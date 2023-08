Briefe an die Redaktion: 2. August 2023

Wasser als Energiequelle?

1. August: „Wird unser Trinkwasser bald knapp? Der Klimawandel bringt mehr Hitze. Welche Folgen das für die Versorgung hat, erklärt Experte Berthold Niehues“

Wenn heute schon Sorge um unser Trinkwasser besteht, dann sollten wir die Politiker dazu auffordern, einmal zu erklären, wie viel Wasser höchster Qualität die so gelobte Wasserstoffherstellung benötigt und wo dieses Wasser denn herkommen soll. Abgesehen davon ist zur Herstellung von Wasserstoff sehr viel Strom erforderlich. Da laut Herrn Habeck dieser zusätzliche Strom auch noch „grüner“ Strom sein soll, werden nach Schätzung der Hochschule Erfurt neben Solarflächen der Größe des Landes Schleswig-Holstein zusätzlich über 470.000 Windräder erforderlich. Wann hört endlich diese Märchenpolitik auf? Auch unsere Medien sollten zu einer realistischen Recherche und Berichterstattung zurückkehren, sonst wird der rot-grüne Traum jäh von dem Stimmungsumschwung in der Bevölkerung beendet.

Dietrich Ksoll

Gegenteilige Erfahrungen

1. August: „Traumjob? Warum so viele angehende Lehrer aufgeben. Zahlreiche Studenten und Referendare brechen die Ausbildung ab“

In unserer Familie machen wir zurzeit gegenteilige Erfahrungen. Meine Tochter hat gerade ihr Lehramtsstudium mit sehr viel Arbeit und Engagement erfolgreich abgeschlossen und darf sich jetzt Lehrerin nennen. Nur leider bekommt sie keinen festen Job, weil die Stellen fehlen. Diverse Schulen in der Umgebung könnten sie händeringend gebrauchen, können ihr jedoch keine feste Stelle anbieten, weil diese durch langzeitausfallende Kräfte blockiert sind. So hat sie nun einen auf ein halbes Jahr befristeten Angestelltenvertrag bekommen. Es gibt offenbar keinen Lehrermangel, sondern einen Stellenmangel.

Susanne Bollow-Meyer, Norderstedt

Instrumente werden verbrannt

1. August: „Erneut Koran in Schweden angezündet“

Nur ein paar Zeilen sind die Koranverbrennungen in Schweden dem Abendblatt wert. Gänzlich unter den Tisch fallen die Verbrennungen von Musikinstrumenten, die die Taliban gerade vornehmen. Dabei müssten doch gerade deutsche Zeitungen für die Thematik sensibilisiert sein, ob der unrühmlichen Bücherverbrennungen während des Dritten Reiches. Musik ist nun einmal die Sprache, die die Welt verbinden kann und auch verbindet. Sie dient äußerst erfolgreich der Völkerverständigung, da diese Sprache jeder versteht. Von einer Zeitung erwarte ich objektive und kritische Berichterstattung und kein Verschweigen wichtiger Ereignisse. Im Übrigen erwarte ich auch von den in Deutschland lebenden Afghanen eine Distanzierung zu diesen Musikinstrumente-Verbrennungen. Wird das vielleicht sogar begrüßt? Oder reicht der Arm der Taliban so weit, dass man sich nicht traut, trotz Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland kritisch auf die Geschehnisse einzugehen?

Andreas Willscher

Spielplätze sind für alle da

31. Juli: „Kita könnte längst 95 Kinder betreuen . . . doch Genehmigung für Nutzung öffentlicher Spielplätze lässt auf sich warten. Was das für die Kleinen und ihre Eltern heißt“

Wie ignorant können Behörden, insbesondere das Bezirksamt Eimsbüttel, dem normalen täglichen Leben gegenüber eigentlich noch sein? Da wird eine Kita an der Grindelallee für 95 Kinder fertiggestellt, verfügt aber nur über 270 Quadratmeter, statt behördlich geforderter 300 Quadratmeter Außenfläche und braucht allen Ernstes aus diesem Grund eine Genehmigung für die Nutzung der in der Nähe liegenden öffentlichen Spielplätze! Nach meiner Auffassung sind von der Stadt eingerichtete Spielplätze für alle Kinder da, Kleinkinder, Schulkinder, aber eben auch für Kita-Kinder aus der Nachbarschaft! Unsere Bürokratie nimmt inzwischen mehr als groteske Formen an. Bald gibt es rein gar nichts mehr ohne behördliche Genehmigung, auf die man dann allerdings noch wegen ständiger Überlastung und Personalmangels ewig lange warten muss! Armes Hamburg, wie behandelst du deine Kinder – unsere Zukunft?

