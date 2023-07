Die Woche aus Sicht der Leser: 29./30. Juli

Verlust an Lebensqualität

27. Juli: „U5 verwandelt Stadtteile in Großbaustellen. Ausschreibung zu Hamburgs milliardenteurem Verkehrsprojekt veröffentlicht. Jahrzehntelange Buddelei droht“

Was ich bei all den Diskussionen um den Bau der neuen U5 vermisse, ist die Frage nach dem Kosten- und Nutzenverhältnis. Damit meine ich nicht die hohen Baukosten, die für sich schon fragwürdig genug sind, sondern vielmehr den Verlust an Lebensqualität, den fast eine ganze Generation durch diese jahrzehntelangen Großbaustellen erleben wird. Wo bitte sollen denn die wachsenden Verkehrsströme herkommen, die diese gigantischen Baumaßnahmen rechtfertigen würden? Die durchfahrenen Stadtteile sind doch schon so dicht besiedelt, dass eine weitere Zunahme der Bevölkerung wohl nicht anzunehmen ist. Bramfeld wäre mit einer Stichbahn nach Alsterdorf ganz wunderbar an das U-Bahnnetz angebunden und in den zentrumsnahen Stadtteilen wie Winterhude oder Grindel wären kleinteiligere Lösungen zur besseren Anbindung an die Innenstadt oder das Bahnnetz leicht umsetzbar. Die gleiche Frage stellt sich auch bei der Notwendigkeit des geplanten Fernbahnentlastungstunnels. Der wäre nämlich absolut überflüssig, wenn man Fernzüge nicht mehr durch die gesamte Innenstadt zu einem Bahnhof, zu dem ohnehin keiner will, leiten würde. Ein neuer Fernbahnhof südlich der Innenstadt, an dem alle aus dem Süden und Osten kommenden Züge enden, wäre so viel einfacher zu realisieren. Geeignete zentrumsnahe Flächen wären im Bereich Rothenburgsort/Billstedt vorhanden und warten nur darauf wach geküsst zu werden.

Thomas Reske

Urlauber als Klimaflüchtlinge

26. Juli: „Wind facht Flammen in Griechenland an. Löschflugzeug beim Einsatz auf der Insel Euböa abgestürzt“

Während sich nur einige Kilometer entfernt sonst die Dramen der Kriegsflüchtlinge abspielen, sind die flüchtenden Urlauber auch eine Art Klimaflüchtlinge geworden. Genau solche Katastrophen wie derzeit rund ums Mittelmeer werden seit Jahrzehnten prognostiziert, verbunden mit der Mahnung zur Reduktion der Treibhausgase. Genau hierbei verweigert insbesondere Deutschland die nötigen Schritte im Verkehrssektor, beim Auto genauso wie beim Fliegen. Doch während die einen vor den Flammen um ihr Leben flüchten, drängen sich die nächsten an den Flughäfen – um genau dorthin zu kommen. Deren Arroganz in den gegebenen Interviews macht sprachlos: Das ist so, als wären Hörnum und Rantum auf Sylt akut in Flammen oder überschwemmt – und die Vergnügungsgäste würden weiterhin über den Damm rauf nach Kampen und List strömen. Die Politik hat versagt bei der Kommunikation der längst präsenten Klimafolgen.

Johannes Zink

Es fehlen die Verkehrsschilder

25. Juli: „Auf 75 Hamburger E-Autos kommt nur eine Ladesäule. CDU beklagt ,eine erschreckend schlechte Quote‘ und warnt vor einem Scheitern der Umstiegspläne“

Es gibt nicht nur zu wenig Ladesäulen, bei neu eingerichteten Säulen dauert es Ewigkeiten bis die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Ich konnte bisher an im Dezember eingerichteten Säulen noch nicht einmal laden, da diese immer von Verbrennern besetzt sind. Es fehlen die entsprechenden Verkehrsschilder, dass hier nur E-Autos während der Ladezeit stehen dürfen. Der Landesbetrieb Verkehr ist schon mehrfach informiert worden, passiert ist bisher leider nichts. So wird das nichts mit der Mobilitätswende.

