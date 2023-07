Briefe an die Redaktion: 31. Juli 2023

In Hamburg dauert so etwas

27. Juli: „U 5 verwandelt Stadtteile in Großbaustellen. Ausschreibung zu Hamburgs milliardenteurem Verkehrsprojekt veröffentlicht. Jahrzehntelange Buddelei droht“

Wann auch immer von der U 5 in der Zeitung die Rede ist, melden sich Ewiggestrige mit der Behauptung, eine Straßenbahn sei schneller und billiger. Das mag stimmen, wenn man einfach nur Schienen auf die Straße legen kann und los geht’s. Das ist aber nicht so. Der Unterbau der Straßen/Trasse muss erneuert werden. Dabei werden auch gleich Siele und Leitungen erneuert, Kurvenradien und Straßenbreiten samt Geh- und Radwegen verändert und, wenn Bäume gefällt werden müssen, gibt es jahrelangen Widerstand. In Hamburg dauert so etwas üblicherweise zwei bis vier Jahre (siehe Kaiser-Wilhelm-Straße oder Stresemannallee und viele andere Baustellen mehr). Bei den möglichen Bauabschnittslängen von 0,5 bis zwei Kilometern, die nicht gleichzeitig angegangen werden können, ist mit einer Gesamtbauzeit zu rechnen, die mindestens über der der U 5 liegen wird; allerdings mit Umleitungen und zahllosen Staus, die sicher auch vielen anliegenden Geschäften die Existenz kosten wird.

Malte Dönselmann, Hamburg

Zögern, zaudern und nörgeln

Was sind wir doch für ein Volk von Zögerern, Zauderern und Nörglern geworden. Hamburg hätte nie ein U-Bahn-Netz bekommen, wenn nur an die große Baustellen gedacht worden wäre. Wenn eine Stadtbahn gebaut werden würde, gäbe es sicher genau soviel Gegenwind, weil die Anwohner der Strecke, wegen des Lärms Sturm laufen würden.

Karin Weidmann Henkel

Senat ist überfordert

Sollte die Intelligenz siegen, würde das völlig wahnwitzige Projekt angesichts der extrem hohen Kosten, sowie der jahrelangen Buddelei sofort zu den Akten gelegt werden. Die meisten mit neuen Haltestellen vorgesehenen Stadtteile, lassen sich bereits heute mit dem bestehenden S- und U - Bahn Netz sowie Busverbindungen gut erreichen. Dafür wurde u.a. auch das zwischen 2011 und 2019 realisierte, leider wenig effektive, 300 Millionen teure „Busbeschleunigungsprogramm“ umgesetzt. Es ist naiv zu glauben, dass der hoch verschuldete Bund, der nicht mal 45 Milliarden für den Renovierungsstau an deutschen Schulen zu Verfügung stellt, einen Großteil des Multimilliardenprojekts schultert. Dies zeigt auch der, infolge der extremen Kostenexplosion für die Umsetzung einer Tunnelquerung, erfreulicherweise erst mal auf Eis gelegte Abriss der Köhlbrandbrücke. Dass der rot/grüne Senat seit Jahren in der Projektplanung überfordert ist, belegen schon die zahlreichen Baustellen in fast allen Stadtteilen, an denen wenig oder teils gar nicht gearbeitet wird. Noch zu erwähnen wäre, dass die 1991 vom SPD-Senat mit einem Spatenstich begonnene S-Bahnanbindung zum Flughafen erst zehn Jahre später nach dem Regierungswechsel 2001 durch den von Beust-Senat weitergeführt und schließlich fertig gestellt wurde.

Stefan Bick

Selbst für Sauberkeit sorgen

28. Juli: „Anwohner klagen über betrunkene Flüchtlinge“

Vielen Dank für den ausführlichen Bericht über die Unterbringung der Familien aus der Ukraine. Die Sozialsenatorin Frau Schlotzhauer setzt wie immer auf DRK, F&W, Stadtreinigung und auf die reine Beratung durch die Sozialarbeiter/-innen ihrer eigenen Behörde. Warum traut man den Kriegsflüchtlingen und somit den Familien es nicht zu, selbst für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen? Es könnte analog eines Mieterbeirates sein! Ich bin überzeugt, dass die Familien sofort bereit sind sich als Gäste in Hamburg auch erkenntlich zu zeigen.

Kai Callesen

Pauschal verharmlost

27. Juli: „2000 Euro ,Prügelprämie‘ für Polizisten? Gewerkschaft fordert ,Angriffsentschädigung‘ im öffentlichen Dienst – nach dem Vorbild eines anderen Bundeslands“

Ihren Aufmacher und Ihre Formulierung „Für Polizisten, vor allem im Einsatzdienst, könnte das eine lukrative „Nebenannahme“, quasi eine „Prügel-Prämie“ werden,“ empfinde ich als zynisch. Angriffe gegen Polizisten werden hier – da sie ja für diese lukrativ sein könnten – pauschal verharmlost. Ich gehe erst einmal davon aus, dass die meisten Polizist/-innen unversehrt von ihren Einsätzen nach Hause kommen wollen und dass verbale und tätliche Angriffe für Polizist/-innen wie für alle anderen Menschen auch sehr belastend sein können.

Mone Böcker, Hamburg

