung des Bundesgerichtshofs, nicht vereinbar. Außer Eigentümer wie beispielsweise die SAGA verpflichten sich bei Neubauten freiwillig dazu. Es kommt im Übrigen darauf an, wer jeweils der Eigentümer ist. Bei der SAGA und den Baugenossenschaften liegen die Mieten im Bestand durchschnittlich bei ca. sieben Euro/Quadratmeter netto/kalt auf gleicher Höhe wie heutzutage die Anfangsmieten für neue Sozialwohnungen in Hamburg. Von einer Dämpfung der Mieten im Mietenspiegel durch die Einbeziehung der Sozialwohnungen kann keine Rede sein, da die Mieten von Sozialwohnungen definitionsgemäß bei der Aufstellung von Mietenspiegeln außen vor bleiben. Einmal davon abgesehen, dass die Subjektförderung über das Wohngeld keine Wohnungen schafft, kommt das Wohngeld bei ca. einer Million Haushalte in Hamburg (Empfänger von öffentlichen Unterstützungsleistungen ausgenommen) „nur“ bei ca. 13.000 Haushalten zum Tragen. Das lässt zumindest den Schluss zu, dass die übrigen Haushalte „angemessene“ Mieten zahlen.

Helgo Klatt