Nicola Rübener

Lieber Batterien austauschen

Ich halte es für falsch, dass beim Thema Nachladen von Elektroautos alle nur in eine Richtung marschieren: Richtung Ladesäulen. Wollen wir wirklich die Republik mit Millionen von Ladesäulen vollpflanzen? Warum denkt niemand über Austauschbatteriesätze nach? Wie man jetzt in wenigen Minuten das Auto mit Benzin oder Diesel volltankt, könnte man in wenigen Minuten den leeren Batteriesatz durch eine volle tauschen. Sicher, der Teufel steckt im Detail, aber lösbar ist doch alles. Eine solche Methode des „Aufladens“ würde einen wesentlichen Nachteil der Elektrofahrzeuge – lange Ladezeit – eliminieren und dadurch diese wesentlich alltagstauglicher machen.

Thomas Jobst

Späte Kritik

25. Juli: „Friedrich Merz löst CDU-Beben aus“

Herr Merz tut seiner Glaubhaftigkeit wirklich keinen Gefallen, wenn er seine Aussagen ständig korrigiert sowie innerparteiliche Kritik aufkommt. Standhaftigkeit sieht wahrlich anders aus. Aber auch gerade die Merkel-Getreuen, die die schlimmsten Fehlentscheidungen der CDU kritiklos mitgetragen haben und jetzt den Aufstand proben, hätten 2015 – als es notwendig war – den Mund aufmachen sollen. Dann nämlich stünde die AfD nicht da, wo sie jetzt ist. Nun ist aber eine Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland zu beobachten, die anscheinend nicht mehr aufzuhalten ist. Es formiert sich Widerstand gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung von Asylanten und Kriegsflüchtlingen in die Sozialsysteme, das Gendern, wirtschaftliche und soziale Ängste vor materiellen Verlusten, die desaströse Energiepolitik und sehr vieles mehr. Die nächsten Monate werden hochinteressant.

Jochen Schultz

Opfer gab es auf beiden Seiten

27. Juli: „,Alle schrien im Dunkeln, und viele weinten‘. Vor 80 Jahren erlebte Hamburg das grauenhafteste Inferno seiner Geschichte. Zeitzeugen erinnern an die Katastrophe“

Wir haben einige Zeit in England gelebt. Eric, einer unserer Nachbarn, war ein sehr zuvorkommender, sehr um uns und unsere kleine Tochter bemühter englischer Gentleman. Als wir wieder fortzogen, luden wir ihn nach Hamburg ein, und ich fragte ihn, ob er schon einmal in Hamburg gewesen sei. Seine Antwort war knapp: Ja, und jedes Mal, wenn er wiedergekommen sei, hätte es schlimmer ausgesehen. Er war Bomberpilot gewesen und bekannte in diesem Zusammenhang, dass Hamburg eines seiner Hauptziele gewesen sei. Er erzählte von den Ängsten, die man als Pilot hatte, wenn man im Lichtkegel der Flugabwehr eingefangen wurde und kaum eine Chance hatte, dem Abwehrfeuer dann noch zu entkommen. Dass die Maschinen simpelster Bauart waren, langsam, anfällig, und dass er in der Lage gewesen sei, die Maschinen auch selbst zu reparieren. Er erzählte über die Angst, die in ihm aufkam, wenn ein BMW mit Cenionleuchten auf ihn zukam, weil ihn das Licht an diese Zeit erinnerte, über die Unkenntnis, mit der man auf die Reise geschickt wurde, die Bomben, die man teilweise auf dem Rückflug über der Nordsee abgeworfen hat, und die ja vermutlich dann auch zum Tode von Glen Miller geführt haben könnten. Er erzählte von seinem Flugzeug, dem auf einem Flug die komplette Decke zwischen Tragfläche und dem Rückruder fehlte und eigentlich fluguntauglich gewesen war und es dennoch bis zurück nach London geschafft hatte. Dieser Eric kam dann mit seiner fast 70 Jahre alten Tochter zu uns nach Hamburg, und ich nahm ihn mit zum Grab meiner Mutter auf dem Ohlsdorfer Friedhof, das gegenüber der Britischen Fliegergräber liegt. Er war sichtlich berührt und erinnerte sich an zahlreiche Namen alter Fliegerkameraden, viele von ihnen nicht älter als 20 Jahre. Er dankte mir und sagte, dass dies eine fürchterliche Zeit gewesen sei. Sein Vater sei im ersten Weltkrieg deutschen Angriffen in Frankreich zum Opfer gefallen, und er sei so dankbar für unsere Freundschaft. Es war ihm wichtig zu betonen, dass die Royal Air Force noch jahrzehntelang für die Angriffe ziviler Ziele beschuldigt wurde, dass dieses aber nie die Entscheidung der Piloten gewesen sei, sondern immer nur die der Politik gewesen ist. Man wusste nie, wofür die Zieldaten standen, die von „Pathfindern“ mit Leuchtfeuern zuvor markiert wurden. Man war nur froh, wieder zurückzukommen, was vielen leider nicht beschert war. „We weren’t meant to live“. Er hatte stets versucht, diese Zeit zu verdrängen, doch mit zunehmendem Alter hatte ihn die Vergangenheit immer mehr eingeholt. Er verstarb vor ein paar Jahren im Alter von 104 Jahren. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass Krieg nicht von Soldaten gemacht wird, und dass Gomorrha für alle Betroffenen viele unschuldige Opfer auf beiden Seiten bedeutete.