Evelyn Koppermann

Bewegung ist so wichtig

Unglaublich finde ich es, dass Kitas Gebühren zur Nutzung von Spielplätzen bezahlen sollen. Unfassbar. Was sind wir doch für eine Republik von Kleingeistern geworden. Aus jahrelanger beruflicher Erfahrung weiß ich, wie wichtig Spielplätze für Kinder sind, die in ihrer Kita zu wenig Außenfläche haben. Bewegung ist so wichtig für Kinder.

Regina Grabbet

Freude auf hanseatische Art

31. Juli: „Die neuen Qualitäten des HSV. Taktik, Tempo, Transfers: Beim 5:3 gegen Schalke zeigten sich die Hamburger von einer ungewohnten Seite. Dauerhaft?“

Neue Qualitäten oder Déjà-vu, zumindest die Hamburger Fans haben ihre Qualität am Freitag wieder unter Beweis gestellt. Denn ein ausverkauftes Haus ist nach fünf Aufstiegsfehlversuchen keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es gegen Schalke geht. Die Stimmung im Stadion, und der nachhaltige Zuspruch aller Fans für das Team sind weiterhin außergewöhnlich und erinnern sogar ein wenig an lange vergangene – noch erfolgreichere – Zeiten des Vereins. Chapeau für die Leistung gegen Schalke. Doch am Freitagabend haben nicht nur die Rothosen, sondern auch die Knappen das Publikum begeistert. Denn beide Mannschaften haben offensiv und mit offenem Visier gespielt. Mag die taktische Ausrichtung von Schalke durch die Verletzungssituation in der Abwehr motiviert gewesen sein. An der Ausrichtung des HSV war in diesem Spiel keine wesentliche Modifikation zu erkennen und aufgrund der Spielweise von Schalke auch nicht nötig. Eine Positionsbestimmung ist dieser Sieg jedoch nicht. Denn auch in der vergangenen Saison haben die Rothosen gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe gespielt haben, meist gut ausgesehen. Wie anfällig die Hanseaten-Abwehr noch immer ist, zeigen die drei Gegentore. Die Abwesenheit einzelner Leistungsträger ist jedenfalls keine hinreichende Begründung für diesen Notstand. Welche spielerische und mentale Qualität das Team hat, und wie lernfähig der Übungsleiter des HSV bezüglich der situativen Anpassung des Spielsystems ist, werden die Spiele gegen defensiv eingestellte Mannschaften zeigen. Der Karlsruher SC wird am kommenden Wochenende der erste wirkliche Prüfstein. Fazit: Wir freuen uns über den Moment, hoffen auf die Zukunft und bleiben bezüglich unserer Erwartungshaltung für die Saison 23/24 weiterhin hanseatisch geerdet.

Dirk Petersmeier

Das soll innovativ sein?

26. Juli: „Die Colonnaden bekommen ein neues Gesicht. Die Flaniermeile liegt prominent in der Innenstadt, doch das Potenzial wird nicht genutzt“

Wenn ich die Fotos so vergleiche, dann soll das Pflaster durch anderes Pflaster ersetzt werden, und die Bäume durch Blumenkübel. Das soll innovativ sein? Was unsere Stadt braucht, sind Bäume, die Schatten bringen und das Klima verbessern. Also würde ich vorschlagen, das Pflaster zu belassen (kein neuer CO 2 -Ausstoß) und viele Bäume zu pflanzen mit kleinen Beeten und Sitzbänken drumherum, damit die Menschen in ein paar Jahren die Chance auf eine Mittagspause im kühlenden Schatten der Bäume haben. Dieser kleine Wasserbrunnen ist natürlich auch von Vorteil. Wir müssen endlich davon weg kommen jeden Weg und jeden Platz zu versiegeln. Das Klima unter Bäumen ist wesentlich besser, als das unter Sonnensegeln.

Gabi Isbarn