Heiko Dillner

Hamburgisch in Brandenburg

24. Juli: Leitartikel: „Verdrängte Todesnächte. Hamburg ist geschichtsvergessen – die Erinnerung an Gomorrha trübe“

Herzlichen Dank für diesen Leitartikel. Die Folgen von der Operation Gomorrha reichen durchaus in die heutige Zeit. Wer sich rechtzeitig auf den Weg machen konnte, rettete sich wie die Eltern meines Freundes Jürgen, der 1942 geboren wurde, z.B. in die östliche Pampa, einen Weg zurück gab es nicht. Bis zu ihrem Tod haben sie Hamburgisch gesprochen. Krasser kann man im Brandenburgischen nicht an Gomorrha erinnern. Doppelt unterstrichen: Die Erinnerung an die Opfer als Friedensmahnung. Es gibt ihn nicht, den „gerechten Krieg“!

Jürgen F. Bollmann

Schutzort Kirchenschiff

Danke, lieber Herr Iken, für diesen eindringlichen Leitartikel. Ich hoffe, auch unser Senat hat diesen Artikel gelesen. Es gibt noch tausende Nachkommen derer, die aus Erzählungen der Kriegsgeneration die Geschichte um Gomorrha kennen. Viele Familien, auch die meine hat Menschenopfer zu beklagen. Allerdings gibt es auch Kirchengemeinden wie St. Nikolai und St. Michaelis, die sich des Themas angenommen haben. Z.B. wird bis zum Monatsende in der täglichen Mittagsandacht im Michel dies Thema behandelt. Letztlich war das Kirchenschiff und die Krypta ein Schutzort für viele hunderte von Menschen, die um den Michel herum lebten. Auch Wolf Biermann ist noch ein Zeitzeuge, der diese Angriffe in seinen Erinnerungen sehr detailliert beschreibt.

Thomas Schwieger, Hamburg

Nur schön geredet

24. Juli: „Im Durchschnitt 1543 Euro Rente nach 45 Jahren“

Ich kann dem Fraktionschef Dietmar Bartsch nur beipflichten. Die Abgeordneten im Bundestag genehmigen sich einen Inflationsausgleich von 3000 Euro, und die Rentner speist man mit einer Einmalzahlung von 300 Euro ab. Den Vorschlag von Herrn Bartsch sollten alle Politiker beherzigen und zeitnah umsetzen. Dann käme im verkrusteten Rentensystem endlich ein System zum Tragen, dass dem Grundgesetz der Gleichbehandlung Rechnung trägt. Unsere Volksvertreter handeln aus meiner Sicht nicht nach dem Willen der Wähler. Es wird immer alles schön geredet, aber so richtig bewegen tut sich in unserem Land nichts. Frau Merkel hat sich schon vor vielen Jahren zur Rente nach 45 Beitragsjahren geäußert. Ihr Fazit: Keine Kürzung bei der Rente. Ihre Worte waren leider auch nur Lippenbekenntnisse. Warum beschäftigen sich die Politiker nicht mit den Themen, die die Bürger am meisten beschäftigen? Man hört immer nur, wo man noch Einsparungen vornehmen muss, um den Bundeshaushalt nicht über Gebühr mit Schulden zu belasten. Ein Trauerspiel. In unseren benachbarten Ländern werden wesentlich höhere Renten gezahlt. Mit solchen Vorzeigebeispielen könnte man auch bei uns Furore machen.

Horst Rindfleisch, Halstenbek

Billige Bettenschieber

22./23. Juli: „Juso-Chefin: Debatte über Pflichtdienst ,abwegig‘“

Wehr- und Zivilpflichtdienst wurden jahrzehntelang von Staat und sozialen Einrichtungen missbraucht, um junge Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten zu lassen. Wehrdienst in den 1970er-Jahren bedeutete 18 Monate „wohnen“ in schäbigen Baracken mit stinkenden sanitären Anlagen, neun Männer zusammengepfercht auf 30 Quadratmeter, drei Betten übereinander, 45-Stunden-Woche. Presse hatte keinen Zutritt zu den Kasernen. Mit etwas Glück waren nach der Grundausbildung nur noch sechs Männer in einem Zimmer. Zur Verfügung gestellte Kleidung war abgetragen und schäbig, die übrige Ausrüstung mit Ausnahme der Schusswaffen abgenutzt und wenig brauchbar. Wehrpflichtige waren weit entfernt von den heute noch von einigen Politikern gepriesenen Staatsbürgern in Uniform, sondern eher Zwangsarbeiter in Lumpen. Zivildienstleistende wurden meist in Krankenhäusern als billige Bettenschieber eingesetzt, hatten es bei Arbeitszeiten aber etwas besser, weil dafür Tarifverträge galten. Das müssen wir unseren Kindern und Enkeln unbedingt ersparen.

Herbert Jonas Banselow, Lübeck

Mit dem Kopf durch die Wand

22./23. Juli: „Hamburger KRITIken: Der Stern, der spaltet. Das Gendern mag gut gemeint sein – warum die Idee trotzdem ziemlich schlecht ist“

Matthias Iken hat recht, wenn er das Gendern aus vielen Gründen, vor allem aber, weil von einer Minderheit verordnet, ablehnt. Das „Gendernsollen“ hat Parallelen mit dem „Klimakleben“. Mit dem Kopf durch die Wand erreicht man Garnichts. Haben wir nicht andere Probleme?

Dr.-Ing. Helmut Salzmann, Hamburg

Sie verschärfen die Spaltung!

Sie suggerieren in Ihrem Kommentar, dass der Hamburger Senat das sprachliche Gendern verordnen würde. Dem ist aber nicht so! Im Gegenteil, es wird nur jedem und jeder freigestellt, eine gendersensible Sprache zu benutzen oder auch nicht. Sie formulieren ganz richtig: „Die Muttersprache ist etwas Persönliches, niemand will sich (…) den Mund verbieten lassen.“ Aber genau das ist das Ziel der Initiative! Und damit handelt sie und nicht der Senat antidemokratisch. Und indem Sie das verdreht darstellen, verschärfen Sie die Unversöhnlichkeit der Lager, die gesellschaftliche Spaltung und den Rechtsruck! Letzteres tun Sie ohnehin, indem Sie behaupten: „Der Inhalt entscheidet, nicht der Kopf dahinter.“ Würden Sie Ihre Unterschrift auch unter diese Initiative setzen, wenn sie von Herrn Höcke ausgegangen wäre?

Karin Wachtel

Unaufhaltsame Entwicklung

Die Kolumne „Der Stern, der spaltet“ tut aber leider genau das darin beklagte. Nun kann ich persönlich nicht nachvollziehen, warum man sich über dieses Thema emotional erregen kann. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine nüchterne, sachliche Herausforderung: Über sehr lange Zeit hat Sprache durch faktisches Ausblenden Minderheiten wie queere Menschen und Mehrheiten wie Frauen benachteiligt. Seit einigen Jahren suchen wir nun als Gesellschaft nach Wegen, diese offensichtliche Ungerechtigkeit auszugleichen. Wir suchen, ich finde nicht, dass wir schon gefunden haben. Da der Zustand der Ungerechtigkeit aber eben über sehr sehr viele Jahre besteht, ist dafür vielleicht auch ein wenig Geduld angezeigt. Es macht nur aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, diese Diskussion zu emotionalisieren. Ihre Erkenntnis, Menschen gendern, weil sie sich damit überlegen fühlten, hat eigentlich welche wissenschaftliche Evidenz? Und welches Oben meinen Sie, das wem das Gendern verordnet? Mein Vorschlag: Jammern Sie weniger über eine unaufhaltsame, weil notwendige Entwicklung, sondern nutzen Sie Ihr Werkzeug, Ihr Lebenselixier lieber dafür, Lösungen zu beschreiben. Das generische Maskulinum ist es dabei sicher nicht. Vielleicht ja wie der Bundeskanzler, der in seiner letzten Neujahrsansprache elegant und unaufgeregt zwischen den Geschlechtern abgewechselt hat. Oder das generisches Femininum? In diesem Sinne, Herr Iken, wir haben in Deutschland größere Probleme als das Gendern.

Dr. Sönke Siefert

Zu viel Bedeutung

Eine Frau namens Sabine Mertens hatte also eine Idee. Viele andere Deutsche haben sicher auch Veränderungsvorschläge und es bleibt den Medien überlassen, ob sie diese aufgreifen oder ignorieren. Doch was das Gendern angeht, stürzten sich Presse und Talkshows geradezu auf das Thema und verliehen ihm damit eine Bedeutung, die die Politiker geradezu zwang zu reagieren. Getreu der neuen deutschen Handlungsüberschallgeschwindigkeit mussten sich Nachrichtensprecher, Moderatoren, Verwaltungsbeamte, Lehrer und andere darauf einstellen, dass „in“ und „innen“ nicht mehr räumliche Bezeichnungen sind, sondern eine tragende Bedeutung bei der verbalen Gleichbehandlung von Menschen einnehmen. Das gipfelte sogar in der Anregung selbst ernannter Moralisten, literarische Texte entsprechend den Genderregeln zu verändern. Wäre der Anregung von Frau Mertens, wie bei vielen anderen mehr oder weniger guten Ideen von deutschen Bürgern, nur eine kurze Erwähnung zuteil geworden, dann wäre uns sehr viel erspart geblieben.

Christiane Mielck-Retzdorff

Einfach und verständlich

Mit Ihrem Artikel sprechen Sie mir aus dem Herzen, eigentlich haben wir andere Probleme als dieses Thema wieder aufzuwärmen, aber leider scheint es noch immer ein Problem zu sein. Natürlich kann jede oder jeder sprechen, wie sie oder er will, Hauptsache, es wird jemand gefunden, der es auch versteht. Für den politischen Raum, Ministerien, Behörden und öffentlich-rechtliche Organisationen ist es nun mal das Volk (Staatsbürger, Einwohner, Steuerzahler, Gebührenzahler o. ä.), in Deutschland sollte deshalb eine klar verständliche, einfache Sprache ohne „Neusprech“ Verwendung finden, die von möglichst allen auch verstanden wird. Leider haben das im öffentlich-rechtlichen Raum noch nicht alle kapiert. Außerdem sollte vor lauter Gendern der eigentliche Inhalt nicht untergehen.

Harald Timm